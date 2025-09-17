康文署博物館閉館可租辦商業活動

康文署轄下有多個康樂及文化設施，部分設施營運管理或有變。新一份施政報告提及，康文署指定設施會引入市場營運模式，提供更多元增值活動，包括在博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地租用、推出收費的旅客導賞等，提升體驗和經營效能。也會探討邀請市場參與，提升鯉魚門公園度假營的營運，以及在指定試點營運沙灘，建設康樂休閒和水上活動熱點。

政府消息指，康文署指定設施會引入市場營運模式旨在更好利用政府設施，強調不是以賺錢為目的；具體地點和租用手法等細節仍在研究中，料明年會開展計劃。消息續指，當局認為文化中心戶外空地、香港藝術館等選址，可在閉館日把部分空間租予機構舉辦雞尾酒會、研討會等商業或私人活動；而收費的旅客導賞則會針對對有意了解策展後故事的高端訪客。

沙灘

探討市場營運沙灘

探討邀請市場參與營運沙灘方面，消息指，現時康文署轄下有42個沙灘，署方正物色具人流和特色的泳灘，預計明年開始邀請營運商。屆時沙灘會按項目收費，亦可直接收入場費「全包」沙灘內活動，全由營運商自訂收費方案；營運商亦可在沙灘設置沙灘椅，或舉辦香蕉船等水上活動以及引入更多食肆。消息指，當局希望營運商可將沙灘商業化、變得更有吸引力；至於鯉魚門公園度假營的推展模式亦會與沙灘的情況相似。

寵物友善 容許狗隻進入食肆

另外，施政報告提出發展多元經濟，其中包括推廣寵物友善，推出容許狗隻進入的食肆牌照。李家超表示，根據政府統計數字，全港超過24萬住戶飼養貓或狗作寵物，總數超過40萬，衍生龐大消費。他指出，政府會推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標籤，標示顧客可攜帶狗隻進入。寵物餐廳可為業界帶來全新商機。政府消息指，預期明年中會有首批牌照批出。

