康文署多個體育館開放予市民觀賞全運會開幕禮

【Now新聞台】康文署轄下多個體育館開放予市民觀賞全運會開幕禮直播，亦有商場在大螢幕直播開幕禮。

北河街體育館設置了專區，場內有電視專門轉播全運會開幕式和其他賽事，有市民前來觀賞。

全運會舉行期間，康文署轄下的20個體育館將朝8晚11直播賽事。

在觀塘一個商場就舉辦了全運會開幕派對，安排劍擊示範及音樂表演，商場將會全天候直播全運會賽事，不少市民開幕禮期間在中庭看直播，認為商場氣氛較好。

陳先生：「在家觀看沒意思，一家人，出來很多人，大家都高興。」

廣告 廣告

吳女士：「人多看這些節目的氣氛好很多，剛才聽他們唸誓詞，提到體育精神那些，在這裡聽起來的感覺與在家聽都不同。」

#要聞