【Now新聞台】康文署打擊炒場新措施明日起生效。

康體通加入新條件，禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地或干擾系統正常運作，如有違反，會被暫停帳戶360日。康文署亦會以分階段策略打擊炒場，再三提醒用戶不要向炒場者提供帳戶資料代為訂場。

另外，室內籃球場及排球場租用人預訂場地時，須填寫另外兩名用場人士資料，並與其中一人一同簽取場地及使用設施。

#要聞