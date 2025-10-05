VIR-GOV-220202-21_0.jpg

康文署呼籲市民，在歡度中秋佳節時保持地方清潔及愛護公物，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上，切勿拋擲熒光棒或其他物品到樹上，或放孔明燈。

在康文署轄下場地（包括公園、泳灘及燒烤場）亂拋垃圾可被罰款三千元，煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈則最高可被判罰款二千元及監禁十四天。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/康文署提醒中秋勿煲蠟-放孔明燈/605926?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral