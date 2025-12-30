康文署新一輪場地伙伴計劃 風車草劇團 17 年來首度落選 羅淑佩：不代表署方不再租場｜Yahoo

風車草劇團今年 8 月在葵青劇院演藝廳演出《Di-Dar・Comeback》。（風車草劇團 圖片）

【Yahoo 新聞報道】康文署昨日（29 日）公布新一輪「場地伙伴計劃」的藝團名單，獲選藝團的數量由上一輪的 22 個減少到 16 個。由計劃首輪就入選，一直在葵青劇院演藝廳駐紮的「風車草劇團」在最新一輪未被獲選。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（30 日）在電台節目表示，藝團落選不代表康文署不再租場給他們，希望市民不要誤會。

羅淑佩：任何行業都要守法

羅淑佩在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，在今次新一輪名單當中，除了文化中心音樂廳有兩個藝團伙伴外，其餘場地都是只有一個伙伴，或者無伙伴，意味着不同藝團有更多機會預約到該場地；她又指隨著藝術場地不斷增加，包括東九文化中心落成，局方會留意如何讓場地「用得更好」。至於「軟對抗」是否制訂最新一輪名單的考慮因素，羅淑佩就表示任何行業都要遵守法律。

《Di-Dar》獲 7 個舞台劇獎

根據康文署網頁，「場地伙伴計劃」由 2009 年開始，每輪為期 4 年，目的是讓康文署表演場地與演藝團體或機構建立伙伴關係，支持藝術發展。今次未獲選的風車草劇團，由邵美君、梁祖堯及湯駿業於 2003 年創辦。在今年 4 月底舉行的第 33 屆香港舞台劇獎頒獎典禮，風車草的《Di-Dar》獲得最佳製作、最佳男主角（喜劇 / 鬧劇）、最佳女主角（喜劇 / 鬧劇）、最佳男配角（喜劇 / 鬧劇）等 7 個獎項。

一條褲製作、香港芭蕾舞團等同落選

除了風車草劇團外，其餘未獲選的藝團包括上環文娛中心劇院的「一條褲製作」及「iStage」，沙田大會堂文娛廳的「三角關係」和「一路青空」、牛池灣文娛中心劇院的「大細路劇團」及「偶友街作」、西灣河文娛中心劇院的「誇啦啦藝術集匯」、香港文化中心的「香港芭蕾舞團」等。

春天實驗劇團等繼續入選

至於今輪新入選的藝團，就包括由香港明天更好基金首任行政總裁紀文鳳創辦的「香港天籟敦煌樂團」，另外「滴音樂」，「香港城市室樂團」亦為新入選藝團。至於其他繼續獲選的藝團，就包括香港話劇團、中英劇團、由高志森擔任藝術總監的「春天實驗劇團」等。