康文署籲慶中秋勿煲蠟放孔明燈 違者可被罰款及判囚

【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署呼籲市民，在歡度中秋佳節時保持地方清潔及愛護公物，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上，切勿拋擲熒光棒或其他物品到樹上，或放孔明燈。

康文署轄下場地，包括公園、泳灘及燒烤場亂拋垃圾可被罰款3,000元，煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈則最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】