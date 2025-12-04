康文署電影放映活動 《甜味人間》、《海鷗食堂》等三部日本電影被臨時取消放映｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】康文署電影節目辦事處原定 12月 6 日至明年 1 月 18 日舉辦「心間盛筵──人間煙火映百味」電影選映活動，於香港電影資料館、東九文化中心及K11 Art House放映逾 14 部以飲食為題材的電影。不過活動開幕前僅三日，處方網頁突公布，取消放映《甜味人間》、《海鷗食堂》、《蒲公英（4K修復版）》共 3 套日本電影。

康文署電影節目辦事處網頁發布「放映節目取消」公告，提到「心間盛筵──人間煙火映百味」取消放映節目，包括香港電影資料館電影院 12月6日（星期六）2:30pm《海鷗食堂》及映後談、《蒲公英》（4K修復版）12月28日（星期日）6:30pm 和2026年1月11日（星期日）6pm場次；K11 Art House 在1月3日（星期六）5pm 的《海鷗食堂》；2026年1月18日（星期日）7:15pm 東九文化中心觀點的免費節目《甜味人間》。

處方突然發布「放映節目取消」公告

退票安排方面，處方公告指，關於香港電影資料館場次之退票安排，觀眾請保留完整的電影放映門票（連同票根）辦理退票；關於K11 Art House場次之退款安排，請瀏覽MCL院線社交平台Facebook及Instagram相關貼文。

據電影節目辦事處網頁，「心間盛筵」電影選映活動由香港電影評論學會理事陳志華擔任節目策劃，將電影片單以匯集人生百味的菜單來設計，喚起觀眾感受和記憶。其中《蒲公英（4K修復版）》是1985年上映的日本喜劇劇情片，講述寡婦獨力經營亡夫留下的拉麵店，以地獄式特訓苦練烹飪功夫。

《蒲公英》劇照

《海鷗食堂》是2006年3月11日上映的日本劇情片，講述中年女子幸惠獨自從日本到芬蘭，在一個街角經營日式食堂，以簡單美味的日式飯糰留住客人的心。《甜味人間》為2015年日本電影，講述銅鑼燒店長千太郎向德江婆婆學習烹調秘訣。

《Yahoo 新聞》正就事件向康文署查詢，正待回覆。