宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
康文署電影放映活動 《甜味人間》、《海鷗食堂》等三部日本電影被臨時取消放映 康文署：節目調整｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】康文署電影節目辦事處原定 12月 6 日至明年 1 月 18 日舉辦「心間盛筵──人間煙火映百味」電影選映活動，於香港電影資料館、東九文化中心及K11 Art House放映逾 14 部以飲食為題材的電影。不過活動開幕前僅三日，處方網頁突公布，取消放映《甜味人間》、《海鷗食堂》、《蒲公英（4K修復版）》共 3 套日本電影。
康文署電影節目辦事處網頁發布「放映節目取消」公告，提到「心間盛筵──人間煙火映百味」取消放映節目，包括香港電影資料館電影院 12月6日（星期六）2:30pm《海鷗食堂》及映後談、《蒲公英》（4K修復版）12月28日（星期日）6:30pm 和2026年1月11日（星期日）6pm場次；K11 Art House 在1月3日（星期六）5pm 的《海鷗食堂》；2026年1月18日（星期日）7:15pm 東九文化中心觀點的免費節目《甜味人間》。
退票安排方面，處方公告指，關於香港電影資料館場次之退票安排，觀眾請保留完整的電影放映門票（連同票根）辦理退票；關於K11 Art House場次之退款安排，請瀏覽MCL院線社交平台Facebook及Instagram相關貼文。
據電影節目辦事處網頁，「心間盛筵」電影選映活動由香港電影評論學會理事陳志華擔任節目策劃，將電影片單以匯集人生百味的菜單來設計，喚起觀眾感受和記憶。其中《蒲公英（4K修復版）》是1985年上映的日本喜劇劇情片，講述寡婦獨力經營亡夫留下的拉麵店，以地獄式特訓苦練烹飪功夫。
《海鷗食堂》是2006年3月11日上映的日本劇情片，講述中年女子幸惠獨自從日本到芬蘭，在一個街角經營日式食堂，以簡單美味的日式飯糰留住客人的心。《甜味人間》為2015年日本電影，講述銅鑼燒店長千太郎向德江婆婆學習烹調秘訣。
康文署回覆《Yahoo 新聞》指，由於節目調整，部分《心間盛筵 — 人間煙火映百味》放映場次予以取消。退票安排稍後於電影節目辦事處網頁公布。
其他人也在看
SmartPLAY進行系統維護 期間暫停服務
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署今日（12月4日）宣布，SmartPLAY康體通將於以下時段暫停服務，以便進行系統維護。on.cc 東網 ・ 8 小時前
面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app
不久前印度政府對 Apple、Samsung、小米等手機廠商提出要求，限其在 90 天內為所有新手機預載名為「Sanchar Saathi」的「網路安全」應用程式。此事一出迅速引發多方抗議，最終政府無法承受反彈壓力，現已宣布將強制安裝改為自願下載。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
兜兜轉轉七個月 滙豐最終把主席一職交給了穩妥的「自己人」
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 5 小時前
38歲紋身師認旺角警署外牆塗鴉「8964」囚2個月 官稱刻意挑戰執法機關
38 歲紋身師涉今年 10 月，在旺角警署外牆塗鴉「8964」，被控一項「刑事損壞」罪。被告早前認罪，周四（4 日）在西九龍裁判法院判囚 2 個月。法庭線 ・ 2 小時前
2026世界盃抽籤儀式在即 川普將成全場焦點
（法新社華盛頓4日電） 全球首屆48隊世界盃足球賽明天將正式進入倒數階段，2026年世界盃會內賽抽籤儀式將在華府登場，美國總統川普預料將成為全場焦點，可望在典禮中獲頒國際足總和平獎。在這個於1970年啟用的表演藝術中心舉行抽籤儀式，也讓原未選為比賽場地的華府，得以在世界盃盛事中扮演積極的角色。法新社 ・ 4 小時前
聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集
今年利東街帶來「Luminous Carnival」聖誕主題活動，以歐洲嘉年華為靈感，運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來聖誕樹、空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬等夢幻打卡位，每晚上演聖誕燈光音樂匯演，12月指定日子更有飄雪匯演、聖誕老人村角色節日派對、聖誕市集等，尤如置身將歐洲五光十色的嘉年華一樣夢幻！Yahoo 旅遊 ・ 11 小時前
紅磡住戶自行測試棚網 懷疑棚網證書造假報案
【on.cc東網專訊】今晨(4日)10時許，紅磡信用街2號萬高花園大廈居民報案，指大廈正在維修工程，有住戶剪取一小塊棚網自行測試後，懷疑工程公司使用虛假棚架圍網檢測報告。警員到場經調查後，列作「行使虛假文件」案處理，暫未有人被捕。on.cc 東網 ・ 7 小時前
2025香港直航航線選擇變化回顧！新增全港唯一直飛小松/常州/貴陽/麗江航線 日本多地直航受地震預言影響取消
2025年即將過去，大家到訪過那幾個地方嗎？今年香港新增了不少直航航班，包括全港唯一的小松、常州、貴陽、麗港等，亦有不少復飛的航線，包括石垣、芽莊、羅馬等；與此同時，受到地震傳言影響，多個日本航線被取消，包括鹿兒島、熊本、米子、德島、靜岡等；今次Yahoo小編幫大家整合今年香港直航航線選擇的變化，一齊跟住Timeline回顧下吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 2 小時前
李榮浩、楊丞琳紐西蘭街頭放閃！「全程牽手摟腰」恩愛畫面被拍 私下相處曝光
近期，有民眾在紐西蘭奧克蘭街頭巧遇李榮浩與楊丞琳，只見李榮浩染著吸睛的亮紅髮，與楊丞琳十指緊扣散步，全程輕鬆聊天，面對路人拍攝也毫不避諱，親密互動讓不少網友直呼「這對夫妻真的好甜」。姊妹淘 ・ 3 小時前
金牌監製梅小青906萬沽浪澄灣2房 買家無睇樓入市 貴過上月成交
樓市回暖，有名人業主趁旺出貨。著名電視監製梅小青新近沽出奧運站浪澄灣一伙兩房戶，成交價906.8萬元，持貨13年賬賺220.8萬元或32%。28Hse.com ・ 2 小時前
3COINS「寵物被爐」日本熱賣！組裝易、棉絨捲起如枕頭，冬日為主子入手
3COINS日本最新推出寵物被爐，專為貓狗設計的暖窩，絕對是冬天必備恩物！這款極簡萌物以木製，暖墊內裡加厚棉絨，無需插電卻保暖如爐，毛茸茸入口讓寵物鑽進去渡過暖暖冬日，宛如私人小堡壘。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
47歲吳建豪激瘦臉頰凹陷被指似60歲阿伯 自揭「暴瘦」原因
現年47歲嘅F4成員吳建豪（Vanness）一向身形健碩，係圈中公認的型佬。不過日前佢喺IG限時團體上載一張喺升降機嘅自拍照，戴上冷帽及眼鏡，激瘦再加上臉頰凹陷，隨即令到唔少粉絲非常擔心佢嘅身體狀況，甚至話佢好似60歲阿伯。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
泰國PAVI Studio褶皺袋爆紅！「三宅一生」平替千元有找，去Central World要睇的小眾袋
近年曼谷的時尚版圖變化極快，除了傳統的文創手作，一批主打設計感與實用並重的新品牌正迅速上位。當中，PAVI Studio 憑藉其獨特的「褶皺」設計，被封為「平替版三宅一生」。這個來自曼谷的新銳品牌主打各式輕便褶皺包，不只外型搶眼百搭，更擁有實用的大容量和耐用性。最重要的是，千元有找就能入手，讓小資族也能輕鬆擁有設計感包款，難怪成為泰妹們日常必備單品。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
《港樓》奧運站浪澄灣兩房戶連租約906.8萬元沽 持貨13年帳賺逾220萬
中原地產鄭沛麟表示，分行最新錄得一宗奧運站浪澄灣成交，單位為8座中低層C室，實用面積549平方呎，採兩房一廁間隔，單位座向東方，可望都市景，最新連同租約以906.8萬元沽出，折合實用呎價16,517元。 原業主早於2012年以686萬元入市，持貨13年，是次沽出單位帳面獲利220.8萬元，單位期內升值32%。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
應采兒為大仔Jasper缺席陳小春演唱會 兒子展現語言天賦 四語轉換自如
陳小春正展開巡迴演唱會，不過早前老婆應采兒就缺席，應采兒近日透過拍片解釋自己缺席係因為擔任大仔Jasper嘅專屬經理人，陪同出席活動。日前，Jasper為上海青少年活動擔任主持人，應采兒陪住Jasper從彩排到正式演出，幫忙調整台詞、整理行頭，也不忘拍攝紀錄，並時不時給孩子鼓勵，又帶住細囝Hoho坐喺台下，全神貫注地望住哥哥表演。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜ 豁免災民稅單、差餉地租等帳單 大埔宏福苑援助基金累計達28億元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑11月26日發生五級火，增至159死，仍有 31 人失聯。今（4 日）是災後第九日，民政及青年事務局長麥美娟下午交代最新支援措施時宣布，災民的生活津貼由5萬元增至10萬元；另外，政府會寬免受影響居民的 2024/25年度稅單、地租差餉，豁免水費、排污費帳單，中電豁免電費並退還按金，電訊商、中石化亦會作出豁免安排。Yahoo新聞 ・ 52 分鐘前
繽紛冬日賞2025｜近600購物餐飲消費優惠 麥當勞/KFC/譚仔買1送1、最多減$100 即睇搶券方法
香港旅遊發展局每年重點項目之一——「香港繽紛冬日巡禮」正式開鑼！為推動市民及旅客投入冬日節慶氣氛，其中一個活動「繽紛冬日賞」獲全港近7,300商舖響應，為市民及旅客帶來約580項消費優惠，涵蓋餐飲、購物、景點及公共交通優惠，更有多項「買一送一」優惠，當中包括當中更包括麥當勞買1送1、惠康超市減$25，及星級酒店餐飲8折等優惠，即睇內文了解更多領取方法及優惠詳情！YAHOO著數 ・ 11 小時前
保暖熱飲排行榜！驅寒薑茶排只第3位？冠軍飲完保暖1小時
天氣寒冷，日夜溫差大，想保暖除了穿多件衣服、開暖爐暖風機之外，一杯溫暖的熱飲也是很好的保暖方法。日本節目《この差って何ですか？》曾實測冬天喝哪款熱飲最保暖，原來薑茶也只是排第3名？揀對熱飲保暖效果絕對能夠加倍有效，立即看看以下整理的6款常見熱飲的保暖排行榜吧！Yahoo Food ・ 12 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前