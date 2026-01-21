康體通新措施 康文署：炒場黨「大大收斂」 登入頻率顯著減少

【on.cc東網專訊】打擊「炒場黨」！康文署兩項新措施今日(21日)生效，包括禁止使用電腦程式或自動化工具登入康體通預訂場地，違者將被暫停帳戶資格360日；預訂室內籃球場或排球場時，租用人須額外填寫2名用場者的資料，並在簽場時與其中至少1人同時到場。康文署署長陳詠雯表示，實施首日早上，炒場活動最活躍的7時至7時半，炒場黨的活動已「大大收斂」，康體通系統登入的頻率及次數，對比上周同期顯著減少。她形容，署方與炒場黨的角力是一場持續的「道高一尺，魔高一丈」攻防戰。對於屢次違規的用戶，署方會積極考慮在現有罰則上疊加處罰。

陳詠雯今早在電台節目分享，署方透過分析過往大量的交易數據，已能準確識別炒場黨常用的操作模式。有帳戶能在短短數秒內，同時操作5個、甚至7個以上的手機或電腦工具進行登入及訂場，這種速度並非一般人能做到。署方一旦識別出此類的「非一般」操作，將不作預先警告，即時暫停該SmartPLAY康體通用戶的訂場資格，為期360日。為免炒場黨掌握署方的策略而改變手法，她不能透露所有偵測細節。陳詠雯強調，署方有信心分辨出正常用戶與炒場黨的行為。若有真正用家被誤判，只需向署方申訴並解釋其正常操作模式，署方核實後會即時為其帳戶解封。

被問到若有用戶在360日停賽期滿後，再次使用程式炒場，會否再加重罰則，她認為現時停用360日的安排已有相當阻嚇力，但若可進一步提升打擊炒場等濫用行為的力度，署方一定會考慮。她表示，署方會持續檢討各項措施的成效，並透過引入更多人工智能等科技，提升偵測能力，決心保障公共資源能被市民公平使用。

現時炒場黨的運作模式已從過往「先訂後轉售」，演變成提供「代訂服務」。市民將自己的帳戶資料交予炒場黨，由對方利用程式代為搶場。陳詠雯指出，由於這種「服務」本身不涉違法，署方難從法律層面直接打擊，故採取行政手段，透過暫停違規帳戶資格，令用戶明白不應再光顧炒場黨，從源頭堵截其生意。

另一項新措施針對較受歡迎的室內籃球場和排球場。陳詠雯解釋，此舉是為了增加炒場黨的組織難度和成本。該措施參考了現時草地足球場的成功經驗。目前，預訂足球場需要「1+4」名用戶資料，簽場時更需要「1+3」人同時到場。署方將視乎籃球場及排球場新措施的成效，積極考慮未來擴展至其他受歡迎的設施。

另外，康文署早前已取消籃球場及排球場的「執雞」安排(免費候補使用無人簽場的場地)。陳詠雯指，早前署方發現有炒場黨利用此機制，先預訂場地再故意不現身，然後安排一整隊「着晒球衣」的人在場邊等候「執雞」，變相免費佔用場地，完全違背了「執雞」安排的原意，故決定取消。

