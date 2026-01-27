錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
庾澄慶帶老婆睇張學友演唱會 散場被狂迷追拍 黑面怒斥：不要拍了
台灣歌手兼主持人庾澄慶（哈林）與張學友過去經常聚在一起；日前，庾澄慶孖住老婆張嘉欣手拖手入場欣賞張學友《60+巡迴演唱會》最終場，非常恩愛，寫道：「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害#張學友60+演唱會最終章。」張學友於騷上獻唱《只願一生愛一人》及國語版《讓我一次愛個夠》送畀台下嘅哈林，而哈林都有跟住唱，認真老友鬼鬼。日前，有網民於小紅書分享於會場散場時巧遇哈林出入嘅影片，哈林被一群粉絲包圍要求合影，不過有名男士就一邊行一邊拎住部裝咗燈嘅手機，夾硬隊埋哈林到與佢自拍，哈林忍受咗一陣騷擾後，忍無可忍下黑晒面用手推開該男子，怒斥對方：「不要拍了。」
網民直言哈林身邊嘅保安好冇用，又指該名男子行為太過份及冇禮貌，紛紛留言：「這些人沒人管嗎？換做是你被人懟著臉拍！這不是嚴重影響別人了嗎」、「過分了，路過的時候自己拍一下得了，還拉著人家，人家認識你是誰啊，太不懂得尊重太過分了」、「太過分，一點禮貌也沒有」、「好無聊呀懟著人拍」、「很不能理解，拍這個有什麼用呢，別人一直臭著臉，還要舔著臉拍，服了」、「很多人拍照是為了發朋友圈炫耀，並不是真正喜歡某個明星，因為真正喜歡真正的愛，應該是尊重」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好
歐倩怡（Cindy）與郭晉安於2006年結婚，一直被認為是模範夫妻，直至2024年無預警下宣布離婚，結束18年婚姻，而一對仔女郭令山及郭以雅與爸爸郭晉安同住。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜
天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 6 小時前
梁藝齡罕有露面表明冇戲癮 「最有氣質任盈盈」一年經歷大車禍喪母專心傳道
曾經係TVB花旦嘅梁藝齡（原名梁珮玲）成為基督徒多年，近年專注傳道之外，更成為「中華聖經文物館」館長Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
衛蘭Janice相隔5年與炎明熹師徒合體 私下暱稱做「Baby Girl」 寄語：飛得遠啲！
去年4月，衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會於廣州啟航，走過深圳、肇慶、東莞、成都、南寧、佛山、上海、廈門、湛江、廣州和馬來西亞後，2026首場於2月24日（上周六）於汕頭舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
周渝民帶老婆喻虹淵看王心淩演唱會！ 8歲女兒乖巧坐爸媽中間萌翻
1月24日，周渝民帶著妻子喻虹淵和女兒，一同現身王心凌在台北小巨蛋舉辦的「SUGAR HIGH 2.0」巡迴演唱會，並與陳喬恩、Alan夫妻坐在同一區觀賞演出，難得一家三口同框引發關注。姊妹淘 ・ 6 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
BLACKPINK演唱會Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面瘋傳，連帶同款Ray-Ban太陽眼鏡狂被詢問
BLACKPINK演唱會香港站完結，也是《DEADLINE》世界巡迴演唱會的終章，四閨女最後都哭成淚人感動不捨，而Jennie「戴著墨鏡眼淚」畫面也在Threads上瘋傳，BLINKS心疼她之餘，連帶同款太陽眼鏡都被詢問！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
88歲「順嫂」升呢做太嫲 曾兩度跌倒撞到後腦
【on.cc東網專訊】無綫八十年代處境劇《香港八一》系列是港人的集體回憶，當中已故丑生王梁醒波的女兒梁葆貞飾演的小人物「順嫂」一角更是深入民心。退休逾30年的她，雖然早於1995年移居加拿大享天倫，過着閒時打麻雀歎茶的優遊生活，但仍每年返港避寒兼與圈中好友聚會，東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
碧咸全家出動見證Victoria授勳儀式 大仔Brooklyn同老婆Nicola繼續冇影
自從大仔Brooklyn同富家女Nicola Peltz結婚後，前英格蘭國腳球星碧咸夫婦同呢個仔及新抱關係惡化，日前Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係，明言唔想同家人和解。「我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
姜濤做P牌仔3個月即炒車 傾續約要求北上賺人仔
男團MIRROR人氣王姜濤曾被隊友Stanley爆料考足兩年車牌，直到去年2月佢終於成功一take過考獲車牌，成為「P牌仔」嘅姜濤瞬即入手一架價值約60萬元黑色電動車，做埋車主。據知姜濤成為新牌仔後，短短3個月就發生交通意外，導致新車損毁撞花，需要送入廠維修，故近日轉以平價版日本車代步。此外，姜濤同經理人公司MakerVille只餘下不足3年合約，有指佢已開始傾續約事宜，姜濤首要條件，便是在工作上擁有自主話事權及北上賺人仔。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
尼帕病毒︱死亡率可達 75% 無特效藥物 病徵、傳染一文詳解︱Yahoo
【Yahoo健康】印度近日個別地區出現尼帕病毒感染群組，引起各地關注。衞生署衞生防護中心早前表示，已主動向世界衞生組織及印度衞生當局索取進一步資料，並已就相關情況作出風險評估及部署應對措施。目前，香港尚未錄得任何尼帕病毒感染的輸入或本地個案。Yahoo 健康 ・ 5 小時前
西環47歲男子駕車突暈倒 11歲仔從旁扭軚閃避 撼私家車再撞欄｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】西環堅尼地城周一（26 日）發生驚險交通意外，傍晚約6時 24 分，一名47歲男司機接載11歲兒子期間，駛至山市街時突暈倒，至近卑路乍灣公園屏障才停下，期間曾撞到另一架私家車。47歲男子送院留醫 ICU，事件中沒有其他人受傷。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
陳健安《時間感【遲】》簽唱會 演唱會成功幫歌迷出pool 過半新臉孔 喜見BB粉出世
唱作歌手陳健安月初剛完成兩場個人戶外演唱會後，日前舉辦「MCP x 陳健安《時間感【遲】》簽唱會」，近千人圍觀。除了唱歌，安仔與Fans玩遊戲，台上雞手鴨腳，台下看得肉緊，非常熱鬧。壓軸簽名環節，安仔花了約4個小時，為獲得簽名證的320位Fans逐一to 簽專輯，當中有不少新臉孔和大量BB粉，更有Fans表示在其演唱會上認識了男朋友，有Fans被他的歌啟發重返校園。安仔感動大家一同成長，互相見證重要時刻。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
傳恒大物業(06666.HK)接獲具約束力收購要約 買家或包括國企及私募基金
據《彭博》引述知情人士指，中國恒大(已除牌)清盤人預計最快將於本月底前，就旗下香港上市物業管理業務恒大物業(06666.HK)接收來自潛在買家的具約束力收購要約，據指包括太盟投資等私募股權公司正在評估是否提出收購要約，另外有至少有一家廣東省國有企業也在考慮提出收購，交易有可能於今年第二季末達成。AASTOCKS ・ 4 小時前