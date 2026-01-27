庾澄慶帶老婆睇張學友演唱會 散場被狂迷追拍 黑面怒斥：不要拍了

台灣歌手兼主持人庾澄慶（哈林）與張學友過去經常聚在一起；日前，庾澄慶孖住老婆張嘉欣手拖手入場欣賞張學友《60+巡迴演唱會》最終場，非常恩愛，寫道：「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害#張學友60+演唱會最終章。」張學友於騷上獻唱《只願一生愛一人》及國語版《讓我一次愛個夠》送畀台下嘅哈林，而哈林都有跟住唱，認真老友鬼鬼。日前，有網民於小紅書分享於會場散場時巧遇哈林出入嘅影片，哈林被一群粉絲包圍要求合影，不過有名男士就一邊行一邊拎住部裝咗燈嘅手機，夾硬隊埋哈林到與佢自拍，哈林忍受咗一陣騷擾後，忍無可忍下黑晒面用手推開該男子，怒斥對方：「不要拍了。」

廣告 廣告

網民直言哈林身邊嘅保安好冇用，又指該名男子行為太過份及冇禮貌，紛紛留言：「這些人沒人管嗎？換做是你被人懟著臉拍！這不是嚴重影響別人了嗎」、「過分了，路過的時候自己拍一下得了，還拉著人家，人家認識你是誰啊，太不懂得尊重太過分了」、「太過分，一點禮貌也沒有」、「好無聊呀懟著人拍」、「很不能理解，拍這個有什麼用呢，別人一直臭著臉，還要舔著臉拍，服了」、「很多人拍照是為了發朋友圈炫耀，並不是真正喜歡某個明星，因為真正喜歡真正的愛，應該是尊重」等等。

張學友

張學友

庾澄慶

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

庾澄慶

庾澄慶

庾澄慶

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！