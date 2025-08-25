庾澄慶幫「小哈利」谷新歌 伊能靜激罕讚前夫：超會做音樂

【on.cc東網專訊】台灣歌手庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜離婚多年，二人近年因兒子「小哈利」庾恩利常常隔空互動。上月28日是哈林64歲生日，「小哈利」晒出BB時期跟爸爸的合照送上生日祝福，日前哈林跟仔仔補祝生日，他激罕在社交網貼出合照，笑指「小哈利」翻出他過去的卡式帶，大讚爸爸靚仔。

而最近「小哈利」推出新歌，爸爸媽媽都落力為他打氣，伊能靜發文稱：「知道你做音樂的壓力很大，因為你有超會做音樂的爸爸。但就像你考大學，完全不要我們插手，你的第一首歌，也是自己獨立完成，我們都是這兩天才聽到完成版。你也發揮了導演系的美學，一個人完成了概念短片。從父母的光環、輿論壓力開始，到完整成為自己，脫離父母，獨立是每個孩子必經的生命過程，也是父母要成全的放手。媽媽祝福你，在虛無的世界中以音樂找到生命的意義。」爸爸哈林則跟仔仔合唱新歌，畫面十分溫馨。

