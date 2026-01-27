Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

廈門漳州4天團｜人均低至$849住頂級康萊德酒店！包鼓浪嶼遊船、帆船出海看金門、享佛跳牆鮑魚宴（附優惠碼）

想4日3夜之旅既住奢華酒店、又玩海島，還可食福建名菜，預算卻只是「三位數內」？KKday這個廈門漳州4天團可以滿足大家這4大願望！團費只需$999起，入住廈門地標「帆船雙子塔」五星康萊德酒店（Conrad Hotel）1晚，朝聖廈門鼓浪嶼，重本包遊船登島，帆船出海欣賞金門大小二島，豪嘆招牌位上佛跳牆及鮑魚海鮮福建名菜宴！再加上KKday有推出限時優惠，只要輸入指定優惠碼，訂單滿$600即享85折，最多再減$150，變相人均只需$849起即可去廈門大玩特玩。名額非常有限，不想錯過優惠就要馬上行動！

豪住廈門地標！升級住一晚五星級康萊德酒店

這個團最大的賣點，絕對是住宿安排！行程其中一晚會升級入住國際品牌五星級「廈門康萊德酒店」。這間酒店位於著名的世茂海峽大廈（雙子塔）內，是廈門最高的地標建築。房間擁有無敵海景，可以俯瞰鼓浪嶼及絕美海岸線。平時自己去訂這間酒店，荷包肯定大出血，但現在跟團竟然可以免費升級享受奢華住宿，而其餘2晚則入住廈門國際品牌希爾頓花園酒店或同級酒店，舒適實用，位置方便出入市區。對於一向鍾意住「靚環境」的人來講，已經值回票價一大截！

廈門地標帆船雙子塔國際品牌超豪五星康萊德酒店。（圖片來源：KKday）

房間擁有無敵海景，可以俯瞰鼓浪嶼及絕美海岸線。（圖片來源：KKday）

廈門國際品牌希爾頓花園酒店（圖片來源：KKday）

重本包帆船出海＋必遊鼓浪嶼

除了住宿安排周到外，行程活動亦非常豐富。行程必到有「鋼琴之島」、「音樂之鄉」之稱的廈門鼓浪嶼，安排參觀多個代表建築外觀，例如英國、德國、西班牙領事館、海天堂構、黃榮遠堂等，順道行一轉龍頭路商業街買手信。除此之外，行程還重本安排帆船出海體驗，由廈門出海，航行於廈金海域邊界，遠眺大金門、小金門、海蠣田、檳榔嶼等景致，打卡海上日落一流！

行程必到有「鋼琴之島」、「音樂之鄉」之稱的廈門鼓浪嶼。（圖片來源：KKday）

漳州古城：老街情、慢生活、閩南味、民國風、臺僑緣5大特色明清一條街。（圖片來源：KKday）

豪歎佛跳牆＋鮑魚海鮮宴

4天團不只玩景點，美食安排亦相當有誠意！團費已包5正餐3早餐，當中包括福建名菜之一「招牌位上佛跳牆」，用花膠、海參、干貝、瑤柱等多種食材燉煮，寓意富貴團圓1；另外還可品嚐鮑魚海鮮福建名菜宴，多款海鮮菜式輪流上桌，包括鮑魚等高級食材，真正「豪嘆一餐」。而其餘餐食則以當地閩南家常菜、海鮮小炒為主，配合酒店早餐，對於鍾意試地道菜的人來說，一價全包8餐，基本上可以放心「跟住食」！

鮑魚海鮮福建名菜宴（圖片來源：KKday）

人均低至$849！附優惠碼享折上折優惠

心動想報名廈門漳州4天團的朋友注意！想變得更加「抵玩」，就不要錯過KKday推出的限時優惠，由即日起至1月25日，只要在結帳時輸入優惠碼「WEDCHINA85」，訂單滿$600即享85折優惠，最高扣減$150。以這個原價$1,499起的廈門漳州4天團為例，本身KKday已做緊67折優惠，減至$999，現輸入優惠碼後直接減足上限$150，即人均只需$849起，包高鐵來回車票、3晚酒店住宿、5正餐及3早餐，以及指定景點大門票。如果你近期正打算安排一團「住得好＋景色靚＋食得豪」的中國線旅行，快捉緊這限時優惠！

廈門、漳州超值4天團｜動車﹒高鐵深圳往返

出發日期：2026年2月25日至6月30日（逢星期六及星期三；4月4日至4月6日及4月29日至5月4日除外）

價錢：成人$999 （原價：$1,499） ；兒童（3至11歲）$1,199；幼童（0至2歲）$439

SHOP NOW

