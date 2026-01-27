錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
廈門漳州4天團｜人均低至$849住頂級康萊德酒店！包鼓浪嶼遊船、帆船出海看金門、享佛跳牆鮑魚宴（附優惠碼）
想4日3夜之旅既住奢華酒店、又玩海島，還可食福建名菜，預算卻只是「三位數內」？KKday這個廈門漳州4天團可以滿足大家這4大願望！團費只需$999起，入住廈門地標「帆船雙子塔」五星康萊德酒店（Conrad Hotel）1晚，朝聖廈門鼓浪嶼，重本包遊船登島，帆船出海欣賞金門大小二島，豪嘆招牌位上佛跳牆及鮑魚海鮮福建名菜宴！再加上KKday有推出限時優惠，只要輸入指定優惠碼，訂單滿$600即享85折，最多再減$150，變相人均只需$849起即可去廈門大玩特玩。名額非常有限，不想錯過優惠就要馬上行動！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
豪住廈門地標！升級住一晚五星級康萊德酒店
這個團最大的賣點，絕對是住宿安排！行程其中一晚會升級入住國際品牌五星級「廈門康萊德酒店」。這間酒店位於著名的世茂海峽大廈（雙子塔）內，是廈門最高的地標建築。房間擁有無敵海景，可以俯瞰鼓浪嶼及絕美海岸線。平時自己去訂這間酒店，荷包肯定大出血，但現在跟團竟然可以免費升級享受奢華住宿，而其餘2晚則入住廈門國際品牌希爾頓花園酒店或同級酒店，舒適實用，位置方便出入市區。對於一向鍾意住「靚環境」的人來講，已經值回票價一大截！
重本包帆船出海＋必遊鼓浪嶼
除了住宿安排周到外，行程活動亦非常豐富。行程必到有「鋼琴之島」、「音樂之鄉」之稱的廈門鼓浪嶼，安排參觀多個代表建築外觀，例如英國、德國、西班牙領事館、海天堂構、黃榮遠堂等，順道行一轉龍頭路商業街買手信。除此之外，行程還重本安排帆船出海體驗，由廈門出海，航行於廈金海域邊界，遠眺大金門、小金門、海蠣田、檳榔嶼等景致，打卡海上日落一流！
豪歎佛跳牆＋鮑魚海鮮宴
4天團不只玩景點，美食安排亦相當有誠意！團費已包5正餐3早餐，當中包括福建名菜之一「招牌位上佛跳牆」，用花膠、海參、干貝、瑤柱等多種食材燉煮，寓意富貴團圓1；另外還可品嚐鮑魚海鮮福建名菜宴，多款海鮮菜式輪流上桌，包括鮑魚等高級食材，真正「豪嘆一餐」。而其餘餐食則以當地閩南家常菜、海鮮小炒為主，配合酒店早餐，對於鍾意試地道菜的人來說，一價全包8餐，基本上可以放心「跟住食」！
人均低至$849！附優惠碼享折上折優惠
心動想報名廈門漳州4天團的朋友注意！想變得更加「抵玩」，就不要錯過KKday推出的限時優惠，由即日起至1月25日，只要在結帳時輸入優惠碼「WEDCHINA85」，訂單滿$600即享85折優惠，最高扣減$150。以這個原價$1,499起的廈門漳州4天團為例，本身KKday已做緊67折優惠，減至$999，現輸入優惠碼後直接減足上限$150，即人均只需$849起，包高鐵來回車票、3晚酒店住宿、5正餐及3早餐，以及指定景點大門票。如果你近期正打算安排一團「住得好＋景色靚＋食得豪」的中國線旅行，快捉緊這限時優惠！
廈門、漳州超值4天團｜動車﹒高鐵深圳往返
出發日期：2026年2月25日至6月30日（逢星期六及星期三；4月4日至4月6日及4月29日至5月4日除外）
價錢：成人$999
（原價：$1,499）；兒童（3至11歲）$1,199；幼童（0至2歲）$439
更多相關文章：
內地今年首場寒潮殺到！北方多地暴雪＋高速公路封閉｜香港「大寒」急降至12度
香港高鐵1月新增西九直達南京、無錫、合肥等16個站點！即睇車程＋票價＋預約方法
珠海長隆飛船酒店送20吋行李箱優惠｜人均$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國／長隆秀＋送上網卡
農曆新年好去處｜深圳東莞3天純玩親子團人均$869起！玩轉3大樂園包食6餐：觀瀾卡魯冰雪世界＋深圳野生動物園＋東莞海立方環遊城
其他人也在看
六旬翁跟團遊猝死 旅行社擅加行程判賠35萬人民幣
【on.cc東網專訊】隨着銀髮旅遊市場持續發展，長者跟團出遊的安全問題也愈受關注。近日，北京市第二中級人民法院審結一宗長者跟團猝死糾紛案件，裁定旅遊公司需承擔次要責任，賠償35萬多元人民幣（約39.5萬港元），行程期間旅行團曾兩度凌晨集合。on.cc 東網 ・ 20 小時前
出國注意！台人在日本機場「犯１錯」恐終身禁入境，達人教正確處理法
每到連假，許多人安排出國，然而機場行李轉盤上的行李箱看起來大同小異，稍不留意就可能拿錯他人的行李，造成雙方的困擾與麻煩。近日有網友分享朋友的慘痛經驗，因為在日本機場拿錯行李箱，被對方以偷竊罪報警處理，食尚玩家 ・ 18 小時前
北海道遭遇災害級大雪｜新千歲機場變「陸上孤島」！7,000旅客機場過夜、JR復駛緩慢
北海道近日遭受「災害級」暴雪襲擊，札幌市24小時降雪量達54厘米，打破1月觀測史上最高紀錄。受強烈低氣壓影響，新千歲機場交通網絡陷入全面癱瘓，昨日（25日）更有約7,000名旅客被迫在航廈內席地而睡。隨着今日（26日）除雪工作持續，海陸空交通正艱難恢復，但現場混亂情況依然持續。Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
名古屋親子遊 10 大必去景點全攻略：樂高樂園、超夢幻水族館，大人小朋友都玩到癲！
Trip.com 整理最熱門十大的名古屋親子遊景點，包括日本樂高樂園、名古屋港水族館、SEA LIFE 名古屋水族館等，以及親子住宿推薦Trip.com ・ 15 小時前
機艙內禁用尿袋！一文睇清中港日韓台航空公司外置充電器最新規定＋Wh數值換算法
近年，外置充電器（俗稱「尿袋」）頻頻在機上出事，試過冒煙、起火甚至爆炸，令各國及各航空公司不斷收緊外置充電器的使用規範。今次為大家整理2026年最新中港日韓台的上機規定及特殊要求，包括機艙使用限制、寄艙禁令等，助你妥善預備行李，同時建議乘客出行前務必查閱所乘航班的具體政策。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
大灣區專線｜松山湖歐洲小鎮成熱門景區 推動科技工業旅遊
【Now新聞台】冬日陽光灑落在湖面，山水之間相映成趣，在湖邊小道漫步或野餐都一樣寫意——這裡是國家4A級旅遊景區東莞松山湖，亦是粵港澳大灣區核心創新引擎之一，具有以科技巨頭華為為首的千億級智能終端產業群，高新企業及高校聚集。華為總部坐落於此，並耗資100億人民幣精心打造「歐洲小鎮」，吸引不少人來打卡。深圳遊客袁先生：「挺厲害的，他沒有選擇在深圳而是選擇在松山湖旁邊，我覺得他還是比較有實力、魄力的。可能是這邊環境好，對待員工的企業價值，一個企業文化，我覺得是非常好的。」不過想進去「歐洲小鎮」參觀並不容易，要靠內部員工提前幫手預約，大部分遊客只可以「遠觀」。香港遊客李小姐：「在這裡工作好像很幸福，好像歐洲古堡一樣，喜歡這裡，湖漂亮，這裡又漂亮，四周環境都很漂亮。不太『夠喉』，這麼漂亮，想入去看看到底是怎麽樣。」松山湖環湖一周大約30公里，想輕鬆一點，可以租借電動車或共享單車代步。松山湖近年成為當地熱門旅遊景點之一，不少香港旅行社都有組團遊覽。有廣州的旅行社指，留意到有私人定制或包團前往參觀當地企業，並在附近旅遊，計劃推出特色主題旅行團，包括針對學生的科技研學團。廣之旅發言人官鍵：「科技企業考察交流的需求其實是逐年上升的趨勢，很多企業都會開放他們的生產線，或者以透明工廠的方式，將企業本身或者園區打造成一個旅遊目的地。」受惠松山湖觀光熱潮，去年國慶長假期就有157萬人次到訪當地五大商圈，增加超過四成。今年元旦假期，松山湖軌道交通的載客量亦較對上一年增加超過一半。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
2026 東京親子遊最強攻略：10大市內景點、近郊秘境、特色餐廳、酒店優惠全集
日圓匯率咁抵，仲唔帶細路去東京？Trip.com 幫你執好 10 大必去親子景點：由迪士尼、LEGO 樂園到豐洲 teamLab，加碼推介 3 大近郊牧場同多啦A夢博物館！仲有 Pokémon Cafe 預約攻略同 3 間推介親子酒店。即睇 Google Maps 無障礙行程貼士，全家玩得輕鬆又慳錢！Trip.com ・ 15 小時前
大灣區專線｜松山湖歐洲小鎮成熱門景區 推動科技工業旅遊(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】冬日陽光灑落在湖面，山水之間相映成趣，在湖邊小道漫步或野餐都一樣寫意——這裡是國家4A級旅遊景區東莞松山湖，亦是粵港澳大灣區核心創新引擎之一，具有以科技巨頭華為為首的千億級智能終端產業群，高新企業及高校聚集。 華為總部坐落於此，並耗資100億人民幣精心打造「歐洲小鎮」，吸引不少人來打卡。深圳遊客袁先生：「挺厲害的，他沒有選擇在深圳而是選擇在松山湖旁邊，我覺得他還是比較有實力、魄力的。可能是這邊環境好，對待員工的企業價值，一個企業文化，我覺得是非常好的。」不過想進去「歐洲小鎮」參觀並不容易，要靠內部員工提前幫手預約，大部分遊客只可以「遠觀」。香港遊客李小姐：「在這裡工作好像很幸福，好像歐洲古堡一樣，喜歡這裡，湖漂亮，這裡又漂亮，四周環境都很漂亮。不太『夠喉』，這麼漂亮，想入去看看到底是怎麽樣。」松山湖環湖一周大約30公里，想輕鬆一點，可以租借電動車或共享單車代步。松山湖近年成為當地熱門旅遊景點之一，不少香港旅行社都有組團遊覽。有廣州的旅行社指，留意到有私人定制或包團前往參觀當地企業，並在附近旅遊，計劃推出特色主題旅行團，包括針對學生的科技研學團。廣之旅發言人官鍵：「科技企now.com 新聞 ・ 1 天前
國航開通北京至阿布扎比直飛航線
隨著一架搭載278名乘客的中國國際航空(00753.HK)客機於上周六(24日)晚上降落在阿聯酋阿布扎比扎耶德國際機場，國航北京至阿布扎比直飛航線順利完成首航，標誌著中阿兩國首都首次實現由中國航司執飛的直達互聯。 該航線為國航2026年新開通的首條國際航線，採用波音787機型執飛，每周四班直航往返北京與阿布扎比。航線開通進一步完善中阿航空網絡佈局，為兩國人員往來、經貿合作和人文交流提供更高效便捷的空中通道。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
澳門入境旅客去年刷新紀錄 業界冀與周邊發展一程多站旅遊網絡
澳門去年出入境總人次達2.35億，其中入境旅客超過4000萬人次，兩個數字都刷出新紀錄，分別按年升近一成及一成半。澳門旅遊業界期望，新一年能夠吸引到更多國際旅客，建議持續與周邊城市發展一程多站的旅遊網絡；將惠及海外旅客從香港國際機場到澳門的交通優惠，擴展至船票，以及深圳與廣州的國際機場。(JJ)infocast ・ 20 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 1 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 7 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 18 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 19 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 19 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
飛機餐可以多要１份嗎？內行人分享妙招，釣出空服員解答
飛機餐的品質與口味一直是旅客選擇航空公司的重要考量之一。許多人甚至認為，飛機餐的美味程度比其他機上服務更為重要。近日，有民眾在網路上分享了一個有趣的問題：既然聽說飛機餐通常會準備多餘的分量，那麼是否可食尚玩家 ・ 17 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 16 小時前