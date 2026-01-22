廉署拘捕「莊臣控股」高層及分判商等 14 人 涉清潔合約貪污 收受分判商資助買樓︱Yahoo

廉署拘捕「莊臣控股」高層及分判商等 14 人 涉清潔合約貪污（莊臣控股官網）

【Yahoo新聞報道】廉政公署日前採取執法行動，拘捕 14 名人士，當中包括上市公司「莊臣控股」的一名高級管理層及兩名經理級僱員。被捕人士涉嫌在外判清潔合約中串謀收受利益，涉及金額至少 1,800 萬元。廉署在行動中搜獲價值逾 1,000 萬元的名貴手錶，懷疑被用作清洗犯罪得益。

檢獲現金及名牌手錶

被捕的 6 男 8 女年齡介乎 24 至 57 歲，除了莊臣控股的三名員工外，其餘人士為分判商的東主及職員。案件涉及莊臣控股為商業機構提供清潔服務，以及車輛維修保養的合約，並不涉及政府合約。相關人士涉嫌觸犯《防止賄賂條例》、串謀詐騙及處理懷疑犯罪得益（俗稱「洗黑錢」）。

廉署人員搜查了莊臣控股及相關分判商的辦公室和住所，檢獲約 100 萬元現金及大批估值超過 1,000 萬元的名牌手錶。調查發現，其中一名被捕的高層成員涉嫌利用家人名義購入三個住宅物業，而當中約 800 萬元的購樓資金是由其中一間分判商的東主提供。

三名僱員即時暫停職務

莊臣控股在 1 月 22 日晚上發出公告，確認廉署於 1 月 21 日到訪公司的香港辦公地點執行搜查令。公告提到，三名被拘留的僱員均非董事會成員，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》第 9(1) 條。董事會已於 1 月 21 日決議，即時暫停這三名僱員的所有職務及權力。

該公司強調，集團內並無其他董事或僱員被捕，目前亦無人受到檢控。董事會認為集團業務及營運維持正常，並在執法行動期間提供全面協助。莊臣控股的股份已於 1 月 22 日上午 9 時起在聯交所短暫停牌，並申請於 1 月 23 日上午 9 時起恢復買賣。