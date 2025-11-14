黑色星期五優惠大合集！
廉署拘 3 人涉煽惑立法會選舉不投票或投白票︱傳置地內地大裁員涉住宅開發業務︱莊思敏再婚細 10 歲男友｜11 月 14 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 14 日（星期五）。受乾燥的東北季候風影響，本港今晚漸轉多雲，明日日間短暫時間有陽光及乾燥，氣溫介乎 21 至 25 度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風；最高紫外線指數約 6 ，屬「高」。展望隨後一兩日大致天晴、日間溫暖；星期一晚北風增強，星期二顯著轉涼，星期三低見約 13 至 14 度。
【今日重點新聞】
立法會選舉︱廉政公署拘捕 3 人 涉網上轉載貼文 煽惑他人不投票或投白票︱Yahoo
【Yahoo 新聞】廉政公署今日（ 14 日）拘捕 2 男 1 女（ 55 至 66 歲），指其在立法會換屆選舉期間於網上轉載貼文，涉嫌煽惑他人不投票或投無效票，或涉違《選舉（舞弊及非法行為）條例》第 27A 條。廉署稱案件會按程序跟進，完成調查後向律政司索取法律意見，並嚴厲譴責在網上散播相關訊息的行為。該條文於 2021 年新增，廉署過去先後起訴 12 人，全部被定罪判刑。
立法會選舉｜多間傳媒選舉論壇傳取消 陳國基：官辦無分別 不應謾罵、揭瘡疤｜Yahoo
【Yahoo 新聞】就本屆換屆選舉下月 7 日舉行、政府統籌 39 場官方論壇而多間傳媒論壇傳出取消，政務司司長陳國基表示，由政府主辦與傳媒主辦「分別無乜」，考慮到參選人眾多與時間緊迫，由政府統一舉辦、傳媒採訪更有效率。他又指，論壇設有互相提問與辯論環節，但不鼓勵謾罵或「揭瘡疤」，希望候選人以高層次辯論向市民闡述政綱。政府未為投票率訂下 KPI，但會提供便利措施鼓勵市民投票。
安倍晉三遇刺案︱山上徹也母親庭上致歉 稱多年巨額捐款予統一教會「為家庭着想」︱Yahoo
【Yahoo 新聞】奈良地方法院昨（ 13 日）第七次審理中，疑兇山上徹也之母出庭致歉，並稱多年向統一教會捐款是為家庭着想。她供稱 1991 年入教後至翌年已把丈夫人壽保險注入捐款達 5,000 萬日圓（約 250 萬港元），其後約 7 年間再捐 1 億 日圓（約 500 萬港元），最終申請破產。辯方指山上成長中受「宗教虐待」影響，家庭長年因巨額捐款而失衡，造就其對宗教團體的強烈仇恨與犯案動機。
【今日重點財經新聞】
置地裁員｜傳置地內地大裁員 涉住宅開發業務全部員工 僅保留部份高端商業營運團隊
【BossMind】市場消息指，置地公司擬在內地裁撤住宅開發業務的全部員工，僅保留蘇滬地區「中環系」高端商業營運團隊，賠償按「N+1」標準。香港置地相關人士回應稱，內地長期發展重點將聚焦尊尚綜合商用物業（如上海西岸中環），惟未透露裁員細節。集團去年已宣布停止投資「建售物業」，目標至 2035 年前回收 100 億美元（約 780 億港元）資金，並爭取提升盈利與分紅。
中國地產行業再起波瀾 逾10億美元房地產抵押貸款面臨違約風險
【彭博】知情人士稱，僑福集團一筆 9.4 億美元（約 73.3 億港元）貸款今週到期，公司洽談展期一年；由基匯資本牽頭的基金則未能償還本週到期的 2.6 億美元（約 20.3 億港元）貸款，恐在數日內被宣告違約。涉事債權人包括滙豐、恒生、大華及多家台資行。面對中國及香港商住市場持續低迷、美元債違約不斷，銀行在「續期」與「逼違」之間兩難，行業壓力顯著上升。整體逾期與再融資談判增多，凸顯資產處置與估值修復的困局。
AI 熱潮是泡沫還是世代機遇？三大華爾街分析師激辯
【Yahoo 財經】在《Yahoo Finance Invest》論壇上，Wedbush 的 Dan Ives、BlackRock 的 Gargi Chaudhuri 與 EMJ Capital 的 Eric Jackson 圍繞 AI 是否步入泡沫展開討論。Chaudhuri 指，AI 不僅推動企業盈利，亦已反映在宏觀數據；另有調查顯示約 1,900 萬美國人計劃未來一年首次入市，AI 為主因。與此同時，市場對晶片、雲基建與應用股的估值分歧擴大，投資者需在成長預期與就業被取代的憂慮之間拿捏風險。
【今日重點娛樂新聞】
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
【Yahoo 娛樂圈】莊思敏上月於峇里島與細 10 歲高級督察男友辦婚禮並公開婚照；她透露未有進行簽字儀式，現階段未打算生小朋友，認為「一紙婚書唔重要」，因此一切從簡、以婚宴向親友告知喜訊。、
何英偉罕有露面 親自去中山了解海俊傑太太肝病情況 「當時心諗係咪AI」
【Yahoo 娛樂圈】早前海俊傑為急性肝硬化妻子籌醫藥費，何英偉表示得悉消息後自駕赴中山醫院了解情況，澄清並非網傳「AI」影片。他指重症治療費用高昂，內地大型醫院收費透明，並以親身經歷強調「一分一毫都列明」。雖未能進入 ICU 探視，但已確認病者留醫，呼籲外界理性看待相關質疑。
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋
【Yahoo 娛樂圈】李國麟近日上載影片，自曝因「冇戲拍」而在街頭炒牛丸「轉行做廚師」，其後揭曉是拍戲情節。雖片中見其暴瘦、白髮與憔悴，但他在上海活動再度演繹《天龍八部》「鳩摩智」時狀態不俗。網民戲言若開店可賣「牛屎火鍋」配「生醃海鮮」作賣點，惹來熱議。
