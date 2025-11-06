廉署控新冠社區檢測中心承辦商時任高層 黃利寶被指瞞利益衝突 涉款 1.2 億｜Yahoo

營運新冠檢測中心的香港分子病理檢驗中心前實驗室總監黃利寶，被廉署起訴，他涉嫌隱瞞利益衝突。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】新冠疫情期間各區設有社區檢測中心，供市民採樣化驗。營運檢測中心的香港分子病理檢驗中心前實驗室總監黃利寶，被廉政公署起訴，他涉嫌隱瞞利益衝突，將檢測中心的日常運作服務合約，分判予他有份控制的公司，涉款 1.2 億元。

廉署昨日（5日）落案起訴黃利寶（56 歲）一項欺詐罪，案件明天（7日）在東區裁判法院提訊。新冠疫情期間，香港分子病理檢驗獲政府委聘為其中一間指定承辦商，營運社區檢測中心，包括負責其日常運作及實驗室化驗工作。

廉署表示，香港分子病理檢驗把社區檢測中心的日常運作，包括檢測登記及人流控制等工作，分判予康研醫療有限公司。案發時，黃利寶是香港分子病理檢驗的實驗室總監，負責其運作，包括揀選承辦商。公司要求職員避免利益衝突，並須以書面申報實質或潛在利益衝突。

涉無申報黃在康研的利益

控罪指，黃利寶涉嫌於 2022 年 1 月至 12 月期間，隱瞞或沒有向香港分子病理檢驗披露他在康研的利益，意圖詐騙而誘使香港分子病理檢驗把社區檢測中心的日常運作服務合約判授予康研。

廉署早前接獲投訴，指被告有份成立及控制康研。香港分子病理檢驗就康研於涉案期間提供的服務，向康研支付服務費共 1.2 億元，惟被告從來沒有向香港分子病理檢驗申報其在康研的利益。

翻查資料，黃利寶獲選為 2022 年理工大學醫療科技及資訊學系的傑出校友。