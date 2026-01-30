廉署搗破兩集團 涉企圖詐騙政府科技資助1.5億元(張曼琳報道)

【Now新聞台】廉署揭發兩個不法集團涉嫌詐騙政府科技資助1.5億元，行動中拘捕33人，包括一名數碼港時任職員。

政府近年為協助中小企轉型，推出多項資助計劃。廉政公署本月中搗破兩個不法集團，分別向數碼港和創新科技署提交約1500宗申請，詐騙約1.5億元政府資助，合計拘捕33人，包括科技服務供應商東主、空殼公司負責人、銀行職員、保險代理等。

其中涉及數碼港的案件，一名負責審批數碼轉型支援先導計劃資助的秘書處職員涉嫌多次收受賄賂，包括智能電話及退休後保障等，協助集團處理過千宗申請。

廉署指，涉案的大部分為中小企，因不熟悉申請流程而受牽連。

廉署執行處總調查主任羅珮詩：「貪污集團向小商戶聲稱只需要申請、毋須付款，還有回贈，小商戶信以為真，以為交文件、簽名就可以得到政府全數資助，連商業登記都交給貪污集團成員。涉案的資助申請全部都是選購十萬元上限的IT方案，但廉署調查發現，申請者只得到極為簡單服務，例如開設簡陋的網頁、加設電子支付二維碼。」

至於另一宗案件，集團透過註冊多個空殼公司賄賂相關人員，騙取創新科技署的科技券計劃資助，合計近一億元。

廉署執行處總調查主任劉鉑鏘：「集團會首先開設一些空殼公司，這些公司根本沒有任何實質業務，集團分別賄賂銀行、會計、保險三方人士。創科署和生產力局在審批相關申請時，懷疑事有可疑而主動作出舉報。」

廉署指，現階段已截停1.2億元、即約8成資助發放，相關調查仍在進行中，暫未發現有政府部門人員涉案；數碼港亦已展開內部複檢，審查其他懷疑申請個案。

