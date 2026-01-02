廉署破大維修維修貪污案拘 21 人｜金價創新高澳洲再現淘金熱｜謝安琪爆肺多次揭與方大同約定｜1 月 2 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 2 日星期五。乾燥的冬季季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，預測本港今晚及明日天晴乾燥。明早天氣寒冷，市區最低氣溫約 12 度，新界地區會再低幾度，日間最高氣溫則約 17 度。提醒大家早晚記得穿上足夠禦寒衣物，並注意保濕。

【今日重點新聞】

觀塘兩屋苑大維修涉貪 廉署拘團夥 21 人 部分有黑社會背景

【Yahoo 新聞】廉署於上星期採取執法行動，成功瓦解一個由黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥。該團夥涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，行動中共有 21 人被捕，年齡介乎 30 至 81 歲，當中包括骨幹成員、中間人、工程顧問、工程承辦商及業主立案法團成員。廉署人員在行動中搜查了涉案公司的辦公室，並檢走招標文件等證物。

宏福苑五級火．捐款追蹤︱多間慈善團體承諾善款不扣行政費 全數支援居民

【Yahoo 新聞】大埔宏福苑於上月 26 日發生五級大火，導致 161 人死亡、逾 1,900 戶居民喪失家園。針對社會對慈善團體行政開支的關注，多家機構包括公益金、東華三院、仁濟醫院、保良局、仁愛堂、九龍樂善堂、博愛醫院及救世軍等均公開承諾，為此次災情籌得的善款將不會扣除任何行政費，全數撥歸支援受災居民。其中公益金表示行政費由馬會補助，而東華三院則由營運收入支付相關開支。

西貢鹹田灣元旦淪垃圾崗 公廁洗手盆積污泥現食物殘渣 郊野營地釀生態災難

【Yahoo 新聞】元旦假期過後，西貢鹹田灣被發現環境衞生惡劣，如同垃圾堆填區。網民上載影片顯示，咸田公廁內外堆滿廢物，洗手盆積滿污泥及即食麵、飯粒等食物殘渣，甚至有排泄物未被沖走。大量垃圾更吸引野豬到場覓食，引起內地與本港露營人士強烈不滿，形容情況為「生態災難」。目前漁護署及食環署正就事件接受查詢。

咸田公廁內外堆滿膠樽、膠袋、紙巾及食品包裝等垃圾。（Threads@charlie_chfan）

【今日重點財經新聞】

澳洲淘金｜金價屢創新高 澳洲金三角再現淘金熱潮 當地金屬探測器賣斷市

【BossMind】受美元減息及地緣政治風險影響，黃金價格近期高見每盎司 4,500 美元以上。澳洲維多利亞州著名的「金三角」地區再度掀起淘金熱，吸引大量淘金者及遊客前往。當地勘探商店表示，價值近 3,000 澳元的金屬探測器在上市數周內即售罄。有退休人士在舊遺址發現價值約 40 澳元的金塊，淘金活動亦帶動了當地的旅遊與住宿需求。

2026 年比特幣展望：跌回 5 萬美元 還是衝破 12.5 萬美元？

【Yahoo 財經】比特幣（BTC-USD）經歷 2025 年底波動後，市場對 2026 年前景看法分歧。Sygnum Bank 認為若宏觀環境及監管框架（如美國《Clarity 法案》）轉趨清晰，比特幣有望受惠於流動性改善而上揚。然而，Bloomberg Intelligence 則警告，若風險資產出現整體回調，比特幣不排除下試 5 萬美元水平。目前分析師多預期第一季市況將以整固為主。

美青年靠 AI 製垃圾內容年賺 70 萬美元 惟獲利模式恐於明年完結

【Fortune Insight】一名 22 歲美國青年 Adavia Davis 利用「AI slop」（AI 垃圾內容）技術生成低成本影片，涵蓋兒童故事及名人八卦等類型，年賺逾 70 萬美元。然而，由於 YouTube 於 2025 年更新政策限制大量生產且重複性高的 AI 影片賺取收益，加上大型媒體公司預計在 2027 年進場工業化生產，Davis 預料這種個人獲利模式即將告終。

【今日重點娛樂新聞】

謝安琪自揭近 2 年爆肺多次上周先出院 提及與方大同未能實現約定後台灑淚

【Yahoo 娛樂圈】謝安琪在昨晚叱咤頒獎禮後透露，其身體狀況欠佳，多年來已累積爆肺 6 次，近期連右肺亦出現問題，日前才剛出院。她在訪問中憶述與故友方大同的往事，表示兩人曾約定在對方出新歌時互相購買支持，唯《50/50》推出時已無法再向方傳訊息，令她在後台感觸哽咽。她表示方大同在患病期間仍完成專輯的精神給予她很大力量。

謝安琪

魏浚笙得女友芙蓮 Evelyn 助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家

【Yahoo 娛樂圈】魏浚笙（Jeffrey）在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2025》憑《白色踢死兔》獲獎，他在台上公開向拍拖 10 年的女友兼經理人 Evelyn 表白，高呼「I Love You」，震撼全場。Jeffrey 曾表示自己性格慢熱，但與女友一拍即合，對「姐姐」情有獨鍾。兩人由真人騷《調教你男友》至今，專一形象深得粉絲支持。

資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉

【Yahoo 娛樂圈】曾獲金像獎最佳動作指導的資深電影人袁祥仁，於 2026 年元旦日下午在伊利沙伯醫院病逝，終年 69 歲。袁祥仁出身武術世家，父親為袁小田，兄長為袁和平。他最令觀眾印象深刻的是在周星馳電影《功夫》中客串飾演售賣秘笈的乞丐。其喪禮定於 2 月 1 日在世界殯儀館設靈。