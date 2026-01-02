調查：港人平均 39 歲由百萬富翁晉身千萬富翁
廉署破大維修維修貪污案拘 21 人｜金價創新高澳洲再現淘金熱｜謝安琪爆肺多次揭與方大同約定｜1 月 2 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 2 日星期五。乾燥的冬季季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，預測本港今晚及明日天晴乾燥。明早天氣寒冷，市區最低氣溫約 12 度，新界地區會再低幾度，日間最高氣溫則約 17 度。提醒大家早晚記得穿上足夠禦寒衣物，並注意保濕。
【今日重點新聞】
觀塘兩屋苑大維修涉貪 廉署拘團夥 21 人 部分有黑社會背景
【Yahoo 新聞】廉署於上星期採取執法行動，成功瓦解一個由黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥。該團夥涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，行動中共有 21 人被捕，年齡介乎 30 至 81 歲，當中包括骨幹成員、中間人、工程顧問、工程承辦商及業主立案法團成員。廉署人員在行動中搜查了涉案公司的辦公室，並檢走招標文件等證物。
宏福苑五級火．捐款追蹤︱多間慈善團體承諾善款不扣行政費 全數支援居民
【Yahoo 新聞】大埔宏福苑於上月 26 日發生五級大火，導致 161 人死亡、逾 1,900 戶居民喪失家園。針對社會對慈善團體行政開支的關注，多家機構包括公益金、東華三院、仁濟醫院、保良局、仁愛堂、九龍樂善堂、博愛醫院及救世軍等均公開承諾，為此次災情籌得的善款將不會扣除任何行政費，全數撥歸支援受災居民。其中公益金表示行政費由馬會補助，而東華三院則由營運收入支付相關開支。
西貢鹹田灣元旦淪垃圾崗 公廁洗手盆積污泥現食物殘渣 郊野營地釀生態災難
【Yahoo 新聞】元旦假期過後，西貢鹹田灣被發現環境衞生惡劣，如同垃圾堆填區。網民上載影片顯示，咸田公廁內外堆滿廢物，洗手盆積滿污泥及即食麵、飯粒等食物殘渣，甚至有排泄物未被沖走。大量垃圾更吸引野豬到場覓食，引起內地與本港露營人士強烈不滿，形容情況為「生態災難」。目前漁護署及食環署正就事件接受查詢。
【今日重點財經新聞】
澳洲淘金｜金價屢創新高 澳洲金三角再現淘金熱潮 當地金屬探測器賣斷市
【BossMind】受美元減息及地緣政治風險影響，黃金價格近期高見每盎司 4,500 美元以上。澳洲維多利亞州著名的「金三角」地區再度掀起淘金熱，吸引大量淘金者及遊客前往。當地勘探商店表示，價值近 3,000 澳元的金屬探測器在上市數周內即售罄。有退休人士在舊遺址發現價值約 40 澳元的金塊，淘金活動亦帶動了當地的旅遊與住宿需求。
2026 年比特幣展望：跌回 5 萬美元 還是衝破 12.5 萬美元？
【Yahoo 財經】比特幣（BTC-USD）經歷 2025 年底波動後，市場對 2026 年前景看法分歧。Sygnum Bank 認為若宏觀環境及監管框架（如美國《Clarity 法案》）轉趨清晰，比特幣有望受惠於流動性改善而上揚。然而，Bloomberg Intelligence 則警告，若風險資產出現整體回調，比特幣不排除下試 5 萬美元水平。目前分析師多預期第一季市況將以整固為主。
美青年靠 AI 製垃圾內容年賺 70 萬美元 惟獲利模式恐於明年完結
【Fortune Insight】一名 22 歲美國青年 Adavia Davis 利用「AI slop」（AI 垃圾內容）技術生成低成本影片，涵蓋兒童故事及名人八卦等類型，年賺逾 70 萬美元。然而，由於 YouTube 於 2025 年更新政策限制大量生產且重複性高的 AI 影片賺取收益，加上大型媒體公司預計在 2027 年進場工業化生產，Davis 預料這種個人獲利模式即將告終。
【今日重點娛樂新聞】
謝安琪自揭近 2 年爆肺多次上周先出院 提及與方大同未能實現約定後台灑淚
【Yahoo 娛樂圈】謝安琪在昨晚叱咤頒獎禮後透露，其身體狀況欠佳，多年來已累積爆肺 6 次，近期連右肺亦出現問題，日前才剛出院。她在訪問中憶述與故友方大同的往事，表示兩人曾約定在對方出新歌時互相購買支持，唯《50/50》推出時已無法再向方傳訊息，令她在後台感觸哽咽。她表示方大同在患病期間仍完成專輯的精神給予她很大力量。
魏浚笙得女友芙蓮 Evelyn 助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
【Yahoo 娛樂圈】魏浚笙（Jeffrey）在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2025》憑《白色踢死兔》獲獎，他在台上公開向拍拖 10 年的女友兼經理人 Evelyn 表白，高呼「I Love You」，震撼全場。Jeffrey 曾表示自己性格慢熱，但與女友一拍即合，對「姐姐」情有獨鍾。兩人由真人騷《調教你男友》至今，專一形象深得粉絲支持。
資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉
【Yahoo 娛樂圈】曾獲金像獎最佳動作指導的資深電影人袁祥仁，於 2026 年元旦日下午在伊利沙伯醫院病逝，終年 69 歲。袁祥仁出身武術世家，父親為袁小田，兄長為袁和平。他最令觀眾印象深刻的是在周星馳電影《功夫》中客串飾演售賣秘笈的乞丐。其喪禮定於 2 月 1 日在世界殯儀館設靈。
其他人也在看
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
《尋秦記》電影版有彩蛋？準備回憶殺！無劇透入場前必讀懶人包
《尋秦記》電影版要上映了，想要來一場回憶殺的朋友，這次的電影版會否能滿足一眾觀眾的期望呢？這裡來一個無劇透入場前必讀懶人包，準備入場看「天命最高」！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
資深武術指導袁祥仁元旦離世 《功夫》演乞丐推銷《如來神掌》秘笈最為人熟悉
曾為多套港產片演出及武術指導嘅袁祥仁，喺元旦日下午病逝，終年69歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
宣傳易播放29年迎來「大結局」 消失於TVB節目表疑似停播 「佢都係我同鄉喎」「有Jacqueline冇暗瘡」成經典
TVB其中一個最為觀眾記得嘅長壽廣告時段《宣傳易》，啟播近30年來有唔少低成本廣告異軍突起，甚至比大品牌廣告更深入民心。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《尋秦記》除夕上映首日票房破千萬 開近千五場破紀錄
電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日港澳合共開出1,481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
專訪｜羅子溢爭視帝「我必須要有信心」 楊茜堯體恤賺錢辛苦拒收貴禮物 提起太太即眼濕濕
今年羅子溢於《金式森林》憑高深一角成為視帝大熱，同時亦憑《執法者們》獲最佳男配角提名。今次羅子溢稱「一票都不能少，畀個機會子溢」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
古巨基元旦宣布再做爸爸 57歲太太成功誕一子
53歲的古巨基2014年與年長4歲的助手Lorraine於美國拉斯維加斯註冊結婚。2020年，Lorraine以52歲高齡誕下囝囝古晉匡（Kuson）。踏入2026年，古巨基宣布家中再添一員，Kuson升呢做哥哥，57歲的Lorraine成功誕下一子。am730 ・ 1 天前
《愛·回家》Laptop孟希璘與女友經營水晶店 爆高TVB最多20倍
於TVB劇集《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團IT部員工Laptop嘅孟希璘與前TVB藝員李寶珊於2020年公開戀人關係，早年更孖住開水晶店。近日，蔡潔帶同愛貓「豬仔」到孟希璘與女友經營嘅水晶店，孟希璘自爆收入比TVB人工高出最多20倍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
叱咤︱鄧麗欣爆男友冇飛冇得入場睇 怕自己會爆喊
【on.cc東網專訊】藝人鄧麗欣（Stephy）在叱咤頒獎禮中，奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」大獎，事隔23年後再奪得樂壇獎項，她受訪表示：「23年前係同Cookies一齊攞新人獎，所以只係九分之一，個獎依家仲放喺我屋企，事隔23年後終於有第二個獎。」東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
《阿凡達3》1月1日優先場上映！投入阿凡達世界前須知：最終章會有彩蛋嗎？反派灰燼族又是什麼？
《阿凡達3》即將於 1 月 1 日上映優先場，到底《阿凡達》的終極篇章有甚麼彩蛋，全新的「灰燼族」又代表甚麼？欣賞電影前齊來認識由導演占士金馬倫精心打造的阿凡達世界吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子
大埔宏福苑五級火釀成最少161人死亡，包括殉職消防隊目(追授)何偉豪。他的未婚妻Kiki在除夕撰文向摯愛表達思念，提到除夕原本是兩人的大日子，未料如今已天人永隔，又帶着一個代表何偉豪的猩猩公仔搭飛機出發。am730 ・ 1 天前
2026年剛開始就有新遊戲？Konami 神祕 Switch 2 新作通過分類評級
轉眼間，新的 2026 年已經到來了，而在新年一開始，日本遊戲廠商 Konami 就有動作，日前一款尚未公開，叫做《Enchanted Wonderland》（暫譯《魔法奇緣》）的 Switch 平台新遊戲已經通過北美娛樂軟體分級委員會（ESRB）的評級，並且玩家們似乎將前往一個樂園中遊玩各種遊戲設施與小遊戲，進行一場奇幻魔法冒險。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
見字如見人｜今宵多珍重 從 2025 寫到 2026｜冼麗婷
香港的處境，改變了自己對人的感應器。不是過去一年見得特別多人，只是，感覺開始有點懂人。這是歲除到歲首，年年月月過日子的自動演進。現在見身邊家人親友新知舊雨，都帶着筵席總有盡時的心態，不是蒼涼，是放開、知局。為走了的美言，為仍然留下的祝福。今天嘻哈大笑，笑到最後，最大本領不是忘記悲傷，而是要懂得消解愁悴，尊重理解別人的哀傷。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
古天樂為《尋秦記》內地宣傳 傳身體不適入院
藝人古天樂(古仔)、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉、洪天明等人主演的電影《尋秦記》票房報捷，連日來一眾演員在內地跑宣傳，到多個地點與戲迷、粉絲見面互動。不過，今日有粉絲透過社交平台表示「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」亦有網民表示「係，我去嘅嗰場，阿峯（林峯）一嚟就講Daddy抱恙嚟唔到宣傳。」其實，今日佛山宣傳最初他戴口罩現身，之後的場次已經不見古天樂，只得番林峯、宣萱同朱鑑然三個人。東方日報 OrientalDaily ・ 12 分鐘前
中大醫院凌晨零時誕首位元旦男嬰 父母：本身就希望是「大B」 公院迎來五名元旦BB
【Now新聞台】中大醫院迎來首名元旦嬰兒，是父母的首胎。而踏入新一年的首半小時，公立醫院亦有5名嬰兒出生。這個男嬰凌晨零時零分搶閘在中大醫院順產出生，重3.2公斤，是何生何太的首胎，作為新手父母，何太會轉做全職媽媽，全力照顧兒子。何太：「很震撼、很激動，我就在流眼淚，這是我最真實的感動，因為我覺得由懷胎到終於看到他，我人生中考得最好的成績表。」何先生：「第一次是很震撼的，可以全程陪著太太，看到整個過程是震撼的。辛苦太太，女性生寶寶真的不簡單。」他們又指，沒料到兒子會較預產期提早出生。何先生：「因為預產期本身是1月3日，之前經常問有小朋友的朋友，可能『大B』入學會較容易，我們都想是『大B』，剛巧就是元旦出世。」何太：「(希望他)做個有愛的人，善良及勇敢的男孩子。」何生何太指，現時仍在考慮兒子的名字，而中大醫院就祝願小朋友身體健康、快高長大。公立醫院方面，在踏入新一年的首半小時共有5名嬰兒出生。廣華醫院其中一名重2.89公斤男嬰在零時零六分出生，較預產期早兩周來到這個世界，胡生胡太本身已有一子一女，因為喜歡小朋友所以生三個，加上照顧哥哥的經驗，希望孻仔快樂成長就足夠。胡太：「因為哥哥現在六歲，正在讀一年級，學業本身想抓緊點，希望他學好點，但其實這樣逼小朋友不是太好，放鬆些、放開些這樣。」至於聯合醫院、東區醫院以及屯門醫院，亦分別有一名元旦BB出生。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前