廉署起訴助理稅務主任 涉索賄助納稅人減稅款

【Now新聞台】廉署起訴一名稅務局助理稅務主任，涉向4名納稅人索取賄款，協助他們減少稅款。

被告李應華涉嫌於2022年6月至2023年9月，處理4名納稅人查詢時索取及收受賄款合共逾1.9萬元，以協助他們減少稅款以及「起底」追債。

另外，他又與一名食環署管工串謀干犯公職人員行為失當罪，涉嫌透過稅局電腦系統，未經授權檢索食環署投訴人資料，而該管工已被停職。

稅務局表示，十分重視員工的廉潔和操守，絕不姑息任何違法違規行為，涉案的助理稅務主任自2023年9月已被停職。

