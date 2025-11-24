廉署起訴港交所一名時任助理副總裁涉收賄15萬元

即使美國關稅對日本企業盈利帶來壓力，擁有700萬會員的日本最大工會聯盟「日本工會總聯合會」(Rengo)正爭取在2026年實現5%或更高的加薪幅度，或推高日本央行短期內進一步加息的概率。 日本央行行長植田和男早前表示，就明年加薪談判(春鬥)初步動態需要「多一點數據」，Rengo的薪金展望再度引發市場關注。該組織於2025年提出相同加薪幅度，最終促成三十四年來最大幅度的薪資增長。 工會組織已明確表態將再次要求大幅調漲薪資。若工資能持續成長，將為民間消費提供支撐，使日本央行有信心升息而不致破壞經濟復甦進程。儘管近年薪資漲幅顯著，但因核心消費者通膨率持續維持在央行2%目標之上，實質薪資成長率仍處於負值區間。 日本年度薪資談判通常於年末由工會起草訴求，隨後於隔年年初展開正式協商，並在3月公布協商結果。 然而，企業未必會順應工會對2026年的加薪要求。隨著美國對日本商品加徵關稅的衝擊將在未來數月加劇，陰霾正籠罩著以出口為導向的日本經濟前景。 緊縮的日本勞動力市場也可能對企業持續維持大幅加薪形成壓力。《路透》本月進行的另一項調查顯示，72%的受訪企業計劃在明年實施與2025年相近幅度的加薪調升。(

AASTOCKS ・ 5 小時前