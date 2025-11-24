Booking.com黑五優惠低至46折
廉署起訴港交所一名時任助理副總裁涉收賄15萬元
【Now新聞台】港交所一名時任助理副總裁涉嫌貪污收賄15萬元，被廉署起訴。
38歲被告譚卓彥被控兩項公職人員接受利益罪，他涉於去年6月及12月任職港交所上市部資訊科技組前助理副總裁期間，接受38歲男子周子剛兩筆共15萬元賄款，然後披露從港交所電郵系統非法獲取與股價相關的機密資料。
而周子剛與另一名男子鄧慶俞，就涉於今年3月4日就懷疑涉及內幕交易的刑事調查中，意圖妨礙司法公正，案件周二在東區裁判法院提訊。
#要聞
