廉署起訴空運物流公司高層與承辦商 涉貪110萬美元簽訂包機協議

廉政公署今早(20日)落案起訴一名空運物流公司副總經理及一名空運服務承辦商，二人涉嫌同意收受及提供賄款逾110萬美元(折合逾850萬港元)，以向該空運物流公司提供空運服務。兩名被告獲廉署准予保釋，案件今午在西九龍裁判法院提訊。

被告李耀榮(74歲)，深圳市中新時代國際貨運代理有限公司及中新時代國際貨運代理有限公司時任副總經理；及尹劍華(69歲)，一路通集團有限公司唯一董事兼股東，同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。

廉署早前接獲貪污投訴繼而展開調查。深圳中新時代是一間設於深圳的空運物流公司，中新時代是其香港辦事處。案發時，李耀榮負責管理該兩間公司的日常運作。一路通則是香港一間空運服務承辦商。控罪指李耀榮及尹劍華涉嫌於2023年7月至9月期間，串謀使李耀榮從尹劍華接受賄款，以委聘一路通為深圳中新時代提供空運服務。

協議總值逾 4.4 億港元

案發時，深圳中新時代與一路通簽訂一項包機協議。一路通須根據協議於一年內為深圳中新時代提供至少110班來回中國和美國的貨運航班，協議總值逾5,700萬美元(折合逾4.4億港元)。調查發現，兩名被告涉嫌私下同意李耀榮就每班來回航班收受賄款10,000美元(折合約7.8萬港元)。於2023年7月11日至8月29日期間，李耀榮共收取賄款180,000美元(折合約140萬港元)。若一路通履行協議，賄款可達110萬美元(折合逾850萬港元)，但由於一路通未能按協議提供服務，包機協議其後遭終止。

