廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣

廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。

陳敏兒回憶手術後躺在病床上，傷口劇痛難耐，連勉強下床走兩步都如登天般辛苦。多年來從不做運動，直至手術後第三天，陳敏兒開始嘗試一些輕鬆嘅恢復方法，其中最特別係跳舞，笑言：「科學家嘅研究係真，跳舞姿勢會幫大腦釋出令人感到喜樂的激素，而身體和心理是好拍檔，痛嘅感覺大大減低。」

陳敏兒認為調整作息及改善飲食對健康十分重要，宜家每晚10點半左右已乖乖躺在床上，又食啲容易消化嘅食物。陳敏兒透露，想起修哥（胡楓）當年經常喺化妝間行來行去，而今時今日有好多研究報告都指行路係最好嘅養生運動。陳敏兒又指要學修哥每日至少行6千步。

《好好生活》截圖

