廖啟智遺孀陳敏兒離世終年65歲 去年曾接受大手術
已故藝人廖啟智的遺孀陳敏兒今日（12日）離世，終年65歲。她的一對兒子廖文哲與廖文信於6月12日公告，表示母親在今日上午於家人陪伴下在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。家人衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。並感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。
陳敏兒曾是TVB花旦，她與資深演員老公廖啟智育有三子，自大仔廖文哲出世後，她便淡出幕前專心相夫教子，做賢妻良母。近年她飽受傷痛，繼孻仔廖文諾2006年不敵血癌離世後她陷入陷抑鬱邊緣，廖啟智2021年胃癌病逝，令她兩度痛失至親。去年10月，她自揭患上慢性病，身體狀況急轉直下，更於去年6月更一度入院緊急做手術，令她身體變瘦。幸好情況穩定得以慢慢康復起來，今年初農曆新年，她更約圈中好友團年，精神不俗，想不到今日突然傳出噩耗，令人感到震驚，大呼可惜。
其實陳敏兒兩年前已舉辦生前告別式，她表示：「其實我係一個慢性病患者，近呢兩年身體嘅狀況愈嚟愈唔理想，去年眼見好多位親友相繼離世，人生無常，冇法預料邊個會走先。我知道好好道別有幾緊要，既然冇辦法預知未來，不如把握當下，趁仲有機會，好好表達內心入面嘅說話，減少分離嘅遺憾。」
對於陳敏兒離世，好友林漪娸接受訪問時表示感到十分心痛：「敏兒喜歡低調，願她安息回到天家，不宜發表太多意見，等她家人好好安排安息禮！」
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議員關注有痛症中心偽冒醫療機構 醫衞局指不能把條文訂得太闊
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慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。 藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。 是次合作匯聚本港及大
李家超：香港首份五年規劃有望提前至第三季末出台（車軒珩報道）
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遠藤航因傷退隊 日本補選町田修斗
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金活醫藥(01110)訂立諒解備忘錄
<匯港通訊> 金活醫藥集團(01110.HK)宣佈,該集團關連人士金辰醫藥有限公司(「金辰」)與廣州中醫藥大學東莞醫院(「東莞市中醫院」)就產品「紫珠葉洗劑」及「加味天麻健腦方」的研發訂立合作諒解備忘錄。雙方緊密合作共同開展產品研發,包括產品臨床研究、監管註冊及商業化。同時,金辰亦與該集團訂立獨立分銷諒解備忘錄,擬委任本集團為該等產品的唯一及獨家分銷商,覆蓋香港、中國內地及跨境電子商務管道。「紫珠葉洗劑」為已於東莞市中醫院內部使用並隨時間積累了臨床觀察數據及應用經驗的嶺南品種,主要應用於涉及皮膚燒傷、糖尿病足潰瘍及褥瘡的病例;而「加味天麻健腦方」乃參考天麻健腦顆粒開發而成,天麻健腦顆粒目前已於東莞市中醫院內部用於治療與風痰上擾相關的症狀,包括眩暈、頭痛、記憶力減退及失眠。金辰作為該集團的關連方及重要客戶,其與東莞市中醫院雙方已初步擬定商業合作條款,初步階段各項產品將由金辰的一間附屬公司在香港註冊為 HKC 類別中成藥,獲批後由金辰組織生產,並與東莞市中醫院共同開始商業化。而金辰與本集團同步訂立的分銷諒解備忘錄顯示,金辰擬委任本集團為兩款產品的唯一及獨家分銷商,涵蓋零售、醫院及網上平臺等
首岸周日銷售已錄超購 1期及3期累沽580伙
恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」第4期將於周日首輪發售80伙，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，周日銷售已錄超額認購，準買家中約60%至70%為用家，視乎銷情，最快下周加推新一批單位應市。項目已推出的第1期及3期累售580伙，佔可供發售單位97%，套現近50億元。韓家輝補充，集團年初迄今累售逾2,600伙，套現約295億元；其中營業(二)部售出逾1,400伙，套現逾181億元，已超過上年全年的1,219伙及約160億元。
突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos
古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數年前被遺棄狗狗頓失依靠急尋家
【動物專訊】收地不只讓一些貓狗失去家園，一些之前被遺棄、因街坊關顧而生存下來的貓狗，也因為恩人要搬離而失去依靠。10歲的狗女數年前因古洞貨倉搬走而被遺棄，連名字也沒有人知道，只有在公廁附近徘徊，幸好有好心街坊提供食物讓她溫飽。然而好景不常，好心街坊今日也因收地被收回房屋，臨搬走前將狗狗帶到空屋內，直到6月22日搬遷期結束前都可以繼續餵食，並趁這最後時間向外求助，爭取有人暫託或領養這失去依靠的可憐狗狗。 有熱心市民對本報表示，今日收到求助，指古洞收地下，一隻早年被遺棄的狗狗急需尋家。據知該狗狗數年前在一貨倉生活，但後來慘被遺棄，在公廁附近遊走，後來有好心街坊發現並開始餵她。 然而，好心街坊的村屋在今日也被收回，惟准許他在6月22日前可以回來執拾東西，他亦將狗狗放了在屋內，並答應熱心市民，會在6月22日前繼續回來餵狗，爭取時間為狗狗尋找安置。 熱心市民現時接手狗狗的尋家安排，她表示，狗狗性格十分乖巧，對人親近，希望能夠幫狗狗找到暫託或領養家庭，不用流離失所。如有意暫託或領養這狗狗，可透過本報Facebook專頁所載聯絡方法，與熱心市民聯絡。 The post 古洞收地好心餵狗街坊要搬走 數
【世盃‧今昔】6.12祖斯馬為柏真寧斯「賀壽」
【Now Sports】40年前今日，為巴西地標上陣的祖斯馬射入世界波，收死當日41歲生日的北愛爾蘭老牌門將柏真寧斯。1986年墨西哥世界盃D組最後一輪分組賽，由賽前連勝的巴西鬥只得1分的北愛爾蘭，森巴兵團早段就由射手加拉加先開紀錄。及至42分鐘，首次為巴西上陣的祖斯馬（Josimar）眼見北愛門將柏真寧斯（Pat Jennings）略為步出球門，射出一記離門約30的長程炮，越過柏真寧斯手頂的上角入網。巴西其後由加拉加再入1球贏3:0。當日是柏真寧斯41歲生日，不僅收到「壽禮」，亦收到「告別禮」，因為那亦是他最後一次代表北愛上陣。曾效力熱刺及阿仙奴的他，事隔多年後在訪問中憶說：「就算我長了翅膀，也救不到那一球。」
咸輝率全國政協代表團訪問泰國
<匯港通訊> 周三至周五，全國政協副主席咸輝率團訪問泰國，分別會見詩琳通公主、阿努廷總理、國會主席兼下議長索蓬、國會副主席兼上議長蒙坤。咸輝表示，去年中泰建交50周年之際，習近平主席同首次對華進行國事訪問的哇集拉隆功國王就推進中泰命運共同體建設達成重要共識，為兩國關系發展擘畫藍圖。中方願同泰方一道，以兩國元首重要共識為指引，增進互信合作，密切人文交流，推動命運共同體建設。中國全國政協願為此作出貢獻。泰方表示，泰中友誼源遠流長，當前兩國各領域務實合作穩步推進，富有成果。泰方讚賞中國經濟社會發展取得的重大成就，堅定不移奉行一個中國政策，願同中方落實好兩國元首重要共識，推動各領域合作走深走實，更好造福兩國人民。(JC)
司法部無條件批准Paramount Skydance收購華納兄弟逾1,100億美元交易
此次無條件放行，掃除了兩大媒體巨頭合併的主要聯邦監管障礙。若交易順利完成，將成為媒體史上規模最大的合併案之一。Newsmax及Quiver Quantitative亦分別引述知情人士，證實了Politico的報道，惟截至發稿時，司法部尚未發布正式聲明。
國安附例小組完成審議 鄧炳強斥有人企圖恫嚇
政府建議為《維護國家安全條例》訂立附屬法例，立法會相關小組委員會昨花約兩小時完成逐條審議。會上有成員關注涉及多宗案件的被告，會否全數被定性涉及國家安全，當局強調不會把本身無關的罪行，無端變成危害國安案。立法會內務委員會昨早召開特別會議，處理國安條例新附屬法例，會上已通過成立小組委員會及選出選委界簡慧敏為主席，小組下午隨即開會審議。新附屬法例列明，行政長官可發出證明書，將一般刑事案件的犯罪行為認定為涉及國家安全。保安局長鄧炳強開場發言時提到，留意到有人企圖恫嚇指附屬法例會擴闊危害國安罪行的範圍，強調「呢個係假㗎，係誤導㗎，係呃你㗎，係嚇你㗎」，指出新機制正正要處理極少數的其他罪行。
LEGO香港以顆粒踢熱世界盃氣氛 安永佳挑戰花式「的波」 沙田新城市廣場變身足球朝聖地
世界盃熱潮未到先燒旺，LEGO香港率先把足球熱搬進沙田新城市廣場，以顆粒拼出一場夠聲勢、夠話題的預熱活動。港足男神安永佳親身上陣挑戰花式 LEGO 足球，配合 3 米高巨型大力神盃、傳奇球星人偶及期間限定店，將球迷與 LEGO 迷一併拉進現場氣氛之中。 四年一度的足壇盛事快將開鑼，LEGO香港今次沒有只停留在「聯乘」兩字，而是直接將足球場上的熱血、儀式感和收藏慾，一顆一顆拼了出來。 全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場，最吸睛的莫過於由 LEGO® Certified Professional 洪子健 Andy Hung 用超過 15 萬粒顆粒砌成、1:8 比例的 3 米高巨型大力神盃，單是份量已足以撐起整個場景。 活動開場請來港足前鋒安永佳（Matt Orr）試玩 LEGO® Editions 足球（43019），以近乎 1:1 比例重現的 5 號足球，挑戰「花式控球」這件事。對平日習慣在草地追波的他來說，真正有難度的反而是 LEGO 足球的細膩手感與平衡感，他亦形容這次嘗試「難度簡直比在球場上射門還要高」。 這種說法並不誇張，因為...
真豪宅｜石澳道14號逾5.6億沽 呎價逾9萬元
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近七成出現身心耗竭 教師壓力高企 非教學行政文書工作首要來源
教育工作人員總工會昨發表在職教師工作壓力與身心健康研究報告，結果顯示本港教師整體工作壓力偏高，其中以非教學相關的行政及文書工作為主要壓力來源，壓力評分高達6.31分；教師亦要面對工時長問題，77.9%每周工作51小時以上，32.7%更達61小時以上。長時間工作有損健康，68%表示「工作讓我感覺身心俱疲(耗竭感)」。總工會呼籲當局及校方正視問題，並提出多項改善建議，包括加強教師心理支援服務。調查於5月透過網上問卷進行，收集136份有效回覆，受訪者為幼稚園、小學、中學及特殊學校的在職教師。調查採用7分制評分(即7分最高，分數愈高代表壓力愈大)，結果顯示，「非教學的行政文書工作繁重」以6.31分居首，其次為「工作時間過長，影響休息及家庭」(6.29分)、「需同時處理多項工作，時間不足」(6.23分)。
「滶蘊」三組大手買家「一客兩食」最大手斥資逾3800萬購兩伙
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港人灣區置業最紅名盤 長江實業集團瀧珀熱銷逾800伙
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