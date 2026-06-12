廖啟智遺孀陳敏兒離世終年65歲 去年曾接受大手術

已故藝人廖啟智的遺孀陳敏兒今日（12日）離世，終年65歲。她的一對兒子廖文哲與廖文信於6月12日公告，表示母親在今日上午於家人陪伴下在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。家人衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。並感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。

陳敏兒曾是TVB花旦，她與資深演員老公廖啟智育有三子，自大仔廖文哲出世後，她便淡出幕前專心相夫教子，做賢妻良母。近年她飽受傷痛，繼孻仔廖文諾2006年不敵血癌離世後她陷入陷抑鬱邊緣，廖啟智2021年胃癌病逝，令她兩度痛失至親。去年10月，她自揭患上慢性病，身體狀況急轉直下，更於去年6月更一度入院緊急做手術，令她身體變瘦。幸好情況穩定得以慢慢康復起來，今年初農曆新年，她更約圈中好友團年，精神不俗，想不到今日突然傳出噩耗，令人感到震驚，大呼可惜。

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其實陳敏兒兩年前已舉辦生前告別式，她表示：「其實我係一個慢性病患者，近呢兩年身體嘅狀況愈嚟愈唔理想，去年眼見好多位親友相繼離世，人生無常，冇法預料邊個會走先。我知道好好道別有幾緊要，既然冇辦法預知未來，不如把握當下，趁仲有機會，好好表達內心入面嘅說話，減少分離嘅遺憾。」

對於陳敏兒離世，好友林漪娸接受訪問時表示感到十分心痛：「敏兒喜歡低調，願她安息回到天家，不宜發表太多意見，等她家人好好安排安息禮！」

一對兒子廖文哲與廖文信於今日公告母親死訊。