廖子妤接受葉念琛網台訪問 賀歲片《夜王》扮演柔情似水媽媽生

由馬來西亞來港發展，早期為演員夢見戲就接，直到今天已三度跟黃子華合作，《夜王》即將上映，2026年更首度榮封香港電影評論學會最佳女演員，近日更獲第44屆香港電影金像獎最佳女主角提名，如今廖子妤已成為香港電影不可或缺的一員。早就跟葉念琛在網上成為筆友的Fish，今在葉念琛主理YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，將透露更多不同來港發展的「冷」與「暖」。



《末日派對》為演出機會全裸都接！導演cut機後工作人員送溫暖



2012年赴港追夢的Fish，早期工作多數為模特兒，2013年為演出機會，即使演出要全裸都接，她的第一套就是泰迪羅賓監製的電影《末日派對》，獲提名第33屆香港電影金像獎最佳新演員，而背後則有一段鮮為人知的苦與甜。



廖子妤分享：「這部電影有個非常難的條件，就是要全裸，其實那一刻我非常掙扎，但我下意識時我已經做了這件事」「其中一場戲我要被童黨脫光衣服，只剩下胸圍和內褲」「要躺在冰冷的地上，盡全力去推開他們，在尖叫﹑在呼喊，很冷，非常冷」「一cut 機很多人拿毛巾來圍上我，那一刻我有一種『嘩，我在拍戲』」



對於Fish而言，全裸上陣或者並不可怕，最可怕是來到香港卻得不到任何機會。

《骨妹》入圍「最佳金像獎女配角」開始有人識



拍畢《末日派對》後，又拍過幾年，包括《同班同學》，但一直浮浮沉沉，直至《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳女配角提名，才開始感受到轉變「以前我去event 公司會帶一堆模特兒，那時Super Girl 比較紅，我們就是跟在一起拍照，一些比較兇惡的記者會說『喂，啊邊個，你企過嗰邊』」，《骨妹》之後情況有變，會變成「啊Fish，你企嗰邊」，Fish就心花怒放「他們知道我的名字！」「開始覺得自己是一個香港演員」。

《夜王》飾「媽媽生」穿高踭鞋導演問「你在操兵？」



如今已跟黃子華合作兩次的廖子妤，今再度於《夜王》交手，笑指自己雖然底子溫柔，但要飾演「柔情似水」﹑「有女人味」﹑「風情萬種」的媽媽生，仍需要再去揣摩「之前我覺得自己穿高跟鞋穿得都挺好，誰知我第一場戲導演說我在操兵，原來我走得稱不上婀娜多姿」「我的妝頭應該是全組最長時間，大概每次要用兩個多接近三小時去做妝頭」「因為我的五官不是很柔和，直頭我的五官要畫出來」。

三個不同的「黃子華」



跟子華合作多次，認為他是個非常有魅力的演員，「他一on set，大家就會不期然望住他」「作為一位同事的觀察，我見過三個不同的他，《飯戲》的大哥﹑《毒舌》的林涼水，以及《夜王》歡哥」「他每次都會在拍攝的階段成為那一個人，例如（《夜王》）歡哥，他是個浪子，說話油腔滑調，比較輕佻的人，他那段時間就會一直維持著」「做《毒舌大狀》時你感覺他那段時間比較正氣，一個律師的感覺」「飯戲攻心就是一個大哥，內心比較脆弱」



細個每日放學同古天樂海報傾計



身為古天樂旗下藝人的Fish，自言小時候很喜歡他「古天樂當年代言一個叫Zero X的眼鏡牌子，他有個海報，我每次放學經過就會看見該海報」「每日都跟海報聊天，在心裡告訴他今天上學遇到什麼事，數年間每天放學都看到」



來港之後於一個女歌手after party（慶功派對）見到偶像，當時Fish 心想「真人很高，很帥氣，但我忘記跟他拍照」然後時隔多年已簽天下一將士藝人，即使老闆是古生，仍不敢向他透露，似乎只有推到古生睇見這條訪問，才知道原來旗下藝人一早對自己海報「沉船」。

