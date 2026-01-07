跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
廖慧儀分享自拍洗澡片被指搏見報 否認被照肺：只是日常中最真實一面
TVB小花廖慧儀最近於社交平台分享一段自拍洗澡片，隨即成為了網民的討論焦點，廖慧儀就事件回應傳媒，指該段影片不過是一個小分享，向來喜歡拍片的她愛將自己最真實的一面呈現給大家看。
廖慧儀不時分享近況，她最近於社交平台分享一段自拍影片，片中的她於健身後洗澡，引起了網民討論。有網民認為廖慧儀為搏見報而刻意發放意識大膽的影片，不過讚冇網民則認為影片屬健康性感。廖慧儀出席活動時就事件回應傳媒，她說：「其實不過是做運動後的一個小分享。」被問到有否被「照肺」？她回應：「那又沒有，很小事而已，公司沒有『照肺』。」至於被指是搏見報，她則稱自己很少去留意相關評論，「可能我喜歡拍片，只是將日常中自己最真實的一面分享給大家看。」
