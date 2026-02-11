黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
廖碧兒推出自家品牌咖啡 被質疑與舊愛陳豪爭生意 親回應強調有分別
陳豪於2019年創立精品咖啡店Blooms Coffee，被封「咖啡達人」，高峰時期有過6間店舖；去年位於觀塘apm商場嘅分店被發現突然結業，陳豪回應指因為該店舖位置原本唔屬於正式舖位，只係租來試試，而商場想收回該店鋪作其他用途，因而另覓合適地方，並指咖啡店生意其實唔錯。近日，陳豪舊愛廖碧兒宣布推出自家品牌咖啡，並於社交平台積極宣傳，卻被網民質疑與陳豪爭生意。
廖碧兒於社交網站拍片宣布推出自家品牌養生咖啡，表示品牌走健康養生路線，於咖啡中加入薑黃、黑椒及肉桂等中藥成分，幫助促進血液循環。網民見到廖碧兒推出咖啡，隨即諗起陳豪，詢問佢係咪想挑戰陳豪；對此問題，廖碧兒以9字回覆：「我呢個唔係普通咖啡。」強調與陳豪嘅咖啡店有分別，並非因追擊而爭生意。
廖碧兒於2000年參選溫哥華華裔小姐勇奪冠軍，之後參選國際華裔小姐亦奪冠，從而加入TVB，先後演出《皆大歡喜》、《談情說案》、《律政新人王》等經典劇集，直至2011年離巢並淡出幕前，遠赴法國讀書增值自己，考獲品酒師牌經營紅酒生意，更豪擲千萬於法國購買酒莊；廖碧兒嘅社交平台愛post品酒生活嘅照片，又會分享揀酒心得及品酒技巧。
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
袁詠儀張智霖結婚25周年 晒舊照獲歌頌神仙愛情
【on.cc東網專訊】藝人袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）由拍拖到如今攜手度過了接近30個寒暑，始終恩愛如昔，堪稱圈中模範夫妻。靚靚更花盡心思，將兩人多年來的合照及相關點滴點製作成一條約4分鐘的視頻，上載到社交平台紀念兩人踏入銀婚。
中年好聲音4｜白羊君唱功震撼全場 網民猜測身份估計曾參加《星夢傳奇》
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》新增「蒙面藝員賽區」，藝人們需戴上動物面具上台獻唱，神秘身分成功引起話題。最新一集70強「一對一PK賽」中，藝人代表「白羊君」選唱高難度歌曲《趁早》，渾厚音色與爆發力十足嘅唱功震撼全場，驚人實力最終獲得評審團5燈滿分，直通40強。雖然其震音成為全場焦點，但卻惹來評審們兩極評價，海兒表示「白羊君」習慣震音，要改改呢個習慣；張佳添認為：「當震音變咗策略同機械化，就會冇咗感情，但你唱到後面愈唱愈好。」周國豐卻激讚「白羊君」完全做到首歌嘅男性味道。
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
梁榮忠轉型做動漫KOL獲邀赴日採訪模型大賽 高達迷成比賽評審 曾因「車震事件」形象插水
近年甚少幕前演出嘅梁榮忠，原來轉型做咗動漫界KOL，不時喺youtube channel大談玩具、模型等話題。
金像獎2026 提名出爐｜李佳芯Ali憑《金童》爭新演員 男主角張繼聰：好勵志
《第44屆香港電影金像獎》今日（10日）公布提名名單，當中電影《金童》榮獲3項提名，
冬奧｜好爆！挪威選手摘銅後自爆偷食 直播訪問喊爆向女友「認錯」
在冬奧男子冬季兩項（Biathlon）20公里個人賽中，挪威選手拉格雷德（Sturla Holm Laegreid）以僅差48.3秒的微弱差距獲得銅牌。28歲的拉格雷德原本應該開心慶祝，卻在賽後接受挪威電視台NRK的訪問時突然情緒崩潰，喊爆向女友「認錯」！
井手上漠為角色下海的內幕！ 網友羨慕客人上輩子燒好香！
日本新生代藝人井手上漠以「無性別男孩」形象爆紅，23歲的他生理性別為男，但自認不屬於任何性別框架，亮麗外型和個人風格圈粉無數。
中年好聲音4 | 藝人代表「白羊君」成5燈歌手其中一人 海兒讚梁煜坤唱法赤裸
「70強一對一PK賽」第3回，今集誕生了5位5燈選手，分別是尹景順、梁煜坤、藝人代表「白羊君」、吳亦偉與陳旭培，當中尹景順、吳亦偉與陳旭培上回合都攞5燈，名副其實是「十燈魔人」！
66歲車保羅消瘦惹關注 與過往判若兩人 粉絲擔憂其狀況：瘦到認唔出
66歲資深演員車保羅於影壇活躍超過40年，曾先後效力麗的電視和TVB，其中《鹿鼎記》「胖頭陀」一角為人熟悉，不過車保羅2003年因不滿TVB以2千蚊一年續約條件而離巢。
娛評｜張家輝、古天樂善用Threads宣傳電影吸年輕粉絲 Tyson、游學修卻「低玩」招致負評？
網絡世界日新月異，自2023年Meta推出Threads以來，在台灣、香港等地，就成功取代了盛行於歐美的X（前稱Twitter），成為了短文字交流的重要平台。起初，「脆友」都傾向於年輕一群，但近來的年齡群越來越廣，當然這個新平台，也吸引了一眾藝人投入其中。
似英國經典校園劇主角 羅仙尼亞變迷因
【Now Sports】網上最近有人稱羅仙尼亞的外表，和英國一套經典校園劇的角色相似，而這位車路士主帥並不在意，表示做自己就好。英國過去有套頗受年青人歡迎的處境電視喜劇叫《中間人》（The Inbetweeners），講述主角Will McKenzie和他3個朋友在學校裡發生的事，而羅仙尼亞（Liam Rosenior）則被指和Simon Bird飾演的Will有點相似，因此當網民說起這名上月接掌車路士的新帥時，出現了一堆和《中間人》相關的「迷因」。「我的孩子們很喜歡，他們看到《中間人》裡的Will或David Brent的搞笑圖片就傳給我，然後嘲笑我。」羅仙尼亞對記者說：「這對我沒甚麼影響，因為我很少玩社交媒體......有一條評論說我的衣著品味還不錯，但我女兒覺得這太搞笑了，因為她最討厭我的衣著了！」這名上任後帶領藍軍9戰取得7勝的領隊，表示自己和家人對於外界如何審視他，溝通過：「我和他們說，如果我總想著別人怎麼看待我，或者媒體上怎麼寫我，那我就會錯過很多東西。我在這裡的工作已經夠忙的了，所有的精力和時間，都集中在我的球員、球隊、開會以及訓練。」英超 車路士VS列斯聯Now TV
徐若瑄保養秘訣曝光 孖細佬落場鬥波找童年回憶
【on.cc東網專訊】台灣女星徐若瑄（Vivian）雖然已經50歲，但一直被外間激讚凍齡，面上沒有留下歲月痕迹，多年來一直愛運動的她絕對是保養秘訣之一。原來Vivian從小已經養成運動習慣，小時候更是體育健將，小學是田徑成員，中學是籃球校隊。
內田理央私下竟是電動宅女！ 為何從模特兒變成戲劇女王？
內田理央以166公分的高挑身材和O型血的隨性魅力，成為大眾眼中的凍齡美魔女，她的五官精緻，笑起來帶點小惡魔的俏皮，皮膚白皙光滑，總給人一種永遠20出頭的錯覺。
金惠允有望拍《解憂雜貨店》！邊佑錫北京吸金吸引粉絲圍觀
【on.cc東網專訊】前年憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫，昨日（9日）下午出發前往北京，現身機場時戴口罩的他向記者透露患上感冒，晚上他便現身北京三里屯出席時裝品牌的店舖開幕活動，吸引大批粉絲聚集在店外圍觀，邊佑錫穿上深灰色西裝和紅色上衣，狀態似乎比下午時好
Lady Gaga也愛《寶可夢》！清唱「胖丁主題曲」互尬神級唱功
在《寶可夢》（Pokémon）30 週年 Super Bowl 廣告「What’s Your Favorite?」中，Lady Gaga 可以說是全片最吸睛的亮點！她在錄音室場景中笑說，自己最喜歡的寶可夢「音域有 12 個八度，又總是能讓人發笑」，鏡頭一轉，坐在沙發上的正是經典人氣角色胖丁，甚至在影片中開唱胖丁的「經典曲」。
圈粉無數甜美演技讓人融化！ 畑芽育純真眼神代入感滿分！
畑芽育那張帶著甜美笑容的娃娃臉，一登場就讓人聯想到鄰家女孩，卻藏著一股活力四射的少女氣質，讓人忍不住多看幾眼。這位身高152公分的混血兒，擁有美國爺爺的血統，從小就踏入演藝圈，近期在多部劇集中大放異彩，成為大眾熱議的焦點。