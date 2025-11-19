廟宇文化節12月中車公廟外舉行 免費體驗非遺工作坊 8間古蹟廟宇設導賞 市民「打卡」可換領禮品 ｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】兩年一度的「廟宇文化節」將於 12 月 13 至 14 日一連兩日於沙田車公廟外舉行，華人廟宇委員會今年以「廟宇漫遊」作為主題，期望加深市民對本地廟宇的認識，融入非遺技藝工作坊，推動文化傳承。除車公廟以外，另外六間法定古蹟、兩間一級歷史建築廟宇亦設有導賞，又推出手機應用程式鼓勵大眾一年內到全港不同廟宇「打卡」，所有活動費用全免。

「廟宇文化節」由民政及青年事務局及華人廟宇委員會合辦

活動融入非遺文化技藝 「打卡」APP帶動公眾參觀全港廟宇

「廟宇文化節」由民政及青年事務局及華人廟宇委員會合辦，活動包括皮影戲、特色造紙、陶瓷廣彩、兒童粵劇妝服體驗及手工潑浪鼓等工作坊。亦有多間學校學生和團體帶來中國文化表演。除了 4 場導賞以外，大會亦安排傷健共融專場，切合不同群體需要。

主辦單位指，廟宇幾時傳統文化信俗的寄託，也是社區文化的中心，紀錄地方變遷和發展。除車公廟以外，大會早前已開展「廟宇漫遊文化之旅」，聚焦另外六間法定古蹟、兩間一級歷史建築廟宇，提供導賞和攤位遊戲，另外推出手機應用程式，鼓勵公眾到港九新界不同廟宇「打卡」，發掘廟宇的建築風格、歷史故事和社區聯繫，亦可換領廟宇文創產品。

活動加入不同非遺元素，香港城藝工作室創辦人翟月則分享「盒子燈」製作，融合南北方文化，寓意為市民祈求祝福。

「廟宇文化節」亦會帶來傳統皮影戲表演。

主辦單位於社企合作，設計出一系列廟宇文創產品。

主辦單位望年輕人認識神：知道神怎樣做一件好事

華人廟宇委員會文化和宣傳小組主席黃成益期望藉「廟宇漫遊」主題，吸引年輕人主動了解本地廟宇，從每一間廟宇的神身上學習其品德和價值：「譬如禮義廉恥、怎樣做善功，除了看廟宇的建築風景，我們要知道神怎樣做一件好事，要學習他的風格和品德，神做一個榜樣給我們年輕人」