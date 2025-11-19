貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
廟宇文化節12月中車公廟外舉行 免費體驗非遺工作坊 8間古蹟廟宇設導賞 市民「打卡」可換領禮品 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】兩年一度的「廟宇文化節」將於 12 月 13 至 14 日一連兩日於沙田車公廟外舉行，華人廟宇委員會今年以「廟宇漫遊」作為主題，期望加深市民對本地廟宇的認識，融入非遺技藝工作坊，推動文化傳承。除車公廟以外，另外六間法定古蹟、兩間一級歷史建築廟宇亦設有導賞，又推出手機應用程式鼓勵大眾一年內到全港不同廟宇「打卡」，所有活動費用全免。
活動融入非遺文化技藝 「打卡」APP帶動公眾參觀全港廟宇
「廟宇文化節」由民政及青年事務局及華人廟宇委員會合辦，活動包括皮影戲、特色造紙、陶瓷廣彩、兒童粵劇妝服體驗及手工潑浪鼓等工作坊。亦有多間學校學生和團體帶來中國文化表演。除了 4 場導賞以外，大會亦安排傷健共融專場，切合不同群體需要。
主辦單位指，廟宇幾時傳統文化信俗的寄託，也是社區文化的中心，紀錄地方變遷和發展。除車公廟以外，大會早前已開展「廟宇漫遊文化之旅」，聚焦另外六間法定古蹟、兩間一級歷史建築廟宇，提供導賞和攤位遊戲，另外推出手機應用程式，鼓勵公眾到港九新界不同廟宇「打卡」，發掘廟宇的建築風格、歷史故事和社區聯繫，亦可換領廟宇文創產品。
主辦單位望年輕人認識神：知道神怎樣做一件好事
華人廟宇委員會文化和宣傳小組主席黃成益期望藉「廟宇漫遊」主題，吸引年輕人主動了解本地廟宇，從每一間廟宇的神身上學習其品德和價值：「譬如禮義廉恥、怎樣做善功，除了看廟宇的建築風景，我們要知道神怎樣做一件好事，要學習他的風格和品德，神做一個榜樣給我們年輕人」
其他人也在看
黃又南揸巴士被野生捕獲 早前承認幕前冇工開 網民爆兼職車長月薪有18000？
近年本地電影業不景氣，唔少圈中人都另謀生計。向來愛車嘅男團Shine成員黃又南經營YouTube 頻道之外，早前更為咗拍片去考巴士、的士及小巴牌，又南仲加入巴士公司正式成為司機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 ｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」八強走勢
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
由被追捕到被寵愛 狗狗移民英國過幸福生活
【動物專訊】義工的拯救，領養人的決定，徹底改變了狗狗「King King」的命運。King King曾經在荔景山頭生活，因為「山上有狗吠」這樣一個荒謬的投訴理由，King King慘被漁護署捕捉，幸好其後獲「小怪獸流浪記」義工Oscar救出，去年8月更成功獲得領養，並隨移民到英國過新生活。事隔一年多，狗狗過著令人艷羨的快樂生活，每日去3至4次街，可以跟著主人一同工作，一同去餐廳和超市，「一天24小時中，他有20小時都是黐住主人。」 King King去年3月19日在荔景山頭被漁護署捕捉，只因有居民投訴山上有狗吠，Oscar則在同年3月25日將狗狗贖出，並為他安排了暫托家庭。King King雖然曾在山上捱苦，又曾被人捕捉，但性格溫馴的他對人友善和充滿信任，剛好遇到一名已移居英國多年的香港人，她有時會返香港到狗場做義工，當她看到King King後，便決定領養他。 狗狗苦盡甘來，在去年8月隨領養人飛到英國過生活，Oscar表示，協助的動物移民公司安排十分細心周到，職員陪同領養人和狗狗返回家中，確保狗狗安全到埗不會走失。 不經不覺，King King已經在英國生活超過一年，主人亦經常告訴O香港動物報 ・ 6 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍
前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」
【動物專訊】今日氣溫驟降至14度，但有狠心的主人卻故意駕車到藍地大街附近遺棄一隻年僅3個月大的狗狗。幸運多名有愛心的街坊經一日尋找後終於成功救起小狗，現時正打算為小狗尋找暫託。有份協助拯救該小狗的其中一位義工、Facebook「兩母子」版主Bobo表示，狗狗現時仍十分驚慌，被人綁上的索帶至今仍未成功剪下，非常可憐。 兩母子板主Bobo表示，他收到消息指，昨晚有人故意駕車到藍地大街，並放下一隻約3個月大的狗狗，相信該人是故意遺棄狗狗，而狗狗的頸上綁着一條索帶，並繩掛着一張寫著「請收養我」的紙。 據知，狗狗被遺棄後非常驚慌，並走進綠怡居停車場 ，Bobo和其他街坊一起前往尋找，最終於今晚成功找到及捉回該狗狗。 Bobo 覺得狗狗很可憐，在天寒地凍下才被遺棄。她說不知狗狗之前有什麼經歷，現時表現非常驚慌。他們會為狗狗嘗試尋找暫託或領養。若有意暫託，可Facebook聯絡「兩母子」版主。 The post 屯門有狠心主人駕車棄狗 身體被索帶緊綁寫「請收養我」 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 23 小時前
新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
大圍男女涉食霸王餐 餐廳網上尋人促找數
大圍一間餐廳發生懷疑食霸王餐事件。社交平台流傳一則帖子並有閉路電視截圖，表示「如認識這兩位人士的朋友或當時人見到此訊息，你們在昨晚10:40左右，忘記付款了，請自行回店處理」。 涉事餐廳的相關人士周二(18日)於facebook「沙田之友」群組發布帖子及閉路電視影片截圖，指有一對男女於星期一(17日)晚上10時4am730 ・ 9 小時前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
8.25葵涌｜3人認串謀非法集結、申刑罰上訴失敗 上訴庭：與暴動僅一線之差
2019 年 8 月 25 日的「荃葵青遊行」原獲警方批准，及後有人堵路，遭警方驅散。3 人開審前承認串謀非法集結等罪，分別判監 30 個月、28 個月及 25 個月，他們提出刑罰上訴但被駁回，上訴庭周二（18 日）頒下判詞。法庭線 ・ 6 小時前
全運會｜劍擊團體賽開鑼 佘繕妡、何思朗領軍分途爭牌
第15屆全運會距離煞科進入倒數階段，周二焦點是啟德體藝館的劍擊賽，一連3日起上演團體賽，首日有女子重劍及男子佩劍，女子重劍個人賽銅牌佘繕妡、男子佩劍個人賽銀牌何思朗將和隊友合作，力爭再上頒獎台。Yahoo 體育 ・ 1 天前
業主退休套現 天水圍70呎劏舖大劈84% 開價35萬 租金回報達15厘
天水圍有小業主擬退休套現，以低價放售旗下迷你舖，並交由忠誠拍賣行公開拍賣。該舖建築面積約70平方呎，開價35萬元，較2014年以223萬元買入價低出約84%，若按開價成交，折合呎價約5,000元。閱讀更多：良景邨銀主盤101萬易手 五年蝕讓39%｜8.3萬首期入市 三度借財仔共150萬後爆煲英籍業主離港賣樓返老家 南丫島隱世村屋頂樓連天台「一字頭」成交 持貨16年升值兩倍 賺逾一球上述舖位位於嘉湖新北江商場平台55號舖，面積僅約70平方呎。消息指，業主年事漸長，擬退休不再打理物業，故決定放售套現。單位現時連租約放售，現租客為畫室，每月租金4,300元，租約期至明年10月31日。以開價計，新買家帳面可享約15厘租金回報。 延伸閱讀: 新北江商場 天水圍 南丫島 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 4 小時前
汪明荃羅家英不丹結婚相曝光！「Only You」式的甜蜜關係，恩愛多年還是會吻額頭放閃，家英哥：我就還咗個心願喇！
「阿姐」汪明荃與羅家英結婚 16 年終於拍攝婚紗照，甜蜜如初戀引全網熱議！現年 78 歲的「阿姐」汪明荃與 79 歲羅家英先經 20 年愛情長跑，再歷經 16 年婚姻恩愛如昔，最近前往不丹拍攝綜藝節目《帶阿姐看世界》，獲製作組安排超甜蜜的不丹婚照拍攝行程，阿姐更率先曝光甜蜜照片！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 14 小時前