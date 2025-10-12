一眾嘉賓及參賽者參與開球禮，場面熱鬧。

由廠商會主辦的「2025年廠商會工商體育邀請賽」今日(12日)起一連三個周日舉行，賽事設有七人足球、網球、羽毛球及乒乓球四個體育項目，吸引超過650位來自41家機構的健兒參加，當中包括各大商會、行業組織、同鄉社團、專業團體、紀律部隊及新聞界等代表，一同競逐殊榮。廠商會期望透過體育競技，促進跨界交流與合作，凝聚力量，推動社會向前發展。

羽毛球及乒乓球賽於今日(12日)在香港專業教育學院（柴灣分校）率先舉行，及後會在於10月19日在九龍仔公園中國香港網總網球中心進行網球賽；而七人足球賽則於10月26日在將軍澳足球訓練中心舉行。除七人足球外，其他項目均設有男子盛年組、男子公開組及女子公開組三個組別，讓不同年齡和性別的參加者展現實力、享受競技樂趣。

盧金榮：報名人數創歷屆新高

出席是次開球禮的嘉賓尚包括其他參賽機構的首長及代表，以及一眾廠商會常務會董、會董及青年委員會成員等。廠商會會長盧金榮在致辭時表示，邀請賽自2010年舉辦至今已邁入第15個年頭。儘管曾因疫情一度暫停舉行，活動今年全面復辦後依然深受歡迎，報名人數更創歷屆新高，充分展現工商界與社會各界攜手合作、團結奮進的精神面貌，為香港邁向高質量發展新階段注入強大正能量。他指出，工商界作為推動社會進步的重要力量，需要一個平台凝聚人心、激發潛能，而體育正是一個能夠連結情感、促進交流的理想媒介。

吳永嘉指充分體現跨界協作與團結互助的精神

立法會代表吳永嘉亦指，非常高興見證邀請賽的影響力與日俱增，參與機構由工商界擴展至多個領域，充分體現跨界協作與團結互助的精神。他期望各位參賽者秉持「友誼第一、比賽第二」的理念，透過場上的切磋與交流，為未來更多層次的合作奠定基礎。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/廠商會工商體育邀請賽開鑼-展工商界與社會團結奮進精神/607818?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral