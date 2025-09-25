廠商會料下半年出口貿易增速回落 明年本港經濟增長約3%

廠商會料明年經濟增長約為3%

大國博弈，為經濟徒添不明朗因素。廠商會發表下半年及明年經濟預測；會長盧金榮表示，全球經濟增長將會延續偏弱的基本態勢；加上海外主要經濟體輸美商品貿易的「搶出口」風潮料漸消退，估計下半年的香港出口貿易增速有所回落。廠商會預計，今年本地GDP增長率為2.5%至3%，明年的經濟增長可提速至3%。

盧金榮表示，今年香港經濟的整體增長速度略超預期，但內外部不同環節和行業的表現分化。上半年本地經濟增長主要得益於商品出口和服務出口，這兩大外部的需求環節拉動強勁；而內部消費和投資表現則差強人意，其中投資開支受營商環境低迷及房地產市場調整影響，僅微增2%，反映內需動力仍顯不足。

盧金榮稱，亞洲多個經濟體在過去數月出現「搶出口」現象，期間不少內地的出口企業藉供應鏈多元策略，以及轉運等間接方式，擴大對美國市場的出口，香港作為主要的轉口貿易港，可從中受惠。惟未來「搶出口」風潮料將逐漸消退，預計今年下半年的香港出口貿易增速將回落。

加速北都發展措施助吸引企業投資

政府剛發表新一份施政報告，當中提出加速北部都會區發展的一系列措施，相信有助進一步提振海內外企業投資北都的興趣和信心。加上政府積極籌劃大型盛事，可吸引海內外旅客來港，為旅遊業注入動力。廠商會預計，下半年本港經濟將輕微放緩，料本年GDP增長率為2.5%至3%；考慮到內需市場的表現持續改善，預計明年香港經濟增長將輕微提速至約3%。

他預計，技術含量較低的行業及傳統產品的出口競爭力會較弱，未來將注重發展多元化市場，如中東和東南亞等新市場，亦會加強發展電商和內需市場。



