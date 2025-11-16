廢紙收集回收服務明年新約 補貼連動內地紙價 勢影響拾荒者收入

【on.cc東網專訊】屯門環保園內的紙漿廠預計今年底試產，每年處理廢紙量最新估計約達72萬公噸。環保署透露，在確保紙漿廠運作順暢後，已運作5年「廢紙收集及回收服務」將終止，署方會招標聘請服務承辦商接收和處理本地廢紙，預計明年1月合約生效。回收界人士分析，新模式下政府補貼額度與內地紙價連動，間接影響前線指定回收價較現時浮動，甚至低於現時每公斤0.65元水平，恐影響回收量及拾荒者收入。

環保署強調，新承辦商需保證廢紙收集商及回收商向基層收集者支付不低於「前線指定回收價」，預計不會影響整體廢紙回收量。近年內地嚴控回收物料進口，導致本地廢紙價滑落，為穩市，政府於2020年9月啟動「廢紙收集及回收服務」，以公帑兜底，按回收量補貼回收商，參與計劃的回收商必須以不低於指定廢紙回收價向前線收集者收購廢紙。目前指定廢紙回收價為每公斤0.65元，與計劃推出時0.7元相若。政府過去5年已向回收商補貼共12.65億元。

此公帑兜底的措施令廢紙回收率從2020年的低位31.8%逐步攀升至2023年的42%。有回收商警告，新補貼框架若令前線價下滑，將減弱回收的經濟誘因，不僅回收量或倒退，舊日「呃秤」伎倆如灑水增重紙皮亦可能復現，損害廢紙品質。關注拾荒群體的組織「拾平台」促請政府設巡查及投訴機制，確保拾荒者不會被剝削。

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成提到，承辦商若以每公噸1,200元向回收商收購已打包的廢紙，回收商扣除營運成本及交通費約500元後，僅餘下約700元向街頭回收店收購廢紙。他續指，回收店都要營運成本，如要以現時最低回收價，即每公斤0.65元，向拾荒者收購廢紙，便要蝕本。劉補充，新機制下採購價與內地紙價掛鈎，而內地紙價波動，間接影響前線回收價，以現時內地紙價計算，前線回收價會較現時0.65元下調到0.3至0.5元左右。

