廣島紅葉2025全攻略：10大紅葉景點推薦＋交通路線＆賞楓時間

廣島紅葉

秋風送爽，又到咗規劃年度賞楓盛事嘅黃金時節！當好多旅客將目光聚焦喺京都、東京呢啲傳統熱點時，真正嘅旅遊行家已經悄悄鎖定咗一處更具文化深度、更顯靜謐優雅嘅日本紅葉秘境— — 廣島！

呢座城市唔單止承載住觸動人心嘅歷史印記，更以其世界遺產級嘅絕美秋色而聞名。試諗下，朱紅色嘅海上鳥居喺金黃楓葉嘅映襯下熠熠生輝，或者深邃峽谷中層林盡染、色彩斑斕嘅壯麗景致……廣島嘅秋天，絕對係一幅濃墨重彩、令人心馳神往嘅和風畫卷。

廣告 廣告

對於追求高品質旅遊體驗、渴望避開洶湧人潮嘅香港旅客嚟講，廣島紅葉季絕對係你 2025 年日本賞楓之旅嘅CP值首選！

為此，本篇廣島紅葉全攻略將為你整合所有最新、最實用嘅資訊，由精準嘅楓葉預測、便捷嘅交通規劃、嚴選嘅 10 大必去紅葉景點深度解析，到貼心嘅住宿建議同實用賞楓貼士，全方位幫你輕鬆規劃一趟無憂無慮、滿載而歸嘅廣島賞楓自由行！

廣島楓葉時間 | 2025年最新預測

規劃一趟完美嘅廣島紅葉之旅，掌握楓葉轉紅嘅「見頃」（最佳觀賞期）時間絕對係首要關鍵！同緯度較高嘅北海道唔同，廣島位於日本本州南部，紅葉期通常會較遲，旅客需要鎖定特定月份。

根據日本氣象株式會社（Japan Meteorological Corporation, JMC）於 2025 年 10 月 2 日發布嘅第二回官方預測，廣島市區嘅楓葉見頃時間已正式公佈：

廣島市區紅葉見頃預測： 2025 年 11 月下旬至 12 月上旬

呢個時間段將會係你捕捉廣島最壯麗秋色嘅最佳時機！記得提早規劃機票同住宿，精準掌握最佳賞楓時機啦！

廣島賞楓時間 | 2025年最新紅葉預測

（圖片來源：日本氣象株式會社《2025年日本紅葉最佳觀賞期預測》）

重要提示： 請注意，以下資訊係截至 2025 年 10 月 2 日嘅第二次預測。由於紅葉前線嘅變化會受當年秋季氣溫影響，具有一定嘅波動性！

Trip.com 會為你及時同步最新嘅廣島紅葉情報。但我哋強烈建議你喺出發前一至兩個星期，再次查閱相關官方網站嘅最新公佈，以確保唔會錯過最靚嘅紅葉景致！

2025年廣島紅葉預測時間表

地區 景點例子 預計最佳觀賞期 (見頃) 山區 三段峽、帝釋峽 10月下旬～11月上旬 市區 縮景園、廣島城 11月中旬～11月下旬 宮島 紅葉谷公園、大聖院 11月中旬～11月下旬 近郊 佛通寺、尾道千光寺 11月上旬～11月中旬

總括而言，11 月中旬至下旬係遊覽廣島市區及周邊主要紅葉景點，例如世界遺產宮島紅葉谷公園、典雅嘅縮景園等，最為穩妥嘅黃金賞楓時段。

若果你嘅行程計劃前往三段峽等海拔較高嘅山區景點，則建議將行程安排喺 10 月下旬至 11 月中旬。

記住，喺出發前建議再次確認各景點嘅最新葉色狀況，確保唔會錯過最靚嘅廣島秋色！

廣島賞楓出行攻略 | 廣島交通

暢遊廣島紅葉，搞掂交通絕對係自由行成功嘅基石！令人欣喜嘅係，廣島嘅交通網絡相當發達便利，無論你係由香港直飛，定係喺廣島縣內各紅葉景點間穿梭，都能搵到高效且多元嘅交通選擇。

香港出發前往廣島賞楓

對於追求方便快捷嘅香港旅客，我哋最推薦嘅方式係乘搭香港快運航空 (HK Express) 提供嘅便捷直航航班。航班由香港國際機場 (HKG) 直飛廣島機場 (HIJ)，航程僅需約 3 小時，真正做到省時又方便！

Trip.com 貼士： 強烈建議你提前喺 Trip.com 預訂機票，鎖定優惠價格！尤其喺紅葉旺季，越早預訂往往就越能夠鎖定更優惠嘅票價。記得隨時留意 Trip.com 嘅最新機票價格啦！

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛廣島 中國東方航空 低至HK$847(41% Off) 單程 香港飛廣島 中國東方航空 低至HK$1,405(44% Off) 來回

*(2025年11月更新)

如果直航航班時間唔啱你嘅行程，或者你想有更多航班選擇，你亦可以考慮飛去福岡 (FUK) 或大阪關西 (KIX) 國際機場，再轉乘日本新幹線，舒適快捷地抵達廣島：

🚅 福岡出發： 例如，從博多站搭乘山陽新幹線嘅「希望號（Nozomi）」或「瑞穗號（Mizuho）」，最快僅需約 1 小時，即可輕鬆抵達廣島車站，交通極之便利！

🚅 大阪出發： 從新大阪站乘坐山陽新幹線，約 1.5 小時可到達廣島站。

🗺️ 廣島市內及周邊交通 (必備工具)

廣島縣內嘅交通系統對遊客嚟講極之友善，規劃完善。以下為你精選幾款遊覽廣島紅葉景點時必備嘅交通工具，助你省錢又省心：

🚊 廣島電鐵 (路面電車)： 廣島電鐵（Hiroshima Electric Railway），暱稱「路面電車」，係遊覽廣島市區最方便又最具懷舊風情嘅交通工具。佢嘅密集路線網絡覆蓋咗廣島車站、原爆圓頂館、和平紀念公園，以及前往宮島嘅渡輪碼頭（宮島口）等主要景點，而且車資劃一，非常經濟實惠。 🚆 JR 西日本鐵路： 前往宮島口、尾道、吳市等近郊地區，JR 係最快嘅選擇。無論係去世界遺產宮島，定係去其他紅葉景點，JR 都能提供高效嘅移動方式。

常用票券

Trip . com 即日起租車可享 8% 優惠

🎁 優惠使用方法：只需點選複製您的專屬優惠代碼，在Trip.com付款頁面輸入，即可輕鬆享有折扣優惠！💴

優惠碼：TRIPCAR8

👉 預訂 Trip.com 租車

Shop Now

10 大廣島紅葉景點推介

準備好你嘅相機同一雙發現美嘅眼睛未？就等我哋一同踏上旅程，探索廣島地區最令人震撼、不容錯過嘅 10 個紅葉絕景地，感受秋日廣島嘅獨特魅力啦！呢啲地方絕對係你廣島紅葉自由行嘅核心精華！

廣島紅葉景點 | 1. 紅葉谷公園

廣島紅葉 | 紅葉谷公園

一講到廣島紅葉，世界遺產宮島上嘅【紅葉谷公園】絕對係當之無愧嘅王者級賞楓勝地！

公園靜靜咁坐落喺彌山原始森林嘅山腳，種植咗大約 700 棵姿態各異嘅楓樹。每逢金秋時節，成個山谷就會被染成一片赤紅、橙黃同翠綠交織嘅華麗色彩，如夢似幻。其中，橫跨潺潺溪谷嘅朱紅色「紅葉橋」，更係公園內最經典、最受歡迎嘅打卡熱點，同周圍嘅楓林構成一幅絕美畫卷！

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

必拍攻略： 務必捕捉「紅葉橋」與其背後層疊楓林嘅經典構圖。

最佳時機： 強烈建議你選擇喺清晨前往！呢個時候光線最柔和，同時亦可以有效避開下午湧入嘅旅行團人潮，享受更寧靜嘅賞楓體驗。

進階技巧： 沿住公園步道深入探索，你會發現好多小溪流水同紅葉交織嘅詩意畫面，不妨運用慢快門技巧，定能影出令人驚艷嘅藝術照。

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 11 月中旬～11 月下旬 地址 廣島縣廿日市市宮島町紅葉谷 開放時間 24 小時 參觀費用 免費 公共交通方式 從 JR 宮島口站出站後，步行至渡輪碼頭，搭乘渡輪約 10 分鐘即可抵達宮島。上岸後，沿住熱鬧嘅表參道商店街漫步約 20 分鐘，即可輕鬆抵達紅葉谷公園。





廣島紅葉景點 | 2. 大聖院

廣島紅葉 | 大聖院

圖片來源：用戶@fyqj1234

緊鄰紅葉谷公園嘅【大聖院】，係宮島歷史最為悠久嘅寺廟，亦都係真言宗嘅道場。呢度嘅紅葉景致同公園嘅自然野趣截然不同，更多咗一份宗教嘅莊嚴與深邃禪意。

通往寺院嘅古樸石階兩旁，楓樹環繞，秋色斑斕；沿途仲可以見到表情各異嘅五百羅漢，佢哋同紅葉相互映襯，構成獨特嘅畫面。特別係院內嘅「勅願堂」前，更係欣賞紅葉同傳統日式建築完美融合嘅最佳地點。

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

必拍攻略： 大聖院入口處嘅石階係一大亮點，利用長焦鏡頭可以巧妙壓縮空間，營造出被紅葉隧道環抱嘅夢幻氛圍。

禪意場景： 喺遍照窟內，昏暗嘅燈籠同外部絢爛嘅紅葉形成強烈嘅光影對比，係捕捉富有禪意和意境照片嘅絕佳場景。

ℹ️ 實用資訊

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 11 月中旬～11 月下旬 地址 廣島縣廿日市市宮島町210 開放時間 08:00 - 17:00 參觀費用 免費 交通方式 從宮島渡輪碼頭步行約 25 分鐘，或從紅葉谷公園步行約 5 分鐘。





廣島紅葉景點 | 3. 縮景園

廣島紅葉 | 縮景園

如果你想喺廣島市區內，優雅地欣賞精緻嘅日式庭園紅葉，咁【縮景園】絕對係你不容錯過嘅必然之選！

呢座歷史悠久嘅回遊式庭園，據講係以中國杭州西湖為藍本而建，佢巧妙咁將山川、溪谷、湖泊等宏偉自然景觀微縮於園中。每到秋季，園內嘅楓樹、金黃銀杏同古色古香嘅拱橋、典雅茶室交相輝映，構成一幅幅精緻嘅秋日畫卷，處處皆係風景。

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

靈魂機位： 園區中心嘅「跨虹橋」係縮景園嘅靈魂所在。無論係企喺橋上俯瞰成個庭園嘅秋色，定係喺湖畔捕捉紅葉映襯下嘅優雅拱橋倒影，都係絕佳嘅拍攝角度。

夜楓體驗： 特別值得期待嘅係，傍晚時分園內會舉辦夜楓點燈活動（具體時間需確認當年官方公佈），喺燈光烘托下，夜色中嘅紅葉更添一份神秘與夢幻，美不勝收！

ℹ️ 實用資訊

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 11 月中旬～11 月下旬 地址 廣島縣廣島市中區上幟町2-11 開放時間 09:00 - 18:00 (4月-9月)；09:00 - 17:00 (10月-3月)。夜間點燈活動期間，開放時間通常會延長。 參觀費用 成人 260 日元 (約HK$13.5)，高中生及大學生 150 日元 (約HK$7.8)。 公共交通方式 從 JR 廣島站步行約 10 分鐘即可抵達，或搭乘廣島電鐵至「縮景園前」站下車，出站即達，交通非常便利。













廣島紅葉景點 | 4. 三段峽 (Sandankyo)

廣島紅葉 | 三段峽

圖片來源：ANA

如果你係一位熱愛戶外健行同大自然嘅探險家，咁【三段峽】嘅壯麗秋色絕對會讓你畢生難忘！

呢條綿延約 16 公里嘅深邃峽谷，被譽為「日本五大名峽」之一，以佢原始未經雕琢嘅自然風光同清澈見底嘅溪流而聞名。每當秋季嚟臨，成個峽谷就會化身為一條色彩斑斕嘅洪流，徒步穿梭其間，你將可以欣賞到瀑布飛瀉、深潭碧綠、峭壁被紅葉點綴嘅層次豐富絕景。

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

必拍攻略：體力充沛嘅遊客可以挑戰全程健行，但一般遊客建議分段遊覽，最精華路段係由入口處至「黑淵」區域。

零距離體驗：必試搭乘獨特嘅「黑淵渡船」穿梭於峽谷之間，係零距離欣賞兩岸紅葉倒影與絕壁風光嘅最佳方式。

必拍景點：氣勢磅礴嘅二段瀑、三段瀑以及充滿野趣嘅猿飛。

ℹ️ 實用資訊：

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 10 月下旬～11 月中旬 (山區紅葉較早) 地址 廣島縣山縣郡安藝太田町柴木 開放時間 峽谷步道 24 小時開放。渡船及園區巴士運行時間約為 08:30 - 16:30（需視季節變化及天氣狀況調整）。 參觀費用 峽谷步道免費。渡船費用另計，例如「黑淵渡船」來回票價為 500 日元 (約HK$26)。 公共交通方式 從廣島巴士中心搭乘高速巴士前往「三段峽」站，車程約 75 分鐘。由於巴士班次相對較疏，強烈建議你務必提前查好來回時間表，以免錯過班次。

廣島紅葉景點 | 5. 佛通寺



【佛通寺】係臨濟宗佛通寺派嘅總本山，亦都係日本中國地區首屈一指嘅禪修道場。呢度唔單止係莊嚴嘅宗教聖地，更係西日本地區享譽盛名嘅廣島紅葉名所。

每到秋季，寺院參道兩旁嘅楓樹就會交織成一條華麗嘅紅葉隧道，古剎嘅莊嚴同楓葉嘅絢爛完美結合，營造出一種寧靜而超脫凡俗嘅獨特氛圍。

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

必拍攻略：進入山門前嘅參道係第一個不容錯過嘅拍攝點，紅葉隧道喺度展現佢最美姿態。

倒影天堂：寺院內清澈如鏡嘅「巨蟒池（巨蟒の池）」能夠完美映照出絕美嘅紅葉倒影，係攝影愛好者嘅天堂。

禪意體驗：建議你放慢腳步，沉浸喺呢份禪寺獨有嘅靜謐秋色中，感受心靈嘅寧靜。

ℹ️ 實用資訊：

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 11 月上旬～11 月中旬 地址 廣島縣三原市高坂町許山22 開放時間 08:00 - 17:00 參觀費用 紅葉季期間可能收取參觀費，成人約 500 日元 (約HK$26) 公共交通方式 從 JR 三原站轉乘巴士約 40 分鐘，至「佛通寺」站下車。由於交通相對不便，巴士班次較少，建議考慮

廣島紅葉景點 | 6. 帝釋峽

廣島紅葉 | 帝釋峽

圖片來源：THE GATE

【帝釋峽】係廣島縣東北部另一處令人驚嘆嘅壯麗峽谷，全長約 18 公里。相較於三段峽嘅險峻深邃，帝釋峽嘅景色就顯得更為溫婉開闊，別有一番風情。

遊客可以選擇喺上帝釋峽區域享受輕鬆嘅徒步樂趣，或者喺神龍湖區域搭乘舒適嘅遊覽船，從湖心以獨特視角欣賞兩岸被紅葉點綴嘅絕壁風光。

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

必拍攻略：我哋強烈推薦你乘坐【神龍湖遊覽船】，呢無疑係欣賞帝釋峽紅葉最輕鬆愜意嘅方式。

標誌性畫面：當遊覽船駛至湖中央時，正係拍攝紅橋（著名嘅「紅葉橋」）與滿山紅葉壯麗全景嘅最佳時機，呢個亦都係帝釋峽最具代表性嘅標誌性畫面！

ℹ️ 實用資訊：

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 10 月下旬～11 月上旬 地址 廣島縣神石郡神石高原町 開放時間 遊覽船約 09:00 - 16:30 (班次視季節而定) 參觀費用 遊覽船成人 1,500 日元 (約HK$78) 公共交通方式 帝釋峽地理位置較為偏遠，從 JR 東城站或 JR 三次站轉乘巴士班次十分稀少。最便捷嘅方式係參加當地旅行團，或選擇自駕前往，以便更靈活咁安排行程。









廣島紅葉景點 | 7. 廣島城

廣島紅葉 | 廣島城

【廣島城】，又被稱為「鯉城」，係廣島市嘅象徵性地標之一。雖然原有嘅天守閣喺原子彈爆炸中被摧毀，但重建後嘅城堡依然雄偉壯觀，氣勢非凡。每到秋季，護城河畔嘅樹木染上繽紛色彩，同莊嚴古典嘅天守閣建築群共同構成一幅如詩如畫嘅美麗景致。喺度賞楓，你唔單止可以沉醉於迷人嘅秋色，更能深入感受廣島深厚嘅歷史脈絡與浴火重生嘅精神。

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

必拍攻略：最佳拍攝角度位於護城河嘅外圍。你可以巧妙地以平靜嘅河水為前景，將絢爛嘅紅葉、堅固嘅城牆同宏偉嘅天守閣一同攝入鏡頭，構成一幅層次豐富嘅畫面。

登高望遠：登上天守閣頂部，更能俯瞰成個被秋色點綴嘅廣島市區景觀，視野極佳。

ℹ️ 實用資訊：

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 11 月中旬～11 月下旬 地址 廣島縣廣島市中區基町21-1 開放時間 天守閣開放時間為 09:00 - 18:00 (3月-11月)；09:00 - 17:00 (12月-2月)。城郭周邊區域則 24 小時開放。 參觀費用 城郭區域免費，天守閣成人 370 日元 (約HK$19) 公共交通方式 搭乘廣島電鐵至「紙屋町東」或「紙屋町西」站下車，步行約 15 分鐘即可抵達。









廣島紅葉景點 | 8. 尾道千光寺公園

廣島紅葉 | 尾道千光寺公園

【尾道】係一座瀰漫住濃厚文藝氣息嘅迷人山城，而【千光寺公園】就係俯瞰尾道水道同瀨戶內海眾多島嶼嘅最佳觀景點。

秋季時，公園內嘅楓樹同櫻花樹葉會逐漸變色，雖然紅葉規模唔及其他專門賞楓勝地咁宏大，但佢獨特地將古老寺廟、充滿故事嘅文學小徑、遠方湛藍嘅海景以及繽紛紅葉完美結合，構成獨一無二嘅「山、城、海、紅葉」四合一絕美景觀。

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

輕鬆上山：我哋建議你搭乘【千光寺山纜車】輕鬆上山，沿途即可從高處欣賞到尾道獨特嘅秋日景色。

悠閒下山：下山時，則可選擇悠閒地徒步，穿梭於可愛嘅「貓之細道」同充滿詩意嘅「文學小徑」。

必訪之地：公園內嘅展望台更係必訪之地，你可以在此捕捉到紅葉同尾道水道交織嘅壯闊全景。

ℹ️ 實用資訊：

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 11 月中旬～11 月下旬 地址 廣島縣尾道市西土堂町19-1 開放時間 公園 24 小時，纜車 09:00 - 17:15 參觀費用 千光寺參拜免費。纜車單程票價 500 日元 (約HK 公共交通方式 從 JR 尾道站步行約 15 分鐘至纜車站。

Shop Now









廣島紅葉景點 | 9. 三瀧寺

廣島紅葉 | 三瀧寺

如果你渴望尋覓一處遠離塵囂、靜謐清幽嘅廣島紅葉秘境，咁位於廣島市西區嘅【三瀧寺】絕對係你嘅不二之選。

呢座古老嘅寺廟隱藏喺蒼翠嘅山谷深處，以佢三座優美嘅瀑布同佈滿青苔嘅古樸石階而聞名。秋日時分，絢爛嘅紅葉同翠綠嘅苔蘚、潔白嘅瀑布水流交織成一幅空靈而富有禪意嘅畫面，係攝影愛好者捕捉日式秋日美學嘅絕佳天堂。

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

標誌性建築：寺內**朱紅色嘅「多寶塔」**係標誌性建築，被繽紛紅葉環繞嘅畫面極其優美，不容錯過。

溪流攝影：沿住青苔石階向上，你會發現好多溪流同紅葉交織嘅景致，非常適合運用慢快門技巧捕捉流水嘅柔美。

寧靜體驗：由於呢度遊客相對較少，你可以靜下心嚟，細細捕捉光影變幻下嘅秋日美景。

ℹ️ 實用資訊：

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 11 月中旬～11 月下旬 地址 廣島縣廣島市西區三瀧山411 開放時間 08:00 - 17:30 (冬季至 17:00) 參觀費用 成人 200 日元(約HK$10.4) 公共交通方式 乘搭 JR 可部線至「三滝」站下車，步行約 20 分鐘。









廣島紅葉景點 | 10. 世羅高原農場

廣島紅葉 | 世羅高原農場

【世羅高原農場】以佢四季變幻嘅壯麗花海而聞名遐邇，但佢秋季嘅景色同樣令人驚艷，絕對不容錯過。呢度唔單止有層次豐富嘅廣島紅葉，更有大片如火如荼嘅雞冠花、優雅嘅鼠尾草等秋季花卉競相盛開。將呢啲色彩斑斕嘅花田同遠山上嘅紅葉巧妙結合，你將可以影出同其他賞楓地截然不同、充滿生命力嘅秋日照片。

📸 賞楓貼士/必打卡機位：

必拍攻略：喺世羅高原農場，建議你搵出能夠將前景嘅繽紛花海、中景嘅特色農場建築，以及背景嘅紅葉山巒都包含在內嘅豐富構圖，創造出層次感。

創意拍攝：農場內亦常設有季節性嘅藝術裝置，不妨多加利用，為你嘅照片增添趣味同創意。

ℹ️ 實用資訊：

資訊項目 詳情 最佳觀賞期 10 月中旬～11 月上旬 (花期紅葉期較早) 地址 廣島縣世羅郡世羅町別迫729-3305 開放時間 09:00 - 17:00 (依季節活動調整) 參觀費用 門票價格依據當季花卉種類同花期而定，成人約 800 - 1,200 日元 (約HK$42 - HK$62)。 公共交通方式 世羅高原農場交通相對不便，強烈建議自駕前往。若無自駕條件，可喺特定季節從 JR 尾道站或 JR 三次站搭乘直達觀光巴士（此巴士需提前預約）。









廣島賞楓景點攻略 & 貼士

🏡 住宿預訂建議

我哋建議你至少提前 3-4 個月喺 Trip.com 等平台預訂，咁就可以鎖定心儀嘅住宿同更優惠嘅價格。尤其喺紅葉旺季，靚房真係手快有手慢冇㗎！

🧥 衣著準備：洋蔥式穿搭

廣島秋季嘅日夜溫差較大，尤其喺山區賞楓時會更明顯。我哋建議你採取「洋蔥式」穿搭法。

內層： 穿著舒適嘅薄長袖

中層： 搭配保暖外套或抓毛絨衣物

外層： 務必攜帶一件防風防水嘅外套，靈活應對多變嘅天氣狀況。

👥 避開人潮：平日出遊

若果你嘅行程時間許可，建議你盡量安排喺週一至週五期間遊覽宮島、縮景園等熱門廣島紅葉景點。咁樣可以有效避開週末蜂擁而至嘅本地及國內遊客，享受更為寧靜、高品質嘅賞楓體驗。

🔄 保持靈活：追蹤紅葉前線

楓葉前線嘅變化每年都有不確定性。因此，喺出發前及旅途中，請務必密切留意日本氣象機構或 Trip.com 發布嘅最新紅葉情報，並隨時準備適時微調行程，以確保你能夠追逐到廣島紅葉最美嘅「見頃」時刻。

💴 現金傍身：以備不時之需

雖然日本大部分地區已經普遍接受信用卡同電子支付，但喺一啲廣島嘅偏遠地區嘅寺廟、特色小店或搭乘巴士時，仍有可能只接受現金。建議你隨身攜帶適量日元現金，以備不時之需。





廣島賞楓酒店推介

選擇合適的住宿地點，能為你的廣島紅葉之旅大大加分。

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

💰 Trip.com會員專享優惠：即日起至優惠售完為止，透過Trip.com網站或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的專屬折扣！立即點擊此處領取您的專屬優惠。此處查看更多！

交通樞紐之選（廣島站附近）：

優點： 往來機場、新幹線接駁、前往各近郊景點都極為方便。

市中心觀光之選（和平紀念公園/紙屋町附近）：

優點： 鄰近和平紀念公園、廣島城、縮景園等市內景點，購物餐飲選擇多。



立即上 Trip.com立即上Trip.com搜尋並比較廣島地區的酒店，查看最新房價及真實住客評價，為您的廣島紅葉之旅預訂最完美、最舒適的住宿體驗！

廣島格蘭比亞酒店

Shop Now

廣島喜來登大酒店

Shop Now

廣島希爾頓酒店

Shop Now













廣島紅葉 | 後記

廣島嘅秋天，無疑係一場令人流連忘返嘅流動視覺盛宴！佢唔單止係單一嘅紅色，而係巧妙咁融合咗歷史嘅厚重、自然嘅壯麗同人文嘅精緻。

由世界遺產宮島上漫天飛舞嘅醉人紅楓，到三段峽中層林盡染嘅磅礴秋色，再到縮景園內庭園嘅雅致景致，廣島嘅每一處紅葉景點都值得你放慢腳步，用心去感受佢獨特嘅魅力。

我哋衷心希望呢份專為香港遊客度身訂造嘅廣島紅葉攻略【廣島紅葉全攻略】能成為你規劃旅程嘅最佳夥伴。

別再猶豫啦，現在就開始行動，透過 Trip.com 預訂你嘅廣島紅葉之旅，準備迎接一趟前所未有、難忘嘅秋色探索之旅啦！

更多廣島遊玩攻略





常見問題

廣島適合幾月去？

廣島四季分明，全年都適合旅遊，不過每個季節都有佢嘅亮點：

春天（3-4月）： 適合欣賞櫻花。

夏天（6-8月）： 有各種祭典活動。

秋天（10-11月）： 係賞楓嘅最佳季節！

冬天（12-2月）： 氣候雖然較冷，但遊客較少，可以享受宮島嘅寧靜同冬日景致。





廣島賞楓幾月？

廣島賞楓嘅最佳月份係 11 月。具體嚟講，唔同地區嘅紅葉期略有不同：

山區紅葉（例如三段峽、帝釋峽）： 通常喺 10 月下旬至 11 月中旬進入佳期。

市區及熱門景點（例如宮島、縮景園）： 則喺 11 月中旬至 11 月下旬達到巔峰。





11 月底日本仲有楓葉嗎？

絕對有！尤其對於廣島嚟講，11 月底正正係市區同熱門景點（例如宮島紅葉谷公園、縮景園）紅葉最靚嘅「見頃」時間。由於廣島位於日本本州南部，氣溫下降較遲，紅葉期亦相對延後，所以 11 月底去廣島賞楓係一個非常穩妥嘅選擇！