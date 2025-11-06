針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
廣島紅葉2025全攻略：10大紅葉景點推薦＋交通路線＆賞楓時間
秋風送爽，又到咗規劃年度賞楓盛事嘅黃金時節！當好多旅客將目光聚焦喺京都、東京呢啲傳統熱點時，真正嘅旅遊行家已經悄悄鎖定咗一處更具文化深度、更顯靜謐優雅嘅日本紅葉秘境— — 廣島！
呢座城市唔單止承載住觸動人心嘅歷史印記，更以其世界遺產級嘅絕美秋色而聞名。試諗下，朱紅色嘅海上鳥居喺金黃楓葉嘅映襯下熠熠生輝，或者深邃峽谷中層林盡染、色彩斑斕嘅壯麗景致……廣島嘅秋天，絕對係一幅濃墨重彩、令人心馳神往嘅和風畫卷。
對於追求高品質旅遊體驗、渴望避開洶湧人潮嘅香港旅客嚟講，廣島紅葉季絕對係你 2025 年日本賞楓之旅嘅CP值首選！
為此，本篇廣島紅葉全攻略將為你整合所有最新、最實用嘅資訊，由精準嘅楓葉預測、便捷嘅交通規劃、嚴選嘅 10 大必去紅葉景點深度解析，到貼心嘅住宿建議同實用賞楓貼士，全方位幫你輕鬆規劃一趟無憂無慮、滿載而歸嘅廣島賞楓自由行！
最抵價錢安排機票、酒店、當地體驗 💐
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
廣島楓葉時間 | 2025年最新預測
規劃一趟完美嘅廣島紅葉之旅，掌握楓葉轉紅嘅「見頃」（最佳觀賞期）時間絕對係首要關鍵！同緯度較高嘅北海道唔同，廣島位於日本本州南部，紅葉期通常會較遲，旅客需要鎖定特定月份。
根據日本氣象株式會社（Japan Meteorological Corporation, JMC）於 2025 年 10 月 2 日發布嘅第二回官方預測，廣島市區嘅楓葉見頃時間已正式公佈：
廣島市區紅葉見頃預測： 2025 年 11 月下旬至 12 月上旬
呢個時間段將會係你捕捉廣島最壯麗秋色嘅最佳時機！記得提早規劃機票同住宿，精準掌握最佳賞楓時機啦！
（圖片來源：日本氣象株式會社《2025年日本紅葉最佳觀賞期預測》）
重要提示： 請注意，以下資訊係截至 2025 年 10 月 2 日嘅第二次預測。由於紅葉前線嘅變化會受當年秋季氣溫影響，具有一定嘅波動性！
Trip.com 會為你及時同步最新嘅廣島紅葉情報。但我哋強烈建議你喺出發前一至兩個星期，再次查閱相關官方網站嘅最新公佈，以確保唔會錯過最靚嘅紅葉景致！
日本氣象株式會社 : 提供全國紅葉預測地圖。
Weathernews Inc.: 提供詳細到各個名所的見頃（最佳觀賞期）預測。
2025年廣島紅葉預測時間表
地區
景點例子
預計最佳觀賞期 (見頃)
山區
三段峽、帝釋峽
10月下旬～11月上旬
市區
縮景園、廣島城
11月中旬～11月下旬
宮島
紅葉谷公園、大聖院
11月中旬～11月下旬
近郊
佛通寺、尾道千光寺
11月上旬～11月中旬
總括而言，11 月中旬至下旬係遊覽廣島市區及周邊主要紅葉景點，例如世界遺產宮島紅葉谷公園、典雅嘅縮景園等，最為穩妥嘅黃金賞楓時段。
若果你嘅行程計劃前往三段峽等海拔較高嘅山區景點，則建議將行程安排喺 10 月下旬至 11 月中旬。
記住，喺出發前建議再次確認各景點嘅最新葉色狀況，確保唔會錯過最靚嘅廣島秋色！
廣島賞楓出行攻略 | 廣島交通
暢遊廣島紅葉，搞掂交通絕對係自由行成功嘅基石！令人欣喜嘅係，廣島嘅交通網絡相當發達便利，無論你係由香港直飛，定係喺廣島縣內各紅葉景點間穿梭，都能搵到高效且多元嘅交通選擇。
香港出發前往廣島賞楓
對於追求方便快捷嘅香港旅客，我哋最推薦嘅方式係乘搭香港快運航空 (HK Express) 提供嘅便捷直航航班。航班由香港國際機場 (HKG) 直飛廣島機場 (HIJ)，航程僅需約 3 小時，真正做到省時又方便！
Trip.com 貼士： 強烈建議你提前喺 Trip.com 預訂機票，鎖定優惠價格！尤其喺紅葉旺季，越早預訂往往就越能夠鎖定更優惠嘅票價。記得隨時留意 Trip.com 嘅最新機票價格啦！
航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港飛廣島
中國東方航空
低至HK$847(41% Off)
單程
香港飛廣島
中國東方航空
低至HK$1,405(44% Off)
來回
*(2025年11月更新)
如果直航航班時間唔啱你嘅行程，或者你想有更多航班選擇，你亦可以考慮飛去福岡 (FUK) 或大阪關西 (KIX) 國際機場，再轉乘日本新幹線，舒適快捷地抵達廣島：
🚅 福岡出發： 例如，從博多站搭乘山陽新幹線嘅「希望號（Nozomi）」或「瑞穗號（Mizuho）」，最快僅需約 1 小時，即可輕鬆抵達廣島車站，交通極之便利！
🚅 大阪出發： 從新大阪站乘坐山陽新幹線，約 1.5 小時可到達廣島站。
🗺️ 廣島市內及周邊交通 (必備工具)
廣島縣內嘅交通系統對遊客嚟講極之友善，規劃完善。以下為你精選幾款遊覽廣島紅葉景點時必備嘅交通工具，助你省錢又省心：
🚊 廣島電鐵 (路面電車)： 廣島電鐵（Hiroshima Electric Railway），暱稱「路面電車」，係遊覽廣島市區最方便又最具懷舊風情嘅交通工具。佢嘅密集路線網絡覆蓋咗廣島車站、原爆圓頂館、和平紀念公園，以及前往宮島嘅渡輪碼頭（宮島口）等主要景點，而且車資劃一，非常經濟實惠。
🚆 JR 西日本鐵路： 前往宮島口、尾道、吳市等近郊地區，JR 係最快嘅選擇。無論係去世界遺產宮島，定係去其他紅葉景點，JR 都能提供高效嘅移動方式。
常用票券
🎁 廣島觀光周遊券 (Visit Hiroshima Tourist Pass)： 呢款專為外國遊客精心設計嘅交通 Pass，絕對係廣島自由行嘅「神券」！佢提供多種唔同日數版本，等你喺指定天數內可以無限次乘搭廣島縣內嘅電車、巴士及渡輪（包括前往宮島嘅熱門航線）。部分進階版本甚至包埋機場往返市區嘅巴士服務！對於行程緊湊、需要頻繁移動去多個廣島紅葉景點嘅旅客嚟講，佢嘅 CP 值絕對係極高，能為你慳返唔少交通費用！
JR 西日本鐵路周遊券：：玩轉廣島、山口、關西地區嘅跨區「神Pass」！如果你嘅行程唔單止局限喺廣島，仲計劃延伸至岡山、山口，甚至更廣闊嘅關西地區，咁「JR西日本鐵路周遊券」絕對係你嘅最佳選擇！針對唔同嘅行程需要，「廣島&山口地區鐵路周遊券」或「關西&廣島地區鐵路周遊券」會係更划算嘅選擇。呢啲 Pass 喺指定日數內可以無限任搭 JR 列車同新幹線，幫你輕鬆串聯多個旅遊熱點，玩盡山陽地區嘅靚景！
[官方票] JR PASS 關西&廣島地區鐵路週遊券 (電子票)，低至HK$857(1199人已購)
JR PASS日本廣島&山口/岡山&廣島&山口地區5日鐵路周遊券（電子票），低至HK$757(577人已購)
JR PASS 山陽&山陰地區7日鐵路週遊券 (電子票)，低至HK$1,160(1298人已購)
IC卡 (ICOCA / Suica等)：：告別零錢，廣島自由行必備！就好似香港嘅八達通一樣，擁有一張日本全國通用嘅 IC 卡（例如 ICOCA、Suica 等），你就可以一卡在手，暢行無阻！無論係搭乘 JR、電車、巴士，定係喺便利商店購物消費，都可以輕鬆「嘟」卡支付，徹底幫你省去找零錢嘅煩惱，令你嘅廣島紅葉之旅更加順暢、更有效率！
Trip.com 即日起租車可享 8% 優惠
🎁 優惠使用方法：只需點選複製您的專屬優惠代碼，在Trip.com付款頁面輸入，即可輕鬆享有折扣優惠！💴
優惠碼：TRIPCAR8
10 大廣島紅葉景點推介
準備好你嘅相機同一雙發現美嘅眼睛未？就等我哋一同踏上旅程，探索廣島地區最令人震撼、不容錯過嘅 10 個紅葉絕景地，感受秋日廣島嘅獨特魅力啦！呢啲地方絕對係你廣島紅葉自由行嘅核心精華！
廣島紅葉景點 | 1. 紅葉谷公園
一講到廣島紅葉，世界遺產宮島上嘅【紅葉谷公園】絕對係當之無愧嘅王者級賞楓勝地！
公園靜靜咁坐落喺彌山原始森林嘅山腳，種植咗大約 700 棵姿態各異嘅楓樹。每逢金秋時節，成個山谷就會被染成一片赤紅、橙黃同翠綠交織嘅華麗色彩，如夢似幻。其中，橫跨潺潺溪谷嘅朱紅色「紅葉橋」，更係公園內最經典、最受歡迎嘅打卡熱點，同周圍嘅楓林構成一幅絕美畫卷！
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
必拍攻略： 務必捕捉「紅葉橋」與其背後層疊楓林嘅經典構圖。
最佳時機： 強烈建議你選擇喺清晨前往！呢個時候光線最柔和，同時亦可以有效避開下午湧入嘅旅行團人潮，享受更寧靜嘅賞楓體驗。
進階技巧： 沿住公園步道深入探索，你會發現好多小溪流水同紅葉交織嘅詩意畫面，不妨運用慢快門技巧，定能影出令人驚艷嘅藝術照。
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
11 月中旬～11 月下旬
地址
廣島縣廿日市市宮島町紅葉谷
開放時間
24 小時
參觀費用
免費
公共交通方式
從 JR 宮島口站出站後，步行至渡輪碼頭，搭乘渡輪約 10 分鐘即可抵達宮島。上岸後，沿住熱鬧嘅表參道商店街漫步約 20 分鐘，即可輕鬆抵達紅葉谷公園。
廣島紅葉景點 | 2. 大聖院
圖片來源：用戶@fyqj1234
緊鄰紅葉谷公園嘅【大聖院】，係宮島歷史最為悠久嘅寺廟，亦都係真言宗嘅道場。呢度嘅紅葉景致同公園嘅自然野趣截然不同，更多咗一份宗教嘅莊嚴與深邃禪意。
通往寺院嘅古樸石階兩旁，楓樹環繞，秋色斑斕；沿途仲可以見到表情各異嘅五百羅漢，佢哋同紅葉相互映襯，構成獨特嘅畫面。特別係院內嘅「勅願堂」前，更係欣賞紅葉同傳統日式建築完美融合嘅最佳地點。
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
必拍攻略： 大聖院入口處嘅石階係一大亮點，利用長焦鏡頭可以巧妙壓縮空間，營造出被紅葉隧道環抱嘅夢幻氛圍。
禪意場景： 喺遍照窟內，昏暗嘅燈籠同外部絢爛嘅紅葉形成強烈嘅光影對比，係捕捉富有禪意和意境照片嘅絕佳場景。
ℹ️ 實用資訊
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
11 月中旬～11 月下旬
地址
廣島縣廿日市市宮島町210
開放時間
08:00 - 17:00
參觀費用
免費
交通方式
從宮島渡輪碼頭步行約 25 分鐘，或從紅葉谷公園步行約 5 分鐘。
廣島紅葉景點 | 3. 縮景園
如果你想喺廣島市區內，優雅地欣賞精緻嘅日式庭園紅葉，咁【縮景園】絕對係你不容錯過嘅必然之選！
呢座歷史悠久嘅回遊式庭園，據講係以中國杭州西湖為藍本而建，佢巧妙咁將山川、溪谷、湖泊等宏偉自然景觀微縮於園中。每到秋季，園內嘅楓樹、金黃銀杏同古色古香嘅拱橋、典雅茶室交相輝映，構成一幅幅精緻嘅秋日畫卷，處處皆係風景。
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
靈魂機位： 園區中心嘅「跨虹橋」係縮景園嘅靈魂所在。無論係企喺橋上俯瞰成個庭園嘅秋色，定係喺湖畔捕捉紅葉映襯下嘅優雅拱橋倒影，都係絕佳嘅拍攝角度。
夜楓體驗： 特別值得期待嘅係，傍晚時分園內會舉辦夜楓點燈活動（具體時間需確認當年官方公佈），喺燈光烘托下，夜色中嘅紅葉更添一份神秘與夢幻，美不勝收！
ℹ️ 實用資訊
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
11 月中旬～11 月下旬
地址
廣島縣廣島市中區上幟町2-11
開放時間
09:00 - 18:00 (4月-9月)；09:00 - 17:00 (10月-3月)。夜間點燈活動期間，開放時間通常會延長。
參觀費用
成人 260 日元 (約HK$13.5)，高中生及大學生 150 日元 (約HK$7.8)。
公共交通方式
從 JR 廣島站步行約 10 分鐘即可抵達，或搭乘廣島電鐵至「縮景園前」站下車，出站即達，交通非常便利。
廣島紅葉景點 | 4. 三段峽 (Sandankyo)
圖片來源：ANA
如果你係一位熱愛戶外健行同大自然嘅探險家，咁【三段峽】嘅壯麗秋色絕對會讓你畢生難忘！
呢條綿延約 16 公里嘅深邃峽谷，被譽為「日本五大名峽」之一，以佢原始未經雕琢嘅自然風光同清澈見底嘅溪流而聞名。每當秋季嚟臨，成個峽谷就會化身為一條色彩斑斕嘅洪流，徒步穿梭其間，你將可以欣賞到瀑布飛瀉、深潭碧綠、峭壁被紅葉點綴嘅層次豐富絕景。
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
必拍攻略：體力充沛嘅遊客可以挑戰全程健行，但一般遊客建議分段遊覽，最精華路段係由入口處至「黑淵」區域。
零距離體驗：必試搭乘獨特嘅「黑淵渡船」穿梭於峽谷之間，係零距離欣賞兩岸紅葉倒影與絕壁風光嘅最佳方式。
必拍景點：氣勢磅礴嘅二段瀑、三段瀑以及充滿野趣嘅猿飛。
ℹ️ 實用資訊：
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
10 月下旬～11 月中旬 (山區紅葉較早)
地址
廣島縣山縣郡安藝太田町柴木
開放時間
峽谷步道 24 小時開放。渡船及園區巴士運行時間約為 08:30 - 16:30（需視季節變化及天氣狀況調整）。
參觀費用
峽谷步道免費。渡船費用另計，例如「黑淵渡船」來回票價為 500 日元 (約HK$26)。
公共交通方式
從廣島巴士中心搭乘高速巴士前往「三段峽」站，車程約 75 分鐘。由於巴士班次相對較疏，強烈建議你務必提前查好來回時間表，以免錯過班次。
廣島紅葉景點 | 5. 佛通寺
【佛通寺】係臨濟宗佛通寺派嘅總本山，亦都係日本中國地區首屈一指嘅禪修道場。呢度唔單止係莊嚴嘅宗教聖地，更係西日本地區享譽盛名嘅廣島紅葉名所。
每到秋季，寺院參道兩旁嘅楓樹就會交織成一條華麗嘅紅葉隧道，古剎嘅莊嚴同楓葉嘅絢爛完美結合，營造出一種寧靜而超脫凡俗嘅獨特氛圍。
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
必拍攻略：進入山門前嘅參道係第一個不容錯過嘅拍攝點，紅葉隧道喺度展現佢最美姿態。
倒影天堂：寺院內清澈如鏡嘅「巨蟒池（巨蟒の池）」能夠完美映照出絕美嘅紅葉倒影，係攝影愛好者嘅天堂。
禪意體驗：建議你放慢腳步，沉浸喺呢份禪寺獨有嘅靜謐秋色中，感受心靈嘅寧靜。
ℹ️ 實用資訊：
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
11 月上旬～11 月中旬
地址
廣島縣三原市高坂町許山22
開放時間
08:00 - 17:00
參觀費用
紅葉季期間可能收取參觀費，成人約 500 日元 (約HK$26)
公共交通方式
從 JR 三原站轉乘巴士約 40 分鐘，至「佛通寺」站下車。由於交通相對不便，巴士班次較少，建議考慮
廣島紅葉景點 | 6. 帝釋峽
圖片來源：THE GATE
【帝釋峽】係廣島縣東北部另一處令人驚嘆嘅壯麗峽谷，全長約 18 公里。相較於三段峽嘅險峻深邃，帝釋峽嘅景色就顯得更為溫婉開闊，別有一番風情。
遊客可以選擇喺上帝釋峽區域享受輕鬆嘅徒步樂趣，或者喺神龍湖區域搭乘舒適嘅遊覽船，從湖心以獨特視角欣賞兩岸被紅葉點綴嘅絕壁風光。
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
必拍攻略：我哋強烈推薦你乘坐【神龍湖遊覽船】，呢無疑係欣賞帝釋峽紅葉最輕鬆愜意嘅方式。
標誌性畫面：當遊覽船駛至湖中央時，正係拍攝紅橋（著名嘅「紅葉橋」）與滿山紅葉壯麗全景嘅最佳時機，呢個亦都係帝釋峽最具代表性嘅標誌性畫面！
ℹ️ 實用資訊：
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
10 月下旬～11 月上旬
地址
廣島縣神石郡神石高原町
開放時間
遊覽船約 09:00 - 16:30 (班次視季節而定)
參觀費用
遊覽船成人 1,500 日元 (約HK$78)
公共交通方式
帝釋峽地理位置較為偏遠，從 JR 東城站或 JR 三次站轉乘巴士班次十分稀少。最便捷嘅方式係參加當地旅行團，或選擇自駕前往，以便更靈活咁安排行程。
廣島紅葉景點 | 7. 廣島城
【廣島城】，又被稱為「鯉城」，係廣島市嘅象徵性地標之一。雖然原有嘅天守閣喺原子彈爆炸中被摧毀，但重建後嘅城堡依然雄偉壯觀，氣勢非凡。每到秋季，護城河畔嘅樹木染上繽紛色彩，同莊嚴古典嘅天守閣建築群共同構成一幅如詩如畫嘅美麗景致。喺度賞楓，你唔單止可以沉醉於迷人嘅秋色，更能深入感受廣島深厚嘅歷史脈絡與浴火重生嘅精神。
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
必拍攻略：最佳拍攝角度位於護城河嘅外圍。你可以巧妙地以平靜嘅河水為前景，將絢爛嘅紅葉、堅固嘅城牆同宏偉嘅天守閣一同攝入鏡頭，構成一幅層次豐富嘅畫面。
登高望遠：登上天守閣頂部，更能俯瞰成個被秋色點綴嘅廣島市區景觀，視野極佳。
ℹ️ 實用資訊：
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
11 月中旬～11 月下旬
地址
廣島縣廣島市中區基町21-1
開放時間
天守閣開放時間為 09:00 - 18:00 (3月-11月)；09:00 - 17:00 (12月-2月)。城郭周邊區域則 24 小時開放。
參觀費用
城郭區域免費，天守閣成人 370 日元 (約HK$19)
公共交通方式
搭乘廣島電鐵至「紙屋町東」或「紙屋町西」站下車，步行約 15 分鐘即可抵達。
廣島紅葉景點 | 8. 尾道千光寺公園
【尾道】係一座瀰漫住濃厚文藝氣息嘅迷人山城，而【千光寺公園】就係俯瞰尾道水道同瀨戶內海眾多島嶼嘅最佳觀景點。
秋季時，公園內嘅楓樹同櫻花樹葉會逐漸變色，雖然紅葉規模唔及其他專門賞楓勝地咁宏大，但佢獨特地將古老寺廟、充滿故事嘅文學小徑、遠方湛藍嘅海景以及繽紛紅葉完美結合，構成獨一無二嘅「山、城、海、紅葉」四合一絕美景觀。
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
輕鬆上山：我哋建議你搭乘【千光寺山纜車】輕鬆上山，沿途即可從高處欣賞到尾道獨特嘅秋日景色。
悠閒下山：下山時，則可選擇悠閒地徒步，穿梭於可愛嘅「貓之細道」同充滿詩意嘅「文學小徑」。
必訪之地：公園內嘅展望台更係必訪之地，你可以在此捕捉到紅葉同尾道水道交織嘅壯闊全景。
ℹ️ 實用資訊：
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
11 月中旬～11 月下旬
地址
廣島縣尾道市西土堂町19-1
開放時間
公園 24 小時，纜車 09:00 - 17:15
參觀費用
千光寺參拜免費。纜車單程票價 500 日元 (約HK
公共交通方式
從 JR 尾道站步行約 15 分鐘至纜車站。
廣島紅葉景點 | 9. 三瀧寺
如果你渴望尋覓一處遠離塵囂、靜謐清幽嘅廣島紅葉秘境，咁位於廣島市西區嘅【三瀧寺】絕對係你嘅不二之選。
呢座古老嘅寺廟隱藏喺蒼翠嘅山谷深處，以佢三座優美嘅瀑布同佈滿青苔嘅古樸石階而聞名。秋日時分，絢爛嘅紅葉同翠綠嘅苔蘚、潔白嘅瀑布水流交織成一幅空靈而富有禪意嘅畫面，係攝影愛好者捕捉日式秋日美學嘅絕佳天堂。
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
標誌性建築：寺內**朱紅色嘅「多寶塔」**係標誌性建築，被繽紛紅葉環繞嘅畫面極其優美，不容錯過。
溪流攝影：沿住青苔石階向上，你會發現好多溪流同紅葉交織嘅景致，非常適合運用慢快門技巧捕捉流水嘅柔美。
寧靜體驗：由於呢度遊客相對較少，你可以靜下心嚟，細細捕捉光影變幻下嘅秋日美景。
ℹ️ 實用資訊：
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
11 月中旬～11 月下旬
地址
廣島縣廣島市西區三瀧山411
開放時間
08:00 - 17:30 (冬季至 17:00)
參觀費用
成人 200 日元(約HK$10.4)
公共交通方式
乘搭 JR 可部線至「三滝」站下車，步行約 20 分鐘。
廣島紅葉景點 | 10. 世羅高原農場
【世羅高原農場】以佢四季變幻嘅壯麗花海而聞名遐邇，但佢秋季嘅景色同樣令人驚艷，絕對不容錯過。呢度唔單止有層次豐富嘅廣島紅葉，更有大片如火如荼嘅雞冠花、優雅嘅鼠尾草等秋季花卉競相盛開。將呢啲色彩斑斕嘅花田同遠山上嘅紅葉巧妙結合，你將可以影出同其他賞楓地截然不同、充滿生命力嘅秋日照片。
📸 賞楓貼士/必打卡機位：
必拍攻略：喺世羅高原農場，建議你搵出能夠將前景嘅繽紛花海、中景嘅特色農場建築，以及背景嘅紅葉山巒都包含在內嘅豐富構圖，創造出層次感。
創意拍攝：農場內亦常設有季節性嘅藝術裝置，不妨多加利用，為你嘅照片增添趣味同創意。
ℹ️ 實用資訊：
資訊項目
詳情
最佳觀賞期
10 月中旬～11 月上旬 (花期紅葉期較早)
地址
廣島縣世羅郡世羅町別迫729-3305
開放時間
09:00 - 17:00 (依季節活動調整)
參觀費用
門票價格依據當季花卉種類同花期而定，成人約 800 - 1,200 日元 (約HK$42 - HK$62)。
公共交通方式
世羅高原農場交通相對不便，強烈建議自駕前往。若無自駕條件，可喺特定季節從 JR 尾道站或 JR 三次站搭乘直達觀光巴士（此巴士需提前預約）。
廣島賞楓景點攻略 & 貼士
🏡 住宿預訂建議
我哋建議你至少提前 3-4 個月喺 Trip.com 等平台預訂，咁就可以鎖定心儀嘅住宿同更優惠嘅價格。尤其喺紅葉旺季，靚房真係手快有手慢冇㗎！
🧥 衣著準備：洋蔥式穿搭
廣島秋季嘅日夜溫差較大，尤其喺山區賞楓時會更明顯。我哋建議你採取「洋蔥式」穿搭法。
內層： 穿著舒適嘅薄長袖
中層： 搭配保暖外套或抓毛絨衣物
外層： 務必攜帶一件防風防水嘅外套，靈活應對多變嘅天氣狀況。
👥 避開人潮：平日出遊
若果你嘅行程時間許可，建議你盡量安排喺週一至週五期間遊覽宮島、縮景園等熱門廣島紅葉景點。咁樣可以有效避開週末蜂擁而至嘅本地及國內遊客，享受更為寧靜、高品質嘅賞楓體驗。
🔄 保持靈活：追蹤紅葉前線
楓葉前線嘅變化每年都有不確定性。因此，喺出發前及旅途中，請務必密切留意日本氣象機構或 Trip.com 發布嘅最新紅葉情報，並隨時準備適時微調行程，以確保你能夠追逐到廣島紅葉最美嘅「見頃」時刻。
💴 現金傍身：以備不時之需
雖然日本大部分地區已經普遍接受信用卡同電子支付，但喺一啲廣島嘅偏遠地區嘅寺廟、特色小店或搭乘巴士時，仍有可能只接受現金。建議你隨身攜帶適量日元現金，以備不時之需。
廣島賞楓酒店推介
選擇合適的住宿地點，能為你的廣島紅葉之旅大大加分。
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
💰 Trip.com會員專享優惠：即日起至優惠售完為止，透過Trip.com網站或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的專屬折扣！立即點擊此處領取您的專屬優惠。此處查看更多！
交通樞紐之選（廣島站附近）：
優點： 往來機場、新幹線接駁、前往各近郊景點都極為方便。
市中心觀光之選（和平紀念公園/紙屋町附近）：
優點： 鄰近和平紀念公園、廣島城、縮景園等市內景點，購物餐飲選擇多。
立即上 Trip.com立即上Trip.com搜尋並比較廣島地區的酒店，查看最新房價及真實住客評價，為您的廣島紅葉之旅預訂最完美、最舒適的住宿體驗！
廣島格蘭比亞酒店
廣島喜來登大酒店
廣島希爾頓酒店
廣島紅葉 | 後記
廣島嘅秋天，無疑係一場令人流連忘返嘅流動視覺盛宴！佢唔單止係單一嘅紅色，而係巧妙咁融合咗歷史嘅厚重、自然嘅壯麗同人文嘅精緻。
由世界遺產宮島上漫天飛舞嘅醉人紅楓，到三段峽中層林盡染嘅磅礴秋色，再到縮景園內庭園嘅雅致景致，廣島嘅每一處紅葉景點都值得你放慢腳步，用心去感受佢獨特嘅魅力。
我哋衷心希望呢份專為香港遊客度身訂造嘅廣島紅葉攻略【廣島紅葉全攻略】能成為你規劃旅程嘅最佳夥伴。
別再猶豫啦，現在就開始行動，透過 Trip.com 預訂你嘅廣島紅葉之旅，準備迎接一趟前所未有、難忘嘅秋色探索之旅啦！
更多廣島遊玩攻略
常見問題
廣島適合幾月去？
廣島四季分明，全年都適合旅遊，不過每個季節都有佢嘅亮點：
春天（3-4月）： 適合欣賞櫻花。
夏天（6-8月）： 有各種祭典活動。
秋天（10-11月）： 係賞楓嘅最佳季節！
冬天（12-2月）： 氣候雖然較冷，但遊客較少，可以享受宮島嘅寧靜同冬日景致。
廣島賞楓幾月？
廣島賞楓嘅最佳月份係 11 月。具體嚟講，唔同地區嘅紅葉期略有不同：
山區紅葉（例如三段峽、帝釋峽）： 通常喺 10 月下旬至 11 月中旬進入佳期。
市區及熱門景點（例如宮島、縮景園）： 則喺 11 月中旬至 11 月下旬達到巔峰。
11 月底日本仲有楓葉嗎？
絕對有！尤其對於廣島嚟講，11 月底正正係市區同熱門景點（例如宮島紅葉谷公園、縮景園）紅葉最靚嘅「見頃」時間。由於廣島位於日本本州南部，氣溫下降較遲，紅葉期亦相對延後，所以 11 月底去廣島賞楓係一個非常穩妥嘅選擇！
其他人也在看
中國「史上最長」春節假期 點燃長線遊 歐洲遊查詢量暴增200%
中國國務院辦公廳周二（4 日）發布關於 2026 年部分節假日安排的通知，其中明年春節將從 2 月 15 日（農曆臘月二十八、周日）至 23 日（農曆正月初七、周一）放假調休，共 9 天，被稱為史上最長春節假期。鉅亨網 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜韶關靚景3天團每日人均$413.3起！全省第一秋色「黃金銀杏林」、廣東「布達拉宮」 食足7餐：大閘蟹/鵝王宴/養生地道菜
秋天最適合欣賞大自然美景。Yahoo購物專員今日推介風景優美的韶關，其中一款3天旅行團，每人團費只需$999起，行程輕鬆，包括參觀有廣東「布達拉宮」之稱的東華禪寺及「銀杏之鄉」南雄帽子峰林場，而且全程包足7餐零自費，食勻雲髻山灌湯燒鵝、金秋大閘蟹、福果養生老鴨湯、梅嶺鵝王宴！即睇內文了解報名方法！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
中山珠海三大旅行團推介 粵港澳大灣區深度遊
Trip.com 小編將為你詳細介紹三個中山珠海旅行團，三個各有特色，性價比高，少人數包團，不妨和親友一同出遊吧！Trip.com ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜廣州佛山3天團優惠低至56折！每日人均$346.3、4大樂園門票全包 體驗「Barbie飛車」、大馬戲表演
想提早計劃聖誕短線遊？KKday推出廣州及佛山純玩3天團，全程4大樂園門票全包，包括擁有最新打卡點「Barbie飛車」、獲稱「小奈良鹿園」的嶺南鹿鹿牧場的盈香心動樂園、正佳廣場兩大海洋館—「極地海洋世界」與「企鵝冰雪世界」，以及超大型主題樂園「長鹿休博園」。現時團費低至56折優惠，成人每人只需$799起，連服務費除開每日人均$346.3。此團一大優點是不用轉酒店，方便帶小朋友出遊的家庭，玩得輕鬆又開心！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
東京賞楓新玩法！從庭園、山林到古寺，三條絕美秋日賞楓路線公開
【文京區】小石川後樂園位於東京都文京區的小石川後樂園，為江戶時代初期所築。回遊式的築山泉水庭園，是融合中國風格意匠聞名的日本庭園之一。儘管坐落於熱鬧東京都內，園內靜謐且別具禪意，充滿雅致氛圍，例年11月中下旬至12月上旬間，約有500株楓樹（イロハモミジ）相繼染...styletc ・ 19 小時前
雙11優惠｜泰國機票酒店套票半價優惠！5日4夜曼谷自由行套票折後只要$2,166｜曼谷酒店優惠
「泰」想去旅行！香港轉涼之際，也是快閃泰國的最佳時機，一來雨季過去，二來當地天氣比較涼爽，跑行程、Shopping也相對輕鬆一點～Yahoo購物專員留意到Trip.com推出泰國機票、酒店套票半價優惠碼，優惠碼適用於2026年3月31日或之前出發的航班及酒店預訂，可以plan定今年聖誕、下年新年及情人節啊！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
新加坡旅遊局全新大型健康景點 2030年開幕 每年料引200萬名遊客
新加坡旅遊局 (STB)近日宣布，授予 Therme Group Singapore Pte. Ltd. 開發和營運佔地4公頃的全新大型健康景點，預計將於 2030 年開幕。infocast ・ 23 小時前
雙11優惠2025｜深圳同泰萬怡酒店親子優惠低至55折！激抵價$12加購小童早晚餐，除開人均$203.4起
雙11優惠海量釋出，一家幾口北上深圳，推介萬豪酒店集團旗下的同泰萬怡酒店，如今Klook正推出家庭休閒遊樂套餐優惠，本身套票已有低至55折優惠，另加人民幣11元（即港幣$12）提供多一名小童早晚餐，人均只需$203.4起，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
香港快運「海天快運通」正式進軍澳門
香港快運「海天快運通」正式進軍澳門。香港快運航空(香港快運)今日宣佈與「信德中旅船務管理有限公司」(信德中旅)及「香港機場直達」合作,攜手打造港珠澳三地無縫接駁網絡。由2025年11月28日起,旅客可於澳門透過陸路客車,一站式直達香港國際機場,接駁香港快運的亞洲網絡,飛往東京、首爾、富國島等亞洲熱門航點。服務即日接受預訂。香港快運航空商務總裁王基傑表示:「今次很高興將香港快運『海天快運通』服務擴展至澳門市場,響應特首李加超發表最新一份施政報告提到優化『經港珠飛』的大方向,並實現港珠澳三地全面貫通的里程碑。隨著服務延伸至澳門陸路口岸,連同原有的六個營運港口岸及珠海陸路口岸,現已全面涵蓋澳門、珠海、廣州、深圳、中山及東莞等大灣區六大核心城市。此舉不僅鞏固香港作為國際航空樞紐的地位,更能讓旅客靈活規劃行程,輕鬆乘搭香港快運航班探索亞洲各地。」信德中旅服務總監黃敏聰表示:「作為區內多式交通聯運先驅,信德中旅自2003年創建了全球首個多式交通聯運平台,持續為區內外多檥化的交通資源提供有機契合,助力大灣區構建立體無縫交通網絡,促進區內外的海陸空交通與口岸高效銜接。信德中旅欣然與『香港快運』達成代碼infocast ・ 1 天前
明年內地春節假期共九日歷史最長 央視：長假帶動機票搜索量走高
國務院辦公廳發布關於2026年部分節假日安排的通知稱，2026年春節假期將從2月15日持續到2月23日，共九日，成歷史最長春假。 據《央視》報道，消息發出不到半小時，在線旅遊預訂平台上，元旦期間和春節期間的火車票以及國際機票搜索量瞬時翻倍增長，且仍在衝高。多一日假期將刺激更多出行。截至目前，2026年春節出行的機票預訂量與2025年同期機票預訂量相比增長63%。 從搜索量顯示，春節期間，內地遊搜索熱度較高的城市依然是三亞、大理、哈爾濱、海口及西雙版納等旅遊城市，出境遊目的地熱度增長較明顯的是德國柏林及澳洲墨爾本等。 報道引述專家認為，更長的春節假期有利於錯峰分散出行，節中出遊群體預計也會增加。單日客流量會更平衡，旅客出遊也較舒適，並有望春節整體出行和出遊量均創新高。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
香港快運與馬來西亞檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運航空宣布與馬來西亞檳城環球旅遊局正式建立戰略合作夥伴關係，雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域開展深度合作，為期兩年，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動。 雙方預計將投放涉及七位數字港元的推廣資源，進行聯合市場推廣、優化航空班次，以及深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。 香港快運今年10月將香港往來檳城航線增至每日兩班，憑藉國泰(00293.HK)的全球網絡，檳城將可無縫銜接超過100個航點，促進雙向客源交流。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
香港快運「海天快運通」擴展至澳門
香港快運航空今日(4日)宣布，與信德中旅及「香港機場直達」合作，由2025年11月28日起，旅客可於澳門透過陸路客車直達香港國際機場，接駁香港快運的亞洲網絡，飛往東京、首爾、富國島等亞洲熱門航點。服務即日接受預訂。 香港快運航空商務總裁王基傑表示，今次很高興將香港快運「海天快運通」服務擴展至澳門市場，隨著服務延伸至澳門陸路口岸，連同原有的六個營運港口岸及珠海陸路口岸，現已全面涵蓋澳門、珠海、廣州、深圳、中山及東莞等大灣區六大核心城市。此舉不僅鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，更能讓旅客靈活規劃行程。 香港快運表示，旅客經港珠澳大橋乘搭海天中轉大樓客車，車程約45分鐘(預計行車時間，不包括通關檢查及繁忙時段擠塞時間)，全程無需再辦理入境、清關及登機手續。凡購買海天快運通產品的旅客均已免繳香港航空旅客離境稅，無需額外繳付海天中轉大樓客車的行李寄艙費用。(hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
國泰航空擬斥資近70億港元全數回購卡達航空所持股份
【彭博】-- 國泰航空將回購卡達航空所持股份，此前這家中東航空公司提出出售其持有八年的股權。國泰航空在港交所公告中表示，將以69.57%的股份。該交易須獲不少於75%的股東同意。卡達航空於2017年底入股國泰航空，這是其收購英國航空公司所有者IAG SA和南美航空公司Latam Airlines Group SA等主要航空公司股權的更廣泛戰略的一部分。這筆投資是中東航空公司首次入股東亞航企，使總部位於多哈的卡達航空成為國泰航空的第三大股東。國泰航空未披露卡達航空出售持股的原因。卡達航空亦未立即置評。原文標題Qatar Airways Exits Stake in Cathay Pacific After Eight YearsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 12 小時前
香港快運與檳城環球旅遊局簽署合作備忘錄
香港快運宣佈與馬來西亞檳城環球旅遊局(Penang Global Tourism)於2025年10月27日簽署合作備忘錄(MOU)，正式建立戰略合作夥伴關係。雙方將就市場推廣、班次優化、旅客體驗及產業協作等領域展開為期兩年的深度合作，攜手推動香港及鄰近大灣區城市與檳城的旅遊交流與經濟互動，為旅客提供更便捷及多元化的出行選擇。根據合作備忘錄，雙方將投放合共七位數字港元的推廣資源，聚焦以下方向：-聯合市場推廣：啟動線上和線下多渠道的聯合推廣活動，宣傳檳城「世界文化遺產之城」的獨特魅力，包括喬治市建築與街頭藝術、多元美食、海島自然及文創節慶。-班次優化：在既有香港──檳城航線基礎上，評估季節性加班與加大旺季運力，進一步加強檳城與全球主要城市之間的航空連通性，為旅客提供更便捷的出行體驗。-大灣區一站式銜接：深化「海天快運通」的服務覆蓋，為來自深圳、廣州、珠海、中山、東莞、澳門等地旅客提供海陸空無縫連接方案，縮短總旅途時間，提升跨境出行便利。香港快運已於今年10月將香港─檳城航線增至每日兩班，為商務、旅遊及探親旅客提供更彈性的選擇。憑藉國泰集團(00293.HK)的全球網絡優勢，檳城將可無縫銜接infocast ・ 20 小時前
國泰航空(00293)香港往返長沙直航服務正式啟航
國泰航空(00293)今日正式開通往返香港與長沙的直航服務，標誌著集團進一步拓展內地航線網絡。連同旗下低成本航空公司香港快運，集團於內地營運的航點總數增至24個。 新航線服務將每日為香港及全球各地顧客提供更便捷無縫的連接，直達湖南省會長沙。從長沙出發的顧客，也可透過香港國際航空樞紐輕鬆轉機，前往國泰集團遍佈全球逾100個客運航點。國泰航空往來香港與長沙的航班採用先進的空中巴士A321neo客機營運，配備商務及經濟客艙，以及屢獲殊榮的機上娛樂系統 。長沙是集團今年在內地新增的第五個航點。此前，國泰航空已開通烏魯木齊航線，而香港快運亦開設常州、義烏及貴陽航線。(JJ)infocast ・ 1 天前
傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷
在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 17 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前