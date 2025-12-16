廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！

撈起來的全是「空包彈」：漁民的無奈心聲

想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。

吳市一帶的業者山根先生在訪談裡嘆氣：「本以為今年會大豐收，誰知秋天一到就集體倒下，連明年苗子也死掉六成。」廣島縣知事湯崎英彥直接喊這是「災害級」，

農林水產大臣鈴木憲和親自跑去東廣島視察，拿起死牡蠣殼搖頭說「情況嚴峻，得全力支援」。漁民們展示那些本該長得更大更肥的串串牡蠣，

廣告 廣告

現在卻提早凋零，損失慘到有人考慮轉行，營業額預計只剩往年的兩三成，真的撐不下去。

兇手是夏天那場熱浪：海水太熱太鹹的雙重打擊

專家們挖來挖去，指向今年夏季的異常高溫和少雨——海水溫度比平均高1.5到2.4度，鹽分濃度也跟著飆升，氧氣不足加上浮游植物不穩，讓牡蠣生理直接出問題，

抵抗力弱到感染病毒或細菌就一命嗚呼。廣島縣水產海洋技術中心分析，這雙重壓力持續太久，牡蠣像被悶壞了，產卵期還延到9月中，體力耗盡。

連耐熱的三倍體牡蠣也沒逃過，岡山部分場子死亡率73%，整體來看，瀨戶內海這波災情前所未有。

氣候變遷的影子越來越明顯，類似高溫引發的貝類問題，近年在全球都冒頭，日本這回可說是正面挨了一記。

餐廳菜單大瘦身：新鮮牡蠣變稀有貨，冰凍救場

正值旺季，廣島那些有名的牡蠣小屋本該遊客擠爆，烤架上滋滋作響，現在卻貨源斷崖式下跌。不少店家菜單縮水一半，只能端出春季冷凍存貨，或從北海道、東北急調貨撐場面。

無奈笑說：「客人點新鮮烤蠔，我們只能搖頭道歉，改推炸牡蠣或牡蠣鍋勉強過關。」全國批發市場牡蠣量腰斬，價格跟著翻，連超市都漲聲響起，吃貨們這冬恐怕得捏緊錢包，

或轉戰其他海鮮解饞。政府急了，推出互助金補償、利息免貸款，還設專門窗口幫漁民渡難關，甚至讓外籍技術實習生暫轉其他工作，避免產業崩盤。

未來三年恢復路漫長：品牌守護戰開打

廣島牡蠣不只是食物，更是當地觀光招牌，每年吸引無數人衝來吃到飽小屋。現在供應短缺，連出口都受波及，知事強調得守住「廣島=牡蠣」的金字招牌，

中央和地方合力推金融援助和新技術研究。漁民估計，至少三年才回得去往年水準，有人已經在試新養殖法抗高溫。

短期內，餐廳多半靠冷凍或外地貨撐，價格高點也得忍了。希望這波災情快過去，讓明年冬天又能大快朵頤肥美廣島蠔。

Japhub小編有話說

哎，這波廣島牡蠣災情聽得人心癢又心疼，本該是冬日福利，現在變成奢侈品。氣候這傢伙真不開玩笑，吃貨們這季多支持業者，轉吃其他產地也行，別讓他們太難熬。

有去日本追牡蠣的經驗，來留言分享你的替代方案，一起幫忙撐過這關吧！