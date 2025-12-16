宏福苑五級火｜情緒支援熱線
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
撈起來的全是「空包彈」：漁民的無奈心聲
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。
吳市一帶的業者山根先生在訪談裡嘆氣：「本以為今年會大豐收，誰知秋天一到就集體倒下，連明年苗子也死掉六成。」廣島縣知事湯崎英彥直接喊這是「災害級」，
農林水產大臣鈴木憲和親自跑去東廣島視察，拿起死牡蠣殼搖頭說「情況嚴峻，得全力支援」。漁民們展示那些本該長得更大更肥的串串牡蠣，
現在卻提早凋零，損失慘到有人考慮轉行，營業額預計只剩往年的兩三成，真的撐不下去。
兇手是夏天那場熱浪：海水太熱太鹹的雙重打擊
專家們挖來挖去，指向今年夏季的異常高溫和少雨——海水溫度比平均高1.5到2.4度，鹽分濃度也跟著飆升，氧氣不足加上浮游植物不穩，讓牡蠣生理直接出問題，
抵抗力弱到感染病毒或細菌就一命嗚呼。廣島縣水產海洋技術中心分析，這雙重壓力持續太久，牡蠣像被悶壞了，產卵期還延到9月中，體力耗盡。
連耐熱的三倍體牡蠣也沒逃過，岡山部分場子死亡率73%，整體來看，瀨戶內海這波災情前所未有。
氣候變遷的影子越來越明顯，類似高溫引發的貝類問題，近年在全球都冒頭，日本這回可說是正面挨了一記。
餐廳菜單大瘦身：新鮮牡蠣變稀有貨，冰凍救場
正值旺季，廣島那些有名的牡蠣小屋本該遊客擠爆，烤架上滋滋作響，現在卻貨源斷崖式下跌。不少店家菜單縮水一半，只能端出春季冷凍存貨，或從北海道、東北急調貨撐場面。
無奈笑說：「客人點新鮮烤蠔，我們只能搖頭道歉，改推炸牡蠣或牡蠣鍋勉強過關。」全國批發市場牡蠣量腰斬，價格跟著翻，連超市都漲聲響起，吃貨們這冬恐怕得捏緊錢包，
或轉戰其他海鮮解饞。政府急了，推出互助金補償、利息免貸款，還設專門窗口幫漁民渡難關，甚至讓外籍技術實習生暫轉其他工作，避免產業崩盤。
未來三年恢復路漫長：品牌守護戰開打
廣島牡蠣不只是食物，更是當地觀光招牌，每年吸引無數人衝來吃到飽小屋。現在供應短缺，連出口都受波及，知事強調得守住「廣島=牡蠣」的金字招牌，
中央和地方合力推金融援助和新技術研究。漁民估計，至少三年才回得去往年水準，有人已經在試新養殖法抗高溫。
短期內，餐廳多半靠冷凍或外地貨撐，價格高點也得忍了。希望這波災情快過去，讓明年冬天又能大快朵頤肥美廣島蠔。
Japhub小編有話說
哎，這波廣島牡蠣災情聽得人心癢又心疼，本該是冬日福利，現在變成奢侈品。氣候這傢伙真不開玩笑，吃貨們這季多支持業者，轉吃其他產地也行，別讓他們太難熬。
有去日本追牡蠣的經驗，來留言分享你的替代方案，一起幫忙撐過這關吧！
其他人也在看
韓女星「減重30kg」驚人差異照曝光！公開健康減脂食譜，1食材吃飽也不發胖
韓國知名喜劇女星洪允和近期在節目中公開驚人瘦身成果，她不僅成功減去30公斤，體重更已降至「兩位數」，跌破百公斤大關，讓現場來賓與觀眾大為讚嘆。姊妹淘 ・ 16 小時前
李連杰追利智承諾「賺的錢都給妳」！向太爆他30年身家全交出：出門都沒有錢包
向太（陳嵐）近日談到李連杰與妻子利智的婚姻相處，意外揭露李連杰多年來的「寵妻模式」。她表示，李連杰從追求利智開始，就曾承諾「賺到的每一分錢都交給妳」，而這句話不只停留在口頭，實際行動一路維持至今，時間超過30年。姊妹淘 ・ 14 小時前
鍾翰林、傑斯、張超雄等9人揭獄中不人道待遇 「打雞翼」、高溫、單獨囚禁 衛生惡劣「蟑螂在身上爬」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】國際特赦組織（Amnesty International）今（17 日）發布最新報告，引述多名香港前在囚人士包括前「學生動源」召集人鍾翰林、前網台主持人尹耀昇、前立法會議員張超雄等 9 人的遭遇，指曾在獄中受到暴力、不人道待遇。國際特赦組織呼籲當局調查香港懲教院所的情況，包括成立獨立機構突擊視察等。懲教署回應指「嚴正反駁有關指控」，對肢體暴力採取」「零容忍」態度，同時已執行盡可能高標準的清潔措施等。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
涉論文引AI虛構文獻 港大：葉兆輝卸任社科院副院長 涉事博士生按紀律程序處理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港大學學術論文早前爆引用虛假文獻爭議，港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的一份博士生論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表。港大今（17 日）確認，論文中部分引文為 AI 生成虛構文獻，而參與研究的博士生未作申明，葉兆輝已卸任港大社會科學院副院長，涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選優惠冬物低至 $99
準備好新衫過節未？本周UNIQLO爲你準備好多款優惠冬物，用更優惠價格入手節日必備新衣！優惠包括各款大人同小朋友秋冬外套、衛衣、長褲等！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！把握降價優惠，為即將降溫做好準備啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
張曼玉激罕香港露面 商場買貼地聖誕禮物 網民︰她好親民啊
影后張曼玉近年鮮有作品推出，但就同唔少藝人一樣積極開拓社交平台。張曼玉尋日喺小紅書分享去商場買聖誕禮物嘅片段，寫道「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
日本直送行李回港服務！一文睇清三種寄件方法、運費、禁運物品清單、如何配合退稅新例
日本大買特買後，又不想辛苦自己搬回香港？推介大家使用「日本順豐」聯乘「回家易」行李直送回家服務，由取件﹑打包﹑報關﹑出貨一條龍處理，遊客可將紙箱、原個行李箱或背包，放在酒店前台等快遞取件或到便利店寄件，最快4-5日便能送到香港住宅或工商地址，全程有真人中文客服跟進，物流狀態都可在順豐官網追蹤，非常方便。Yahoo 旅遊 ・ 22 小時前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前
丹比利與艾坦娜膺FIFA年度最佳
【Now Sports】法國前鋒奧斯文丹比利，以及西班牙中場艾坦娜，分別獲選為FIFA年度最佳球員。now.com 體育 ・ 1 天前
70+林青霞仍像女神！「不靠醫美」的4大重點曝光，中醫解析：自律生活是保養關鍵
林青霞近期慶生亮相，好狀態被粉絲紛紛讚是「凍齡美人」。過去林青霞透露年過60歲後，曾因體重攀升而展開自我管理，她以戒掉宵夜、甜食及高油高鹽飲食，搭配每天至少一小時運動，半年就成功瘦身12公斤。姊妹淘 ・ 18 小時前
蔡嘉欣忙到唔記得結婚周年紀念 要靠AI整合照？
【on.cc東網專訊】藝人蔡嘉欣（Kayan）2019年憑參選港姐入行，因不時晒名牌被封「拜金港姐」，2023年跟圈外富貴男友Derek結婚，雖然結婚只有兩年，但兩公婆竟因工作忙雙雙忘記結婚周年紀念日，惟有事後吃飯補祝，認真大頭蝦！嘉欣昨日於社交網晒相多張跟老公東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
聖誕禮物2025｜MUJI $50-300預算內窩心驚喜！3類實用禮物，交換禮物大派用場
年末節慶氣息漸濃，還在為選購禮物發愁？MUJI 這份節日選物清單超貼心，$50-300 預算內就能鎖定溫暖驚喜，不論送親友、同事還是自用，每款都實用又有溫度！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
中國老年群體感染愛滋病持續增加 廣東 60 歲以上患者佔逾兩成︱Yahoo
【Yahoo健康】內地人口老齡化趨勢持續，同時老年群體感染愛滋病的個案佔比近年上升。 廣東省疾控局發布資料指，全省愛滋病疫情整體處於低流行水平，新報告病例呈下降趨勢，但高年齡組病例所佔比例上升。Yahoo 健康 ・ 14 小時前
銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮內地婦被擊頭 留醫12日不治(更新)
銅鑼灣本月5日發生墮物傷人案，一名51歲姓彭內地女子被一個約10厘米乘3.5厘米的定滑輪墮下擊中頭部受傷暈倒，送院後情況危殆，留醫深切治療部，延至周二（16日）早上不治。 警方本月6日早上9時許，接獲一名51歲姓彭內地女子的胞姊報案，指彭女本月5日在怡和街48號大廈後巷，懷疑被高處墮下的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地am730 ・ 21 小時前
般奴：未來盼到意西發展
【Now Sports】曼聯隊長般奴費蘭迪斯在接受葡萄牙媒體Canal 11訪問的第2部份中，提到自己未來希望到西甲或者意甲聯賽發展，大前提是留在紅魔鬼到不能留低的一刻時。般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes） 稱如果有一日不再效力曼聯，他仍想在高水準聯賽角逐，而意大利甲組聯賽，以及西班牙甲組聯賽，會是他日後盼在這兩個延續足球生命的地方。般奴說：「我希望獲得西甲比賽經驗，因從來未在這裡踢波，並且盼加盟一支具爭標能力隊伍。另外，我同樣鍾意在意大利生活，自己與這個國家仍有聯繫，我的女兒在這裡出世，她經常說想講意大利文。若然我兌現她的目標，而自己投身一支爭標球隊，會我是極有興趣這樣做。」般奴的職業足球員初期曾經效力烏甸尼斯及森多利亞，到2017年才回到葡萄牙加盟士砵亭。now.com 體育 ・ 10 小時前
天氣報告｜漸轉天晴乾燥 最高氣溫約23度
【Now新聞台】本港今日(12月16日)天氣預測，漸轉天晴，日間乾燥，最高氣溫約23度。吹和緩東至東北風。 展望未來一兩日大致天晴，內陸地區日夜溫差較大。本周後期漸轉多雲及有幾陣雨。冬至日間天氣溫暖。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
36歲Angelababy近照顏值被激讚重回顛峰 網民：誰分得清這是早期還是現在
現年36歲嘅Angelababy（楊穎），早年以模特兒身份入行，其甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」。Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻，成為單親媽嘅Angelababy一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
路軌改道工程 屯馬綫明年2.1及3.8 乘客經紅磡站須落車轉車
【on.cc東網專訊】港鐵公司宣布，明年2月1日及3月8日，屯馬綫紅磡站至尖東站之間將進行路軌改道的跟進工序，部分路段需要短暫封閉，屆時將實施特別服務安排，屯馬綫會維持全線列車服務，每個車站均可乘車，大部分乘客車程如常，但部分途經紅磡站的乘客需在該站落車，前往對on.cc 東網 ・ 19 小時前
採訪日誌｜港鐵簡介屯馬綫列車服務調整／中大醫學院開發技術排查自閉症低風險個案
【Now新聞台】屯馬綫明年初進行路軌改道跟進工序，屆時列車服務需要調整，港鐵今日(12月17日)簡介相關安排。另外，中大醫學院揭示自閉症兒童的腸道微生態有微生物群出現變化，並開發技術，協助排查自閉症低風險個案。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱廉署再拘兩人 新舊法團主席徐滿柑、鄧國權被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火釀成至少 160 人死亡。據了解，廉政公署今日（17 日）清晨採取行動，再拘捕兩名男子，據悉分別為宏福苑現任業主立案法團主席徐滿柑及前主席鄧國權。Yahoo新聞 ・ 12 小時前