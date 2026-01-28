廣島《快打旋風6》賽事「VOLTAGECUP 2026」第二波情報公開！豪華陣容、主視覺圖同步解禁

已公開將於2026年3月在廣島舉辦的「快打旋風6」賽事「VOLTAGECUP 2026」的 第二波情報 。

由插畫家TAPI岡繪製的主視覺圖以及豪華的實況解說陣容等資訊均已公開。

「VOLTAGECUP 2026」第二波情報解禁！

關於已確定將於2026年3月在廣島舉辦、總獎金300萬日圓的《快打旋風6》賽事「VOLTAGECUP 2026」，第二波情報現已解禁。

本次新公開的資訊共有三點：傳達賽事熱烈氣氛的主視覺圖、炒熱會場氣氛的豪華出演者陣容，以及支持大賽的頂級贊助商。

本賽事為2026年3月28日(六)・29日(日)為期兩天，在廣島國際會議中心舉辦的線下賽事。

公開由TAPI岡繪製的主視覺圖

主視覺圖

公開了表達賽事概念「由玩家展開的熾熱戰鬥、加上觀戰者的熱烈應援，創造狂熱場景」的主視覺圖。

插圖由以多元活躍而聞名的TAPI岡(@wolftapioca)負責繪製。

TAPI岡表示：「我一邊回想在遊玩《快打6》時感受到的對戰緊張感與樂趣，一邊將這份心情注入到了插圖中！」

豪華出演者決定！公開實況解說陣容

出演者

公布了將炒熱賽事氣氛的4名出演者。

頂級贊助商確定為日商伊藤忠科技決策股份有限公司

頂級贊助商

作為支持本賽事的頂級贊助商，已確定「日商伊藤忠科技決策股份有限公司」將參與其中。

「VOLTAGECUP 2026」的詳細資訊將於官方網站及官方X帳號陸續公開。

敬請期待在廣島展開的熾熱戰鬥，以及今後的後續報導。

詳情請查看VOLTAGECUP 官方網站或VOLTAGECUP 官方X(@voltagecup_jp)。