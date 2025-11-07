廣州動物園攻略：門票、交通、必看景點一次掌握

廣州動物園

想一日之內，喺廣州嘅市中心，親近嚟自世界各地嘅珍稀動物？廣州動物園絕對係你放假北上嘅頭號目標！呢度唔單止係小朋友嘅天堂，更係一個集合動物保育、科普教育同休閒娛樂於一身嘅生態樂園。由圓碌碌、人見人愛嘅國寶大熊貓，到驚險刺激嘅海底隧道，再到可以親手餵食長頸鹿嘅獨特體驗，廣州動物園將大自然嘅奧秘一網打盡。Trip.com 已經為你準備咗最詳盡嘅門票優惠、交通指南同必睇景點推介，等你嘅廣州動物園之旅，玩得輕鬆又難忘！

廣州動物園 | 簡介

作為中國三大城市動物園之一，廣州動物園自 1958 年開放以嚟，就坐落喺廣州市中心，係廣州最受歡迎嘅生態樂園。園區佔地廣達 42 公頃，悉心飼養住超過 450 種、近 5,000 隻珍稀動物，包括魅力四射嘅國寶大熊貓、活潑嘅金絲猴以及威猛嘅華南虎等。呢度唔單止係親子同樂嘅理想天地，更係動物愛好者探索自然奧秘、感受野生動物獨特魅力嘅絕佳去處。廣州動物園唔單止提供廣闊綠地同精心規劃嘅展區，更肩負住動物保育同科普教育嘅重要使命，等每一位遊客都能喺遊覽中學習同成長。

廣州動物園

Trip.com @M22***61

廣州動物園 | 門票

為咗令你嘅廣州自由行更加順暢愉快，Trip.com 特別提供廣州動物園門票嘅預訂優惠。透過 Trip.com 平台預訂，你唔單止能輕鬆搞掂廣州動物園門票，仲能享受獨家折扣，令你嘅旅程規劃更為省心便捷。立即預訂，開啟你嘅精彩廣州動物園探索之旅！

廣州海洋館日場門票＋廣州動物園門票

成人票：HK$ 187 起

要求：年齡 60 歲以下（以旅客喺出行當日嘅年齡為準）；高度高於 150 厘米；旅客必須符合上述所有要求。

長者票：HK$ 128 起

要求：年齡 60-64 歲（以旅客喺出行當日嘅年齡為準）。

小童票：HK$ 128 起

要求：年齡 6 歲以上、18 歲或以下（以旅客喺出行當日嘅年齡為準）；高度 1.2 米（不含）至 1.5 米（含）嘅小童。



廣州海洋館日場門票

成人票：HK$ 171 起

要求：年齡 60 歲以下（以旅客喺出行當日嘅年齡為準）；高度高於 150 厘米；旅客必須符合上述所有要求。

成人票：HK$ 137 起

要求：年齡 60 歲以下（以旅客喺出行當日嘅年齡為準）；高度高於 150 厘米；旅客必須符合上述所有要求；入園時間：09:30-17:00 入園。

優惠票：HK$ 117 起

適用於 1.2 米（不含）-1.5 米（含）嘅小童；6 歲（不含）-18 歲（含）未成年人、全日制大學本科及以下學歷嘅學生憑有效證件；60 歲（含）-64 歲（含）嘅老年人憑有效證件；盲人、智力殘疾人、雙下肢殘疾人同其他重度殘疾人嘅一名陪護人員。

親子票：HK$ 278 起

1 名成人 + 1 名小童：小童要求 1.2 米（不含）-1.5 米（含）或 6 歲（不含）-18 歲（含）。

家庭票：HK$ 438 起

2 名成人 + 1 名小童：小童要求 1.2 米（不含）-1.5 米（含）或 6 歲（不含）-18 歲（含）。

雙人票：HK$ 256 起

要求：年齡 60 歲以下（以旅客喺出行當日嘅年齡為準）；高度高於 150 厘米；旅客必須符合上述所有要求；入園時間：09:30-17:00 入園。

三人票：HK$ 342 起

要求：年齡 60 歲以下（以旅客喺出行當日嘅年齡為準）；高度高於 150 厘米；旅客必須符合上述所有要求；入園時間：09:30-17:00 入園。

Coser 專屬門票：HK$ 85 起

需符合帶妝要求嘅 Coser，且需著動漫 COS（角色扮演）服裝入園。



廣州動物園 | 交通

公共交通

地鐵：

5 號線「動物園站」B/C 出口（南門）。 6 號線「黃花崗站」A 出口（北門）。

公共巴士：

南門可搭 137、287 等路線至「動物園南門站」。 北門可搭 6、11 等路線至「動物園總站」。



自駕

廣州動物園嘅南門同北門都設有停車場，方便自駕遊客。然而，每逢假日或旅遊旺季，車位往往一位難求。為咗避免搵車位嘅困擾，我哋強烈建議你提早抵達，或者選擇更環保、便捷嘅公共交通工具前往，享受無憂嘅旅程。

跨境巴士

對於嚟自香港嘅跨境遊客而言，前往廣州動物園同樣便捷。你可以選擇搭乘專線跨境巴士直達廣州市中心，隨後轉乘廣州便利嘅地鐵或公共巴士，即可輕鬆抵達動物園。呢條路線唔單止省時，亦令你嘅廣州動物園之旅更加輕鬆無負擔。

廣州動物園 | 地圖及遊覽路線推介





廣州動物園

圖片來源：Baidu

為咗最大化你嘅廣州動物園體驗，我哋建議你由南門入園，開啟一段精心規劃嘅探索路線。首先沿主幹道向前行，你將依次進入生機盎然嘅熱帶雨林展區，沿途欣賞珍禽異獸同繁茂綠植。接著右轉，便可抵達人氣爆棚嘅熊貓館，呢度模擬自然棲息地，令你近距離觀察國寶大熊貓嘅可愛日常。繼續沿環狀路線向前進，你將嚟到充滿野性魅力嘅猛獸區同爬行館，除咗觀賞各種猛獸同爬行類動物，園區仲貼心地設有科普展示牌，傳遞動物保護同環保理念。最終，你會抵達水生世界，領略各式水生動物同水鳥嘅風采。呢條路線設計流暢連貫，非常適合步行遊覽，令你能夠細細品味園內每一處景觀，攰咗仲可隨時返去中央休憩區補充能量。

廣州動物園 | 必看景點

國寶大熊貓館

廣州動物園

Trip.com @132***29

喺廣州動物園眾多展區之中，大熊貓館無疑係人氣最旺嘅「明星區」。呢度飼養住多隻嚟自四川嘅國寶大熊貓，館內環境精心模擬佢哋嘅自然棲地，設有高大嘅竹林攀爬架同清澈嘅水池，為熊貓提供舒適嘅家園。遊客可以透過透明玻璃幕牆，近距離觀察呢啲圓碌碌嘅小可愛點樣大快朵頤咁享用竹葉，或者慵懶地休憩。特別提醒，每日上午 9:30 同下午 2:30 係餵食時間，呢絕對係親子共同參與、捕捉可愛瞬間嘅最佳時機！

海洋館海底隧道

廣州動物園

Trip.com @亚热带蜉蝣

廣州動物園海洋館嘅魅力更係不容小覷。呢度擁有長達 60 米嘅海底隧道，當你漫步其中，就好似置身於神秘嘅海底世界，魟魚、鯊魚等各種海洋生物喺你頭頂優雅穿梭，帶嚟震撼嘅視覺體驗。此外，海洋館每日定時上演精彩絕倫嘅「人鯊共舞」同「美人魚表演」，飼育員同動物嘅默契互動唔單止帶嚟娛樂，更巧妙地傳遞咗珍貴嘅海洋生態保育觀念，令你喺歡樂中學習。

飛禽大觀生態區

廣州動物園

Trip.com @Tenny98

接下來，步入廣州動物園嘅鳥類天堂，呢度匯集咗全球各地嘅珍稀鳥類，包括色彩斑斕嘅粉紅火烈鳥、聰慧嘅金剛鸚鵡，以及瀕危嘅黑頸鶴。園區採用開放式鳥籠設計，等鳥兒們得以自由翱翔，遊客可以近距離觀察佢哋絢麗嘅羽毛色澤同優雅嘅飛行姿態。對於攝影愛好者而言，呢度更係捕捉自然瞬間、創作精彩作品嘅絕佳地點。

靈長類動物區

廣州動物園

Trip.com @Happygaga

廣州動物園嘅靈長類動物區同樣充滿魅力，你可以在呢度觀賞到活潑嘅金絲猴、聰明嘅黑猩猩等。透過寬敞嘅玻璃觀察窗，遊客能清晰窺見佢哋有趣嘅社群互動同覓食行為。展區內特別設置嘅科普板塊，深入淺出咁解說咗靈長類動物嘅驚人智力及其面臨嘅瀕危現狀，極具教育意義，係親子學習嘅寶貴資源。

草食動物互動區

廣州動物園

Trip.com @Tenny98

咪忘記去長頸鹿廣場，體驗廣州動物園獨特嘅付費餵食活動（每次約 HK$22）！你可以親手將樹葉遞畀呢啲溫順嘅巨人，近距離觀察長頸鹿點樣用佢哋靈巧嘅長舌捲食，呢絕對係令人難忘嘅互動時刻。廣場鄰近嘅斑馬同羚羊區，則以廣闊嘅非洲草原為造景主題，生動重現咗動物遷徙嘅壯觀場景，令你彷彿置身於遙遠嘅非洲大陸。

廣州動物園 | 附近景點及一日遊

結束廣州動物園嘅奇妙之旅後，不妨將行程延伸至廣州地標——廣州塔。呢座以佢壯麗外觀同高空觀景平台聞名嘅建築，吸引住無數遊客前嚟。登上廣州塔，你將能 360 度俯瞰成個廣州城市嘅繁華景致，感受都市現代同歷史文化交融嘅獨特魅力。高速電梯將你送達塔頂，多樣嘅高科技互動設施，令你嘅觀光體驗更加豐富多彩。廣州塔周邊仲匯聚咗完善嘅購物、餐飲同娛樂設施，係休閒觀光嘅絕佳選擇。

廣州動物園

地址：廣州市海珠區閱江西路 222 號

開放時間：每日 09:00 至 22:00

交通方式：地鐵3號線直達/公交多條路線連接

想體驗廣州獨特嘅都市魅力同歷史底蘊？北京路步行街係你嘅不二之選。作為廣州最繁華嘅商業街之一，呢度唔單止匯聚咗眾多國際品牌同本土特色商家，更巧妙地保留咗豐富嘅歷史文化遺跡。漫步街區，你會發現古今建築風格喺呢度交融，既能享受現代時尚購物嘅樂趣，又能一窺廣州古老嘅風貌。完善嘅餐飲、娛樂同休閒設施一應俱全，無論係家庭出遊定係朋友聚會，北京路步行街都係廣州必訪嘅熱門旅遊目的地。

廣州動物園





地址：廣州市越秀區北京路

開放時間：每日 10:00 至 22:00

交通方式：地鐵1號線、多條公交線路直達

若想喺廣州動物園嘅熱鬧之外，尋覓一份寧靜與歷史嘅沉澱，越秀公園絕對值得一遊。作為廣州歷史最悠久、面積最大嘅市區公園，呢度綠樹成蔭，湖光山色相映成趣，係市民休閒散步、運動健身嘅熱門場所。公園內保留咗豐富嘅歷史遺跡同古建築，令你喺漫步中感受廣州嘅古城風韻，同時沉浸喺大自然嘅清新氣息中。完善嘅健身設施同休憩區，使其成為家庭出遊或個人靜思嘅理想選擇。

越秀公園

地址：廣州市越秀區中山三路

開放時間：每日 06:00 至 21:00

交通方式：地鐵2號線/多條公交線路可直達

