廣州南站攻略 | 高鐵路線、車站設施、公共交通

廣州南站攻略

歡迎來到活力四射的廣州，這座粵港澳大灣區的璀璨明珠，不僅是中國的一線大都市，更是華南地區舉足輕重的金融、文化、貿易與交通樞紐。隨著高鐵網絡的日益完善，乘坐高鐵暢遊廣州已成為最便捷的出行方式。為了讓您的廣州之旅更加順暢愉快，Trip.com 為您精心準備了這份詳盡的廣州南站高鐵站攻略，內容涵蓋了廣州南站的豐富高鐵路線、完善車站設施、便捷公共交通指南等實用資訊。此外，我們還會簡要介紹廣州其他重要的火車站，助您全面掌握廣州鐵路脈絡。準備好了嗎？讓我們一同探索這座城市的魅力！

訂購廣州南站高鐵票

廣州南站簡介

廣州南站, 車站

圖片來源：維基百科

作為連接中國南北、貫通東西的重要樞紐，廣州南站在全國鐵路版圖上佔據舉足輕重的地位。它不僅是中國廣東省廣州市的核心鐵路站，更是全國六大客運中心之一，以及國家高鐵網絡中不可或缺的超級節點。廣州南站承載著多條關鍵高速鐵路線路，包括繁忙的京廣高速鐵路、連接香港的廣深港高速鐵路、便捷的廣珠城際軌道交通（含江門支線）、以及通往西南的貴廣高速鐵路和南廣鐵路。這意味著從廣州南站出發，您可以直達北京、上海、廈門、貴州等全國各大城市，每日數以萬計的高鐵列車在此穿梭，其服務範圍廣泛覆蓋全國多個省、市、自治區，真正實現了“一站通全國”的宏偉願景。

步入廣州南站，您會立刻感受到其恢弘的氣勢。車站總建築面積逾 16 萬平方公尺，堪稱亞洲最大的鐵路站之一，其龐大體量足以承載每日數十萬的客流量。然而，廣州南站的意義遠不止於其規模，它更是一個高效運轉的綜合交通樞紐。在這裡，高鐵服務與地鐵、巴士、的士等多種公共交通方式實現了無縫銜接，極大地方便了旅客的轉乘。車站內部設計人性化，隨處可見清晰的指示標識，引導您輕鬆穿梭。此外，從寬敞舒適的候車室到琳瑯滿目的商業區，再到匯聚各地美食的多元食肆，各類完善的車站設施一應俱全，旨在全方位滿足每一位旅客的出行與消費需求。

訂購廣州南站高鐵票

購買廣州南站車票

為了讓您的廣州南站旅程從購票環節就開始順利，我們為您整理了多種便捷的車票購買途徑。無論您偏愛傳統的線下購票方式，親自前往車站的售票窗口或使用自動售票機，還是更習慣現代化的線上預訂，以下詳細的購票指南將助您一臂之力：





車站售票窗口： 您可以親自前往廣州南站的各個人工售票窗口。只需向售票員提供您的目的地、出行日期和時間等基本訊息，即可輕鬆完成高鐵票購買，適合需要人工協助或有特殊需求的旅客。

自動售票機： 為了節省您的寶貴時間，廣州南站內設有大量自助售票機。旅客可根據屏幕上的清晰指示，自行操作完成選票、支付等流程，方便快捷，尤其適合熟悉自助服務的旅客。

網上預訂（強烈推薦）： 這是最為便捷和高效的購票方式！旅客可以通過中國鐵路官方的 12306 網站或其手機應用程式進行線上購票。我們強烈建議您採用此方式，它不僅能讓您提前規劃行程，還能實時查詢餘票、選擇座位，大大提升購票效率和體驗。

代售點： 除了車站內，廣州市區內也分佈著許多經中國鐵路授權的客票代售點。這些代售點同樣可以為您購買廣州南站出發的高鐵票，為身處市區的旅客提供了更多便利的購票選擇。





注意事項👀

值得一提的是，為了迎合現代支付習慣，廣州南站的部分售票窗口和自動售票機已經全面支持手機支付，如廣泛使用的 WeChat Pay（微信支付）和 AliPay（支付寶內地版），讓您無需現金也能輕鬆完成購票。

請務必注意，在中國購買高鐵票實行實名制。因此，在購票和乘車時，您需要準備好有效的身份證明文件，例如港澳居民來往內地通行證（回鄉證）、中國內地居住證或其他有效旅行證件。請確保證件信息與購票信息一致，以免影響您的出行。

為了確保您的旅程萬無一失，我們強烈建議您提前規劃行程並盡早購票，特別是在旅遊旺季或中國傳統節假日期間，高鐵票往往供不應求，一票難求。如果您選擇線下購票，為了避免長時間排隊，最好錯開高峰時段前往車站，這樣能大大節省您的寶貴時間。





推介經 Trip.com 購買廣州南站車票👏

廣州南站, 購票網站

透過 Trip.com 購買平價中國內地高鐵票，Trip.com 是官方指定代理，幫助大家免排隊、免認證。

同時，Trip.com 隨時準備應對突發狀況！外出遇到問題不用慌張，Trip.com 我們深知旅途中的不確定性，因此 Trip.com 配備了專業的客戶支援團隊，全天 24 小時為您提供最優質的支援和解決方案。無論您遇到任何問題，我們的多語言客服團隊都能為您提供幫助，支援語言包括粵語、英語、韓語等多種語系，確保溝通無障礙。我們的服務不僅限於高鐵票訂購，更致力於為您的整個旅程保駕護航。Trip.com 客服團隊致力於解決您所有的旅行問題！

查看更多訂購內地平價火車票攻略

廣州南站主要高鐵路線

廣州南站作為廣州市鐵路網中的核心組成部分，其運營的鐵路路線網絡極其龐大而多元。它主要承擔著京廣高速鐵路、廣深港高速鐵路、廣珠城際軌道交通（含江門支線）、貴廣高速鐵路以及南廣鐵路等多條國家級高速鐵路的運輸任務。這使得廣州南站成為連接廣州與中國內地眾多重要城市的關鍵樞紐，例如直通首都北京、國際大都市上海、海濱城市廈門以及西南重鎮貴州等。每天，數以百計的高鐵列車從這裡啟程，將旅客送往全國各地，其服務範圍廣泛覆蓋多個省、市、自治區，展現了其作為現代化鐵路站的強大運輸能力。

目的地 火車種類 車程 每日火車班次 香港 高鐵（ G 字頭） 約 1 小時 多趟，幾乎每30分鐘發車 上海 高鐵（ G 字頭）、動車（ D 字頭） 約 6-7 小時 多趟，每日有發車 北京 高鐵（ G 字頭）、動車（ D 字頭） 約 7-8 小時 多趟，每日有發車 廈門 高鐵（ G 字頭）、動車（ D 字頭） 約 3-4 小時 多趟，頻繁發車 貴州 高鐵（ G 字頭）、動車（ D 字頭） 約 3-4 小時 多趟，高頻率發車 成都 高鐵（ G 字頭）、動車（ D 字頭） 約 7-8 小時 多趟，每日有發車 深圳 高鐵（ G 字頭） 約 30 分鐘 多趟，幾乎每15分鐘發車

廣州南站火車路線

在中國的鐵路系統中，列車會根據其運行速度、停站數量和服務等級進行分類，通常以字母「Z」、「T」、「K」等字頭來區分。了解這些分類有助於您更好地選擇適合自己行程的列車類型。具體分類如下：

Z 字頭列車： 代表「直達」（Direct）列車，這類列車通常是普速列車中等級最高的快車。它們的特點是停靠站點極少，運行速度相對較快，旨在為旅客提供更高效的直達服務。車廂內通常配備空調軟座或臥鋪，確保旅客的舒適度。

T 字頭列車： 代表「特快」（Through Train）列車。相較於 Z 字頭列車，T 字頭列車的停靠站點會略多一些，但其運行速度依然較快，屬於普速列車中的優質選擇。與 Z 字頭列車類似，T 字頭列車也提供空調軟座或臥鋪服務，滿足不同旅客的休息需求。

K 字頭列車： 代表「快速」（Express）列車。K 字頭列車的停靠站點相對更多，因此整體運行速度較 Z 和 T 字頭列車慢。儘管如此，它們依然提供空調軟座或臥鋪服務，是連接中小城市、滿足大眾出行需求的常用選擇。





值得注意的是，廣州南站作為廣州最主要且規模最大的高速鐵路站，其核心運營的列車類型主要是高速列車（G 字頭）和動車組列車（D 字頭）。這兩類列車代表著中國鐵路最先進的技術和最快的速度，為旅客提供高效、舒適的城際及跨省出行體驗。

訂購廣州南站高鐵票

廣州南站車站設施

廣州南站不僅是廣州市的交通命脈，更是一座以旅客為中心、功能齊全的現代化交通樞紐。其設計理念和車站設施充分融合了人性化與便利性，旨在為每一位到訪的旅客創造一個舒適、便捷、高效的出行環境，讓您的旅途從踏入車站的那一刻起就感受到無微不至的關懷。以下是廣州南站的亮點設施介紹：

廣州南站的外觀設計靈感來源於富有嶺南文化特色的「芭蕉葉」，造型優雅獨特。車站內部採用高挑的樓底設計，使得整個空間寬敞明亮，採光極佳，為旅客帶來舒適開闊的視覺體驗。此外，其創新的結構設計也極大地優化了交通轉乘流程，確保各類交通工具之間的高效銜接，讓旅客轉乘無憂。

寬敞候車廳： 車站內設有多個面積廣闊、光線充足的候車大廳，內部配備了大量舒適的座椅，為等待列車的旅客提供了寧靜而良好的休息環境，讓您在旅途開始前就能放鬆身心。

廣州南站, 車站大堂

圖片來源：中國鐵路廣州局集團有限公司融媒體中心出品

多元售票服務： 除了人工售票窗口，廣州南站還配備了大量先進的自動售票機，無論是購票還是取票，旅客都能享受到高效快捷的服務，有效縮短排隊等候時間。

廣州南站, 購票大堂

圖片來源：中國鐵路廣州局集團有限公司融媒體中心出品

高效自助服務區： 為了進一步提升旅客體驗，廣州南站設有專門的自助服務區，提供包括自助查詢、自助售票、自助取票在內的一系列智能化服務，極大地減少了旅客的等待時間，讓出行更加從容。

廣州南站, 電子顯示屏

圖片來源：中國鐵路廣州局集團有限公司融媒體中心出品

豐富商業區： 車站內設有琳瑯滿目的商業店鋪，從提供日常所需的小型便利商店，到文化氣息濃厚的書店，再到電子產品店和富有地方特色的紀念品店，應有盡有，充分滿足旅客在候車期間的各種購物需求。

多元餐飲選擇： 無論您是想品嚐地方特色美食，還是尋求快捷的速食，廣州南站都能滿足您的味蕾。站內匯聚了多家餐廳、速食店和咖啡廳，提供多樣化的餐飲選擇，讓您在旅途中也能享受美食。

便捷行李寄存： 為了方便攜帶大件行李或需要在車站周邊短暫活動的旅客，廣州南站貼心地提供了專業的行李寄存服務。您可以將行李安全地存放於此，輕裝上陣，享受更輕鬆的旅程。

完善無障礙設施： 廣州南站高度重視每一位旅客的需求，配備了全方位的無障礙設施，包括寬敞的輪椅通道、專用的無障礙衛生間、以及方便各樓層通行的電梯和升降機。此外，車站還設有愛心接送站服務，專門為行動不便的旅客提供必要的幫助與指引，確保他們也能順暢出行。

智能資訊提示系統： 車站內遍佈大型電子顯示器，並輔以清晰的廣播系統，實時更新列車時刻表、檢票口信息、站台變更等重要資訊，確保旅客能夠及時獲取最新動態，避免錯過列車。

無縫交通接駁： 廣州南站作為綜合交通樞紐，實現了與地鐵、巴士、的士等多種大眾運輸工具的無縫接駁。這種高效的轉乘設計極大地方便了旅客前往廣州市區各處或周邊城市，有效縮短了換乘時間。

尊享 VIP 休息室： 為滿足高端商務旅客的需求，廣州南站特設了 VIP 休息室。這裡提供更加私密、安靜且舒適的候車環境，配備專屬服務，讓商務人士在繁忙的旅途中也能享受到片刻的寧靜與尊貴。

免費 Wi-Fi 覆蓋： 廣州南站全站提供免費 Wi-Fi 服務，讓旅客在候車期間也能隨時保持網絡連接，方便查閱資料、處理公務或與親友聯絡，享受便捷的數字化體驗。

專業旅遊服務中心： 位於廣州南站候車大廳中央位置，設有專門的旅遊服務中心。這裡不僅提供詳盡的旅遊諮詢、個性化的旅遊路線推薦，還可以協助旅客進行票務預訂。此外，中心內還設有應急電話等，隨時準備為有需要的旅客提供及時幫助，是您旅途中的貼心嚮導。

貼心醫療服務： 為了應對突發狀況，廣州南站內部設有醫療服務點，提供緊急醫療救助服務。同時，還有「愛心百寶箱」提供常用藥品和應急物資，確保旅客在車站內的安全與健康得到保障。

溫馨育嬰室： 廣州南站充分考慮到攜帶嬰兒出行的家庭，特別設置了設施完善的育嬰室。內部配有私密屏風、洗手台、嬰兒護理台、嬰兒床等，並提供必要的母嬰護理備品，為哺乳和照顧嬰兒的父母提供一個舒適、私密且衛生的空間。





再次強調，廣州南站在無障礙服務方面投入巨大，確保所有旅客都能暢行無阻。除了上述提及的無障礙設施如輪椅通道、專用衛生間和電梯，車站還設有「愛心接送站」，為行動不便、老年、孕婦等特殊旅客提供從進站到上車的全程協助，彰顯人性化關懷。

廣州南站公共交通攻略

廣州南站作為廣州市的核心交通樞紐，其便捷的公共交通網絡是其一大亮點，為廣大旅客提供了多元化的出行選擇，確保您能輕鬆抵達廣州乃至佛山的任何角落。以下是關於搭乘地鐵、的士和巴士的一些關鍵資訊，助您高效轉乘：

搭乘地鐵

地鐵網絡： 廣州南站是廣州地鐵系統中一個極其重要的換乘站，匯聚了廣州地鐵 2 號線、7 號線、22 號線，以及連接佛山的佛山地鐵 2 號線，形成了一個四線交匯的便捷交通網。

廣州地鐵 2 號線： 這條線路是連接廣州南站與廣州城市南北的重要動脈，沿途停靠多個核心站點，如傳統的廣州火車站、繁華的海珠廣場以及歷史悠久的越秀公園等地，是前往市中心和老城區的理想選擇。

廣州地鐵 7 號線： 該線路則主要連接廣州南站與廣州的西部及東部區域，途徑漢溪長隆（著名的旅遊景點）、大沙東以及佛山的陳村等地，為前往這些區域的旅客提供了極大便利。

廣州地鐵 22 號線： 這條線路進一步強化了廣州南站與廣州北部和南部核心區域的連接，途經市廣路、番禺廣場等重要節點，為旅客提供了更多元的出行路徑。

佛山地鐵 2 號線： 對於希望前往佛山的旅客，佛山地鐵 2 號線是最佳選擇。它直接連接廣州南站與佛山中心城區及沿線重要站點，如張槎、花卉世界、沙崗等，實現廣佛兩城間的無縫通勤。

廣州南站, 廣州南站地鐵站

圖片來源：中國鐵路廣州局集團有限公司融媒體中心出品

搭乘的士

廣州南站設有的士候車區，旅客可以在此排隊等候的士：

廣州的士 24 小時營運，但高峰時段可能需要等候

建議使用正規的士公司的服務，並確保司機打表計費





搭乘巴士

廣州南站外有多個公交車站，提供多條巴士路線服務：

豐富巴士路線： 除了地鐵，廣州南站還設有龐大的巴士總站，多條巴士路線密集覆蓋廣州市內各個區域，包括便捷的夜間巴士服務，確保您在任何時段都能找到合適的交通方式。站外設有清晰的巴士指示牌，方便您查找路線及站點。

公交路線 始發站 終點站 營運時間 廣州公車 288A 路 廣州南站 西華路尾總站 06:20-21:20 廣州公車 301A 路 廣州南站 站前路（西郊大廈）總站 06:20-22:00 廣州公車 303A 路 廣州南站 琶洲塔公車總站 07:00-21:30 廣州公車 312 路 廣州南站 祈福新邨總站 06:00-22:00 廣州公車夜 79 路 廣州南站 廣州火車站（草暖公園）總站 22:00-01:50 廣州公車夜 110 路 廣州南站 大潤發 A 站 21:30-01:20 佛山公車佛 K6 路 廣州南站 佛山城巴總站 06:30-22:00

注意事項

出行規劃：建議旅客根據目的地和出行時間提前規劃好交通路線

實時交通資訊： 為了確保您的出行順暢，建議您實時關注交通動態。您可以通過廣州地鐵官方網站、相關手機應用程式，或直接參考廣州南站內隨處可見的指示牌和電子顯示屏，獲取最及時的列車班次、線路運行等交通資訊。

安全出行：注意個人財物安全，尤其是在高峰時段和人流密集區域

廣州其他火車站

作為中國一線城市和粵港澳大灣區的核心，廣州不僅有廣州南站這一超級樞紐，還擁有其他多個重要的火車站。每個車站都承擔著獨特的策略地位、擁有不同的地理位置和營運功能，共同構成了廣州強大的鐵路運輸網絡。了解這些車站的特點，將有助於您更好地規劃在廣州的行程。以下是廣州幾個主要火車站的簡要介紹：

廣州站： 位於廣州市中心，是廣州最早的鐵路樞紐之一，承載著深厚的歷史記憶。其內部裝潢獨具嶺南傳統建築風格，設有雅致的室內庭園。廣州站主要營運廣深鐵路、京廣鐵路、廣茂鐵路以及廣佛肇城際軌道等普速及城際列車，是許多傳統線路和短途出行的首選。

廣州東站： 坐落於廣州市繁華的天河區，地理位置優越，交通便利。廣州東站主要服務於廣深鐵路、京廣鐵路、廈深鐵路、穗深城際鐵路及廣汕鐵路等線路。它不僅是連接廣州與深圳、香港的重要門戶，也是前往廣東東部地區的便捷選擇，周邊商業氛圍濃厚。

廣州北站： 位於廣州市花都區，正逐步發展成為一個集高鐵、普鐵、城際軌道和地鐵於一體的大型綜合運輸樞紐。其主要運營線路包括京廣鐵路、京廣高速鐵路以及廣石鐵路等，未來將在廣州北部地區的交通網絡中扮演越來越重要的角色，為進出花都區的旅客提供便利。

訂購廣州南站高鐵票

廣州住宿推介

廣州南站 | 常見問題

在中國需要提前預訂火車票嗎？

中國火車票網上預訂可於出發前30天預訂，車站銷售可於出發前28天預訂。有些臥舖列車，例如中國的 D 型列車僅提前 20 天，而某些 C 型中國列車僅提前 10 天。

廣州設有多少個火車站？

現時廣州設有廣州站、廣州南站、廣州東站、廣州北站

香港人可以在網路上購買中國火車票嗎？

旅客可透過 Trip.com 或中國鐵路網12306線上購買中國火車票。這兩種方式都很方便、快捷、平價。

