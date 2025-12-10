廣州吉卜力展覽取消 主辦方曾言「和平的精神早已跨越國界」

以吉卜力工作室作品為主題的展覽活動今年九月落實，當時有廣州塔旅遊文化發展股份有限公司及廣東省旅遊景區協會要員出席簽約儀式。 （主辦單位網站）

自從日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中國政府不滿後，原定在中國舉行的日本關連活動相繼取消。最新一宗個案是原定在本月 25 日在廣州開幕的吉卜力工作室主題展覽，主辦單位本周一（8 日）宣佈活動延期，未說明原因。

活動名為「吉卜力工作室物語・宮崎駿電影世界的奇境漫遊」，由廣東國際旅遊產業博覽會主辦，今年九月舉辦簽約儀式當日，擁有濃厚官方背景的廣州塔旅遊文化發展股份有限公司及廣東省旅遊景區協會等機構均有派出要員出席。活動內容是通過創新形式還原吉卜力工作室經典電影場景，為大眾帶來沉浸式體驗。

「創作從不受地域和文化的局限」

根據博覽會網站介紹，由高畑勳、宮崎駿，鈴木敏夫於 1985 年創立的吉卜力工作室，是久負盛名的世界頂級動畫電影工作室。宮崎駿導演作品曾兩度獲得奧斯卡最佳動畫長片，吉卜力工作室的創作從不受地域和文化的局限，其作品中蘊含着溫暖、善意與對生命的尊重，該期盼和平的精神早已跨越國界得到共鳴，成為全球觀眾的寶貴財富。

然而，在外交角力下，「善意」與「跨越國界的和平精神」也沒有出路。主辦單位官方帳號本周一宣佈活動取消，沒有解釋原因，僅稱「期待在不久的將來，我們能早日再見！」未知有否消費者已購票而受到影響。

自從高市早苗發表「台灣有事」言論後，中日關係緊張，中方的報復行動禍及民間，大量原定在中國、香港及澳門舉行的日本關連活動均告取消，甚至進行期間受阻。日本天后濱崎步原定上月底在上海舉行的演唱會，在開騷前夕取消，14,000 歌迷受影響；原定明年 1 月 10 日在澳門舉行的演唱會也於昨日（9 日）宣佈取消。