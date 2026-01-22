專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
廣州地圖2026: 一篇睇晒！食買玩全攻略＋慳錢懶人包
心思思想週末北上快閃？廣州絕對係你嘅不二之選！呢座人稱「羊城」嘅大都會，唔單止係廣東嘅中心，仲係一座有超過二千年歷史嘅古城。新潮與懷舊喺呢度完美crossover，無論你想睇靚景、瘋狂掃街定係打卡呃like，廣州都一定滿足到你！唔使再周圍搵資料啦，Trip.com已經為你準備好最齊最新嘅廣州自由行懶人包，由景點美食到交通地圖，一篇帶你玩轉廣州！
出發前必睇！Trip.com 獨家慳錢秘笈
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
廣州海珠有軌電車一日票🇭🇰｜7.7公里醉美風景，即日可用！
廣州海珠有軌電車一日票+紀念明信片，即日可用，僅HK$11.08！🚞📮
❄️廣州熱雪奇蹟｜滑雪樂園🔥$215起，即買即用！
🔥廣州正佳極地海洋世界｜HK$179起，即買即用，隨時取消！🐠
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！
在您規劃廣州之旅的同時，別忘了Trip.com為新用戶準備的獨家獻禮！🔥 首次透過Trip.com訂購內地火車票或高鐵票，即可享高達 3% 的超值優惠！讓您的旅程從一開始就省錢又省心！
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
用 Trip.com除了火車票優惠，我們還為您準備了獨家優惠券組合，助您解鎖更多旅行驚喜！例如，現在只需HK$29.9，即可搶購價值HK$65的高鐵快閃券包，讓您的廣州之旅更加物超所值！訂票即慳！🚄💸
圖片來源：廣州市規劃和自然資源局
玩轉廣州交通篇：地鐵、巴士、Call車完全指南
廣州嘅交通網絡四通八達，尤其係地鐵，基本上你想去嘅景點都可以輕鬆到達，絕對係自由行嘅最佳拍檔！
搭地鐵點樣玩？主要線路速覽
圖片來源：廣州本地寶
1 號線 (掃街專線): 貫通東西，想去上下九步行街（長壽路站）或者陳家祠（陳家祠站）就搭佢啦！
2 號線 (景點專線): 直達廣州南站，沿途經過越秀公園、中山紀念堂等必去景點。
3 號線 (機場快線): 連接白雲機場、天河CBD（體育西路）、珠江新城，去長隆玩都係搭呢條線。
5 號線 (市中心專線): 横穿市中心，經過北京路、珠江新城等熱門地區。
6 號線 (老城專線): 想體驗舊廣州風味？搭佢去北京路站或者一德路海味街就啱晒。
APM 線 (CBD專線): 專為遊覽珠江新城而設，輕鬆串連花城廣場同廣州塔。
其他交通選擇
雙層觀光巴士 (懶人打卡首選): 分為「城市新中軸」同「千年古城」兩條路線，坐喺開篷位影相打卡，由天河CBD影到聖心大教堂，絕對一流！
水上巴士 (CP值最高珠江夜遊): 強烈推薦搭只需￥2嘅「S2航線」，由天字碼頭出發，沿途欣賞珠江兩岸燈飾同「小蠻腰」嘅璀璨夜景，超浪漫！
網約車/Call的 (人多行李多最方便): 用「滴滴出行」App call車非常方便。不過繁忙時間記得提早預約，或者避開塞車路段。
共享單車 (慢活體驗舊城區): 美團、哈囉單車隨處可見，不過要留意部分舊城區路窄，可能唔准踩單車。
廣州必到打卡景點地圖
廣州No.1地標：小蠻腰（廣州塔）
嚟到廣州，點可以唔同「小蠻腰」合照？佢除咗係廣州嘅標誌，仲有全世界最高嘅横向摩天輪同450米高嘅觀景台，可以360度無死角睇晒成個廣州夜景，超震撼！
地址： 海珠區閱江西路 222 號
開放時間： 09:30-22:30
點去： 地鐵3號線廣州塔站B出口
嶺南藝術殿堂：陳家祠
想睇嶺南最傳統嘅建築藝術，一定要嚟陳家祠。呢度嘅「三雕二塑一鑄」（石雕、木雕、磚雕、灰塑、陶塑、銅鑄）手工精細到令人O嘴，每個角落都係打卡位，充滿歷史感。
陳家祠：這座嶺南傳統建築藝術的瑰寶，是廣州文化底蘊的生動寫照。陳家祠以其精湛的「三雕二塑一鑄」聞名於世，即石雕、木雕、磚雕，以及灰塑、陶塑和銅鑄，每一處細節都展現著嶺南工藝的巔峰水平。漫步其中，彷彿穿越時空，感受歷史的沉澱。搭乘地鐵1號線至陳家祠站，從D出口步行約3分鐘即可抵達，是您廣州地圖上探索傳統文化的必訪之地。
地址： 荔灣區中山七路恩龍里 34 號
開放時間： 08:30-17:30
點去： 地鐵1號線陳家祠站D出口，行3分鐘。
偽歐洲一日遊：沙面島
一上島就好似去咗歐洲咁！沙面島保留咗大量歐陸式建築，周圍都係特色cafe、打卡靚景，仲有Starbucks臻選店同露德聖母堂，喺度 hea 一個下晝，散下步影下相，夠晒寫意。
地址： 荔灣區沙面南街 3 號
開放時間： 全天開放
點去： 地鐵1號線黃沙站E出口，行10分鐘。
市區最大綠肺：越秀公園
想喺市中心呼吸新鮮空氣？越秀公園就係你嘅選擇。公園入面除咗綠樹林蔭，仲有廣州嘅象徵——五羊石像，同埋可以睇到老城區全景嘅鎮海樓。
地址： 越秀區解放北路 988 號
開放時間： 06:00-22:00
點去： 地鐵2號線越秀公園站B1出口。
千年古道Shopping街：北京路步行街
呢度最特別嘅係將千年古道遺址同現代購物商場完美結合！日頭人來人往，夜晚燈飾璀璨，仲可以影到大佛古寺嘅夜景，行街 shopping 兼感受歷史氣息，一次過滿足你幾個願望！
地址： 越秀區北京路
開放時間： 商舖約 10:00-22:00
點去： 地鐵6號線北京路站B出口。
廣州為食地圖：由朝食到晚摘星美食推介
嚟得廣州，梗係要食盡佢！以下幾間都係必食推介，記得mark低佢！
飲茶百年老字號：廣州酒家
嚟廣州飲茶，「一盅兩件」係指定動作。廣州酒家作為百年老字號，蝦餃皇同百年燒鵝係必點招牌，裝修行懷舊西關風，打卡一流！
地址： 越秀區北京路 20 號
營業時間： 07:00-22:00
米芝蓮推介粵菜：炳勝品味
想食高質粵菜，米芝蓮推介嘅炳勝品味絕對唔會令你失望。佢嘅脆皮叉燒外脆內軟，豉油皇鵝腸爽口惹味，係宴客或者同屋企人食飯嘅首選。
地址： 天河區珠江新城冼村路 2 號
營業時間： 11:00-22:00
鑊氣小炒王：惠食佳（濱江大公館店）
想感受廣州獨有嘅「鑊氣」？一定要試吓啫啫煲！熱辣辣嘅瓦煲上枱時發出嘅「滋滋聲」同香味，真係聽到都流口水！必試黃鱔啫啫煲同臘味煲仔飯！
地址： 海珠區濱江西路 172 號
營業時間： 11:00-14:30／17:00-22:30
最地道早餐之選：銀記腸粉店
有70年歷史嘅銀記腸粉，係好多廣州人嘅集體回憶。布拉腸粉又Q又滑，招牌牛肉腸同鴛鴦腸都係必食之選，簡單又美味！
地址： 荔灣區上九路 79 號
營業時間： 06:30-01:00
飯後甜品時間：南信牛奶甜品專家
食完正餐梗係要食甜品！南信嘅雙皮奶同薑撞奶出晒名奶味香濃、口感順滑，另外楊枝甘露同椰汁西米露都好受歡迎，為你嘅美食之旅畫上完美句號。
地址： 荔灣區第十甫路 47 號
營業時間： 09:30-23:00
廣州地圖 | 廣州住宿推介
👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%
別再猶豫了！即日起至優惠售完為止，只要您透過Trip.com應用程式註冊成為我們的尊貴會員，即可專享高達10%的旅行折扣！點擊此處，立即註冊，讓您的廣州之行省更多，玩更盡興！此處查看更多！
1. 廣州建國酒店
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$518起
地址：林和中路172號, 天河區, 廣州, 510610
廣州建國酒店真的值得推薦，寶子們可以放心沖！這次入住體驗特別好，衞生方面沒得説，房間裏乾乾淨淨，每個角落都收拾得很到位，床單被套清爽整潔，衞生間也沒有水漬和異味，住着特別舒服；地理位置也很優越，出行方便，周邊配套齊全，不管是辦事還是遊玩都很省心；設施設備很齊全，房間裏該有的都有，完全能滿足住宿需求；服務更是貼心周到，工作人員態度熱情，響應也很及時，讓人感覺很温暖。尤其是二樓的早餐，種類超級豐富，各式各樣的美食讓人眼花繚亂，中式的粥粉面、包子，西式的麪包、培根，還有新鮮水果和甜品等，選擇特別多，吃起來特別滿足，住在這裏真的很值！
2. 廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$450起
地址：天河北路468號, 天河區, 廣州, 510635
很久沒帶小孩來廣州了，選擇了這家酒店，交通便利，出門就是地鐵口。酒店前台小謝給我升級了房間，見我外地過來，還主動給我介紹了酒店中餐，嘗過了早茶點心確實很美味、很地道的廣州特色。房間還有功能枕頭體驗，很舒服。總體來説都不錯，有機會再來
3. 廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$867起
地址：體育東路28號, 天河區, 廣州, 510620
長期出差的i人，選擇廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓，可以説是i人的最佳選擇。 地理位置：優越； 酒店坐落在繁華的廣州天河CBD，工作、購物、娛樂非常便捷。 酒店環境：舒適； 酒店整體裝修風格舒適，洗衣機、電磁爐、微波爐一應俱全。 酒店餐食： 酒店不單有網紅西餐廳，房間內也提供送餐服務，隨時隨地也能享受美食。 服務與衞生：酒店服務人員熱有禮，房間整體衞生整潔。 下次到廣州，還選擇入住廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓。
4. 廣州嘉逸豪庭酒店（廣州東站地鐵站店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$333起
地址：林和中路148號, 天河區, 廣州, 510610
首次入住嘉逸酒店，交通地理位置很好，周邊吃的很多，喜歡喝早茶的話旁邊就是點都德，附近還有陶陶居。 酒店可以免費停車，路邊叫車也很方便前台也能幫忙叫車。 這家是四星級標準，雖然有一定年頭了，但酒店設施也是很完善的，床品舒服也很乾凈。 不管是出差還是旅遊，在市區中心性價比很高了。訂的商務房型沒有淋浴分開的，還幫忙升級了個行政雙床帶有淋浴間的。前台曾小姐態度很熱情，辦事效率高，基本有求必應，值得推薦~
廣州地圖 | 廣州旅遊必備
*此優惠券將在領取後在帳戶中使用。
中國+香港+澳門 4G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 (自然日) QR code，低至HK$2(5717人已購)
中國內地|5G eSIM|部分套餐帶語音|部分套餐支援TikTok & ChatGPT|日用包/總量包| 1-365天|自然日|QR Code，低至HK$18(3682人已購)
中國內地 5G/4G eSIM｜日費計劃/總量套餐｜1-30日｜24小時計費｜QR code，低至HK$2(442912人已購)
廣州地圖 | 更多廣州旅遊攻略
【廣州好去處 2026】18 個必去廣州景點｜為你一網打盡打卡、購物、主題樂園 ｜廣州酒店住宿推介
2026去廣州高鐵路線遊，附廣州高鐵優惠/旅遊景點/酒店/美食攻略
廣州南站攻略 | 一文帶你了解廣州南站高鐵路線、車站設施、公共交通
【廣州溫泉】廣州溫泉 TOP 8！週末北上廣州浸靚溫泉，至尊頂級享受！
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
陳百祥晒九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 3 小時前
駐天津主任被炒｜在天津生活本來可以「打贏99%香港公務員」
駐天津主任鄭震生自爆受款待被解僱，而且因涉違返防賄條例，據報案件已轉介執法部門跟進。事件除了揭示香港公務員清廉議題（見另文），還有多項啟示，其中翻查天津酒店的預訂價格，是次成為焦點的同類套房價格約3000港元，對比香港最平也要12000元，便宜足足75%；天津消費水平大幅低於香港，若然該合約主任能夠用香港人工在天津生活，本來可以「慢慢摵」，可惜已經成為泡影Yahoo財經 ・ 1 小時前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 1 天前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 4 小時前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
何永賢：房委會擬年內敲定「長者業主樓換樓計劃」
香港房屋局局長何永賢昨日(21日)於立法會上表示，過去十年，居住於房委會公屋的60歲以上長者人數，已由54萬大幅增加至74萬。為應對需求，房屋局近年積極推動多項措施。當局正從屋邨設計、科技應用及前線關懷三方面著手，全力在公營房屋打造宜居、共融的長者友善環境，以配合政府「居家安老」的政策目標。AASTOCKS ・ 5 小時前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 1 天前
胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱
胡杏兒近年雖然長駐大陸拍劇搵真銀，但一有假期就會回港陪老公，實行孖住老公撐枱腳夠晒Sweet！日前胡杏兒在其個人社交平台Instagram發帖文表示與老公一齊拍住拖食雲南米線，更大讚係最近食過最好食的米線，夠晒熱！想知道邊間雲南米線咁吸引胡杏兒回港捧場？就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 5 小時前
搏收購失敗 土瓜灣71年「廢墟」斷供淪銀主盤 7年前150萬買入 今午290萬開拍
土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發28Hse.com ・ 1 天前
西蘭花炒蝦仁食譜！洗西蘭花不用加鹽？咁樣洗又快又乾淨
不少人都覺得西蘭花很難清洗，又加鹽又加小蘇打，又浸好久都仍然有蟲蟲，但其實要把西蘭花洗乾淨並不複雜，而且只需要清水便可。很多人以為加鹽浸洗西蘭花會更乾淨，但高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反使農藥滲入！清洗西蘭花前先把西蘭花切小朵，浸泡後再放入袋中，加水去搖晃，便可以把蟲仔和污物搖出，即睇如何製作西蘭花炒蝦仁：Yahoo Food ・ 5 小時前
阿嬌鍾欣潼45歲生日靚出新高度！手臂超瘦美照曝光，生日感言：做最自在的自己
阿嬌鍾欣潼45歲生日，日前她在小紅書發布生日美照，每張都靚出新高度，而且手臂超瘦，狀態大勇，難怪網民都一致認同，「阿嬌肥過瘦過但無醜過」。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
2026 Uniqlo必買排行榜！女裝第1名就是Threads熱議款heattech、PUFFTECH保暖外套低至$199
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如Uniqlo最新春夏系列，有多款多巴胺服飾選擇，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
丹麥基金擬清倉美債 爆資本戰
歐美關係惡化風險升溫，美元資產沽壓恐進一步加劇。丹麥養老基金Akademiker Pension計劃在月底前悉售所持的美國國債，並表明美國揚言吞併格陵蘭的言論是其中一個考慮因素。對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱的達里奧（Ray Dalio）警告，美國本已面對貿赤和財赤問題，加上和其他地區的政治紛爭，外界買美債的意欲恐愈來愈低，隨時演變成資本戰。信報財經新聞 ・ 11 小時前
專訪｜車婉婉《中年好聲音》真心付出愛獲主持獎 母親離世傷心到爛聲成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
資深歌手、演員車婉婉，近年又多了個讓人印象深刻的崗位：節目主持。這年度她憑《中年好聲音》獲最佳女主持獎，台上情緒激動，全因得來不易：「每一次開工我都係諗住，曾生（曾志偉）對我咁好Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
韓國伴手禮別只會買零食！她大推１神物便宜又舒服，網友認證：用超過20年
近年來韓國伴手禮除了零食、美妝大受歡迎，居家用品也成為旅韓人士必買清單之一，像是棉被。一名女網友便分享在韓國購入棉被的使用心得，大讚體驗一晚就舒服到受不了。文章一出，引發眾多網友熱烈討論，更有過來人分食尚玩家 ・ 1 天前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 1 天前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 1 天前