廣州地圖2026: 一篇睇晒！食買玩全攻略＋慳錢懶人包

心思思想週末北上快閃？廣州絕對係你嘅不二之選！呢座人稱「羊城」嘅大都會，唔單止係廣東嘅中心，仲係一座有超過二千年歷史嘅古城。新潮與懷舊喺呢度完美crossover，無論你想睇靚景、瘋狂掃街定係打卡呃like，廣州都一定滿足到你！唔使再周圍搵資料啦，Trip.com已經為你準備好最齊最新嘅廣州自由行懶人包，由景點美食到交通地圖，一篇帶你玩轉廣州！

圖片來源：廣州市規劃和自然資源局

玩轉廣州交通篇：地鐵、巴士、Call車完全指南

廣州嘅交通網絡四通八達，尤其係地鐵，基本上你想去嘅景點都可以輕鬆到達，絕對係自由行嘅最佳拍檔！

搭地鐵點樣玩？主要線路速覽

廣州地鐵地圖

圖片來源：廣州本地寶

1 號線 (掃街專線): 貫通東西，想去上下九步行街（長壽路站）或者陳家祠（陳家祠站）就搭佢啦！

2 號線 (景點專線): 直達廣州南站，沿途經過越秀公園、中山紀念堂等必去景點。

3 號線 (機場快線): 連接白雲機場、天河CBD（體育西路）、珠江新城，去長隆玩都係搭呢條線。

5 號線 (市中心專線): 横穿市中心，經過北京路、珠江新城等熱門地區。

6 號線 (老城專線): 想體驗舊廣州風味？搭佢去北京路站或者一德路海味街就啱晒。

APM 線 (CBD專線): 專為遊覽珠江新城而設，輕鬆串連花城廣場同廣州塔。





其他交通選擇

雙層觀光巴士 (懶人打卡首選): 分為「城市新中軸」同「千年古城」兩條路線，坐喺開篷位影相打卡，由天河CBD影到聖心大教堂，絕對一流！

水上巴士 (CP值最高珠江夜遊): 強烈推薦搭只需￥2嘅「S2航線」，由天字碼頭出發，沿途欣賞珠江兩岸燈飾同「小蠻腰」嘅璀璨夜景，超浪漫！

網約車/Call的 (人多行李多最方便): 用「滴滴出行」App call車非常方便。不過繁忙時間記得提早預約，或者避開塞車路段。

共享單車 (慢活體驗舊城區): 美團、哈囉單車隨處可見，不過要留意部分舊城區路窄，可能唔准踩單車。





廣州必到打卡景點地圖

廣州No.1地標：小蠻腰（廣州塔）

嚟到廣州，點可以唔同「小蠻腰」合照？佢除咗係廣州嘅標誌，仲有全世界最高嘅横向摩天輪同450米高嘅觀景台，可以360度無死角睇晒成個廣州夜景，超震撼！

廣州塔

地址： 海珠區閱江西路 222 號

開放時間： 09:30-22:30

點去： 地鐵3號線廣州塔站B出口

Shop Now

嶺南藝術殿堂：陳家祠

想睇嶺南最傳統嘅建築藝術，一定要嚟陳家祠。呢度嘅「三雕二塑一鑄」（石雕、木雕、磚雕、灰塑、陶塑、銅鑄）手工精細到令人O嘴，每個角落都係打卡位，充滿歷史感。

陳家祠：這座嶺南傳統建築藝術的瑰寶，是廣州文化底蘊的生動寫照。陳家祠以其精湛的「三雕二塑一鑄」聞名於世，即石雕、木雕、磚雕，以及灰塑、陶塑和銅鑄，每一處細節都展現著嶺南工藝的巔峰水平。漫步其中，彷彿穿越時空，感受歷史的沉澱。搭乘地鐵1號線至陳家祠站，從D出口步行約3分鐘即可抵達，是您廣州地圖上探索傳統文化的必訪之地。

陳家祠

地址： 荔灣區中山七路恩龍里 34 號

開放時間： 08:30-17:30

點去： 地鐵1號線陳家祠站D出口，行3分鐘。

Shop Now

偽歐洲一日遊：沙面島

一上島就好似去咗歐洲咁！沙面島保留咗大量歐陸式建築，周圍都係特色cafe、打卡靚景，仲有Starbucks臻選店同露德聖母堂，喺度 hea 一個下晝，散下步影下相，夠晒寫意。

沙面

地址： 荔灣區沙面南街 3 號

開放時間： 全天開放

點去： 地鐵1號線黃沙站E出口，行10分鐘。

Shop Now

市區最大綠肺：越秀公園

想喺市中心呼吸新鮮空氣？越秀公園就係你嘅選擇。公園入面除咗綠樹林蔭，仲有廣州嘅象徵——五羊石像，同埋可以睇到老城區全景嘅鎮海樓。

越秀公園

地址： 越秀區解放北路 988 號

開放時間： 06:00-22:00

點去： 地鐵2號線越秀公園站B1出口。

Shop Now

千年古道Shopping街：北京路步行街

呢度最特別嘅係將千年古道遺址同現代購物商場完美結合！日頭人來人往，夜晚燈飾璀璨，仲可以影到大佛古寺嘅夜景，行街 shopping 兼感受歷史氣息，一次過滿足你幾個願望！

北京路步行街

地址： 越秀區北京路

開放時間： 商舖約 10:00-22:00

點去： 地鐵6號線北京路站B出口。

Shop Now

廣州為食地圖：由朝食到晚摘星美食推介

嚟得廣州，梗係要食盡佢！以下幾間都係必食推介，記得mark低佢！

飲茶百年老字號：廣州酒家

嚟廣州飲茶，「一盅兩件」係指定動作。廣州酒家作為百年老字號，蝦餃皇同百年燒鵝係必點招牌，裝修行懷舊西關風，打卡一流！

廣州酒家

地址： 越秀區北京路 20 號 營業時間： 07:00-22:00







米芝蓮推介粵菜：炳勝品味

想食高質粵菜，米芝蓮推介嘅炳勝品味絕對唔會令你失望。佢嘅脆皮叉燒外脆內軟，豉油皇鵝腸爽口惹味，係宴客或者同屋企人食飯嘅首選。

炳勝品味

地址： 天河區珠江新城冼村路 2 號 營業時間： 11:00-22:00







鑊氣小炒王：惠食佳（濱江大公館店）

想感受廣州獨有嘅「鑊氣」？一定要試吓啫啫煲！熱辣辣嘅瓦煲上枱時發出嘅「滋滋聲」同香味，真係聽到都流口水！必試黃鱔啫啫煲同臘味煲仔飯！

惠食佳（濱江大公館店）

地址： 海珠區濱江西路 172 號 營業時間： 11:00-14:30／17:00-22:30







最地道早餐之選：銀記腸粉店

有70年歷史嘅銀記腸粉，係好多廣州人嘅集體回憶。布拉腸粉又Q又滑，招牌牛肉腸同鴛鴦腸都係必食之選，簡單又美味！

銀記腸粉店

地址： 荔灣區上九路 79 號 營業時間： 06:30-01:00







飯後甜品時間：南信牛奶甜品專家

食完正餐梗係要食甜品！南信嘅雙皮奶同薑撞奶出晒名奶味香濃、口感順滑，另外楊枝甘露同椰汁西米露都好受歡迎，為你嘅美食之旅畫上完美句號。

南信牛奶甜品專家

地址： 荔灣區第十甫路 47 號 營業時間： 09:30-23:00



廣州建國酒店

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$518起

地址：林和中路172號, 天河區, 廣州, 510610

廣州建國酒店真的值得推薦，寶子們可以放心沖！這次入住體驗特別好，衞生方面沒得説，房間裏乾乾淨淨，每個角落都收拾得很到位，床單被套清爽整潔，衞生間也沒有水漬和異味，住着特別舒服；地理位置也很優越，出行方便，周邊配套齊全，不管是辦事還是遊玩都很省心；設施設備很齊全，房間裏該有的都有，完全能滿足住宿需求；服務更是貼心周到，工作人員態度熱情，響應也很及時，讓人感覺很温暖。尤其是二樓的早餐，種類超級豐富，各式各樣的美食讓人眼花繚亂，中式的粥粉面、包子，西式的麪包、培根，還有新鮮水果和甜品等，選擇特別多，吃起來特別滿足，住在這裏真的很值！

廣州建國酒店餐廳

Shop Now

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$450起

地址：天河北路468號, 天河區, 廣州, 510635

廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）

很久沒帶小孩來廣州了，選擇了這家酒店，交通便利，出門就是地鐵口。酒店前台小謝給我升級了房間，見我外地過來，還主動給我介紹了酒店中餐，嘗過了早茶點心確實很美味、很地道的廣州特色。房間還有功能枕頭體驗，很舒服。總體來説都不錯，有機會再來

廣州嘉逸國際酒店

Shop Now

廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$867起

地址：體育東路28號, 天河區, 廣州, 510620

長期出差的i人，選擇廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓，可以説是i人的最佳選擇。 地理位置：優越； 酒店坐落在繁華的廣州天河CBD，工作、購物、娛樂非常便捷。 酒店環境：舒適； 酒店整體裝修風格舒適，洗衣機、電磁爐、微波爐一應俱全。 酒店餐食： 酒店不單有網紅西餐廳，房間內也提供送餐服務，隨時隨地也能享受美食。 服務與衞生：酒店服務人員熱有禮，房間整體衞生整潔。 下次到廣州，還選擇入住廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓。

廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓

Shop Now

廣州嘉逸豪庭酒店（廣州東站地鐵站店）

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$333起

地址：林和中路148號, 天河區, 廣州, 510610

首次入住嘉逸酒店，交通地理位置很好，周邊吃的很多，喜歡喝早茶的話旁邊就是點都德，附近還有陶陶居。 酒店可以免費停車，路邊叫車也很方便前台也能幫忙叫車。 這家是四星級標準，雖然有一定年頭了，但酒店設施也是很完善的，床品舒服也很乾凈。 不管是出差還是旅遊，在市區中心性價比很高了。訂的商務房型沒有淋浴分開的，還幫忙升級了個行政雙床帶有淋浴間的。前台曾小姐態度很熱情，辦事效率高，基本有求必應，值得推薦~

廣州嘉逸豪庭酒店

Shop Now

