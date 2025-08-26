Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

廣州地鐵交通攻略｜最新路線圖＋必搭 8 條線路沿線景點推薦

廣州作為華南地區的重要城市，不單止是粵港澳大灣區的交通樞紐，更是週末短途旅行的熱門選擇。對香港人來說，無論是親子家庭想帶小朋友到長隆野生動物世界玩樂，還是文青打算到北京路、永慶坊打卡，又或者購物狂熱分子準備在天河城、上下九步行街大肆掃貨，廣州都有合適的景點和行程。

在廣州出行，最方便、快捷又經濟的方式，首推搭乘地鐵。廣州地鐵網絡四通八達，路線覆蓋市區及主要景點，票價相宜，而且車廂乾淨舒適。對自由行旅客來說，掌握地鐵資訊和沿線景點，便能輕鬆規劃行程，避免舟車勞頓。

本次為你整理了廣州地鐵最新資訊、主要路線圖，以及各大熱門景點推介，幫助你更好地規劃廣州自由行，無論是週末短途還是長假深度遊，都能盡情享受羊城魅力。

香港去廣州交通方式比較

從香港前往廣州有多種方式，以下為常見選擇的優缺點及適合人群：

交通方式 優點 缺點 適合人群 高鐵（香港西九龍 → 廣州南/廣州東） 速度最快，約47分鐘直達，舒適度高，過關手續集中於西九龍站 票價較貴，班次相對少 追求效率、時間有限的商務人士或週末快閃旅客 廣深城際動車（深圳 → 廣州） 車票較便宜，班次密集，靈活選擇出發時間 需先過關到深圳再轉車，行程較迂迴，過關時間難控制 預算有限、不趕時間、已計劃在深圳順道停留的旅客 跨境直通巴士（港粵快線、環島中港通等） 點對點接駁，無需轉車，車票價錢中等，班次選擇多 車程較長（約3.5-4.5小時），受路面交通影響大 攜帶行李較多、不趕時間、希望直達廣州市區的家庭或長者

即search香港去廣州高鐵時間表及價錢

廣州地鐵簡介

廣州地鐵是服務於廣州市及珠江三角洲地區的城市軌道交通系統，自 1997 年 1 號線通車起，廣州便成為華南首個擁有地鐵的城市。經過多年發展，廣州地鐵如今已形成龐大的路網，幾乎覆蓋全市核心地區，並與珠江三角洲多個城市銜接，成為當地居民和旅客出行的首選交通方式。

廣州地鐵的客流量更是驚人：

日均客流量 為全國第一

單日最高紀錄 曾達到 1156.94 萬人次

對比香港，港鐵日均客運量約 504 萬人次，廣州地鐵的運載力足足高出一倍以上，可見廣州地鐵已經成為市民生活中不可或缺的交通工具。對自由行旅客來說，選擇廣州地鐵不但方便快捷，票價也相對便宜，更能輕鬆到達各大熱門景點，是暢遊羊城的最佳方式.

廣州地鐵路線圖

截至 2023 年 12 月，廣州地鐵已建成並運營 16 條線路，設有 313 個車站，總長度達 653 公里，在全國城市軌道交通中規模位列第三，僅次於北京與上海。同時，廣州仍有 13 條線路在建，未來網絡將進一步延伸至更多周邊城市，交通便利度將持續提升。

目前廣州地鐵的線路網絡已基本覆蓋市區及主要商業、交通樞紐和旅遊景點，例如：

天河城、北京路等熱門購物區

廣州南站、廣州東站等交通大站

白雲山、長隆旅遊度假區等旅遊熱點

廣州地鐵路線圖

對旅客而言，只要掌握最新的 廣州地鐵路線圖，便能快速安排行程，無論是短途觀光還是深度遊，都能輕鬆暢遊羊城。

廣州地鐵購票與支付方式

廣州地鐵的購票方式非常多元化，無論是自由行旅客還是本地居民，都能找到最方便的選擇：

單程票

適合短途或偶爾乘坐的旅客，購買後當日有效。可在自助售票機或人工櫃檯購買。

一日票 / 三日票

適合計劃多次搭乘的旅客，可在一天或三天內無限次乘坐地鐵，非常適合短途旅行或周末遊。

電子票與乘車碼

下載「廣州地鐵 APP」，或使用微信、支付寶即可直接購買電子票或生成乘車碼，進站時只需刷碼即可，省卻排隊買票的時間。

其他支付方式

除了傳統車票，廣州地鐵還支持多種非接觸式支付，包括銀聯閃付、Apple Pay，甚至有人臉識別通道，方便又快捷。

廣州地鐵

廣州地鐵票價

廣州地鐵採用「按里程分段計價」方式，票價相對親民，以下為具體規則：

行駛里程 票價規則 起步 4 公里以內 票價 2 元 4 至 12 公里 每增加 4 公里，加收 1 元 12 至 24 公里 每增加 6 公里，加收 1 元 24 公里以上 每增加 8 公里，加收 1 元

例如：

乘坐 6 公里 → 票價 3 元

乘坐 18 公里 → 票價 4 元

乘坐 30 公里 → 票價 5 元

整體來說，廣州地鐵票價比香港港鐵實惠不少，特別適合自由行旅客頻繁搭乘。

廣州地鐵沿線景點

廣州地鐵 1 號線｜時光長廊

廣州地鐵 1 號線是廣州最早通車的地鐵線路，連接天河與荔灣，串聯起繁華的現代商圈與滿載歷史風情的老城區，被譽為「廣州的時光長廊」。如果想體驗廣州的多面魅力，這條線絕對不容錯過。

廣州地鐵、廣州地鐵路線圖

沿線熱門站點與推薦景點：

廣州東站

廣州重要交通樞紐，感受大都市的繁忙節奏，也是商務及購物的便利出發點。

農講所站

可前往「農講所紀念館」，了解中國近代革命歷史，特別適合喜歡歷史文化的旅客。

陳家祠站

著名的嶺南文化地標「陳家祠」近在咫尺，這裡保存大量精美木雕、石雕與嶺南建築藝術，是文青及文化愛好者必到之地。

黃沙站

鄰近沙面島，可以沿著小道散步，欣賞歐式歷史建築群，感受中西交融的獨特氛圍。

廣州景點





廣州地鐵 2 號線｜綠野尋蹤

廣州地鐵 2 號線由北邊的白雲公園一路向南，直達海珠廣場，沿途串聯自然美景與文化地標，宛如一趟「綠野尋蹤」之旅。對於喜歡結合歷史人文與戶外休閒的旅客，這條線路非常值得體驗。

廣州地鐵、廣州地鐵路線圖

沿線熱門站點與推薦景點：

白雲公園站

鄰近白雲公園，可以享受廣州鬧市中的綠意與寧靜，非常適合喜歡散步或親子休閒的旅客。

越秀公園站

廣州著名的歷史文化景點「越秀公園」就在附近，同時還可參觀南越王墓博物館，體驗廣州的千年歷史底蘊。

紀念堂站

這裡就是中山紀念堂所在地，既是廣州的地標建築，也是舉辦大型演出與展覽的重要場館，融合文化與建築美感。

海珠廣場站

廣州老城區核心，商業氛圍濃厚，可以盡情逛街購物，感受地道的羊城生活節奏。

廣州中山紀念堂

Trip.com有2,159條關於廣州中山紀念堂的真實評價，平均評分4.7/5。以下為精選評價：

中山紀念堂：歷史與建築的雄渾交響 踏入中山紀念堂，莊嚴肅穆之感撲面而來。藍琉璃瓦頂在陽光下閃耀著深邃光芒，八角攢尖頂直插雲霄，似在訴說著往昔崢嶸歲月。堂前的孫中山先生銅像屹立不倒，目光堅毅，凝視遠方，讓人瞬間湧起對偉人的敬仰之情。 步入堂內，宏大開闊的空間、精緻的彩繪藻井令人驚歎。穹頂之下，歷史的迴音陣陣，遙想當年，多少仁人志士在此匯聚，為中華復興振臂高呼。漫步周邊，綠樹成蔭，繁花似錦，寧靜祥和氛圍與紀念堂的莊重相得益彰。 參觀過程中，從陳列的資料、圖片到講解員的細緻講述，孫中山先生為推翻封建帝制、推動民主進程所付出的艱辛努力如畫卷般展開。這裡不僅是建築瑰寶，更是精神燈塔，照亮後人前行之路，讓每一位到訪者汲取奮進力量，帶著對歷史的敬重與使命感重新出發。

廣州中山紀念堂位於是一座八角形建築，外形莊嚴宏偉，具有濃厚的民族特色。紀念堂裏面高大雄偉，圓頂上面有很多花紋。這裏主要展示孫中山先生的豐功偉績。在這裏學習歷史，瞻仰偉人。園區免費開放。乘公交來這裏很方便。

廣州地鐵 3 號線｜穿梭廣州市中心地帶

廣州地鐵 3 號線貫穿市中心天河區與番禺區，是廣州最繁忙的「城市動脈」之一，連接商業核心與熱門旅遊景點。對於初次到訪廣州的旅客，3 號線無疑是最實用的一條路線。

廣州地鐵、廣州地鐵路線圖

沿線熱門站點與推薦景點：

珠江新城站

廣州新中軸核心地帶，花城廣場、廣州塔、廣東省博物館都在這一帶，是文青、攝影愛好者必到的打卡熱點。

漢溪長隆站

直達著名的長隆旅遊度假區，包括長隆野生動物世界、水上樂園和國際馬戲城，絕對是親子家庭和喜歡主題樂園旅客的天堂。

大塘站

鄰近海珠湖濕地公園，環境清幽，是遠離市區喧囂、享受自然風光的好去處。

廣州塔

Trip.com有4.2萬條關於廣州塔的真實評價，平均評分4.5/5。以下為精選評價：

登上雲端，俯瞰廣州全景||廣州塔，這座矗立在珠江之畔的摩天巨構，不僅是廣州的地標性建築，更是無數遊客心中的嚮往之地。它以其獨特的造型、卓越的高度和豐富的功能，成為了展現廣州現代化風貌的一張亮麗名片。夜幕降臨時分，廣州塔在璀璨燈光的映照下更顯迷人。登上塔頂，整個廣州城的美景盡收眼底，珠江如帶，燈火闌珊，高樓大廈如雨後春筍般拔地而起，展現出這座城市的繁榮與活力。而塔身的LED燈光秀更是令人嘆為觀止，色彩斑斕，變幻莫測，彷彿將整個夜空都點亮了。除了觀賞美景，廣州塔還提供了多種休閑娛樂項目。遊客可以在旋轉餐廳中品嘗美食，一邊享受美食，一邊欣賞窗外的美景，別有一番風味。此外，塔內還設有觀景台、摩天輪等遊樂設施，讓遊客在體驗刺激的同時，也能感受到廣州塔的獨特魅力。攻略方面，建議遊客提前在線購票，以免現場排隊等候。同時，考慮到廣州塔的高度和氣候因素，建議穿着舒適的鞋子和衣物，並隨身攜帶防晒霜、墨鏡等防晒用品。此外，如果想要拍攝到更好的照片，可以攜帶三腳架或穩定器等攝影設備，以捕捉到更多精彩的瞬間。總之，廣州塔以其獨特的魅力和豐富的功能，吸引了無數遊客前來打卡。無論是欣賞美景、品嘗美食還是體驗刺激，這裏都能滿足你的需求。如果你來到廣州，一定不要錯過這座城市的標誌性建築。

廣州塔以“世界之最”的硬核實力與文化軟實力，成為廣州乃至中國現代化進程的縮影。無論是情侶的浪漫打卡、家庭親子游，還是建築愛好者的專業考察，這裏都能提供獨特的體驗。若想感受“欲窮千里目”的震撼，廣州塔無疑是不可錯過的第一站。

廣州塔登塔門票-廣州必遊小蠻腰

廣州地鐵 4 號線｜軍校舊址與最美地上鐵

廣州地鐵 4 號線一路向南延伸至南沙，被旅客譽為「最美地上鐵」。沿途不僅串聯歷史人文景點，還能欣賞廣州郊區的自然風光，宛如一場別開生面的觀光之旅。

廣州地鐵、廣州地鐵路線圖

沿線熱門站點與推薦景點：

萬勝圍站

周邊有黃埔古港等歷史文化景點，能窺見廣州作為海上絲綢之路重要起點的往日繁華。

大學城南站

附近有嶺南印象園以及黃埔軍校舊址，是歷史迷與文化愛好者不可錯過的打卡點。

高架段沿途

列車駛入高架區域後，乘客可將南沙大橋與田園風光盡收眼底，猶如坐在一個會移動的畫框中。

黃埔軍校舊址紀念館

Trip.com有918條關於黃埔軍校舊址紀念館的真實評價，平均評分4.6/5。以下為精選評價：

参觀黃埔軍校，彷彿穿越時空，回到那個風雨飄搖卻英雄輩出的年代。軍校的莊嚴與歷史的沉澱交織，讓人肅然起敬。這裏不僅是培養軍事人才的搖籃，更是孕育愛國情懷與民族精神的聖地。每一步都踏着歷史的迴響，每一景都訴說著先烈們的不朽功勛。参觀后，我深感責任重大，願傳承黃埔精神，為國家的繁榮富強貢獻自己的力量。

黃埔陸軍軍官學校這是一所英雄輩出的軍校，從這裏走出的將帥不計其數，它是中國近代史的一個標誌，曾是中國軍事家的搖籃，也被叫做中國的“西點軍校”。十大元帥中很多畢業於這裏，值得一去。可以就近去黃埔古港，古村一游，領略嶺南建築與美食。

廣州地鐵 5 號線｜打開城市故事書

廣州地鐵 5 號線橫跨荔灣至黃埔，宛如一條將城市故事娓娓道來的線路。沿途不僅有自然生態，也有時尚商圈與人文空間，帶你走進廣州的多重面貌。

廣州地鐵、廣州地鐵路線圖

沿線熱門站點與推薦景點：

動物園站

廣州動物園是市內著名親子景點之一，擁有眾多珍稀動物，適合一家大小共度假日。

珠江新城站

不僅是廣州新中軸的核心地段，還有花城彙商圈，集合購物、美食與休閒，充滿時尚氛圍。

大沙東站

附近有廣州圖書館分館，落地窗邊翻閱書籍的同時，還能聽到珠江貨輪的汽笛聲，營造出獨特的詩意氛圍。

廣州動物園

Trip.com有3,164條關於廣州動物園的真實評價，平均評分4.4/5。以下為精選評價：

用老廣的話來說，廣州動物園真的是抵到爛！！20塊的門票就可以看到超級多的動物！還有倆大熊貓，天氣好的時候它們會出來室外，8太可愛啦！但是看大熊貓的人真的很多，排隊好久好久~裡邊還有兒童的遊樂園，真的很適合親子游~園區還有很多趣味的繪畫，超級出片的！可惜上次去的時候杭杭在睡覺，都沒看到大明星哈哈下次再去看看而且聽說那邊的文創也很可愛下次去一定買個杭杭回家！

廣州這個動物園門票20元，真的性價比超高！動物園區里的動物種類和科普一點也不馬虎，有熊貓獅子老虎，有些是額外收費，例如喂長頸鹿等等（費用不高，也是20元一份），動物園交通位置十分方便，位於市中心，地鐵五號線可以直達，可以開開心心過上愉快的一天廣州動物園。

廣州地鐵 6 號線｜秘境穿梭

6 號線從白雲沙貝出發，直達天河，沿途彷彿一場探險之旅，特別適合愛探索秘境的旅客。

廣州、廣州地鐵、廣州地鐵路線圖、廣州自由行

沿線熱門站點與推薦景點：

白雲沙貝站

鄰近白雲兒童公園，適合親子出遊的第一站

一德路站

打卡聖心石室教堂，哥德式建築充滿歷史氛圍。

植物園站

秋季的華南植物園景色迷人，是攝影和自然愛好者的天堂。

華南植物園

廣州地鐵 7 號線｜浪漫得不像話

7 號線西接佛山、東達番禺，被譽為充滿詩意的浪漫線路，適合喜歡自然風景與古韻的旅客。

廣州地鐵、廣州地鐵路線圖

沿線熱門站點與推薦景點：

員崗站

餘蔭山房是嶺南園林代表，漫步其中彷彿穿越時光。

鍾村站

大夫山森林公園近在咫尺，是騎行與徒步的理想地點。秋天落羽杉林染紅湖面，景色夢幻。

大夫山森林公園

廣州地鐵 8 號線｜新舊碰撞

8 號線貫穿新舊城區，將歷史與現代、自然與文化巧妙連接，適合輕鬆觀光。

廣州地鐵、廣州地鐵路線圖

沿線熱門站點與推薦景點：

曉港站：

曉港公園湖光水色迷人，最適合靜坐賞景。

萬勝圍站

地鐵博物館寓教於樂，既能增長知識又能體驗互動。

曉港公園

廣州地鐵官方 APP 與乘車碼

為了方便乘客出行，廣州地鐵推出了多種數碼化服務，不論是日常通勤還是自由行旅客，都能輕鬆掌握交通資訊。

廣州地鐵官方 APP

廣州地鐵官方 App 功能全面，提供：

路線查詢與換乘建議

各車站首末班車時間

車站設施介紹及周邊資訊

實景導航，方便在大型換乘站內快速找到出口

最新運營公告，及時掌握臨時調整或施工信息

廣州地鐵官方 APP

廣州地鐵乘車碼（微信/支付寶）

如果不想額外下載 App，也可以直接使用 廣州地鐵乘車碼：

在微信或支付寶中搜索「廣州地鐵乘車碼」小程序即可使用

無需購票，掃碼即可進站，會自動生成羊城通電子卡

支持查詢下一班列車到達時間，更加方便快捷

一碼通用，適合臨時出行或自由行旅客

廣州地鐵乘車碼

廣州酒店推薦

地址：體育東路28號, 天河區, 廣州, 510620

亮點：免費泊車、美味早餐、豐富活動、超靚城景

Trip.com 真實住客評分：9.1/10

酒店在市中心，附近不論是地鐵站還是大商場都有好幾個，位置很方便。房間有帶烘乾功能的洗衣機和廚房冰箱。如果是出來旅行不止一天的話，可以洗衣服非常方便。

這次來廣州會客順便帶父母出來旅行，入住的二居室套房，房間很寬敞，視野也很寬敞，房間設施齊全，而且主衞還配有一般酒店很少配備的蒸氣浴桑拿。 劃重點：酒店地點服務水平很高，比我這五六年住過的其它五星級酒店都要好，而且我母親生日期間還送來了手寫賀卡和賀酒。 劃重點2: 酒店的地段不要太好，去哪裡都很近，附近就有四個特大商超，距離廣州塔也不遠，周圍小吃很多，根本逛不夠吃不夠～

地址：環市東路326號之一, 越秀區, 廣州, 510060

亮點：位置理想、早餐種類選擇多、豐富活動、超靚城景

Trip.com 真實住客評分：9.1/10

開始選擇這家酒店是因為地理位置便利，入住這家酒店後，最讓我印象深刻的是他們的細節服務！前台的服務人員總是面帶微笑，隨時準備提供幫助。房間整理得井井有條，衞生還貼心準備了水果。

酒店地理位置十分優越，馬路對面是廣州電視中心，電視中心往前走一點就是陶陶居，酒店旁邊是老字號興悦酒家，酒店大樓內也有一家老字號，興悦斜對面是保利時光裏，離越秀公園、中山紀念堂、農講所都是2公里以內，citywalk可以到達。

地址：林和中路 6號, 天河區, 廣州, 510610

亮點：早餐種類選擇多、豐富活動、超靚城景

Trip.com 真實住客評分：9.4/10

這是一次給予我們很大幸福感的入住體驗，每次出行都會定同等規格的酒店，為的是餐飲和服務等有保證。但這次這家威斯汀給我們更多的温暖，從前台，到餐廳，再到游泳池等地方的每位工作人員都非常的熱情，真摯，友善，並不是“職業微笑”。知味餐廳的全日制餐廳，食材新鮮，味道超讚，住店用餐的話有很大折扣，性價比很高。泳池是露天和室內都有，健身房器械也很齊全，因為時間緊沒有體驗水療，下次一定會補上。 總之，強推。

本次廣州之行非常的開心，有很多美食，免費景點。行程非常的滿，白天也很勞累，本次入住海航威斯汀，床非常的舒服，睡得很好，7樓的泳池體驗非常好，可惜沒帶手機去拍個照。穿藍色衣服的MIKE小哥非常專業，房間WiFi本來連不上要換房的，去了新房間能連上了，又回到舊房間也可以連上了，直接省了換房的辛苦！總之，愛上了廣州這座城市

廣州地鐵常見問題

1. 如何購票搭乘廣州地鐵？

旅客可以選擇多種方式購票，包括現金購買單程票、使用公交卡（羊城通）、或通過微信 / 支付寶二維碼進站。購票後，只需在自助閘機上刷卡或掃碼即可進出站，非常方便。

2. 廣州地鐵是否有折扣票？

是的，廣州地鐵提供多種優惠票種：

學生票可享半價優惠

老年人及殘疾人可免費乘車

3. 怎麼辦理地鐵月票？

旅客可在售票機或官方 App 上購買地鐵月票，有效期為 30 天，適合長期逗留或經常乘坐地鐵的旅客。

