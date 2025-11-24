小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
廣州夜市2025：10大必食夜市推介！跟住地鐵搵食，人均¥50掃街攻略！
講起廣州 ，大家可能即刻諗起飲早茶、行騎樓。但係當太陽落山，廣州嘅「夜間模式」先至係戲肉所在！成個城市嘅氣氛即刻唔同晒，街頭巷尾嘅小食攤檔開始點燈，鑊氣香味四溢，呢啲充滿地道風味嘅夜市，先係體驗「食在廣州」精髓嘅最佳方式！
唔使再頭痕點樣Plan行程喇！Trip.com已經幫你做足功課，精選咗10個搭廣州地鐵就可以輕鬆到達嘅人氣夜市，由最旺場嘅「掃街天堂」到老廣私藏嘅「隱世食街」，帶你由天光食到天黑，再由天黑直落到凌晨，感受最地道、最熱鬧嘅廣州夜生活！
廣州夜市有咩咁把炮？點解一定要去？
廣州嘅夜市文化真係博大精深！由傍晚5點開始營業，一路旺到凌晨1、2點，有啲甚至開到3點，絕對係夜貓子嘅福音。最重要嘅係，我哋推介嘅全部都可以搭地鐵去到，超方便！
無論你想食最Classic嘅廣東牛雜、艇仔粥，定係想試下新潮嘅泰式奶茶、串串香，呢度通通都有。而且價錢勁親民，人均¥50已經可以食到捧住個肚走，CP值高到爆燈，絕對係香港人週末快閃覓食嘅首選！
想食好西？睇你鍾意邊類型！
人氣最旺、選擇最多：
廈滘夜市 – 炭烤生蠔、潮汕砂鍋粥，規模大到你行唔晒！
後生仔女蒲點：
龍洞夜市、貝崗夜市 – 串串香、鹽酥雞、特式飲品，大學城附近，氣氛超Young！
老廣州地道風味：
西華路夜市、菊樹夜市 – 牛雜、艇仔粥、鹽焗雞，想體驗街坊生活就係呢度！
Top 10 廣州地鐵直達夜市推介
1. 廈滘夜市 | 人氣No.1！廣州最大掃街天堂
近年人氣急升嘅王者！位於番禺區，超過一百個美食檔口，一出地鐵站已經聞到陣陣香味。呢度嘅炭燒生蠔滋滋聲、手打牛丸夠彈牙、潮汕砂鍋粥暖笠笠，仲有辣酒煮花螺同各式糖水，多到你有選擇困難症！最正嘅係夠貼地，價錢平、份量足，係體驗地道廣州宵夜文化嘅最佳入門！
必食推介： 炭烤生蠔、手打牛丸、潮汕砂鍋粥、炒螺絲
營業時間： 17:00 - 03:00
交通： 廣州地鐵3號線【廈滘站】B出口，行5分鐘就到。
圖片來源：木木_Lin@小紅書
2. 龍洞夜市 | 大學生飯堂，平靚正之選！
因為近住幾間大學，龍洞夜市自然成為後生仔女嘅蒲點。呢度主打創意小食同地道風味，好似炸到金黃香脆嘅雞扒、麻辣串串香、惹味烤魷魚，仲有各式各樣嘅手搖特飲，價錢平到你唔信！周圍仲有啲潮店同書攤，食飽可以順便行下，感受青春氣息。
必食推介： 現炸雞扒、串串香、烤魷魚、螺螄粉
營業時間： 17:00 - 01:00
交通： 廣州地鐵6號線【龍洞站】A出口，行3分鐘就到。
圖片來源：呂晨姐姐的生活記@小紅書
3. 植村夜市 | 廣州人私藏嘅隱世食街
想搵啲冇咁多遊客、地道啲嘅地方？植村夜市就係你杯茶！呢個位於社區深處嘅夜市，係好多廣州人嘅私家飯堂。夜晚8點後先開始真正熱鬧，麻辣小龍蝦、肥美烤生蠔、牛油燒烤……全部都係重口味同鑊氣之選，CP值超高！
必食推介： 小龍蝦、烤生蠔、牛油燒烤、麻辣燙
營業時間： 18:00 - 00:00
交通： 廣州地鐵3號線【大石站】C出口，行約3分鐘。
圖片來源：CCheng94@TripMoment
4. 永泰夜市 | 選擇困難症嘅美食聯合國
近年喺小紅書爆紅嘅夜市！檔口超密集，選擇極級豐富。由廣東小炒、川味串串，到港式雞蛋仔、泰式奶茶，基本上你想食嘅嘢，呢度都有！集齊大江南北同異國風味，一次過滿足你所有願望，難怪晚晚都人山人海！
必食推介： 廣粵小炒、川味串串、麻辣烤魚、港式雞蛋仔
營業時間： 18:00 - 00:00
交通： 廣州地鐵3號線【永泰站】B出口，行5分鐘就到。
圖片來源：蘇幕遮旭@小紅書
5. 菊樹夜市 | 靜靜哋感受地道街坊情懷
唔鍾意同人逼？想體驗悠閒嘅街坊生活？菊樹夜市就啱晒你。呢度冇咩商業味，係廣州人嘅「美食後花園」。鹽焗雞、燒鵝飯、豬雜粥、現炸雙皮奶……全部都係老廣由細食到大嘅味道，充滿人情味同生活氣息。
必食推介： 鹽焗雞、燒鵝飯、豬雜粥、現炸雙皮奶
營業時間： 18:00 - 00:00
交通： 廣州地鐵5號線【坦尾站】A出口，行約10分鐘。
圖片來源：粒@小紅書
6. 太平夜市 | 老饕先識去嘅重口味天堂
呢個夜市可能名氣冇咁大，但絕對係識食之人先會去嘅隱世寶地！主打鑊氣熱炒同重口味美食，鐵板魷魚、孜然羊肉串、麻辣小龍蝦、爆炒花甲……樣樣都香氣撲鼻，最適合深夜肚餓想大擦一餐嘅朋友！
必食推介： 鐵板魷魚、孜然羊肉串、小龍蝦、爆炒花甲
營業時間： 18:00 - 00:00
交通： 廣州地鐵3號線【太和站】C出口，行約10分鐘。
圖片來源：旅行美食手賬@小紅書
7. 貝崗夜市 | 大學城青春宵夜蒲點
位於大學城入面，貝崗夜市雖然規模唔大，但氣氛一流！集合咗台式、日韓同廣式小食，好似鹽酥雞、章魚小丸子、各式燒烤串，仲有奶蓋茶飲。你會見到好多學生三五成群喺度吹水食嘢，充滿青春活力！
必食推介： 鹽酥雞、章魚燒、燒烤串、奶蓋飲品
營業時間： 18:00 - 00:00
交通： 廣州地鐵4號線【大學城北站】B出口，行約10分鐘。
圖片來源：飲粵@小紅書
8. 梅花園夜市 | 老廣州嘅集體回憶
位於越秀同白雲交界，係老一輩廣州人心目中嘅宵夜聖地。呢度冇華麗裝修，只有樸實嘅味道。炒螺、沙爹串燒、牛腩粉、糖水，樣樣都係經典，價錢親民，深受附近街坊同打工仔歡迎。
必食推介： 炒螺、沙爹串燒、牛腩粉、糖水
營業時間： 18:00 - 00:00
交通： 廣州地鐵3號線【梅花園站】B出口，行5分鐘就到。
圖片來源：毛毛和它的孩紙@小紅書
9. 西華路夜市 | 食盡最傳統嘅老廣州味道
講到經典，點可以唔提西華路！呢條位於老城區嘅美食街，聚集咗無數有歷史嘅小食檔同老字號。香噴噴嘅牛雜、滑溜嘅艇仔粥、Q彈豬腸粉、香濃雙皮奶……每一啖都係歲月嘅味道同懷舊情懷。
必食推介： 牛雜、艇仔粥、豬腸粉、雙皮奶、炸雲吞
營業時間： 17:00 - 23:00
交通： 廣州地鐵5號線【西村站】B出口，行約8分鐘。
圖片來源：周周親子遊記@小紅書
10. 上下九夜市 | 邊行邊食嘅繁華步行街
上下九唔單止係買嘢嘅地方，仲係一個巨大嘅美食天堂！作為廣州最有名嘅商業街，呢度嘅小食文化一樣咁精彩。由傳統嘅酥皮月餅、鹽焗雞，到馳名燒鵝、惹味雞翼，應有盡有。行到攰仲可以隨便搵間老字號茶樓坐低「一盅兩件」，體驗最全面嘅廣州飲食文化。
必食推介： 酥皮月餅、鹽焗雞、燒鵝、雞翼、糖水
營業時間： 17:00 - 23:00
交通： 廣州地鐵1號線【長壽路站】B出口，行3分鐘就到。
值得一提的是，根據廣州市餐飲協會 2024 年發布的《廣州夜經濟與街頭美食報告》顯示，西華路與上下九這兩大廣州夜市的傳統小吃攤，在過去三年中依然保持了年均 5% 的營業額增長，這充分證明了傳統廣州風味在蓬勃發展的廣州夜市文化中，依然佔據著不可取代的重要地位，深受食客喜愛。
香港去廣州點樣最快最方便？
高鐵： 最快最穩陣！由西九龍站出發，最快47分鐘就到廣州南站，絕對係趕時間首選。根據2024年第一季調查，高達85%香港旅客揀搭高鐵，可見有幾受歡迎！
直通巴士： 點對點最舒服！喺港九新界都有上落點，直達廣州各大酒店，啱晒帶住一家大細或者好多行李嘅朋友，唔使轉車，夠晒歎！
👉 【香港去廣州交通2025】5大交通方式懶人包，高鐵/巴士點揀好？
廣州酒店住宿推介：住邊區掃街最方便？
夜市通常開到好夜，想食完宵夜可以快啲返酒店瞓覺叉電，揀啱住宿地點好重要！強烈建議揀近地鐵站或者夜市附近嘅酒店。
天河區 (近龍洞夜市/體育西路)： 鍾意熱鬧、交通方便嘅首選。
荔灣區 (近西華路/上下九夜市)： 想體驗老廣州風情、行騎樓老街必住。
海珠/番禺區 (近廈滘夜市/大學城)： 主攻熱鬧夜市、追求高CP值美食嘅朋友。
