廣州女持刀追趕男童遭壯漢制服 警拒公開案情

【Yahoo新聞報道】屯門藍地亦園路橋底昨日（25 日）一名男子被發現當場死亡，警方在附近一輛私家車上發現血跡。警方今日交代案情，死者頭部受刀傷失血致死，調查發現十多人曾在村屋外攔截死者，及有人從後斬向死者的頭部，再將他劫持帶走，最終失血致死，被棄屍於橋底。警方一連兩日拘捕共 13 名人士，包括案中主腦，相信仍有兇徒潛逃海外。

Yahoo新聞 ・ 7 小時前