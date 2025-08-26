拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
廣州女持刀追趕男童遭壯漢制服 警拒公開案情
【on.cc東網專訊】網傳廣東省廣州市海珠區有年輕女子持刀追趕男童，被兩名男途人制服。警方周一（25日）拒絕公開情況，僅稱會加強巡邏。
年輕女子在街邊地攤前追趕男童，旁邊一名男途人上前控制女子雙手，大呼「她手上有刀」並奪取它。女子情緒激動尖叫並不斷反抗，大喊「還（刀）給我」。另一名壯碩男途人其後上前合力制服女子，直至警員趕到現場。
廣州市公安局海珠區分局官洲派出所工作人員稱，已對涉事小區周邊轄區加強巡邏，具體案件資訊不便透露。
