廣州好去處2026｜廣州「十里華庭紅璞酒店」嶺南風情與現代設計 青瓦、騎樓、窗格細節必打卡

近年廣州成了不少港人的熱門地點，除了美食之外，不少網紅酒店亦成為力捧之選。今次帶大家走進廣州黃埔區長洲島的「十里華庭紅璞酒店」，像是從繁忙都市悄悄轉進一處「嶺南藝境小世界」，外觀是一整片古韻十足的嶺南建築群，內裡卻是香港頂尖設計團隊Stylus Studio打造的現代旅居空間，想感受廣州生活故事，下次出行絕不能錯過！





現代設計+嶺南風情超驚喜！

共156間客房的十里華庭紅璞酒店，由香港知名設計團隊Stylus Studio操刀，整體以嶺南文化為靈魂，在建築線條、院落結構與室內細節中融入傳統元素，從色調、材質到燈光都依照不同旅客的使用情境細膩調校。部分客房更擁有專屬庭院，打開門就是一方綠意天地，能在樹影與微風之間找到難得的靜謐私享時刻。

廣告 廣告

酒店位於粵港澳大灣區黃金樞紐——廣州黃埔長洲島，地處珠江水系懷抱之中，兼具島嶼的靜謐氣息與都會的便捷脈動。這片綠意與水域交織的土地，恰到好處地實現了「離塵不離城」的生活理想。從島上出發，約半小時車程即可抵達珠江新城、琶洲會展中心等核心商務樞紐，無論是出席會議或洽談合作，都能在效率與舒適之間切換自如。黃昏時分歸返長洲，遠離城市喧囂，只需由港幣$385起，便可在寧靜的島居氛圍中重拾身心的平衡，是一種從容、也是當代商旅人士理想的奢適之選。

尊享大床房適合重視睡眠品質與獨處空間的旅客，高品質床品搭配軟硬可選的枕頭，讓長途出差或旅行後的夜晚能真正進入深度休憩。房間以嶺南藝術元素點綴於現代設計之中，部分客房推窗即可遠眺珠江水景或庭院綠植，讓城市住宿多了一絲度假氛圍。​

尊享雙床房則更適合商務同事、親友同行或親子客，兩張舒適單人床亦可切換為寬達2.4米的好萊塢大床，靈活應對不同入住組合。 對稱式家具布局與雙工作台設計，讓兩位入住者都擁有自己的使用區域，而公共區與睡眠區自然分隔，再配上高清電視與休閒座椅，宛如一個小型共享客廳。









PG圓形大浴缸 洗滌身心超放鬆

如果想要更寬裕的生活尺度，尊貴大套房則是把「住酒店」升級成「住在一個家」的體驗。 套房擁有獨立起居區與臥室，整體面積約為標準客房的2.6倍，配備客用衛生間、步入式衣帽間與PG圓形大浴缸，部分房型還能欣賞花園景致，低調卻非常有儀式感。入住套房更享有精油蠟燭、咖啡機、迷你吧，以及酒店內金谷粵菜餐廳的折扣禮遇，為尊寵旅程加上一些專屬的小心思。

酒店更將「身心重啟」設為住宿的重要體。 清晨時分，酒店以天然香薰營造柔和氛圍，引導住客在舒緩氣味中慢慢甦醒，為一天注入剛剛好的能量感。​

午后則可以參與瑜伽與頌缽療癒活動，在專業指導下透過伸展與呼吸調節讓身體慢慢鬆開，隨著頌缽聲響沉澱思緒，在動與靜之間找到平衡節奏。 這樣的療癒安排，特別適合長時間久坐辦公的都市人，或是希望在旅途中真正「關機」的住客。





以味尋脈｜金谷酒家與嶺南餐桌風景

十里華庭金谷酒家主打以「鮮味」為核心，用家傳秘方演繹經典粵菜，再以時令食材加入創新巧思，讓每一道菜都在傳統與現代之間找到平衡。 其中招牌的金谷深井燒鵝，油香與焦香交疊，是不少饕客專程造訪的理由之一。​

除了正餐時段，金谷酒家亦是體驗粵式早茶文化的好地方，從點心、茶韻到餐廳氛圍，都蘊含嶺南生活美學。酒店早餐廳則以民國風格為基調，提供中西結合的半自助早餐，既有地道的嶺南風味，也有精緻西式選擇，滿足不同口味與飲食習慣。彩色琉璃窗投射進室內的斑斕光影，讓每一個早晨都自帶一點「電影感」，適合慢慢吃、慢慢醒。





島上探索：騎行、江風與珠江夕照

長洲島本身就是十里華庭紅璞酒店的一部分風景，環島騎行是相當受歡迎的活動之一，沿江的路線讓人能一邊踩著單車、一邊感受江風拂面，穿梭於林間步道與沿途人文景致之間。 這裡沒有市中心的喧囂，卻多了幾分廣州少見的自然寧靜，是適合邊運動邊放空的微度假方式。​

若想把旅程變得更具儀式感，不妨安排一趟私人遊艇之旅，從長洲島出發「逐浪珠江」。 當夕陽漸沉、珠江水面染上金橙色，小蠻腰的剪影與兩岸燈光在水面折射交織，無論是求婚、家庭慶祝或單純想替自己留下一個難忘夜晚，這樣的水上時光都顯得格外動人。





十里華庭·紅璞酒店（廣州深井地鐵站店）

地址：金洲南路9號, 黃埔區, 廣州





預訂網址

Trip.com ｜ 永安旅遊















