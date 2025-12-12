【Now新聞台】廣州市政府在南沙舉辦跨境電商大會。

大會在南沙國際會展中心舉辦，邀請超過300間來自國內外的重點企業，探討跨境電商發展的新趨勢和機遇，同時宣布成立粵港澳大灣區跨境電商研究院。

廣州市副市長胡浩致辭指，廣州跨境電商今年首11個月進出口額已達1900億元，預計全年總額將按年升兩成，規模超過2000億元。

有學者認為南沙和香港可互補優勢，具巨大發展潛力。

對外經濟貿易大學教授王健：「兩邊的產業優勢有互補，南沙廣州這邊有巨大的土地資源，特別是製造業的資源。那香港本身就是一個全球的金融中心，同時也是一個自由港。當然香港也有它的人才優勢、制度優勢，有一國兩制，可能都會對兩個城市帶來新的發展機遇。」

#要聞