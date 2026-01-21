焦點

專訪｜母女於宏福苑大火罹難　遺體修復重建容貌　親屬：起碼見返個樣

廣州新景點2026: 8大最新蒲點推介，文青打卡/刺激飛索/親子樂園，高鐵1小時直達！

廣州新景點
廣州新景點

講起廣州，你係咪仲淨係諗起上下九、北京路，飲茶食點心？今時今日嘅廣州已經唔同晒，超多新奇好玩嘅地方等你發掘，絕對係我哋香港人週末快閃、短線遊嘅不二之選！搭高鐵最快一個鐘都唔使就到，勁方便！

唔想plan行程plan到頭都大？唔使驚，Trip.com 已經幫你打包整理好8個最新、最潮嘅廣州必去景點，無論你係鍾意影相打卡嘅文青、追求刺激嘅冒險家，定係想搵地方親子放電，呢個 list 都實有你心水！

出發前醒目仔貼士：

即訂即用！中國移動5G eSIM，廣州上網無煩惱 📶🇭🇰 $31.5
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
廣州海珠有軌電車一日票🇭🇰｜7.7公里醉美風景，即日可用！
廣州海珠有軌電車一日票+紀念明信片，即日可用，僅HK$11.08！🚞📮
❄️廣州熱雪奇蹟｜滑雪樂園🔥$215起，即買即用！
🔥廣州正佳極地海洋世界｜HK$179起，即買即用，隨時取消！🐠
Trip.com優惠大合集 (不停更新)

香港點去廣州？話咁易！

  • 🚄 搭高鐵： 最快手嘅方法！由西九龍站出發，最快47分鐘就到廣州南或廣州東，瞓個晏覺就到，慳返好多時間去玩！

  • 🚌 搭直通巴： 勝在夠方便，總有一個站喺你左近！香港九龍新界周圍都有上車點，例如旺角、尖沙咀、銅鑼灣等，一程車唔使轉車，直達廣州市區各大酒店同地標，啱晒啲行李多多嘅懶人。車程大約3-4個鐘，雖然比高鐵慢少少，但價錢平啲，絕對係慳錢之選！

1. 幻境空間元宇宙體驗館：一秒穿越未來世界 🚀

準備好未？呢個充滿未來感嘅元宇宙體驗館，用超巨型屏幕同官感特效，打造出勁逼真嘅3D場景，包你睇到嘩嘩聲！由神秘遠古到浩瀚宇宙，再潛入深邃海洋，成個旅程好似發咗場夢咁。科技迷同打卡控，呢個點絕對係你嘅必到之處！

廣州新景點, 幻境空間元宇宙體驗館
廣州新景點, 幻境空間元宇宙體驗館

  • 地址： 廣州市天河區體育西路54號星之光潮領地負一層1A005鋪

  • 開放時間： 10:00 - 22:00

  • 點樣去： 搭地鐵到「體育西路站」E出口，行5分鐘就到。

2. 廣州美術館（新館）：水中木棉花打卡熱點 🌸

新廣州美術館就喺廣州塔隔離，外型設計靈感來自「水中盛放的木棉花」，真係未入去就已經影到唔停手！館內收藏勁豐富，由傳統國畫到現代雕塑都有，文藝氣息滿瀉。想深入了解嶺南文化藝術，又想影輯靚相，嚟呢度就啱晒。

廣州新景點, 廣州美術館（新館）
廣州新景點, 廣州美術館（新館）

圖片來源：TravelMelodies@TripMoment

  • 地址： 廣州市海珠區藝苑路198號

  • 開放時間： 星期二至日 09:00 - 17:00（星期一休館）

  • 點樣去： 搭地鐵到「廣州塔站」B出口，行大約12分鐘。

3. 白雲飛索：喺森林上空極速飛行！🌲

畏高嘅朋友請三思！想挑戰膽量極限？嚟廣州八景之一嘅白雲山試下呢個飛索啦！全長1500米，用接近時速120公里嘅速度，喺山林之間穿梭，全程約2分鐘，刺激度爆燈！喺尖叫聲中欣賞白雲山嘅靚景，絕對係一個超難忘嘅體驗！

廣州新景點, 白雲飛索
廣州新景點, 白雲飛索

  • 地址： 廣州市白雲區雲山南路

  • 開放時間： 10:30 - 17:30

  • 點樣去： 搭地鐵到「白雲公園站」，再行約15分鐘。

4. 太古倉文創園：日與夜嘅雙重魅力 🍻

日頭影相呃like，黃昏睇日落勁浪漫，夜晚變身熱鬧酒吧街，一個地方滿足你三個願望！呢個由百年碼頭活化而成嘅文創園，集齊餐廳、戲院、酒吧，無論係情侶拍拖定係朋友聚會都超適合。

廣州新景點, 太古倉文創園
廣州新景點, 太古倉文創園

  • 地址： 廣州市海珠區革新路124號

  • 開放時間： 視乎各店舖營業時間

  • 點樣去： 搭地鐵到「沙園站」，行約15分鐘。

5. T.I.T.創意園：廢棄工廠變身文青聖地 📸

呢度前身係50年代嘅紡織機械廠，活化之後，將啲巨型機械變成戶外藝術裝置，工業風十足，影相勁有feel！園區內有特色戶外cafe、設計師展覽，周圍都係打卡位，文青們嚟到一定會失心瘋。

廣州新景點, T.I.T.創意園
廣州新景點, T.I.T.創意園

  • 地址： 廣州市海珠區新港中路397號

  • 開放時間： 09:00 - 21:00

  • 點樣去： 搭地鐵到「客村站」，行5分鐘就到。

6. 熱雪奇蹟：喺廣州體驗冰天雪地！❄️

邊個話廣州冇雪玩？嚟廣州融創雪世界，一年365日都可以滑雪！呢度有5條唔同難度嘅滑雪道，由BB級嘅小熊道到高手級嘅老虎道都有，無論你係新手定老手，都可以搵到樂趣。一家大細嚟玩都超開心！

廣州新景點, 熱雪奇蹟
廣州新景點, 熱雪奇蹟

7. 中旅·阿那亞·九龍湖：廣州版「偽出國」歐洲小鎮 🏰

唔使飛歐洲，嚟廣州花都一樣得！呢個近期爆紅嘅「中旅·阿那亞·九龍湖」，將北方大熱嘅阿那亞生活美學帶到廣州。園區保留咗充滿歐陸風情嘅城堡建築群，加上九龍湖嘅無敵湖景，隨手一影都係大片！呢度非常適合想遠離煩囂、享受Chill級假期嘅朋友，喺度散步、睇展覽、飲杯咖啡，真係以為自己去咗外國度假呀！

中旅·阿那亞·九龍湖
中旅·阿那亞·九龍湖

  • 地址： 廣州市花都區山前旅遊大道3號

  • 開放時間： 全日開放（部分展館或餐廳視乎營運時間）

  • 點樣去： 建議搭地鐵到「花都廣場站」或「馬鞍山公園站」，再轉乘的士或網約車前往，車程約20-30分鐘。

8. 永慶坊：走進西關嘅時光隧道 🏮

想體驗最地道嘅老廣州風情？一定要嚟永慶坊！呢度保留咗青磚屋、石板路等經典騎樓建築，好似返咗古代咁。你仲可以欣賞到粵劇、廣彩、廣繡等非物質文化遺產，附近更有李小龍祖居，可以慢慢行、慢慢感受濃厚嘅嶺南文化。

廣州新景點, 永慶坊
廣州新景點, 永慶坊

  • 地址： 廣州市荔灣區恩寧路99號

  • 開放時間： 視乎各店舖營業時間

  • 點樣去： 搭地鐵到「黃沙站」，行約15分鐘。

玩到攰？精選酒店推介

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

現在就行動，開啟您的廣州自由行！即日起至優惠售完為止，透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可獨家享有高達 10% 的廣州新景點門票或酒店折扣。點擊此處，立即享受會員專屬禮遇，讓您的廣州之旅更加超值！此處查看更多！

1. 廣州文華東方酒店(Mandarin Oriental Guangzhou)

廣州文華東方酒店(Mandarin Oriental Guangzhou)
廣州文華東方酒店(Mandarin Oriental Guangzhou)
廣州文華東方酒店(Mandarin Oriental Guangzhou)
廣州文華東方酒店(Mandarin Oriental Guangzhou)

評分：9.3/10.0

地址：天河路389號, 天河區, 廣州, 510620

2. 隱舍酒店（廣州江南西昌崗地鐵站店）(Hidden House Hotel (Guangzhou Jiangnanxi Changgang Subway Station ))

隱舍酒店（廣州江南西昌崗地鐵站店）(Hidden House Hotel (Guangzhou Jiangnanxi Changgang Subway Station ))
隱舍酒店（廣州江南西昌崗地鐵站店）(Hidden House Hotel (Guangzhou Jiangnanxi Changgang Subway Station ))
隱舍酒店（廣州江南西昌崗地鐵站店）(Hidden House Hotel (Guangzhou Jiangnanxi Changgang Subway Station ))
隱舍酒店（廣州江南西昌崗地鐵站店）(Hidden House Hotel (Guangzhou Jiangnanxi Changgang Subway Station ))

評分：9.4/10.0

地址：江南大道中穗花二巷1號, 海珠區, 廣州

3. 廣州碧水灣温泉度假村(Bishuiwan Hot Spring Resort)

廣州碧水灣温泉度假村(Bishuiwan Hot Spring Resort)
廣州碧水灣温泉度假村(Bishuiwan Hot Spring Resort)
廣州碧水灣温泉度假村(Bishuiwan Hot Spring Resort)
廣州碧水灣温泉度假村(Bishuiwan Hot Spring Resort)

評分：9.6/10.0

地址：流溪温泉旅遊度假區, 從化區, 廣州, 510960

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

