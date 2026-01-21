廣州新景點2026: 8大最新蒲點推介，文青打卡/刺激飛索/親子樂園，高鐵1小時直達！

廣州新景點

講起廣州，你係咪仲淨係諗起上下九、北京路，飲茶食點心？今時今日嘅廣州已經唔同晒，超多新奇好玩嘅地方等你發掘，絕對係我哋香港人週末快閃、短線遊嘅不二之選！搭高鐵最快一個鐘都唔使就到，勁方便！

唔想plan行程plan到頭都大？唔使驚，Trip.com 已經幫你打包整理好8個最新、最潮嘅廣州必去景點，無論你係鍾意影相打卡嘅文青、追求刺激嘅冒險家，定係想搵地方親子放電，呢個 list 都實有你心水！

出發前醒目仔貼士：

香港點去廣州？話咁易！

🚄 搭高鐵： 最快手嘅方法！由西九龍站出發，最快47分鐘就到廣州南或廣州東，瞓個晏覺就到，慳返好多時間去玩！

🚌 搭直通巴： 勝在夠方便，總有一個站喺你左近！香港九龍新界周圍都有上車點，例如旺角、尖沙咀、銅鑼灣等，一程車唔使轉車，直達廣州市區各大酒店同地標，啱晒啲行李多多嘅懶人。車程大約3-4個鐘，雖然比高鐵慢少少，但價錢平啲，絕對係慳錢之選！

1. 幻境空間元宇宙體驗館：一秒穿越未來世界 🚀

準備好未？呢個充滿未來感嘅元宇宙體驗館，用超巨型屏幕同官感特效，打造出勁逼真嘅3D場景，包你睇到嘩嘩聲！由神秘遠古到浩瀚宇宙，再潛入深邃海洋，成個旅程好似發咗場夢咁。科技迷同打卡控，呢個點絕對係你嘅必到之處！

廣州新景點, 幻境空間元宇宙體驗館

地址： 廣州市天河區體育西路54號星之光潮領地負一層1A005鋪

開放時間： 10:00 - 22:00

點樣去： 搭地鐵到「體育西路站」E出口，行5分鐘就到。

2. 廣州美術館（新館）：水中木棉花打卡熱點 🌸

新廣州美術館就喺廣州塔隔離，外型設計靈感來自「水中盛放的木棉花」，真係未入去就已經影到唔停手！館內收藏勁豐富，由傳統國畫到現代雕塑都有，文藝氣息滿瀉。想深入了解嶺南文化藝術，又想影輯靚相，嚟呢度就啱晒。

廣州新景點, 廣州美術館（新館）

圖片來源：TravelMelodies@TripMoment

地址： 廣州市海珠區藝苑路198號

開放時間： 星期二至日 09:00 - 17:00（星期一休館）

點樣去： 搭地鐵到「廣州塔站」B出口，行大約12分鐘。

3. 白雲飛索：喺森林上空極速飛行！🌲

畏高嘅朋友請三思！想挑戰膽量極限？嚟廣州八景之一嘅白雲山試下呢個飛索啦！全長1500米，用接近時速120公里嘅速度，喺山林之間穿梭，全程約2分鐘，刺激度爆燈！喺尖叫聲中欣賞白雲山嘅靚景，絕對係一個超難忘嘅體驗！

廣州新景點, 白雲飛索

地址： 廣州市白雲區雲山南路

開放時間： 10:30 - 17:30

點樣去： 搭地鐵到「白雲公園站」，再行約15分鐘。

4. 太古倉文創園：日與夜嘅雙重魅力 🍻

日頭影相呃like，黃昏睇日落勁浪漫，夜晚變身熱鬧酒吧街，一個地方滿足你三個願望！呢個由百年碼頭活化而成嘅文創園，集齊餐廳、戲院、酒吧，無論係情侶拍拖定係朋友聚會都超適合。

廣州新景點, 太古倉文創園

地址： 廣州市海珠區革新路124號

開放時間： 視乎各店舖營業時間

點樣去： 搭地鐵到「沙園站」，行約15分鐘。

5. T.I.T.創意園：廢棄工廠變身文青聖地 📸

呢度前身係50年代嘅紡織機械廠，活化之後，將啲巨型機械變成戶外藝術裝置，工業風十足，影相勁有feel！園區內有特色戶外cafe、設計師展覽，周圍都係打卡位，文青們嚟到一定會失心瘋。

廣州新景點, T.I.T.創意園

地址： 廣州市海珠區新港中路397號

開放時間： 09:00 - 21:00

點樣去： 搭地鐵到「客村站」，行5分鐘就到。

6. 熱雪奇蹟：喺廣州體驗冰天雪地！❄️

邊個話廣州冇雪玩？嚟廣州融創雪世界，一年365日都可以滑雪！呢度有5條唔同難度嘅滑雪道，由BB級嘅小熊道到高手級嘅老虎道都有，無論你係新手定老手，都可以搵到樂趣。一家大細嚟玩都超開心！

廣州新景點, 熱雪奇蹟

7. 中旅·阿那亞·九龍湖：廣州版「偽出國」歐洲小鎮 🏰

唔使飛歐洲，嚟廣州花都一樣得！呢個近期爆紅嘅「中旅·阿那亞·九龍湖」，將北方大熱嘅阿那亞生活美學帶到廣州。園區保留咗充滿歐陸風情嘅城堡建築群，加上九龍湖嘅無敵湖景，隨手一影都係大片！呢度非常適合想遠離煩囂、享受Chill級假期嘅朋友，喺度散步、睇展覽、飲杯咖啡，真係以為自己去咗外國度假呀！

中旅·阿那亞·九龍湖

地址： 廣州市花都區山前旅遊大道3號

開放時間： 全日開放（部分展館或餐廳視乎營運時間）

點樣去： 建議搭地鐵到「花都廣場站」或「馬鞍山公園站」，再轉乘的士或網約車前往，車程約20-30分鐘。

8. 永慶坊：走進西關嘅時光隧道 🏮

想體驗最地道嘅老廣州風情？一定要嚟永慶坊！呢度保留咗青磚屋、石板路等經典騎樓建築，好似返咗古代咁。你仲可以欣賞到粵劇、廣彩、廣繡等非物質文化遺產，附近更有李小龍祖居，可以慢慢行、慢慢感受濃厚嘅嶺南文化。

廣州新景點, 永慶坊

地址： 廣州市荔灣區恩寧路99號

開放時間： 視乎各店舖營業時間

點樣去： 搭地鐵到「黃沙站」，行約15分鐘。

玩到攰？精選酒店推介

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

現在就行動，開啟您的廣州自由行！

廣州文華東方酒店(Mandarin Oriental Guangzhou)

廣州文華東方酒店(Mandarin Oriental Guangzhou)

評分：9.3/10.0

地址：天河路389號, 天河區, 廣州, 510620

隱舍酒店（廣州江南西昌崗地鐵站店）(Hidden House Hotel (Guangzhou Jiangnanxi Changgang Subway Station ))

隱舍酒店（廣州江南西昌崗地鐵站店）(Hidden House Hotel (Guangzhou Jiangnanxi Changgang Subway Station ))

評分：9.4/10.0

地址：江南大道中穗花二巷1號, 海珠區, 廣州

廣州碧水灣温泉度假村(Bishuiwan Hot Spring Resort)

廣州碧水灣温泉度假村(Bishuiwan Hot Spring Resort)

評分：9.6/10.0

地址：流溪温泉旅遊度假區, 從化區, 廣州, 510960

