廣州海關破走私孕婦血樣案 非法獲利逾3000萬人民幣

【on.cc東網專訊】廣東省廣州海關緝私局近日調集265名警力，在廣州、佛山、深圳三地同步開展集中收網行動，成功打掉2個專業走私孕婦血樣本出境的犯罪團夥。初步查明，團夥累計走私出境孕婦血液樣本超10萬人份，非法獲利超3,000萬元（人民幣，下同，約3,300萬港元），涉案範圍覆蓋全國23個省區市。

從2022年起，廣州市海關緝私等部門發現有犯罪團夥通過網絡平台，以胎兒性別鑑定的名義收集孕婦血，走私到境外進行化驗。警方經一年多的偵查摸排，發現走私團夥通過社交平台發布「無創胎兒性別鑑定」、「遺傳病篩查」等廣告吸引需要鑑別胎兒性別的孕婦客戶，之後國內代理會跟孕婦談價格，一般在2,000到3000元（約2,200到3,300港元）不等。談妥後，境外化驗所會提供給客戶一個委託單，按他們的要求自行找「熟人」或通過部分網絡醫療平台採血。之後，有人把集中的血樣找水客走私到境外，交到境外的化驗所進行檢測。自2024年4月至2025年8月，犯罪團夥先後組織水客將4,000多人份孕婦血樣通過藏匿夾帶方式走私出境。

廣告 廣告

在破獲的孕婦血樣走私系列案中，以李某為首的犯罪團夥尤為猖獗。多次因走私血樣被各地公安打擊的李某，準備潛逃當天帶同護照、港澳通行證、美元和港幣等現金和隨身衣物，到達口岸準備出境時被捕。李某在不到5個月內就非法獲利高達700多萬元（約770萬港元），水客頭目卓某在一年多時間里也獲利10多萬元（約11萬港元）。26名疑犯悉數落網，當中9人已被檢察機關批准逮捕，案件正進一步偵辦。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】