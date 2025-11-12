廣州滑雪天書2025：5大室內滑雪場懶人包，新手、高手都啱玩！

廣州滑雪攻略

諗起滑雪，係咪即刻諗起北海道、韓國？No No No！原來最近我哋香港嘅「雪城」，就喺一粒鐘高鐵車程嘅廣州！家陣廣州起咗好多超大型嘅室內滑雪場，無論春夏秋冬、橫風橫雨都唔使驚，一年365日都可以隨時衝去玩雪！

今次我哋就幫你精選咗5個廣州必去嘅滑雪/玩雪樂園，由點樣去、門票幾錢、到有咩玩，一次過晒冷，無論你係滑雪BB班定係Pro級玩家，呢個懶人包都啱你睇！

點樣由香港出發？交通全攻略

1. 高鐵：最快最舒服

由香港西九龍站出發，搭高鐵絕對係最快手方便嘅方法！而家除咗去開嘅廣州南站，仲開通埋廣州東線，直達市中心，最快一個鐘都唔使就到，真係話咁快就到！

提提你： 高鐵對大件行李有尺寸限制，如果你諗住自己帶晒成套滑雪Gear（例如滑雪板），就要考慮吓搭下面介紹嘅巴士喇。

2. 直通巴：啱晒帶私伙裝備嘅你

如果想一程車直達滑雪場門口，或者要帶自己嘅滑雪板，搭巴士就最啱！環島中港通、永東巴士都有路線直達融創茂商場或者附近酒店，行李限制又鬆手啲，夠晒方便。

廣州5大滑雪玩雪樂園大比拼

賣點： 華南最大！滑雪、玩雪一站式搞掂，高手新手都啱玩！

廣州滑雪 | 廣州熱雪奇跡

呢度絕對係成個廣州滑雪嘅重頭戲！2019年開幕，地方超大，分為「娛雪區」同「滑雪區」。佢本身係「廣州融創文旅城」嘅一部分，玩完滑雪仲可以去埋隔離嘅融創樂園（玩機動遊戲）、水世界、體育世界同埋行融創茂商場，plan個兩日一夜嘅快閃trip話都冇咁易！

地址： 廣州市花都區花城街道鳳凰北路63號廣州融創茂F1

點樣去？

懶人首選： 喺香港搭環島中港通直通巴，直達融創茂商場門口，車程約3.5小時。 高鐵轉車： 由西九龍搭高鐵去廣州南/東站，再轉內地高鐵/地鐵去到花城街站，A出口一出就係。

開放時間：

週一至五： 10:30 - 20:30 週六日及假期： 10:00 - 21:30 ❗特別注意： 淡季日子（非暑假嘅平日），娛雪區有機會提早到18:00關門，出發前最好上官網Check清楚。

門票： HK$216起

【有咩玩？必玩推介！】

❄️ 娛雪區 (啱晒純粹想玩雪嘅你)

呢度唔需要滑雪技巧，純粹體驗冰天雪地嘅樂趣，大人細路都玩到癲！

雪上飛碟： 坐住個大水泡由雪山頂高速滑落嚟，離心力十足，超爽！

廣州滑雪 | 雪上飛碟

採險步道： 喺半空中挑戰平衡同膽量嘅繩網陣，行完全程勁有成功感！

廣州滑雪 | 採險步道

冰上碰碰車： 喺冰上面玩碰碰車，更加滑、更加刺激，好易玩到失控大笑！

廣州滑雪 | 冰上碰碰車

冰上單車： 合家歡之選，一家大細喺冰上踩單車，輕鬆又安全。

廣州滑雪 | 冰上單車

飛躍冰川： 必玩！超長嘅室內Zipline，由高處一口氣「飛」過成個雪場，個景超靚超震撼！

廣州滑雪 | 飛躍冰川

🎿 滑雪區 (滑雪發燒友必到)

呢度有5條唔同難度嘅雪道，由BB班到高手級都有得揀！

廣州滑雪 | 滑雪區

🐻 小熊道 (新手BB班)： 全長70米，斜度得8度，專為零經驗嘅雙板（Ski）新手而設，用嚟學基本功就最啱。

🐧 企鵝道 (單板練習場)： 同樣長70米，但斜度有13.6度，專為想練單板（Snowboard）嘅朋友仔而設。

🐰 雪兔道 (中級進階)： 全長300米，係全場最受歡迎嘅雪道！長度同斜度（11.8度）都好適中，最啱用嚟練習控速同S轉彎。

🦌 麋鹿道 (中高階挑戰)： 全長230米，斜度去到18.8度，地形有變化，滑起上嚟更有趣，適合已經有一定經驗嘅玩家。





另外，場內仲有吊椅同吊籃兩種纜車，可以慢慢坐上山頂，由高空望返落成個雪白世界，打卡一流！

廣州滑雪 | 吊椅

賣點： 市中心超方便！有真企鵝睇，親子玩雪首選！

廣州滑雪 | 廣州正佳企鵝冰雪世界

2023年先開，地點超屈機，就喺天河區正佳廣場入面，行街食飯順便玩埋都得！呢度主打「真冰、真雪、真企鵝」，雖然無專業滑雪道，但有好多條又長又刺激嘅冰滑梯，仲會定時有人造飄雪，氣氛滿分。最Gimmick嘅係可以近距離睇到肥嘟嘟嘅企鵝，絕對係親子放電好去處！

廣州滑雪 | 廣州正佳企鵝冰雪世界2

地址： 廣州市天河區天河路228號正佳購物廣場7樓

點樣去？ 搭高鐵到廣州南/東站，轉地鐵去「體育中心站」就到。

開放時間： 平日大約11:00開，週末及假期會早啲10:00開。不過假期時間成日變，建議出發前上官網睇實最新公佈！

門票： HK$120起

賣點： 冰雪主題樂園，打卡位多！

廣州滑雪 | 廣州樂漫冰雪王國

呢個場佔地都唔細，分咗幾個主題區，有冰雪城堡、冰洞探險等等，主打影相打卡同埋玩樂設施，例如冰雪滑道、飄雪效果，係一個集食買玩於一身嘅冰雪主題樂園。

地址： 廣州市荔灣區西灣路150號悦滙城3樓

⚠️ 注意： 目前顯示暫停營業，想去嘅朋友要留意官方幾時會重開。

賣點： 親子玩雪樂園，設施多元化

廣州滑雪 | 廣州歡樂舟 · 雪糕糕王國

呢度同樣係主打親子玩雪，除咗可以堆雪人、打雪仗，仲有冰雪吊橋、470度旋轉滑梯、冰上碰碰車等，設施夠多，夠小朋友玩足大半日。

地址： 廣州市白雲區白雲大道880安華滙A館3樓

開放時間： 10:00 - 22:00

門票： ¥99起

賣點： 哈爾濱冰雕藝術，東北雪鄉Feel

廣州滑雪 | 雪飄飄冰雪世界

呢個場嘅特色係有好多由哈爾濱師傅整嘅精緻冰雕，仲有個「東北雪鄉」主題嘅場景俾你影相，呃Like話自己去咗哈爾濱都得！當然唔少得滑梯、飄雪等基本嘢啦。

地址： 廣州市番禺區沙頭街橫江村第一工業二街2號

⚠️ 注意： 目前顯示暫停營業，想去嘅朋友要留意官方幾時會重開。

住邊好？廣州滑雪酒店推介

玩得夜或者想玩兩日一夜，揀間近近哋嘅酒店就最爽！以下幾間都係圍繞住「廣州融創文旅城」嘅人氣之選：

主打嶺南風情 x 冰雪世界嘅Fusion設計，打卡一流！最重要係佢就喺熱雪奇跡隔籬，行過去就到，玩到攰返房休息超方便。

廣州融創花間堂·悅雪

地址：鳳凰北路69號, 花都區, 廣州

價錢：HK$622起

如果追求性價比，呢間公寓式酒店就啱你。房入面有基本廚具，位置一樣咁方便，行去雪世界、樂園都係幾分鐘嘅事。

廣州融創花間堂·悅雪森寶度假公館

地址：融創文旅城鳳凰北路76號3棟21樓, 花都區, 廣州

價錢：HK$216起

同樣係公寓式酒店，望出窗就係雪世界同樂園，景觀開揚，適合一家大細或者成班朋友一齊住。

途寓度假公寓

地址：鳳凰北路59號福達廣場2棟609, 花都區, 廣州

價錢：HK$300起

錦江集團旗下，質素有保證。酒店喺融創文旅城對面，設計有格調，仲有AI智能客房，夠晒新潮。

廣州花都雲居酒店

地址：鳳凰北路59號福達廣場1棟, 花都區, 廣州

價錢：HK$427起

仲諗？快啲約埋朋友仔，Plan個週末快閃廣州滑雪Trip啦！

