廣州熱雪奇蹟攻略2025：交通美食、必玩設施懶人包，香港出發話咁易！
成日心思思想玩雪，但又覺得飛去日韓太遠太貴？機會嚟喇！近近哋喺廣州，就有個一年365日都係冬天嘅冰雪王國——廣州熱雪奇蹟（冇錯，就係以前嘅融創雪世界）！呢度唔單止係華南地區最大，仲係全球第二大嘅室內滑雪場，由香港出發話咁快就到，絕對係週末想快閃玩雪嘅 No.1 選擇！
場內足足有 7.5 萬平方米咁大，精心劃分咗兩大主題區：啱晒一家大細、情侶拍拖嘅「娛雪玩樂區」，同埋俾滑雪發燒友大展身手嘅「專業滑雪區」。無論你係想同陽光玩遊戲嘅小朋友、第一次著雪靴嘅「雪地BB班」，定係追求速度感嘅滑雪高手，呢度都保證令你玩到唔捨得走！
出發前必睇！廣州親子遊慳錢小貼士 💰
出發前梗係要睇下有咩著數優惠，慳得一蚊得一蚊！
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
廣州最美7.7公里！海珠有軌電車一日票🇭🇰僅HK$7.6，即日無限次乘坐✨
廣州最美7.7公里電車一日票+明信片🇭🇰💰10.9
限量「花城廣州」地鐵3日卡+明信片🎁 即日可用！HK$49.52
廣州熱雪奇蹟❄️｜滑雪樂園🔥 HK$218起，即日可用！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
📍 基本資訊 Checkpoint
開放時間： 每日 10:00 - 22:00（特別日子或有調整，出發前記得上官網 Check 清楚呀！）
地址： 廣州市花都區花城街道鳳凰北路63號 廣州融創茂 F1
Trip.com 獨家優惠： 門票低至 HK$276 起！
真實玩家辣評！
聽我講咁多，不如睇下啲真實玩家點評價啦！Trip.com 上有成 2800+ 條評價，平均分高達 4.5/5.0，個個都讚好！
WaveQinnn： 「一踏入去就 Feel 到腎上腺素飆升！喺雪坡衝落嚟嗰種速度感，真係爽YY！設施好新淨，條輸送帶（魔毯）超方便，唔使自己行上斜坡，玩多幾轉都唔攰！」
Th Men： 「完全超出預期！估唔到廣州都有咁高質嘅滑雪場，啲職員好友善又專業，成個體驗好舒服。已經 Plan 緊幾時要再嚟Encore！」
_TIm1：「娛雪區簡直係小朋友嘅天堂！冰上碰碰車、雪上飛碟（泡泡圈），個個都玩到癲咗！仲有條高空繩網，大人玩都覺得好刺激，絕對值回票價！」
【門票點買最抵？】Trip.com 獨家優惠大放送！
醒目嘅你，梗係要用最抵嘅價錢玩盡佢啦！上 Trip.com 訂飛不單止選擇多，仲隨時有快閃優惠，幫你慳到盡！即刻睇下邊款門票最啱你：
❄️ 純玩雪，唔滑雪？
娛雪票 (2小時)： 最啱親子樂或情侶打卡，體驗雪地氣氛一流！
票價低至 HK$276
🏂 滑雪癮起，想大展身手？
初/中級道滑雪票 (3小時)： 包含雪具，啱晒新手或想練下基本功嘅朋友，票價低至 HK$441
不限雪道不限時滑雪票： 高手專屬！由朝玩到晚，挑戰所有雪道！票價低至 HK$647
👨👩👧👦 貪心啲，兩樣都想玩！
4小時通玩票 (不限雪道滑雪+娛雪)： 一張飛玩晒兩個區，CP值爆燈！票價低至 HK$581
🎓 【小編私心推介】想學滑雪？揀呢個 Plan 就啱晒！
初/中級道3小時滑雪 + 1小時私人教練： 無論你想學單板 (Snowboard) 定雙板 (Ski)，都有專業教練一對一指導，包你極速上手！仲有快速入場特權，慳返排隊時間！
單板私教票價低至 HK$1,050
雙板私教票價低至 HK$727
點樣由香港出發最方便？交通方式懶人包
🚄 高鐵 + 的士 (最快最舒適！)
路線： 香港西九龍站 → 廣州南站 (約1小時)，再轉的士 → 廣州熱雪奇蹟 (約1小時)。
Trip.com 提提你： 新用戶經 Trip.com 訂高鐵飛有 95折！記得用埋啲優惠券，慳得一蚊得一蚊！
Trip.com 內地高鐵優惠券：立即享有 3% 折扣！
特別提醒新用戶！首次透過 Trip.com 訂購內地火車票或高鐵票，即可獨享 3% 的超值優惠！這是一個不容錯過的省錢機會，讓您的廣州融創滑雪場之行或其他內地旅程更加經濟實惠。立即註冊，開啟您的省錢之旅！
🚆 Trip.com 中港鐵路快閃激賞 💥
Trip.com 不斷推出獨家優惠券組合，助您解鎖更多旅行福利！例如，只需 HK$29.9 即可搶購價值 HK$65 的高鐵快閃優惠券包，讓您的交通開支大幅降低。這些精心設計的優惠，讓您在享受廣州融創滑雪場樂趣的同時，也能體驗到更多旅行的「著數」！訂票即慳！🚄💸
🚌 直通巴士 (最平最直接！)
路線： 喺香港市區多個站點（如旺角、太子、尖沙咀等）上車，直達融創茂門口，全程約3.5小時。
營運公司： 永東巴士、環島中港通
票價： 單程約 HK$120，來回約 HK$200。
【玩樂分區】娛雪區 VS 滑雪區，有咩好玩？
👨👩👧👦 唔識滑雪都玩到癲！親子必玩「娛雪區」
呢度係專為家庭同「玩雪派」而設嘅冰雪樂園，有成 6 款超好玩嘅設施等你嚟挑戰！
雪上飛碟： 坐住個大水泡由雪坡頂衝落嚟，感受速度同離心力，尖叫聲冇停過！
圖片來源：廣州融創文旅城
冰上碰碰車： 喺冰上玩碰碰車，零摩擦力更好玩，撞到飛起！
圖片來源：廣州融創文旅城
探險步道： 挑戰膽量嘅高空繩網陣，考你平衡力同勇氣，成功感爆棚！
圖片來源：廣州融創文旅城
冰上單車：估唔到單車都可以喺冰上踩？非常新奇有趣，大人細路都啱玩。
圖片來源：廣州融創文旅城
飛躍冰川： 全場焦點！83米長嘅室內雙溜索，由高空飛越整個雪場，視覺超震撼！
圖片來源：廣州融創文旅城
🏂 由新手到高手，5大雪道任你挑戰！「滑雪區」
呢度先係滑雪愛好者嘅主場！5條唔同難度嘅雪道，總有一條啱你心水。
小熊道 (新手BB班)： 坡度最平緩，闊落又安全，最啱零基礎嘅朋友仔喺度學行第一步。
圖片來源：廣州融創文旅城
企鵝道 (單板新手村)： 專為單板 (Snowboard) 新手設計，坡度比小熊道稍斜，練 Push 同 Heel/Toe Side Turn 啱啱好。
圖片來源：廣州融創文旅城
雪兔道 (初級進階之選)： 全場最受歡迎！夠長夠闊，坡度適中，俾你享受順暢滑行嘅快感。
圖片來源：廣州融創文旅城
麋鹿道 (中級挑戰區)： 地形有變化，考驗你嘅轉彎同控速技巧，係進階嘅必經之路。
圖片來源：廣州融創文旅城
老虎道 (高手限定魔王級)： 全場最斜（20.8度）！專為尋求刺激嘅滑雪高手而設，喺度俯衝落去，型到冇朋友！
圖片來源：廣州融創文旅城
滑完雪醫肚去邊好？附近美食推介
玩完成日，個肚一定打晒鼓！唔使周圍搵，熱雪奇蹟旁邊嘅「融創茂」商場就有超多美食選擇，保證滿足你個為食嘅靈魂！
😋 客家班．客家菜： 想食地道風味？必試佢哋嘅客家鹹雞同梅菜扣肉，送飯一流！
圖片來源：RoadRoamer@Trip Moment
🍜 九毛九西北菜： 醬骨架、肉夾饃、烤羊肉串……充滿大西北嘅豪邁風味！
（圖片來源：Happy EATERY Life@Trip Moment）
🔥 譚鴨血老火鍋： 凍冰冰滑完雪，最啱就係打個麻辣火鍋暖下身，必點鴨血同毛肚！
圖片來源：J_W8789@Trip Moment
玩到攰想住一晚？附近酒店推介
想玩得盡興啲，不妨考慮住一晚！附近就有幾間高質酒店，玩完即刻返房休息，夠晒方便。
廣州融創施柏閣酒店： 5分鐘車程就到，建築風格勁有特色，融合嶺南同西式美學，打卡一流！
廣州融創花間堂·悅雪： 喺正融創文旅城入面，行8分鐘就到雪場，地理位置無得輸。
廣州花都雲居酒店： 鄰近融創茂商場，食飯購物都超方便。
【出發前必讀】溫馨提示
實名登記： 所有門票都係實名制，記得帶齊身份證/回鄉證入場核對。
學生優惠： 買學生飛嘅朋友，入場時記得要出示有效學生證同身份證。
超時收費： 門票有時限，超時30分鐘內免費，之後每半個鐘會收返超時費，要留意時間呀！
區域轉換： 如果買「滑雪+娛雪」通票，只可以由一個區轉去另一個區一次，要計劃好路線喔！
係咪睇到好心動呢？唔好再等啦，即刻約埋班Friend、另一半或者屋企人，上 Trip.com 訂飛，嚟一場話走就走嘅冰雪之旅啦！
更多廣州滑雪/深圳滑雪推介
深圳滑雪場2025 華發冰雪世界9月29日已開業！全球最大室內滑雪場！附7大深圳室內滑雪場，交通、門票、設施全攻略！
【深圳滑雪酒店 2025】精選 10 間深圳滑雪酒店推介，步行到達滑雪場
【深圳觀瀾湖】觀瀾湖 8 大親子景點+酒店 | 冰雪世界/海洋世界/滑冰場/高爾夫
【廣州滑雪2025】5大廣州滑雪樂園，交通、門票、設施完整介紹
