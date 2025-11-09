廣州直擊｜場內觀眾欣賞暖場環節 舞獅粵劇等非遺表演炒熱現場氣氛

【Now新聞台】全運會晚上八時在廣州開幕，本台記者林凱潼晚上七時許身處廣州奧林匹克體育中心，場內已坐滿觀眾，氣氛相當熱烈，歷時約65分鐘的暖場環節已展開，當中包括有小朋友與青年等手持球拍在場跳舞，亦有一系列非遺表演，如舞獅、粵劇和潮劇等。

開幕典禮以「圓夢未來」為主題，分為體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火三個部分和三個篇章，融入三地元素，呈現維港、大三巴和廣州塔等地標，亦會結合虛擬實境和機械人等科技。

#要聞