廣州直擊｜場內觀眾欣賞暖場環節 舞獅粵劇等非遺表演炒熱現場氣氛

iHerb雙11優惠全網限時74折
其他人也在看
全運會｜習近平將出席開幕式 場館一帶加強保安
【Now新聞台】由粵港澳三地合辦的第十五屆全運會晚上八時在廣州舉行開幕式，國家主席習近平將會出席，並宣布運動會開幕，場館一帶明顯加強保安。廣州奧林匹克體育中心外，擺放了全運會吉祥物喜洋洋和樂融融，準備迎接開幕式。現場實施限制車流措施和嚴密保安，表演者和傳媒等獲授權人士，均要通過安檢才可進入會場。開幕式將在晚上八時開始，由內地著名導演郎昆擔任總導演，總監製則是香港導演劉偉強，以「圓夢未來」為主題，分為體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火，三個部分和三個篇章。每一個環節都有內地和港澳的演員和歌手參與，並融入三地元素，包括呈現維港、大三巴和廣州塔等地標，並於近兩萬平方米的舞台上，展示粵劇、港樂和醒獅等三地文化，亦會結合虛擬實境和機械人等科技提升觀眾體驗，預料儀式歷時約75分鐘，多間本地電視台也會直播。行政長官李家超率領多名司局長出席。今屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，其中香港承辦沙排、劍擊、三項鐵人和七人欖球等8個項目，分別會在啟德體育園、紅館、中環海濱和維港等上演，而香港賽區共產生45枚金牌。同時香港派出歷來最龐大的代表團，包括逾600名運動員，以及200多名隨隊工作人員和醫護人員，參與2now.com 新聞 ・ 7 小時前
50歲陳曉東真實狀態曝光 容貌變化惹關注 網民護航：東東人美心善
50歲歌手陳曉東（東東）日前到深圳出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕禮，憶述自己小時候對於黑膠唱片的回憶...Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 6 小時前
天氣｜天文台：明午掛一號波 會評估周二會否改發更高信號 料本港下周初降溫
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二稍後至本周三有所增強。 天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力am730 ・ 7 小時前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
曼聯逼和熱刺錯失升第2
【Now Sports】周六之前，熱刺確是曼聯的一根刺，結果紅魔造訪北倫敦憑安保姆建功領先，惟之後連失兩球，僅憑迪列治補時扳平致各二言和，至少終止去季對賽4戰全敗的頹勢。這場周六英超頭場，獲勝一方可即時升上聯賽次席位置。剛奪得10月份英超最佳領隊的阿摩廉作出3個正選調動，哈利麥佳亞、馬沙拿維及杜古復任正選，約賀、達洛治與錫斯高返回後備席。熱刺續由在周中歐聯對哥本哈根入球但又被逐離場的賓倫莊遜掛帥。雙方上半場頭半段鮮有具威脅埋門，進入對方禁區次數不多。直到32分鐘，英超10月份最佳球員安保姆接應阿麥迪亞路傳中頂入，這是他個人歷來第5次攻破熱刺大門，亦是曼聯上半場僅有中框埋門。熱刺之後攻勢不少，其中基斯頓羅美路及柏連拿的攻門都未能逃過曼聯門將拿文斯的十指關。曼聯亦有擴大比數機會，不過般奴費蘭迪斯於70分鐘禁區內接應阿麥傳送後射門未中目標。曼聯最終未能維持勝果，後備上陣不久的泰利，於84分鐘接應傳中後，在禁區內轉身抽射得手，及至補時1分鐘更被列查利臣頂入。以為曼聯敗走，迪列治於補時6分鐘接應角球頂成2:2。now.com 體育 ・ 20 小時前
大鳴大放｜有意見指本地服務質素不及內地 黃傑龍稱香港以熱情待客見稱(羅泳思報道)
【Now新聞台】政府推廣禮貌運動和好客之道，擔任優質旅遊服務協會主席六年、即將卸任的黃傑龍接受本台專訪，稱理解市民對業界服務有要求，認為香港是以熱情招待見稱，而無論是本地員工或輸入勞工，也有提供專業服務。 政府積極推廣香港成為好客之都，不過有意見認為北上消費的體驗和服務態度較本地好。負責推廣商戶提供優質服務的優質旅遊服務協會主席黃傑龍在本台節目《大鳴大放》回應稱，內地服務一向是「平靚正」見稱，市民難免會要求本地業界與內地看齊，但業界也一直有進步，而餐飲業輸入勞工時都有提供額外培訓確保質素。優質旅遊服務協會主席黃傑龍：「香港(待客之道)是比較熱情或效率的，不是說內地人較好或服務好些，大家千萬不要有這種偏見。可能因為法例要求，(公司)要付工資中位數，他(外勞)的人工高了幾倍，所以對他來說是很吸引的工作，他們來港就會很珍惜。通常我們經驗，他們相對勤力，可能語言上與本地人相比不是那麼好，但都懂得說廣東話為多。」的士司機服務態度一直引起廣泛關注，黃傑龍曾提出研究擴大優質旅遊服務計劃至的士業界。不過卸任在即的他預料，由於的士業並非協會會員，故未能成事，但認為的士車隊已有助改善行業形象和服務質素。黃now.com 新聞 ・ 11 小時前
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 7 小時前
全運會・劍擊｜港隊主場出擊 張家朗、蔡俊彥、佘繕妡領銜 劍指隊史首面全運金牌
第15屆全國運動會（全運會）於11月9日開幕，香港賽區舉辦8個項目，包括最受矚目的劍擊賽事將在啟德體藝館上演。香港劍擊隊陣容鼎盛，有「雙子星」張家朗、蔡俊彥及女重佘繕妡領軍，力求借主場之利刺出隊史首面全運金牌。Yahoo 體育 ・ 2 天前
港冬日氣球嘉年華來襲！近20個超人氣IP角色陪你過聖誕跨年
由恒生保險冠名贊助的「Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日期間舉行，橫跨整個聖誕及新年假期。這場盛大的IP角色慶典匯聚了近20個本地及國際人氣角色，包括加菲貓、海綿寶寶、Peppa Pig、小王子、汪汪隊立大功等,更是亞洲規模最大的同類型活動，籌備時間超過一年。 用手機捕捉虛擬氣球 走遍全城集印換禮物想以最有趣的方式探索香港?「Merry-Go-Around Town」活動讓你透過AR擴增實境技術，在全港9個熱點捕捉巨型IP角色氣球的虛擬身影。只需在現場用手機登入活動網站，跟隨指引拍攝AR照片，就能獲取電子印章。集齊所有9枚印章並回答簡單問題，最有創意的100位參加者更可贏取限定角色襟章套裝！ 如果你喜歡實體收藏，大會特別與香港插畫師協會合作，推出一套16張充滿本地特色的明信片，每套售價$38。你可以走訪Airside、中環街市、圓方、西九文化區、三個天星碼頭等9個熱點收集實體印章，每集齊8個印章就能以$68換購限定襟章及吊牌套裝。 巨型充氣樂園登陸西九 日夜暢玩跳彈滑梯12月6日起，西九藝術公園大草坪將變身成「Merry...men’s Reads ・ 1 天前
住新界真係不如返深圳住？港島新界深圳置業400萬買到咩？
十月底一名來自上海的港漂接受本地報章訪問，表示在父母資助下，於今年5月以418萬元購入筲箕灣傲華一個實用面積220平方呎的開放式單位，成功「上車」，表示只選擇港島新樓，更豪言：「住新界不如回深圳住！」。咁究竟住新界係咪真係不如住深圳呢？我們嘗試以事主418萬元作為預算，為大家睇睇在各區有甚麼選擇！28Hse.com ・ 1 天前
【綠在區區】「綠綠賞」積分雙倍放送（只限09/11）
為迎接第十五屆全國運動會，環保署推出一日限定「全運回收2X賞」推廣活動。綠綠賞會員於11月9日十五運會開幕當天到「綠在區區」任何一個回收環保站、回收便利點、回收流動點或智能回收箱提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分。YAHOO著數 ・ 1 天前
黃翠如趁岀埠享受二人世界 自爆忙湊蕭哈哈忽略蕭正楠被「詐型」
黃翠如自從誕下蕭哈哈後便忙於湊仔，被老公蕭正楠「詐型」，指她忽略了自己。黃翠如與蕭正楠近日趁着岀埠開工，把握二人世界的良機，相信這次岀Trip令夫妻感情升溫。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孝順兄弟為住近父母 斥848萬入市黃大仙現崇山兩房｜二手樓成交
利嘉閣地產新啟德-現崇山分行聯席董事李嘉輝稱，黃大仙現崇山5B座中層C室，實用面積約521方呎，採兩房間隔，望內園景。am730 ・ 5 小時前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前