錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
廣州親子酒店 10 大必住名單：由長隆玩到融創、房內滑梯、熊貓主題、極地雪世界
依家廣州已經成為香港人「北上玩兩日」嘅熱門地點，除咗上大陸飲飲食食，其實廣州仲收埋咗好多超正嘅親子酒店！無論你想搵可以同動物親密接觸嘅主題房，定係想住喺全球最大室內滑雪場隔籬，廣州都可以滿足到你。本文為大家精選咗 10 大廣州親子酒店，我哋會由酒店亮點、房型特色到交通懶人包一一話你知。無論你想豪住五星級度假村，定係搵高性價比嘅主題酒店，呢篇攻略都可以幫你輕鬆搵到最啱你一家大細嘅住宿，帶小朋友去廣州嚟一場「玩到斷電」嘅驚喜旅程！
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
廣州醉美7.7公里🚞｜當日無限次乘坐只需HK$7.73！
廣州最美7.7公里🚞 一日票+紀念明信片 💫 HKD11.09
廣州熱雪奇蹟❄️｜滑雪樂園🔥 限時優惠 HKD215起！
廣州正佳極地海洋世界 🐟 低至HK$179起，即日可用！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
廣州親子酒店 | 廣州親子酒店優惠券
Trip.com 不時都會推出特定酒店及旅行優惠，所以想玩得精明，在預訂廣州親子酒店之前，記得到 Trip.com 查看優惠，可以為旅程節省不少費用！
👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠
👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%
👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠
即日起至售完為止，透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可享有高達 10% 的折扣，請點擊此處查看更多！
廣州親子酒店 | 如何選擇適合廣州親子酒店
去廣州親子遊，酒店揀得好，旅程就已經成功咗一半！廣州嘅酒店選擇多到眼花繚亂，由幾百蚊嘅主題商旅到幾千蚊嘅頂級度假村都有。想搵到最啱你一家大細嘅住宿，記得考慮以下呢 4 大關鍵因素：
1. 地點—— 交通方便定係「足不出戶」？
市中心（天河、越秀區）：如果你想行商場、搵食方便，或者想去廣州塔、廣東省博物館，揀呢區最好。交通極之便利，地鐵站周圍都係。
主題樂園區（番禺長隆、花都融創）：如果你行程重點係去長隆睇動物或者融創滑雪，直接住喺園區入面嘅酒店啦！可以慳返唔少車程，小朋友玩完即刻返房瞓午覺都得。
郊區度假區（從化、南沙）：想帶小朋友遠離繁囂？揀從化溫泉酒店或者南沙度假村，地方大、空氣好，適合慢活式度假。
2. 設施—— 酒店有冇得「放電」？
廣州好多親子酒店都做得好完善，揀酒店時可以留意：
遊樂設施：有冇室內兒童遊戲室、戶外草地或者大型泳池？
親子配套：酒店有冇提供嬰兒床、小朋友洗漱用品？部分星級酒店仲會有兒童專屬餐位，甚至係兒童託管服務，等爸媽可以靜靜哋食餐飯。
3. 價錢—— 避開長假期慳最多！
廣州酒店價錢隨季節波動好大：
旺季 (High Season)：農曆新年、國慶黃金周，或者係 10 月廣交會期間，房價會貴一倍甚至更多。
淡季 (Off-peak)：平日或者普通週末通常有驚喜價，性價比極高。
編輯貼士：建議大家揀「非內地假期」嘅週末北上，因為香港假如同內地假期未必重疊，呢啲時間房價最划算。
4. 真實評價—— 避雷必睇 Trip.com 用家分享
睇相通常都好靚，但最實際係睇吓其他爸媽嘅真實分享。喺 Trip.com 入面可以睇到用家上傳嘅真實相片同評論，留意吓大家對酒店「衞生程度」、「服務態度」同埋「早餐好唔好食」嘅評價，咁就唔怕中伏啦！
廣州親子酒店推介 #1 廣州南沙金茂萬豪酒店—— 五星級「親親小動物」度假體驗！
如果你想搵一間唔使逼人、環境清靜，仲可以畀小朋友接觸大自然嘅酒店，廣州南沙金茂萬豪酒店 絕對係首選。佢位於南沙區，室內設計融合咗自然同海洋元素，空間感十足，成個感覺好似去咗海外度假咁 Chill。
✨ 酒店親子玩樂亮點：
馬丁叔叔農場 (Uncle Martin Farm)：呢個係酒店最吸睛嘅地方！小朋友可以喺度近距離接觸 羊駝（草泥馬）、孔雀、小香豬同埋柯爾鴨 等得意小動物，仲有研學課程可以參加，邊玩邊學。
親子樂園與設施：酒店設有專門為家庭設計嘅親子房型，室內兒童遊戲區同埋超大嘅戶外泳池，無論想喺室內放電定係室外戲水都無問題。
星級餐飲配套：餐廳提供多樣化嘅菜式，由地道粵菜到國際自助餐應有盡有，特別設有適合小朋友口味嘅餐點，係極具人氣嘅廣州親子住宿之選。
📍 酒店資訊
地址： 廣州市南沙區黃閣鎮綠金路 1 號
入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前
停車設施： 酒店提供 免費停車場，自駕遊非常方便。
🚗 交通攻略：點去南沙萬豪？
高鐵 + 地鐵：
由 香港西九龍站 搭高鐵去 「慶盛站」（車程約 35 分鐘）。
轉乘廣州地鐵 4 號線去到 「蕉門站」，落車再轉的士大約 9 分鐘就到。
跨境巴士：
可以考慮搭跨境巴士直接去到南沙客運站，再轉乘短途的士。
廣州親子酒店推介 #2 廣州天河希爾頓酒店—— 市中心購物、放電最方便之選！
如果你行程重點係想行超級商場（如天環廣場、太古匯），又想住得舒服有五星級保證，廣州天河希爾頓酒店 就係你嘅理想基地。佢位於天河區中心，周圍都係廣州最熱鬧嘅購物同埋美食區，對於帶住小朋友又唔想去得太遠嘅家庭嚟講，地點真係無得輸。
✨ 酒店親子玩樂亮點：
市中心嘅放電空間：雖然位於商業區，但酒店好貼心地設有 兒童遊戲室，仲有小朋友專屬嘅 親子泳池，等家長行完街返嚟，小朋友仲可以繼續玩水放電。
吃喝玩樂一條龍：酒店鄰近多個大型購物中心，落樓就有無數美食選擇。酒店本身提供嘅 免費早餐 豐富多樣，大人細路都一定搵到嘢食，幫你叉足電先出發去玩。
星級服務保證：作為希爾頓品牌，服務質素有保證，酒店員工對家庭客非常友善，令你嘅城市觀光之旅更加輕鬆愉快。
📍 酒店資訊
地址： 廣州市天河區林和中路 215 號
入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前
停車設施： 酒店提供 付費停車場（市中心車位較緊張，建議利用公共交通）。
🚗 交通攻略：點去天河希爾頓？
高鐵最推介：
由 香港西九龍站 搭高鐵直達 「廣州東站」（車程只需約 1.5 小時）。
廣州東站落車之後，搭的士或者叫車只需 約 5 分鐘 左右就到酒店，極之方便！
地鐵：
乘坐廣州地鐵 3 號線至 「林和西站」，落車再轉的士大約 12 分鐘（或步行約 15 分鐘）。
廣州親子酒店推介 #3 廣州長隆熊貓酒店—— 住入熊貓王國，去動物園、水上樂園近到爆！
如果你計劃帶小朋友去長隆野生動物世界或者長隆歡樂世界，廣州長隆熊貓酒店 絕對係你嘅首選。成間酒店以長隆著名嘅熊貓三胞胎「萌萌、酷酷、帥帥」做主題，裝修色彩繽紛，小朋友一入去就已經會興奮到尖叫，好似入咗童話世界咁！
✨ 酒店親子玩樂亮點：
地理位置無敵：就喺長隆度假區核心地帶，酒店有專屬通道同免費接駁巴士直達動物園、水上樂園同歡樂世界，玩攰咗隨時可以返房「叉電」。
熊貓主題房：提供多種家庭套房，每間房都有專屬嘅卡通設計，連牙刷、拖鞋、浴袍都係熊貓造型，仲有貼心嘅兒童專屬床同備品，細節位攞滿分。
熊貓自助餐廳：絕對唔可以錯過！餐廳入面有超得意嘅熊貓主題美食，仲可以一邊食早餐，一邊睇住窗外嘅小萌寵，滿足晒視覺同味覺。
兒童專屬設施：酒店大堂同走廊都有好多互動裝置，仲有專為細路設計嘅「熊貓小學堂」同手作活動，小朋友絕對唔會悶。
📍 酒店資訊
地址： 廣州市番禺區長隆大道度假區內
入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前
停車設施： 住客享有 免費停車。
🚗 交通攻略：點去長隆熊貓酒店？
高鐵最快捷：
由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州南站」（車程只需約 1 小時）。
廣州南站落車後，直接轉乘 地鐵 7 號線 到 「漢溪長隆站」 或者 「南村萬博站」（步行約 9 分鐘），或者直接叫車/搭的士，大約 15 分鐘就到，非常順路！
直通巴士：
香港多個地點都有跨境直通巴士直達長隆度假區，適合唔想搬行李轉車嘅家庭。
廣州親子酒店推介 #4 廣州森林海温泉度假酒店—— 隱世「後花園」！室內外水上樂園 + 獨立溫泉泡池
如果你想搵一個有山、有水、有溫泉，仲可以畀小朋友玩水玩到唔捨得走嘅地方，增城嘅森林海溫泉度假酒店就係你嘅不二之選。酒店就喺白水寨風景區隔離，空氣清新到爆，簡直係廣州嘅「世外桃源」。
✨ 酒店親子玩樂亮點：
全季候嬉水樂園：呢度擁有超大規模嘅室內同戶外水上樂園！無論係夏天想喺椰林白沙灘玩沙，定係冬天想喺古海森林玩暖水，呢度都滿足到你。仲有小朋友最鍾意嘅抓魚摸蝦區，體驗最原始嘅農家樂。
房內私人溫泉：酒店嘅特色房型（如親子複式房或別墅）好多都配置咗獨立露台溫泉泡池。爸媽可以一邊睇住風景泡湯，小朋友喺房入面玩，私隱度高又夠晒 Chill。
水陸兩棲大冒險：除咗游水，仲有天陽湖水上運動（皮划艇、遊船）、環湖綠道單車、甚至係戶外拓展設施，活動多到兩日一夜根本玩唔晒！
親子主題房型：酒店特別設計咗好多親子專屬房，例如樹屋、船屋等造型，入面仲有小朋友專屬嘅攀爬位或者小閣樓，細節位超有心思。
📍 酒店資訊
地址： 廣州增城區派潭鎮白水寨 101 號
入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前
停車設施： 住客享有 免費停車。
🚗 交通攻略：點去森林海？
自駕遊 (最推介)：
由於酒店位於增城山區，強烈建議利用 Trip.com 租車自駕 或者叫車前往。由廣州市中心出發大約 1.5 小時，由 高鐵廣州東站 出發大約 1 小時 15 分鐘。
高鐵轉乘：
由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州東站」，再喺站外直接叫車（滴滴出行）直達酒店。
廣州親子酒店推介 #5 廣州花都雲居酒店—— 性價比之王！貼心服務 + 小朋友專屬「雲端」樂園
如果你想喺花都搵一間住得舒服、設施新淨，但價錢又唔會太貴嘅酒店，花都雲居酒店 就係一個好聰明嘅選擇。酒店設計行時尚簡約風，最正係佢哋對帶住小朋友嘅家長非常友善，由備品到設施都考慮得好周到。
✨ 酒店親子玩樂亮點：
小朋友專屬設施：酒店設有專門嘅 兒童遊樂場 同埋 兒童泳池。雖然規模唔係全廣州最大，但環境乾淨明亮，小朋友喺度玩水、跑跳，爸媽喺旁邊飲杯咖啡休息吓，感覺非常寫意。
貼心嬰兒備品：呢間酒店最受家長讚賞嘅係服務！佢哋會 免費提供兒童床同埋嬰兒用品（記得預約定），等各位爸媽唔使大包小包帶咁多嘢上廣州，行程輕鬆好多。
親子友善餐飲：餐廳除咗有大人鍾意嘅精緻中西餐，仲特別設計咗 兒童專屬餐點 同埋健康養生菜，保證細路食得開心又營養。
地理位置優越：酒店附近有唔少文化景點同公園，想帶小朋友去親近大自然或者行吓街都好方便。
📍 酒店資訊
地址： 廣州市花都區鳳凰北路 59 號福達廣場 1 棟
入住/退房時間： 入住 14:00 後（比一般酒店早！） / 退房 12:00 前
停車設施： 住客享有 免費停車。
🚗 交通攻略：點去花都雲居？
高鐵轉乘：
由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州北站」（車程約 1 小時 15 分鐘）。
落車之後轉乘的士大約 15 分鐘就到酒店，比起去廣州南站更近花都區。
廣州地鐵：
乘坐地鐵 9 號線去到 「花都廣場站」，落車轉的士大約 12 分鐘抵達。
廣州親子酒店推介 #6 廣州從都國際莊園—— 皇室級度假體驗！24 小時私人管家 + 頂級溫泉高爾夫
想帶屋企人去一個好似去咗歐洲莊園咁靚、服務又細心到好似皇室咁嘅地方？從都國際莊園 絕對係廣州最頂尖嘅度假勝地。呢度環境極之幽靜，擁有超大面積嘅綠地，最啱想避開人潮、享受高質量親子時間嘅家庭。
✨ 酒店親子與奢華亮點：
法國皇室級管家服務：莊園擁有一支超過 800 人、經過法國皇室管家學院專業培訓嘅團隊。24 小時全天候提供私人管家服務，無論你需要安排行程定係照顧小朋友嘅特別需求，佢哋都打點得妥妥當當。
大人細路各適其適：小朋友可以喺 兒童俱樂部 盡情玩樂；爸爸可以喺國際級嘅 高爾夫球場 揮桿；媽媽就可以去享受頂級嘅 溫泉 SPA 浴場。大家都可以喺同一個莊園入面搵到屬於自己嘅 Relax 方式。
貴族級餐飲享受：多間餐廳提供國際美食同埋地道廣東菜，仲有為小朋友設計嘅 特製兒童餐，味道同賣相都係星級水準。
極高私隱度：莊園設計大氣且私密，建築充滿東方美學與現代感結合，每一處都係影全家福嘅最佳背景。
📍 酒店資訊
地址： 廣州市從化區溫泉鎮從都大道 1 號
入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前
停車設施： 住客享有 免費停車。
🚗 交通攻略：點去從都莊園？
自駕遊/叫車 (強烈推介)：
由於莊園位於從化溫泉區，由廣州市中心出發大約 1.5 小時 車程。
建議利用 Trip.com 租車自駕 或者直接叫跨境車由香港出發，體驗最舒適。
高鐵轉乘：
由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州東站」，再喺站外預約商務車直達莊園（車程約 1 小時 15 分鐘）。
廣州親子酒店推介 #7 廣州都喜泰麗酒店—— 一秒飛泰國！泰式露天溫泉 + 專業兒童看護服務
想同小朋友浸溫泉，又想歎正宗泰國嘢食？廣州都喜泰麗酒店 結合咗從化著名嘅溫泉資源同埋泰國品牌嘅熱情服務。酒店坐落喺流溪河畔，環境充滿異國情調，由建築到服務細節都散發住濃濃嘅泰式度假感。
✨ 酒店親子玩樂亮點：
泰式露天溫泉：溫泉區係酒店嘅靈魂，設有多個唔同功能嘅泡池，環境非常優美。大人可以放鬆身心，小朋友亦可以一齊享受溫泉樂，絕對係全家放鬆嘅好去處。
專業兒童看護服務：呢點對家長嚟講超加分！酒店設有 兒童俱樂部，提供多種親子活動，仲有 專業嘅兒童看護服務，等爸媽可以安心去按摩 SPA 或者靜靜哋浸個溫泉，過返兩鐘頭「二人世界」。
正宗泰國味道：唔使去泰國都可以食到頂級泰菜！餐廳提供正宗泰國料理同國際自助餐，仲有特別設計嘅 兒童菜單，味道同賣相都非常精緻。
景觀陽台房：客房設計大氣舒服，每間房都配備 景觀陽台，望出去就係翠綠嘅園林或者流溪河景，放假心情都好啲。
📍 酒店資訊
地址： 廣州市從化區良口鎮御泉大道 352 號
入住/退房時間： 入住 14:00 後 / 退房 12:00 前
停車設施： 住客享有 免費停車。
🚗 交通攻略：點去都喜泰麗？
自駕遊/叫車 (最推介)：
酒店位於從化良口鎮，由廣州市中心出發大約 1.5 小時 車程。
建議利用 Trip.com 租車自駕，或者由高鐵站叫車前往，路程暢順。
高鐵轉乘：
由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州東站」（車程約 1.5 小時）。
落車後轉乘的士或者叫車直達酒店（車程約 1 小時 15 分鐘）。
廣州親子酒店推介 #8 廣州九龍湖公主酒店—— 走入歐洲童話小鎮！哥德式城堡 + 湖光山色度假屋
想帶小朋友去歐洲但又怕搭長途機？嚟呢度就得喇！九龍湖公主酒店 坐落喺 4A 級九龍湖風景區入面，成個度假區充滿咗歐式復古小鎮嘅建築，有晒噴水池、鐘樓同埋哥德式古堡。呢度唔單止係影相勝地，更加係一家大細避開市區人潮、享受森林浴嘅好地方。
✨ 酒店親子玩樂亮點：
歐式小鎮「沉浸式」體驗：酒店佔地 11 萬平米，建築風格極具典雅。小朋友可以喺「小鎮」入面跑跑跳跳，家長就好似置身外國度假咁，浪漫主義同實用性兼備。
豐富親子配套：酒店設有 大型戶外泳池 同埋 兒童樂園。夏天可以喺湖光山色中游水，平時亦有各種家庭娛樂設施同親子活動，保證小朋友唔會悶。
景觀房視野開揚：無論係家庭房定標準房，窗外一係就係無敵湖景，一係就係翠綠山景，房內設計同樣行歐式古典路線，空間感十足。
中西合璧自助餐：餐廳提供多元化嘅自助餐，最細心係設有 兒童專屬餐食，口味專為小朋友而設，仲會免費提供兒童備品，非常貼心。
📍 酒店資訊
地址： 廣州市花都區花東鎮山前旅遊大道 3 號九龍湖度假區
入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前
停車設施： 住客享有 免費停車。
🚗 交通攻略：點去九龍湖公主酒店？
自駕遊/叫車 (最推介)：
由廣州市中心出發大約 1 小時 車程。
由於度假區範圍好大，建議利用 Trip.com 租車自駕 或者直接叫車前往。
高鐵轉乘：
由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州北站」（車程約 1 小時 15 分鐘）。
落車後轉乘的士或者叫車，大約 35-40 分鐘 左右就到。
廣州親子酒店推介 #9 廣州雲嶺湖酒店—— 湖畔放鬆秘境！划船、釣魚，享受慢活親子時光
如果你想搵一個環境清幽、空氣清新，可以同小朋友一齊睇湖景、睇青山嘅地方，雲嶺湖酒店 就係一個好正嘅「避世」選擇。酒店就喺雲嶺湖畔，將現代建築同自然風光融合得好靚，空間感十足。
✨ 酒店親子玩樂亮點：
豐富湖畔戶外活動：呢度唔係得室內遊戲室，最吸引嘅係可以帶小朋友去 划船同埋釣魚。喺廣州周邊可以有咁寫意嘅戶外活動，絕對係親子回憶嘅加分項。
放電設施齊全：酒店設有 兒童遊戲區 同埋 家庭泳池，仲會不定期舉辦各種親子活動，等小朋友喺大自然入面都可以玩得盡興。
寬敞舒適房型：酒店客房設計大方，而且空間夠晒大，仲會 免費提供兒童床同遊戲用品，一家大細住埋一齊都唔會覺得逼。
地道與國際美食：餐廳供應當地特色廣東菜同埋西餐，仲貼心地準備咗 兒童菜單，滿足晒大人同細路嘅胃口。
📍 酒店資訊
地址： 廣州市從化區街口街從城大道 383 號
入住/退房時間： 入住 14:00 後 / 退房 12:00 前
停車設施： 住客享有 免費停車。
🚗 交通攻略：點去雲嶺湖酒店？
自駕遊 (最推介)：
酒店位於從化街口，由廣州市中心出發大約 1.5 至 2 小時 車程。
建議利用 Trip.com 租車自駕，沿途仲可以欣賞從化嘅郊區景色。
高鐵轉乘：
由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州東站」（車程約 1.5 小時）。
落車後轉乘的士或者叫車，大約 1 小時 左右就到酒店。
廣州親子酒店推介 #10 廣州卡麗酒店—— 白雲山下嘅後花園！私人園景房 + 5 分鐘直達商場行街
想搵一間喺市中心附近，但又可以睇到綠色植物、感覺好 Relax 嘅酒店？廣州卡麗酒店 位於白雲山腳，環境非常幽美。最正係佢交通極之方便，出門就有大商場，返入酒店又有山景湖景，係好多香港家庭北上「快閃」嘅熱門親子酒店。
✨ 酒店親子與環境亮點：
地理位置極佳：酒店就喺 白雲山 同埋 麓湖公園 附近，食完早餐帶小朋友去公園跑吓、睇吓風景，簡直係完美嘅親子行程。
購物、玩樂 5 分鐘圈：如果你想行街、睇戲、搵食，由酒店搭車 5 分鐘就到萬達廣場。無論係搵嘢食定係買小朋友用品都超方便。
特色私人園景房：呢度部分房型非常特別，竟然設有 私人園景同埋蓮花池！小朋友喺房入面見到池水同植物會覺得好有驚喜，大人亦可以喺房入面靜靜地享受吓園林美景。
優雅舒適環境：酒店裝修大氣，比起一般商務酒店多咗一份閒適感，好適合想靜靜哋過個週末嘅家庭。
📍 酒店資訊
地址： 廣州市白雲區廣園中路 388 號
入住/退房時間： 入住 14:00 後 / 退房 12:00 前
停車設施： 酒店提供 付費停車場。
🚗 交通攻略：點去卡麗酒店？
高鐵轉乘 (最推介)：
由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州南站」（車程約 1 小時）。
落車後直接叫車或者搭的士前往，車程大約 35-40 分鐘。
地鐵攻略：
乘坐廣州地鐵 2 號線去到 「白雲公園站」，落車轉的士大約 12 分鐘就到。
❓ 廣州親子酒店 FAQ：爸媽出發前必睇！
去廣州親子遊之前，好多家長都會有同一樣嘅疑問。我哋幫大家整理咗 4 個最常問嘅問題，幫你做好準備：
Q1：廣州親子酒店係咪真係有小朋友設施玩？
答： 係啊！廣州而家大部分標榜「親子」嘅酒店都做得好完善。除咗基本嘅兒童遊戲區 (Kids Club)、滑梯球池之外，好多酒店仲有小朋友專屬泳池同埋手作 Workshop（例如烘焙、小手工）。部分度假型酒店仲有划船、釣魚或者親親小動物添！
Q2：廣州親子酒店大概幾錢一晚？
答： 價錢好視乎你係咪「旺季」出發：
淡季（平日/非長假期）：性價比極高，普通五星級親子房大約 ¥600 - ¥1,200 就有交易。
旺季（農曆新年、暑假、內地黃金周）：價錢會明顯飆升，有機會去到 ¥1,500 甚至 ¥2,000 以上。
編輯小貼士：香港假如同內地假期未必一樣，揀內地返工嘅日子去玩就最抵！
Q3：酒店會唔會免費提供嬰兒床或者小朋友用品？
答： 大多數親子酒店都會免費提供嬰兒床、兒童餐椅、BB 浴盆，甚至係小朋友牙刷同埋拖鞋。不過數量有限，強烈建議大家喺 Trip.com 訂房時備註清楚，或者喺出發前打個電話/發個電郵去酒店 Confirm 咗先。
Q4：酒店去景點會唔會好遠？
答： 呢點就要睇你住邊區：
長隆/融創區：如果你係去玩樂園，住喺區內就係「落樓即玩」，非常方便。
從化/增城度假區：呢啲區通常比較遠，由市中心揸車或搭車去大約要 1 到 1.5 小時。
市中心（天河/越秀）：去邊都近，搭地鐵 15-30 分鐘就到大部分市區景點。
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 1 天前
洗衣機暴走封門！一開機就「走佬」頂死廚房門｜專家懶人包：即場救門法、新機安裝擺位須知
近日 Threads 及 Facebook群組先後出現多宗洗衣機「走佬」事件！多名網民直擊家中洗衣機運作期間「走位」、「跳出嚟」，有事主更指洗衣機擺位靠近廚房門邊，機身在猛烈震動下移位並頂住門扇，結果廚房門被「頂死」無法打開，進退兩難。事主惟有以相片、影片及文字並茂方式上網「求救」，希望網民出招解圍。閱讀更多：灣仔舊樓法團告業主租客敗訴｜拒「夾錢」做大維修有咩後果？ 小業主「唔夠錢」可以點做？港人日本「一抽入魂」集體中頭獎 引爆「玉桂狗焗爐之亂」笑到崩潰｜海外選購電器安全及注意事項全攻略帖文一出即引來熱烈討論。部分網民直指屬室內設計「中伏」，認為洗衣機不宜緊貼門口位置；亦有不少人提出處理方法，由較實際的拆門、改由窗戶進入、尋求消防員協助，到較搞笑的「打爛玻璃伸手入去推」及「召喚 Spiderman」等，留言區瞬間變成「救門」指南。亦有人打趣稱「人有情緒，機都有，畀啲時間部洗衣機」、「佢只係想要個獨立辦公室」、「洗衣機反叛期係咁，俾佢冷靜吓自己會開門」，甚至有人笑言「搵談判專家上嚟同佢傾，叫佢唔好走出嚟危險位置」。除了出主意，亦有網民以自身經驗替事主「尋因」。有人估計可能是地面不平，或洗28Hse.com ・ 17 小時前
【百佳】精選產品買1送1（即日起至29/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有壽桃秘製牛腩/高湯牛腩平均 $34/包、家樂牌鮮露240克平均 $10.5/支、La Molisana 精選意大利粉500克平均 $11.95/包、炒麵王平均 $6.5/盒！YAHOO著數 ・ 46 分鐘前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 19 小時前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 1 天前
10隻手指「戒指戴法」全攻略！戴啱位置助轉運、旺夫、脫單，戴左手「這手指」原來解「不婚主義」？
戴戒指戴啱位好重要！以下為您詳細拆解「十指戒指戴法」的深層寓意，助你掌握權勢、財富與愛情。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 22 小時前
「維多利亞妹」爆紅到底是什麼？2026新興形容香港女生的網絡潮語，比「港女」、「MK妹」增添優雅感
「維多利亞妹」到底是甚麼？Threads 現正熱議最新網絡潮語「維妹」，並指有機會取代「港女」和「MK妹」，成為最新的香港女生代表詞。不少脆友十分滿意新稱號，直指『「維多利亞妹」呢個名真係一絕，優雅又串咀』，一起來「維妹」的由來吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝
【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。now.com 體育 ・ 3 小時前
5英軍直闖歐聯16強 附加賽明日抽籤
【Now Sports】歐聯聯賽階段結束，8個直接晉級16強的席位，有5個由英超隊奪得，其中阿仙奴更全勝晉級。衛冕的巴黎聖日耳門與賽事霸中之霸皇家馬德里卻落入周五抽籤的附加賽。賽事鬥得緊湊，5路英超大軍阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城都以頭8名完成，其餘3隊為拜仁慕尼黑、巴塞隆拿及稱得上異軍的士砵亭，齊齊得到直入16強的資格。PSG及皇家馬德里，以及國際米蘭等名牌球隊如今只能轉戰附加賽爭取晉級。附加賽抽籤於周五進行，而兩回合比賽分別在下月17與18日，以及24與25日上演。由於皇馬以第9名完成，附加賽對手離不開23或24名球隊，即博德基林或賓菲加。至於PSG以11名完成，對手將會是排21的摩納哥或22的卡拉巴克。附加賽種子（排名）皇家馬德里（9）國際米蘭（10）巴黎聖日耳門（11）紐卡素（12）祖雲達斯（13）馬德里體育會（14）阿特蘭大（15）利華古遜（16）附加賽非種子（排名）多蒙特（17）奧林比亞高斯（18）布魯日（19）加拉塔沙雷（20）摩納哥（21）卡拉巴克（22）博德基林（23）賓菲加（24）now.com 體育 ・ 4 小時前
53歲吳美珩最新近況曝光 零走樣震驚網民 激讚睇唔出已過半百
吳美珩於1996年參選國際華裔小姐勇奪亞軍後簽約TVB，因出演多套古裝劇集時，其古裝打扮維肖維妙，被封「古典美人」；吳美珩又飾演過唔少專業人士，包括經典劇集《妙手仁心III》「葉淘」醫生、《九五至尊》女強人Rachel等等。吳美珩於2001年與拍拖5年台灣百億富商王華麟結婚，搖身一變成為名副其實嘅「百億闊太」，亦逐漸淡出幕前，將生活重心轉向家庭，多年來生活低調，甚少出席公開活動，僅與圈中好友如鄭裕玲、宣萱和顧紀筠保持聯繫。另外，吳美珩亦無社交平台，因此近照少之又少。近日，網上流傳一段吳美珩嘅最新影片，53歲零走樣嘅狀況令網民震驚。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
劉嘉玲巴黎看秀跟別人狂聊！梁朝偉「站旁邊尷尬笑」 安靜陪老婆反差萌翻
近日，巴黎Dior冬季男裝秀結束後的交流畫面在網路流傳。影片中，梁朝偉安靜站在妻子劉嘉玲身旁，看著她與另一位藝人劉憲華聊天，自己則是安靜站在旁邊，一邊聆聽一邊偶爾露出微笑，低調模樣引發討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【759阿信屋】勁抵價 蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件（29/01-30/01）
759阿信屋推出勁抵價限時優惠，蛋白鳳凰蝴蝶酥/什錦杏仁禮盒 $100/2件、Ferrero Rocher金莎朱古力T16 $138/2件、韓國HBAF系列果仁 $44.9/2件！YAHOO著數 ・ 48 分鐘前
Uniqlo羽絨外套天氣急跌超搶手！日本店員超推薦4款羽絨外套，保暖時尚又不臃腫
天氣一轉涼，又時候出動羽絨外套了！Uniqlo的羽絨款式選擇多，最近更有日本店員分享心水推薦。雖然長身款式未必適合香港，但以下幾款兼具功能與時尚感的設計，性價比高，部分款式更有減價，正是趁機入手的大好時機！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
議員質疑公務員每年「跳Point」太寬鬆 楊何蓓茵：將強化評核機制
政府下月公布《財政預算案》，外界關注公務員薪酬。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(27日)在公務員及資助機構員工事務委員會會議上表示，薪酬趨勢調查委員會一直有開會，當局亦會視乎政府整體財政狀況作出平衡。AASTOCKS ・ 1 天前