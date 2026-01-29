廣州親子酒店 10 大必住名單：由長隆玩到融創、房內滑梯、熊貓主題、極地雪世界

廣州親子酒店

依家廣州已經成為香港人「北上玩兩日」嘅熱門地點，除咗上大陸飲飲食食，其實廣州仲收埋咗好多超正嘅親子酒店！無論你想搵可以同動物親密接觸嘅主題房，定係想住喺全球最大室內滑雪場隔籬，廣州都可以滿足到你。本文為大家精選咗 10 大廣州親子酒店，我哋會由酒店亮點、房型特色到交通懶人包一一話你知。無論你想豪住五星級度假村，定係搵高性價比嘅主題酒店，呢篇攻略都可以幫你輕鬆搵到最啱你一家大細嘅住宿，帶小朋友去廣州嚟一場「玩到斷電」嘅驚喜旅程！

廣州親子酒店 | 如何選擇適合廣州親子酒店

去廣州親子遊，酒店揀得好，旅程就已經成功咗一半！廣州嘅酒店選擇多到眼花繚亂，由幾百蚊嘅主題商旅到幾千蚊嘅頂級度假村都有。想搵到最啱你一家大細嘅住宿，記得考慮以下呢 4 大關鍵因素：

1. 地點—— 交通方便定係「足不出戶」？

市中心（天河、越秀區） ：如果你想行商場、搵食方便，或者想去廣州塔、廣東省博物館，揀呢區最好。交通極之便利，地鐵站周圍都係。

主題樂園區（番禺長隆、花都融創） ：如果你行程重點係去長隆睇動物或者融創滑雪，直接住喺園區入面嘅酒店啦！可以慳返唔少車程，小朋友玩完即刻返房瞓午覺都得。

郊區度假區（從化、南沙）：想帶小朋友遠離繁囂？揀從化溫泉酒店或者南沙度假村，地方大、空氣好，適合慢活式度假。

2. 設施—— 酒店有冇得「放電」？

廣州好多親子酒店都做得好完善，揀酒店時可以留意：

遊樂設施 ：有冇室內兒童遊戲室、戶外草地或者大型泳池？

親子配套：酒店有冇提供嬰兒床、小朋友洗漱用品？部分星級酒店仲會有兒童專屬餐位，甚至係兒童託管服務，等爸媽可以靜靜哋食餐飯。

3. 價錢—— 避開長假期慳最多！

廣州酒店價錢隨季節波動好大：

旺季 (High Season) ：農曆新年、國慶黃金周，或者係 10 月廣交會期間，房價會貴一倍甚至更多。

淡季 (Off-peak) ：平日或者普通週末通常有驚喜價，性價比極高。

編輯貼士：建議大家揀「非內地假期」嘅週末北上，因為香港假如同內地假期未必重疊，呢啲時間房價最划算。

4. 真實評價—— 避雷必睇 Trip.com 用家分享

睇相通常都好靚，但最實際係睇吓其他爸媽嘅真實分享。喺 Trip.com 入面可以睇到用家上傳嘅真實相片同評論，留意吓大家對酒店「衞生程度」、「服務態度」同埋「早餐好唔好食」嘅評價，咁就唔怕中伏啦！

廣州親子酒店推介 #1 廣州南沙金茂萬豪酒店 —— 五星級「親親小動物」度假體驗！

如果你想搵一間唔使逼人、環境清靜，仲可以畀小朋友接觸大自然嘅酒店，廣州南沙金茂萬豪酒店 絕對係首選。佢位於南沙區，室內設計融合咗自然同海洋元素，空間感十足，成個感覺好似去咗海外度假咁 Chill。

✨ 酒店親子玩樂亮點：

馬丁叔叔農場 (Uncle Martin Farm) ：呢個係酒店最吸睛嘅地方！小朋友可以喺度近距離接觸 羊駝（草泥馬）、孔雀、小香豬同埋柯爾鴨 等得意小動物，仲有研學課程可以參加，邊玩邊學。

親子樂園與設施 ：酒店設有專門為家庭設計嘅親子房型，室內兒童遊戲區同埋超大嘅戶外泳池，無論想喺室內放電定係室外戲水都無問題。

星級餐飲配套：餐廳提供多樣化嘅菜式，由地道粵菜到國際自助餐應有盡有，特別設有適合小朋友口味嘅餐點，係極具人氣嘅廣州親子住宿之選。

📍 酒店資訊

地址： 廣州市南沙區黃閣鎮綠金路 1 號

入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前

停車設施： 酒店提供 免費停車場，自駕遊非常方便。

🚗 交通攻略：點去南沙萬豪？

高鐵 + 地鐵：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 「慶盛站」 （車程約 35 分鐘）。 轉乘廣州地鐵 4 號線去到 「蕉門站」 ，落車再轉的士大約 9 分鐘就到。

跨境巴士：

可以考慮搭跨境巴士直接去到南沙客運站，再轉乘短途的士。



廣州親子酒店推介 #2 廣州天河希爾頓酒店 —— 市中心購物、放電最方便之選！

如果你行程重點係想行超級商場（如天環廣場、太古匯），又想住得舒服有五星級保證，廣州天河希爾頓酒店 就係你嘅理想基地。佢位於天河區中心，周圍都係廣州最熱鬧嘅購物同埋美食區，對於帶住小朋友又唔想去得太遠嘅家庭嚟講，地點真係無得輸。

✨ 酒店親子玩樂亮點：

市中心嘅放電空間 ：雖然位於商業區，但酒店好貼心地設有 兒童遊戲室 ，仲有小朋友專屬嘅 親子泳池 ，等家長行完街返嚟，小朋友仲可以繼續玩水放電。

吃喝玩樂一條龍 ：酒店鄰近多個大型購物中心，落樓就有無數美食選擇。酒店本身提供嘅 免費早餐 豐富多樣，大人細路都一定搵到嘢食，幫你叉足電先出發去玩。

星級服務保證：作為希爾頓品牌，服務質素有保證，酒店員工對家庭客非常友善，令你嘅城市觀光之旅更加輕鬆愉快。

📍 酒店資訊

地址： 廣州市天河區林和中路 215 號

入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前

停車設施： 酒店提供 付費停車場（市中心車位較緊張，建議利用公共交通）。

🚗 交通攻略：點去天河希爾頓？

高鐵最推介：

由 香港西九龍站 搭高鐵直達 「廣州東站」 （車程只需約 1.5 小時）。 廣州東站落車之後，搭的士或者叫車只需 約 5 分鐘 左右就到酒店，極之方便！

地鐵：

乘坐廣州地鐵 3 號線至 「林和西站」 ，落車再轉的士大約 12 分鐘（或步行約 15 分鐘）。







廣州親子酒店推介 #3 廣州長隆熊貓酒店 —— 住入熊貓王國，去動物園、水上樂園近到爆！

如果你計劃帶小朋友去長隆野生動物世界或者長隆歡樂世界，廣州長隆熊貓酒店 絕對係你嘅首選。成間酒店以長隆著名嘅熊貓三胞胎「萌萌、酷酷、帥帥」做主題，裝修色彩繽紛，小朋友一入去就已經會興奮到尖叫，好似入咗童話世界咁！

✨ 酒店親子玩樂亮點：

地理位置無敵 ：就喺長隆度假區核心地帶，酒店有專屬通道同 免費接駁巴士 直達動物園、水上樂園同歡樂世界，玩攰咗隨時可以返房「叉電」。

熊貓主題房 ：提供多種家庭套房，每間房都有專屬嘅卡通設計，連牙刷、拖鞋、浴袍都係熊貓造型，仲有貼心嘅兒童專屬床同備品，細節位攞滿分。

熊貓自助餐廳 ：絕對唔可以錯過！餐廳入面有超得意嘅熊貓主題美食，仲可以一邊食早餐，一邊睇住窗外嘅小萌寵，滿足晒視覺同味覺。

兒童專屬設施：酒店大堂同走廊都有好多互動裝置，仲有專為細路設計嘅「熊貓小學堂」同手作活動，小朋友絕對唔會悶。

📍 酒店資訊

地址： 廣州市番禺區長隆大道度假區內

入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前

停車設施： 住客享有 免費停車。

🚗 交通攻略：點去長隆熊貓酒店？

高鐵最快捷：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州南站」 （車程只需約 1 小時）。 廣州南站落車後，直接轉乘 地鐵 7 號線 到 「漢溪長隆站」 或者 「南村萬博站」 （步行約 9 分鐘），或者直接叫車/搭的士，大約 15 分鐘就到，非常順路！

直通巴士：

香港多個地點都有跨境直通巴士直達長隆度假區，適合唔想搬行李轉車嘅家庭。







廣州親子酒店推介 #4 廣州森林海温泉度假酒店 —— 隱世「後花園」！室內外水上樂園 + 獨立溫泉泡池

如果你想搵一個有山、有水、有溫泉，仲可以畀小朋友玩水玩到唔捨得走嘅地方，增城嘅森林海溫泉度假酒店就係你嘅不二之選。酒店就喺白水寨風景區隔離，空氣清新到爆，簡直係廣州嘅「世外桃源」。

✨ 酒店親子玩樂亮點：

全季候嬉水樂園 ：呢度擁有超大規模嘅室內同戶外水上樂園！無論係夏天想喺 椰林白沙灘 玩沙，定係冬天想喺 古海森林 玩暖水，呢度都滿足到你。仲有小朋友最鍾意嘅 抓魚摸蝦區 ，體驗最原始嘅農家樂。

房內私人溫泉 ：酒店嘅特色房型（如親子複式房或別墅）好多都配置咗 獨立露台溫泉泡池 。爸媽可以一邊睇住風景泡湯，小朋友喺房入面玩，私隱度高又夠晒 Chill。

水陸兩棲大冒險 ：除咗游水，仲有 天陽湖水上運動 （皮划艇、遊船）、環湖綠道單車、甚至係戶外拓展設施，活動多到兩日一夜根本玩唔晒！

親子主題房型：酒店特別設計咗好多親子專屬房，例如樹屋、船屋等造型，入面仲有小朋友專屬嘅攀爬位或者小閣樓，細節位超有心思。

📍 酒店資訊

地址： 廣州增城區派潭鎮白水寨 101 號

入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前

停車設施： 住客享有 免費停車。

🚗 交通攻略：點去森林海？

自駕遊 (最推介)：

由於酒店位於增城山區，強烈建議利用 Trip.com 租車自駕 或者叫車前往。由廣州市中心出發大約 1.5 小時，由 高鐵廣州東站 出發大約 1 小時 15 分鐘。

高鐵轉乘：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州東站」 ，再喺站外直接叫車（滴滴出行）直達酒店。



廣州親子酒店推介 #5 廣州花都雲居酒店 —— 性價比之王！貼心服務 + 小朋友專屬「雲端」樂園

如果你想喺花都搵一間住得舒服、設施新淨，但價錢又唔會太貴嘅酒店，花都雲居酒店 就係一個好聰明嘅選擇。酒店設計行時尚簡約風，最正係佢哋對帶住小朋友嘅家長非常友善，由備品到設施都考慮得好周到。

✨ 酒店親子玩樂亮點：

小朋友專屬設施 ：酒店設有專門嘅 兒童遊樂場 同埋 兒童泳池 。雖然規模唔係全廣州最大，但環境乾淨明亮，小朋友喺度玩水、跑跳，爸媽喺旁邊飲杯咖啡休息吓，感覺非常寫意。

貼心嬰兒備品 ：呢間酒店最受家長讚賞嘅係服務！佢哋會 免費提供兒童床同埋嬰兒用品 （記得預約定），等各位爸媽唔使大包小包帶咁多嘢上廣州，行程輕鬆好多。

親子友善餐飲 ：餐廳除咗有大人鍾意嘅精緻中西餐，仲特別設計咗 兒童專屬餐點 同埋健康養生菜，保證細路食得開心又營養。

地理位置優越：酒店附近有唔少文化景點同公園，想帶小朋友去親近大自然或者行吓街都好方便。

📍 酒店資訊

地址： 廣州市花都區鳳凰北路 59 號福達廣場 1 棟

入住/退房時間： 入住 14:00 後（比一般酒店早！） / 退房 12:00 前

停車設施： 住客享有 免費停車。

🚗 交通攻略：點去花都雲居？

高鐵轉乘：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州北站」 （車程約 1 小時 15 分鐘）。 落車之後轉乘的士大約 15 分鐘就到酒店，比起去廣州南站更近花都區。

廣州地鐵：

乘坐地鐵 9 號線去到 「花都廣場站」 ，落車轉的士大約 12 分鐘抵達。



廣州親子酒店推介 #6 廣州從都國際莊園 —— 皇室級度假體驗！24 小時私人管家 + 頂級溫泉高爾夫

想帶屋企人去一個好似去咗歐洲莊園咁靚、服務又細心到好似皇室咁嘅地方？從都國際莊園 絕對係廣州最頂尖嘅度假勝地。呢度環境極之幽靜，擁有超大面積嘅綠地，最啱想避開人潮、享受高質量親子時間嘅家庭。

✨ 酒店親子與奢華亮點：

法國皇室級管家服務 ：莊園擁有一支超過 800 人、經過 法國皇室管家學院 專業培訓嘅團隊。24 小時全天候提供私人管家服務，無論你需要安排行程定係照顧小朋友嘅特別需求，佢哋都打點得妥妥當當。

大人細路各適其適 ：小朋友可以喺 兒童俱樂部 盡情玩樂；爸爸可以喺國際級嘅 高爾夫球場 揮桿；媽媽就可以去享受頂級嘅 溫泉 SPA 浴場 。大家都可以喺同一個莊園入面搵到屬於自己嘅 Relax 方式。

貴族級餐飲享受 ：多間餐廳提供國際美食同埋地道廣東菜，仲有為小朋友設計嘅 特製兒童餐 ，味道同賣相都係星級水準。

極高私隱度：莊園設計大氣且私密，建築充滿東方美學與現代感結合，每一處都係影全家福嘅最佳背景。

📍 酒店資訊

地址： 廣州市從化區溫泉鎮從都大道 1 號

入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前

停車設施： 住客享有 免費停車。

🚗 交通攻略：點去從都莊園？

自駕遊/叫車 (強烈推介)：

由於莊園位於從化溫泉區，由廣州市中心出發大約 1.5 小時 車程。 建議利用 Trip.com 租車自駕 或者直接叫跨境車由香港出發，體驗最舒適。

高鐵轉乘：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州東站」 ，再喺站外預約商務車直達莊園（車程約 1 小時 15 分鐘）。



廣州親子酒店推介 #7 廣州都喜泰麗酒店 —— 一秒飛泰國！泰式露天溫泉 + 專業兒童看護服務

想同小朋友浸溫泉，又想歎正宗泰國嘢食？廣州都喜泰麗酒店 結合咗從化著名嘅溫泉資源同埋泰國品牌嘅熱情服務。酒店坐落喺流溪河畔，環境充滿異國情調，由建築到服務細節都散發住濃濃嘅泰式度假感。

✨ 酒店親子玩樂亮點：

泰式露天溫泉 ：溫泉區係酒店嘅靈魂，設有多個唔同功能嘅泡池，環境非常優美。大人可以放鬆身心，小朋友亦可以一齊享受溫泉樂，絕對係全家放鬆嘅好去處。

專業兒童看護服務 ：呢點對家長嚟講超加分！酒店設有 兒童俱樂部 ，提供多種親子活動，仲有 專業嘅兒童看護服務 ，等爸媽可以安心去按摩 SPA 或者靜靜哋浸個溫泉，過返兩鐘頭「二人世界」。

正宗泰國味道 ：唔使去泰國都可以食到頂級泰菜！餐廳提供正宗泰國料理同國際自助餐，仲有特別設計嘅 兒童菜單 ，味道同賣相都非常精緻。

景觀陽台房：客房設計大氣舒服，每間房都配備 景觀陽台，望出去就係翠綠嘅園林或者流溪河景，放假心情都好啲。

📍 酒店資訊

地址： 廣州市從化區良口鎮御泉大道 352 號

入住/退房時間： 入住 14:00 後 / 退房 12:00 前

停車設施： 住客享有 免費停車。

🚗 交通攻略：點去都喜泰麗？

自駕遊/叫車 (最推介)：

酒店位於從化良口鎮，由廣州市中心出發大約 1.5 小時 車程。 建議利用 Trip.com 租車自駕 ，或者由高鐵站叫車前往，路程暢順。

高鐵轉乘：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州東站」 （車程約 1.5 小時）。 落車後轉乘的士或者叫車直達酒店（車程約 1 小時 15 分鐘）。



廣州親子酒店推介 #8 廣州九龍湖公主酒店 —— 走入歐洲童話小鎮！哥德式城堡 + 湖光山色度假屋

想帶小朋友去歐洲但又怕搭長途機？嚟呢度就得喇！九龍湖公主酒店 坐落喺 4A 級九龍湖風景區入面，成個度假區充滿咗歐式復古小鎮嘅建築，有晒噴水池、鐘樓同埋哥德式古堡。呢度唔單止係影相勝地，更加係一家大細避開市區人潮、享受森林浴嘅好地方。

✨ 酒店親子玩樂亮點：

歐式小鎮「沉浸式」體驗 ：酒店佔地 11 萬平米，建築風格極具典雅。小朋友可以喺「小鎮」入面跑跑跳跳，家長就好似置身外國度假咁，浪漫主義同實用性兼備。

豐富親子配套 ：酒店設有 大型戶外泳池 同埋 兒童樂園 。夏天可以喺湖光山色中游水，平時亦有各種家庭娛樂設施同親子活動，保證小朋友唔會悶。

景觀房視野開揚 ：無論係家庭房定標準房，窗外一係就係無敵湖景，一係就係翠綠山景，房內設計同樣行歐式古典路線，空間感十足。

中西合璧自助餐：餐廳提供多元化嘅自助餐，最細心係設有 兒童專屬餐食，口味專為小朋友而設，仲會免費提供兒童備品，非常貼心。

📍 酒店資訊

地址： 廣州市花都區花東鎮山前旅遊大道 3 號九龍湖度假區

入住/退房時間： 入住 15:00 後 / 退房 12:00 前

停車設施： 住客享有 免費停車。

🚗 交通攻略：點去九龍湖公主酒店？

自駕遊/叫車 (最推介)：

由廣州市中心出發大約 1 小時 車程。 由於度假區範圍好大，建議利用 Trip.com 租車自駕 或者直接叫車前往。

高鐵轉乘：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州北站」 （車程約 1 小時 15 分鐘）。 落車後轉乘的士或者叫車，大約 35-40 分鐘 左右就到。



廣州親子酒店推介 #9 廣州雲嶺湖酒店 —— 湖畔放鬆秘境！划船、釣魚，享受慢活親子時光

如果你想搵一個環境清幽、空氣清新，可以同小朋友一齊睇湖景、睇青山嘅地方，雲嶺湖酒店 就係一個好正嘅「避世」選擇。酒店就喺雲嶺湖畔，將現代建築同自然風光融合得好靚，空間感十足。

✨ 酒店親子玩樂亮點：

豐富湖畔戶外活動 ：呢度唔係得室內遊戲室，最吸引嘅係可以帶小朋友去 划船同埋釣魚 。喺廣州周邊可以有咁寫意嘅戶外活動，絕對係親子回憶嘅加分項。

放電設施齊全 ：酒店設有 兒童遊戲區 同埋 家庭泳池 ，仲會不定期舉辦各種親子活動，等小朋友喺大自然入面都可以玩得盡興。

寬敞舒適房型 ：酒店客房設計大方，而且空間夠晒大，仲會 免費提供兒童床同遊戲用品 ，一家大細住埋一齊都唔會覺得逼。

地道與國際美食：餐廳供應當地特色廣東菜同埋西餐，仲貼心地準備咗 兒童菜單，滿足晒大人同細路嘅胃口。

📍 酒店資訊

地址： 廣州市從化區街口街從城大道 383 號

入住/退房時間： 入住 14:00 後 / 退房 12:00 前

停車設施： 住客享有 免費停車。

🚗 交通攻略：點去雲嶺湖酒店？

自駕遊 (最推介)：

酒店位於從化街口，由廣州市中心出發大約 1.5 至 2 小時 車程。 建議利用 Trip.com 租車自駕 ，沿途仲可以欣賞從化嘅郊區景色。

高鐵轉乘：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州東站」 （車程約 1.5 小時）。 落車後轉乘的士或者叫車，大約 1 小時 左右就到酒店。



廣州親子酒店推介 #10 廣州卡麗酒店 —— 白雲山下嘅後花園！私人園景房 + 5 分鐘直達商場行街

想搵一間喺市中心附近，但又可以睇到綠色植物、感覺好 Relax 嘅酒店？廣州卡麗酒店 位於白雲山腳，環境非常幽美。最正係佢交通極之方便，出門就有大商場，返入酒店又有山景湖景，係好多香港家庭北上「快閃」嘅熱門親子酒店。

✨ 酒店親子與環境亮點：

地理位置極佳 ：酒店就喺 白雲山 同埋 麓湖公園 附近，食完早餐帶小朋友去公園跑吓、睇吓風景，簡直係完美嘅親子行程。

購物、玩樂 5 分鐘圈 ：如果你想行街、睇戲、搵食，由酒店搭車 5 分鐘就到萬達廣場 。無論係搵嘢食定係買小朋友用品都超方便。

特色私人園景房 ：呢度部分房型非常特別，竟然設有 私人園景同埋蓮花池 ！小朋友喺房入面見到池水同植物會覺得好有驚喜，大人亦可以喺房入面靜靜地享受吓園林美景。

優雅舒適環境：酒店裝修大氣，比起一般商務酒店多咗一份閒適感，好適合想靜靜哋過個週末嘅家庭。

📍 酒店資訊

地址： 廣州市白雲區廣園中路 388 號

入住/退房時間： 入住 14:00 後 / 退房 12:00 前

停車設施： 酒店提供 付費停車場。

🚗 交通攻略：點去卡麗酒店？

高鐵轉乘 (最推介)：

由 香港西九龍站 搭高鐵去 「廣州南站」 （車程約 1 小時）。 落車後直接叫車或者搭的士前往，車程大約 35-40 分鐘。

地鐵攻略：

乘坐廣州地鐵 2 號線去到 「白雲公園站」 ，落車轉的士大約 12 分鐘就到。



❓ 廣州親子酒店 FAQ：爸媽出發前必睇！

去廣州親子遊之前，好多家長都會有同一樣嘅疑問。我哋幫大家整理咗 4 個最常問嘅問題，幫你做好準備：

Q1：廣州親子酒店係咪真係有小朋友設施玩？

答： 係啊！廣州而家大部分標榜「親子」嘅酒店都做得好完善。除咗基本嘅兒童遊戲區 (Kids Club)、滑梯球池之外，好多酒店仲有小朋友專屬泳池同埋手作 Workshop（例如烘焙、小手工）。部分度假型酒店仲有划船、釣魚或者親親小動物添！

Q2：廣州親子酒店大概幾錢一晚？

答： 價錢好視乎你係咪「旺季」出發：

淡季（平日/非長假期） ：性價比極高，普通五星級親子房大約 ¥600 - ¥1,200 就有交易。

旺季（農曆新年、暑假、內地黃金周） ：價錢會明顯飆升，有機會去到 ¥1,500 甚至 ¥2,000 以上。

編輯小貼士：香港假如同內地假期未必一樣，揀內地返工嘅日子去玩就最抵！

Q3：酒店會唔會免費提供嬰兒床或者小朋友用品？

答： 大多數親子酒店都會免費提供嬰兒床、兒童餐椅、BB 浴盆，甚至係小朋友牙刷同埋拖鞋。不過數量有限，強烈建議大家喺 Trip.com 訂房時備註清楚，或者喺出發前打個電話/發個電郵去酒店 Confirm 咗先。

Q4：酒店去景點會唔會好遠？

答： 呢點就要睇你住邊區：

長隆/融創區 ：如果你係去玩樂園，住喺區內就係「落樓即玩」，非常方便。

從化/增城度假區 ：呢啲區通常比較遠，由市中心揸車或搭車去大約要 1 到 1.5 小時 。

市中心（天河/越秀）：去邊都近，搭地鐵 15-30 分鐘就到大部分市區景點。



