廣州跨年2026: 演唱會、融創煙花及倒數熱點全攻略！高鐵/酒店優惠合集

廣州跨年攻略

話咁快就要同2025講Bye Bye，迎接2026啦！唔想捱貴機票飛外國，又想過個有儀式感嘅元旦？廣州絕對係港人北上跨年嘅首選！搭高鐵眨吓眼就到，性價比又高，隨時可以嚟一場說走就走嘅短Trip。

Trip.com 幫大家整合咗這份廣州跨年2026最強攻略，無論你想去睇 G.E.M. 鄧紫棋或者汪蘇瀧演唱會大合唱、去電音節High翻天、定係坐船遊珠江浪漫倒數，呢度都有齊哂資訊。仲有埋交通、住宿同 WeChat Pay 支付教學，幫你避開「伏位」，輕鬆迎接充滿希望嘅2026！

🚅 香港出發廣州：交通與支付全攻略

1. 交通安排：避開人潮有妙法

🚄 高鐵 (必睇！)：

跨年係出行高峰，車票真係「秒殺」！強烈建議提前透過 Trip.com 預訂 12月31日下午去程及1月1日回程車票。

🚌 直通巴士 (Plan B)：

如果搶唔到高鐵飛，或者住喺新界（屯門、元朗、荃灣）嘅朋友，跨境巴士係超方便嘅選擇，直達廣州市區或各大樂園。

更多熱門直通巴士線路：





🚇 廣州地鐵延時：

好消息！廣州地鐵通常會在12月31日延長服務，末班車大約會去到凌晨 1:00-1:30（留意官方當日廣播），睇完演唱會都唔怕無車返酒店。

2. 電子支付與上網

💰 支付： 依家 WeChat Pay HK (港幣錢包) 同 AlipayHK 喺廣州已經通用！記得喺 WeChat App 開通「乘車碼」（切換城市至廣州），搭地鐵巴士一掃就過，唔使排隊買飛。

📶 網絡： 推薦買 eSIM 或漫遊數據，因為去到內地要用「大眾點評」攞位食飯同「高德地圖」導航，無網真係寸步難行。

更多流量包推介：

🎶 重頭戲推介：音樂節與演唱會

1. 2025 風暴電音節 (Storm Festival) - 廣州站

Rave友召集！中國最大型戶外電音節之一，Budweiser STORM 將於跨年夜登陸南沙。國際頂級DJ加埋煙花匯演，喺強勁節奏下倒數，High到2026！

廣州跨年 | 2025口味王風暴電音節-廣州站

日期： 2025年12月31日 - 2026年1月1日

交通： 地鐵18號線「橫瀝站」，轉乘接駁巴士。香港亦可搭高鐵至「慶盛站」。

2. 汪蘇瀧「十萬伏特2.0」巡迴演唱會（廣州站跨年場）

想過個甜甜的跨年？汪蘇瀧嘅演唱會以「甜癒」見稱，跨年場預計唱足4個鐘！萬人大合唱《有點甜》、《小星星》，加上夢幻舞美，絕對係情侶首選。

廣州跨年 | 汪蘇瀧「十萬伏特2.0」巡迴演唱會（跨年場）

3. G.E.M. 鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會（廣州站）

宇宙天后 G.E.M. 返嚟啦！喺廣州開跨年場，肯定會唱好多廣東歌，親切感爆燈。由G.E.M.帶領全場倒數，氣氛一定最熱烈！

廣州跨年 | G.E.M. 鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會

🎆 廣州跨年煙花及主題樂園

1. 廣州融創樂園 (花都)

一站式食玩買！跨年夜有大型煙花秀，仲有極具視覺震撼嘅非遺「打鐵花」同篝火晚會。如果想滑雪，隔離就係熱雪奇蹟。

廣州跨年 | 廣州融創樂園（花都）

2. 長隆度假區（歡樂世界/國際大馬戲）

廣州跨年嘅「金字招牌」。長隆歡樂世界有超級電音Party、花車巡遊，零點一刻會有萬人倒數煙花匯演，氣氛一流。

廣州跨年 | 長隆度假區（歡樂世界/國際大馬戲）

地址 ：廣州市番禺區漢溪大道東299號

交通：地鐵3號線/7號線「漢溪長隆站」，也可購買廣州到香港跨境直通巴士，直達長隆度假區。





3. 森林海旅遊度假區

想避世？去增城森林海浸溫泉睇煙花啦！獨特嘅「海上花火大會」，可以邊浸溫泉邊睇，夠哂Chill。

廣州跨年 | 森林海旅遊度假區

亮點 ：海上花火大會、篝火晚會、溫泉

地址： 廣州市增城區派潭鎮白水寨大道101號（毗鄰風景優美的白水寨風景名勝區）。

交通： 建議由新塘南站轉車，或預約包車前往。

🌃 廣州跨年夜景及商圈熱點

1. 珠江夜遊 (船上倒數)

唔想喺岸上同人逼？上船係最聰明嘅選擇！訂 22:30 或 23:00 開出嘅航班，喺江中心睇兩岸燈光秀，踏正12點全船一齊歡呼，非常浪漫。

廣州跨年 | 珠江夜遊

登船地址：天字碼頭（地鐵北京路站）或 大沙頭碼頭（地鐵東湖站）。





2. 廣州塔＋花城廣場燈光秀

雖然廣州塔未必有大型煙花，但作為地標，嗰種數萬人一齊倒數嘅震撼感係無可取代嘅！花城廣場亦有機會有無人機表演。

廣州跨年 | 廣州塔＋花城廣場燈光秀

注意 ：當晚會有嚴格的交通管制，建議提前進入花城廣場佔據有利位置。

地址 ：天河區珠江新城花城廣場。

交通方式：前往廣州塔或花城廣場，您可以搭乘地鐵3號線或5號線至【珠江新城站】，或選擇APM線。請特別留意，跨年夜期間部分地鐵站點可能會臨時「飛站」（不停靠），務必關注廣播或官方指示，確保行程順暢。





3. 太古倉 & 琶醍 (酒吧街)

鍾意飲兩杯嘅朋友，這兩個地方係首選。由舊碼頭、啤酒廠改建，工業風十足。跨年夜各大酒吧會營業至深夜，有Live Band同江景，氣氛一流。

廣州跨年 | 太古倉

地址 ：海珠區革新路124號。

交通：地鐵8號線【沙園站】步行約10-15分鐘。

🏨 廣州跨年住宿預訂貼士

⚠️ 防伏重要提示： 跨年夜酒店房價會海鮮價，而且極難Book！

珠江新城/體育西： 貴且爆滿，非必要勿選。

高性價比之選： 建議揀地鐵沿線稍微偏少少嘅站，例如客村、市橋、廣州東站附近，交通方便得嚟又平啲。

推荐酒店

廣州建國酒店

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$518起

地址：林和中路172號, 天河區, 廣州, 510610

廣州建國酒店真的值得推薦，寶子們可以放心沖！這次入住體驗特別好，衞生方面沒得説，房間裏乾乾淨淨，每個角落都收拾得很到位，床單被套清爽整潔，衞生間也沒有水漬和異味，住着特別舒服；地理位置也很優越，出行方便，周邊配套齊全，不管是辦事還是遊玩都很省心；設施設備很齊全，房間裏該有的都有，完全能滿足住宿需求；服務更是貼心周到，工作人員態度熱情，響應也很及時，讓人感覺很温暖。尤其是二樓的早餐，種類超級豐富，各式各樣的美食讓人眼花繚亂，中式的粥粉面、包子，西式的麪包、培根，還有新鮮水果和甜品等，選擇特別多，吃起來特別滿足，住在這裏真的很值！

廣州建國酒店餐廳

用戶評分: 9.2/10.0

價錢：HK$450起

地址：天河北路468號, 天河區, 廣州, 510635

廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）

很久沒帶小孩來廣州了，選擇了這家酒店，交通便利，出門就是地鐵口。酒店前台小謝給我升級了房間，見我外地過來，還主動給我介紹了酒店中餐，嘗過了早茶點心確實很美味、很地道的廣州特色。房間還有功能枕頭體驗，很舒服。總體來説都不錯，有機會再來

廣州嘉逸國際酒店

廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$867起

地址：體育東路28號, 天河區, 廣州, 510620

長期出差的i人，選擇廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓，可以説是i人的最佳選擇。 地理位置：優越； 酒店坐落在繁華的廣州天河CBD，工作、購物、娛樂非常便捷。 酒店環境：舒適； 酒店整體裝修風格舒適，洗衣機、電磁爐、微波爐一應俱全。 酒店餐食： 酒店不單有網紅西餐廳，房間內也提供送餐服務，隨時隨地也能享受美食。 服務與衞生：酒店服務人員熱有禮，房間整體衞生整潔。 下次到廣州，還選擇入住廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓。

廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓

廣州嘉逸豪庭酒店（廣州東站地鐵站店）

用戶評分: 9.1/10.0

價錢：HK$333起

地址：林和中路148號, 天河區, 廣州, 510610

首次入住嘉逸酒店，交通地理位置很好，周邊吃的很多，喜歡喝早茶的話旁邊就是點都德，附近還有陶陶居。 酒店可以免費停車，路邊叫車也很方便前台也能幫忙叫車。 這家是四星級標準，雖然有一定年頭了，但酒店設施也是很完善的，床品舒服也很乾凈。 不管是出差還是旅遊，在市區中心性價比很高了。訂的商務房型沒有淋浴分開的，還幫忙升級了個行政雙床帶有淋浴間的。前台曾小姐態度很熱情，辦事效率高，基本有求必應，值得推薦~

廣州嘉逸豪庭酒店

🗺️ 廣州跨年兩日一夜行程建議 (情侶/朋友版)

兩日一夜精華遊（適合情侶／朋友）

Day 1 (12月31日)：倒數狂歡

下午：高鐵抵達廣州南站/東站 ➔ 酒店 Check-in 放低行李。 傍晚：去「東山口」行潮店，或去「北京路」掃街。晚餐記得用大眾點評提早攞位（推介食廣式啫啫煲）。 晚上：出發去目的地（睇演唱會 / 融創睇煙花 / 琶堤飲酒）。 深夜：現場倒數，Happy New Year！搭延時地鐵返酒店。

Day 2 (1月1日)：悠閒回程

上午：訓到自然醒。 中午：去珠江新城嘆個 New Year Brunch，或者飲早茶（推介廣州酒家、點都德）。 下午：花城廣場打卡，買埋手信，坐高鐵返香港，聽日準時返工/返學！



