宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
廣州跨年2026: 演唱會、融創煙花及倒數熱點全攻略！高鐵/酒店優惠合集
話咁快就要同2025講Bye Bye，迎接2026啦！唔想捱貴機票飛外國，又想過個有儀式感嘅元旦？廣州絕對係港人北上跨年嘅首選！搭高鐵眨吓眼就到，性價比又高，隨時可以嚟一場說走就走嘅短Trip。
Trip.com 幫大家整合咗這份廣州跨年2026最強攻略，無論你想去睇 G.E.M. 鄧紫棋或者汪蘇瀧演唱會大合唱、去電音節High翻天、定係坐船遊珠江浪漫倒數，呢度都有齊哂資訊。仲有埋交通、住宿同 WeChat Pay 支付教學，幫你避開「伏位」，輕鬆迎接充滿希望嘅2026！
*此優惠券將在領取後在帳戶中使用。
🔥 Trip.com 港人限定・北上跨年激賞優惠
手快有手慢無！即刻領取優惠券，慳住去玩！
即日可用！中國大陸5G eSIM上網卡，HKD$31.5起📱🚀
北上激賞！酒店 6 折起！🔥
廣州最美7.7公里電車一日票！🇭🇰$7.63即日無限乘 🚂
廣州海珠有軌電車一日票+紀念明信片🇭🇰💰10.94，即日可用，暢遊醉美7.7公里！
限量花城主題地鐵卡+明信片🎁即日可用！HKD$49.73
❄️廣州熱雪奇蹟｜滑雪樂園低至HK$211起，即買即用！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
🚅 香港出發廣州：交通與支付全攻略
1. 交通安排：避開人潮有妙法
🚄 高鐵 (必睇！)：
跨年係出行高峰，車票真係「秒殺」！強烈建議提前透過 Trip.com 預訂 12月31日下午去程及1月1日回程車票。
🚌 直通巴士 (Plan B)：
如果搶唔到高鐵飛，或者住喺新界（屯門、元朗、荃灣）嘅朋友，跨境巴士係超方便嘅選擇，直達廣州市區或各大樂園。
更多熱門直通巴士線路：
【香港國際機場至廣州跨境巴士】廣州賓館/白雲賓館/天河城/暨大正門/黃埔大道美林天地，低至HK$250(58人已購)
【港粵快線環島中港通】香港到廣州跨境直通巴士 - 廣州市區/番禺長隆/花都融創（無需取票），低至HK$110(374人已購)
廣州到香港跨境直通巴士 - 廣州市區/番禺長隆/花都融創（無需取票），低至HK$105(222人已購)
🚇 廣州地鐵延時：
好消息！廣州地鐵通常會在12月31日延長服務，末班車大約會去到凌晨 1:00-1:30（留意官方當日廣播），睇完演唱會都唔怕無車返酒店。
2. 電子支付與上網
💰 支付： 依家 WeChat Pay HK (港幣錢包) 同 AlipayHK 喺廣州已經通用！記得喺 WeChat App 開通「乘車碼」（切換城市至廣州），搭地鐵巴士一掃就過，唔使排隊買飛。
📶 網絡： 推薦買 eSIM 或漫遊數據，因為去到內地要用「大眾點評」攞位食飯同「高德地圖」導航，無網真係寸步難行。
更多流量包推介：
中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$2(518740人已購)
中國+香港+澳門 4G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 (自然日) QR code，低至HK$2(5480人已購)
中國內地|5G eSIM|部分套餐帶語音|部分套餐支援TikTok & ChatGPT|日用包/總量包| 1-365天|自然日|QR Code，低至HK$18(3415人已購)
🎶 重頭戲推介：音樂節與演唱會
1. 2025 風暴電音節 (Storm Festival) - 廣州站
Rave友召集！中國最大型戶外電音節之一，Budweiser STORM 將於跨年夜登陸南沙。國際頂級DJ加埋煙花匯演，喺強勁節奏下倒數，High到2026！
日期： 2025年12月31日 - 2026年1月1日
交通： 地鐵18號線「橫瀝站」，轉乘接駁巴士。香港亦可搭高鐵至「慶盛站」。
2. 汪蘇瀧「十萬伏特2.0」巡迴演唱會（廣州站跨年場）
想過個甜甜的跨年？汪蘇瀧嘅演唱會以「甜癒」見稱，跨年場預計唱足4個鐘！萬人大合唱《有點甜》、《小星星》，加上夢幻舞美，絕對係情侶首選。
圖片來源：騰訊新聞
日期： 12月31日 20:00 - 00:15
交通： 地鐵4/7號線「大學城南站」。
周邊酒店推薦：
廣州番禺大學城雅樂軒酒店(Aloft Guangzhou University Park)：位於大學城內，看完演唱會步行或短途車程即可到達。
3. G.E.M. 鄧紫棋「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會（廣州站）
宇宙天后 G.E.M. 返嚟啦！喺廣州開跨年場，肯定會唱好多廣東歌，親切感爆燈。由G.E.M.帶領全場倒數，氣氛一定最熱烈！
圖片來源：ETNet
日期： 12月31日 20:00 - 00:10
交通： 地鐵4/21號線「黃村站」。
周邊酒店推薦：
全季酒店（廣州天河奧體中心店）(JI Hotel (Guangzhou Tianhe Aoti Zhongxin))：距離奧體中心體育場僅1公里，靠近地鐵黃村站。
🎆 廣州跨年煙花及主題樂園
1. 廣州融創樂園 (花都)
一站式食玩買！跨年夜有大型煙花秀，仲有極具視覺震撼嘅非遺「打鐵花」同篝火晚會。如果想滑雪，隔離就係熱雪奇蹟。
活動日期：2025年12月31日全天（夜場約15:00開始）
地址：廣州市花都區鳳凰北路78號
交通： 高鐵「廣州北站」轉的士，或搭環島中港通直通巴直達。
周邊酒店推薦：
廣州融創施柏閣酒店(Steigenberger Guangzhou)：就在樂園內，玩累了直接回房休息，適合親子遊。
2. 長隆度假區（歡樂世界/國際大馬戲）
廣州跨年嘅「金字招牌」。長隆歡樂世界有超級電音Party、花車巡遊，零點一刻會有萬人倒數煙花匯演，氣氛一流。
地址：廣州市番禺區漢溪大道東299號
交通：地鐵3號線/7號線「漢溪長隆站」，也可購買廣州到香港跨境直通巴士，直達長隆度假區。
3. 森林海旅遊度假區
想避世？去增城森林海浸溫泉睇煙花啦！獨特嘅「海上花火大會」，可以邊浸溫泉邊睇，夠哂Chill。
亮點：海上花火大會、篝火晚會、溫泉
地址：廣州市增城區派潭鎮白水寨大道101號（毗鄰風景優美的白水寨風景名勝區）。
交通： 建議由新塘南站轉車，或預約包車前往。
🌃 廣州跨年夜景及商圈熱點
1. 珠江夜遊 (船上倒數)
唔想喺岸上同人逼？上船係最聰明嘅選擇！訂 22:30 或 23:00 開出嘅航班，喺江中心睇兩岸燈光秀，踏正12點全船一齊歡呼，非常浪漫。
登船地址：天字碼頭（地鐵北京路站）或 大沙頭碼頭（地鐵東湖站）。
2. 廣州塔＋花城廣場燈光秀
雖然廣州塔未必有大型煙花，但作為地標，嗰種數萬人一齊倒數嘅震撼感係無可取代嘅！花城廣場亦有機會有無人機表演。
注意：當晚會有嚴格的交通管制，建議提前進入花城廣場佔據有利位置。
地址：天河區珠江新城花城廣場。
交通方式：前往廣州塔或花城廣場，您可以搭乘地鐵3號線或5號線至【珠江新城站】，或選擇APM線。請特別留意，跨年夜期間部分地鐵站點可能會臨時「飛站」（不停靠），務必關注廣播或官方指示，確保行程順暢。
3. 太古倉 & 琶醍 (酒吧街)
鍾意飲兩杯嘅朋友，這兩個地方係首選。由舊碼頭、啤酒廠改建，工業風十足。跨年夜各大酒吧會營業至深夜，有Live Band同江景，氣氛一流。
地址：海珠區革新路124號。
交通：地鐵8號線【沙園站】步行約10-15分鐘。
🏨 廣州跨年住宿預訂貼士
⚠️ 防伏重要提示： 跨年夜酒店房價會海鮮價，而且極難Book！
珠江新城/體育西： 貴且爆滿，非必要勿選。
高性價比之選： 建議揀地鐵沿線稍微偏少少嘅站，例如客村、市橋、廣州東站附近，交通方便得嚟又平啲。
推荐酒店
1. 廣州建國酒店
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$518起
地址：林和中路172號, 天河區, 廣州, 510610
廣州建國酒店真的值得推薦，寶子們可以放心沖！這次入住體驗特別好，衞生方面沒得説，房間裏乾乾淨淨，每個角落都收拾得很到位，床單被套清爽整潔，衞生間也沒有水漬和異味，住着特別舒服；地理位置也很優越，出行方便，周邊配套齊全，不管是辦事還是遊玩都很省心；設施設備很齊全，房間裏該有的都有，完全能滿足住宿需求；服務更是貼心周到，工作人員態度熱情，響應也很及時，讓人感覺很温暖。尤其是二樓的早餐，種類超級豐富，各式各樣的美食讓人眼花繚亂，中式的粥粉面、包子，西式的麪包、培根，還有新鮮水果和甜品等，選擇特別多，吃起來特別滿足，住在這裏真的很值！
2. 廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$450起
地址：天河北路468號, 天河區, 廣州, 510635
很久沒帶小孩來廣州了，選擇了這家酒店，交通便利，出門就是地鐵口。酒店前台小謝給我升級了房間，見我外地過來，還主動給我介紹了酒店中餐，嘗過了早茶點心確實很美味、很地道的廣州特色。房間還有功能枕頭體驗，很舒服。總體來説都不錯，有機會再來
3. 廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$867起
地址：體育東路28號, 天河區, 廣州, 510620
長期出差的i人，選擇廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓，可以説是i人的最佳選擇。 地理位置：優越； 酒店坐落在繁華的廣州天河CBD，工作、購物、娛樂非常便捷。 酒店環境：舒適； 酒店整體裝修風格舒適，洗衣機、電磁爐、微波爐一應俱全。 酒店餐食： 酒店不單有網紅西餐廳，房間內也提供送餐服務，隨時隨地也能享受美食。 服務與衞生：酒店服務人員熱有禮，房間整體衞生整潔。 下次到廣州，還選擇入住廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓。
4. 廣州嘉逸豪庭酒店（廣州東站地鐵站店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$333起
地址：林和中路148號, 天河區, 廣州, 510610
首次入住嘉逸酒店，交通地理位置很好，周邊吃的很多，喜歡喝早茶的話旁邊就是點都德，附近還有陶陶居。 酒店可以免費停車，路邊叫車也很方便前台也能幫忙叫車。 這家是四星級標準，雖然有一定年頭了，但酒店設施也是很完善的，床品舒服也很乾凈。 不管是出差還是旅遊，在市區中心性價比很高了。訂的商務房型沒有淋浴分開的，還幫忙升級了個行政雙床帶有淋浴間的。前台曾小姐態度很熱情，辦事效率高，基本有求必應，值得推薦~
🗺️ 廣州跨年兩日一夜行程建議 (情侶/朋友版)
兩日一夜精華遊（適合情侶／朋友）
Day 1 (12月31日)：倒數狂歡
下午：高鐵抵達廣州南站/東站 ➔ 酒店 Check-in 放低行李。
傍晚：去「東山口」行潮店，或去「北京路」掃街。晚餐記得用大眾點評提早攞位（推介食廣式啫啫煲）。
晚上：出發去目的地（睇演唱會 / 融創睇煙花 / 琶堤飲酒）。
深夜：現場倒數，Happy New Year！搭延時地鐵返酒店。
Day 2 (1月1日)：悠閒回程
上午：訓到自然醒。
中午：去珠江新城嘆個 New Year Brunch，或者飲早茶（推介廣州酒家、點都德）。
下午：花城廣場打卡，買埋手信，坐高鐵返香港，聽日準時返工/返學！
更多熱門廣州一日遊推介
精選｜廣州塔+陳家祠+白雲山+沙面+永慶坊+珠江夜遊一日遊，低至HK$109(5899人已購)
15人小團上門接|廣州塔+黃埔軍校+陳家祠一日遊可選獨立成團，低至HK$109(3197人已購)
廣州一日遊+花城廣場+陳家祠+越秀公園+白雲山（可升級小團），低至HK$206(204人已購)
更多廣州遊玩攻略
廣州新景點2025 廣州自由行必去！8 大新景點推介連交通攻略
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
留港市民 外來旅客 擺檔檔主 歡度長假 節日市集氣氛濃 吸人流帶動消費
一連多日的長假結束，留港市民或來港旅客均過了一個極具節日氣氛的假期。今年香港的聖誕氣氛濃厚，港九新界各區均設有市集，吸引各地旅客來港感受節日氣氛，也引來留港消費的港人買聖誕禮物，商戶普遍認為人流及生意額均有大增長。市民除了在港消費外，北上旅遊繼續是熱潮，有市民跟團到較遠城市旅遊，亦有選擇到鄰近的廣東一帶「飲飲食食」；由am730 ・ 1 天前
「KOKO HILLS」系列今日錄得兩宗新成交
會德豐地產藍田山莊「KOKO HILLS」系列今日錄得兩宗新成交,整個「KOKO HILLS」系列至今售出997伙,套現逾100億港元。 (BC)#KOKO HILLS #會德豐地產infocast ・ 1 天前
以色列承認索馬利蘭主權 索馬利亞總統：威脅區域穩定
（法新社摩加迪休28日電） 以色列最近承認索馬利蘭為主權獨立國家，開全球先河。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）26日宣布承認索馬利蘭為主權獨立國家，並邀請索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）訪問以色列。法新社 ・ 1 天前
旭輝控股(00884.HK)選定境外債務重組29日生效
旭輝控股集團(00884.HK)公布，公司已選定12月19日為境外債務重組生效日期，惟須達成或根據該計劃第13.2條豁免所有重組條件。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
以色列承認索馬利蘭 青年運動：當地任何布局將成目標
（法新社沙那28日電） 葉門什葉派激進團體青年運動叛軍領袖今天在聲明中警告，以色列在索馬利蘭的任何部局都將被視為「軍事目標」。根據青年運動（Houthi）所屬媒體今天在網路上發布的聲明，青年運動最高領袖胡提（Abdulmalik al-Houthi）表示：「我們將以色列在索馬利蘭的任何部局視為我方武裝部隊的軍事目標，因為這構成對索馬利亞和葉門的侵略，也威脅到區域安全。」法新社 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限29/12）
萬寧今日出位價Bicelle抗氧補濕生物纖維面膜 5片裝、Bicelle全效維他命B5補濕霜 30克 $179/件，Bicelle全效維他命B5補濕霜能深層滋養修護，改善粗糙及敏感，阻截游離基傷害，大大改善細紋及乾紋。YAHOO著數 ・ 1 天前
冬蔭功食譜｜泰式冬蔭功湯
Tom是湯、Yam是酸辣，因此冬蔭是酸辣湯Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
中共明天繼續軍演 交通部：除3航路外 國內外15條航路、逾10萬旅客受影響
交通部今 (29) 日晚間表示，台北飛航情報區 (FIR) 共 14 條國際及 4 條國內航路，共 7 處臨時危險區涵蓋大多數航路，國際線僅東北面往返日本之 R595、R583 及 M750，三航空航路不受影響，其餘在演習間皆無法使用。鉅亨網 ・ 16 小時前
啟德體育園工人布置舞台 意外被鋸割傷腳清醒送院
啟德體育園發生工業意外。一名58歲陳姓男工人，今日下午5時許在主場館布置舞台期間，意外被一把鋸割傷腿部流血，在場職員見狀報警求助。 救援人員接報到場，把腳部受傷的男工送往伊利沙伯醫院治理，他送院時清醒。警方調查後，將案件列作工業意外—有人意外受傷。am730 ・ 1 天前
元旦起實施公營醫療收費改革 議員倡當局做好公私營協作
醫管局元旦起實施公營醫療收費改革。選委界立法會議員陳凱欣關注部份社區的私營夜診服務不足，而醫管局最快要到明年第二季才逐步將夜診服務量增加2.5萬個名額，建議當局與私營醫療機構及非牽利團體，做好公私營協作，例如要求私營醫療機構延長營業時間，同時研究由非牟利團體提供夜診服務。 陳凱欣今早(29日)在港台節目又表示，申am730 ・ 1 天前
《新股》美聯股份(02671.HK)公開發售超購145.25倍 一手中籤率0.75%
美聯股份(02671.HK)公布招股結果，香港公開發售接獲146.25倍認購，一手(300股)中籤率0.75%，認購6萬股獲穩派一手。國際發售錄得1.48倍認購。最終發售價7.1元，下限定價，集資淨額1.4億元。股份預期周二(30日)掛牌。 中國預製鋼結構建築商美聯股份是次擬全球發售2,460萬股，公開發售佔10%。招股價介乎7.1-9.16元。彩雲控股、Tiny Jade、吳興華及Logic Selective四名基石投資者合共認購725.28萬股，佔發售總數29.48%。禁售承諾最後日期2026年6月29日。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 10 小時前
除夕倒數2026｜15間除夕倒數餐廳推介！附現場樂隊表演/無敵大海景/無間斷暢飲香檳
除夕倒數餐廳預訂好了沒？很快就到除夕，當然要預訂一間有氣氛的餐廳迎接2026年！這次集合了間九龍跟港島區15間除夕倒數餐廳，包括無限任飲、現場樂隊表演、無敵大海景等等，絕對為2025年最後一天迎來最完美的結尾。Yahoo Food ・ 1 天前
王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒
張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳庭欣缺席十億男友生日會惹情變傳聞 親認：已分手兩至三個月
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）與估計身家達10億的護膚品老闆男友楊振源（Benny）拍拖多年，每年12月男方生日都會放閃曬恩愛，不過今年Toby缺席男方生日會，就連聖誕節亦未有與男方一同外遊，兩人盛傳感情生變。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
全球百大型男2025排名出爐！姜濤跌出10大、AK排名高過車銀優、Cortis「忙內」安乾鎬也上榜
2025年全球百大型男，MIRROR今年繼續有姜濤以及AK江𤒹生榜上有名，而去年榜首「雷神」Chris Hemsworth今年則在第8位，到底誰衝上榜首，成為2025百大型男呢？來來來，一起來看全球百大型男2025排名有無你的心水男神上榜！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
天氣｜冷鋒元旦稍後抵達 周六市區最低 11 度 打鼓嶺或低至 5 度｜Yahoo
2025 年還有 3 日就會完結，天文台預計今日（29 日）至除夕（31 日）都是日間溫暖，早上清涼，今年大有機會是天文台自 1999 年制定「寒冷天氣警告」以來，首個在 11 月和 12 月都不需要發出警告的一年。不過天文台提醒，會有冷鋒在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及週末氣溫顯著下降，天氣轉冷，周五（1 月 2 日）和周六（1 月 3 日）市區最低氣溫分別只有 12 度和 11 度，新界多區氣溫甚至見個位數。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
電波少年︳謝昭仁伊藤高史日本重聚 27年前徒步跨越非洲歐洲 「朋友」各有發展
唔少80、90後都有睇過日本電視節目《電波少年》，當年參與節目、由非洲徒步到歐洲嘅港日拍檔謝昭仁及伊藤高史更因此為港人熟悉。事隔多年後，昭仁同伊藤仍然時有聯絡，早前昭仁更專程前往日本與伊藤聚舊，並於社交平台分享照片，更於留言高呼「我們是“朋友“！」。相中謝昭仁外貌同以前分別唔大，反而比昭仁細4年、今年49歲嘅伊藤高史就一臉鬍鬚，同當年電視上嘅外貌分別好大。唔少網民睇見張相都留言話「電波少年．年少回憶啊！」、「好多謝你地係我小學成長留下咗一個好勁好勁嘅回憶」。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
結業潮2025｜ 屹立中環逾百年「春回堂藥行」結業 告別通告: 天下無不散之筵席
創立於1916年的春回堂藥行，屹立中環閣麟街逾100年，多年來售賣港式涼茶及中藥材為主，並設中醫診症，由中醫世家的林家代代相傳，現時已歷四代。12月29日突貼出告別通告宣布結業，通告中寫道「天下無不散之筵席」，感謝大家陪伴走過110多年時光。目前藥行已落閘並拆下「春回堂藥行」五字金漆招牌。Yahoo Food ・ 3 小時前