廣州辦全運會殘特奧會火種採集儀式 李家超盼顯港籌辦大型賽事能力

第十五屆全國運動會還有一個月便會舉行，而十五運會和殘特奧會火種的採集儀式亦於昨日在廣州南沙舉辦。行政長官李家超以十五運會組委會和殘特奧會組委會執行主任身份出席，並與國家體育總局長高志丹、澳門特首岑浩輝及廣東省政府黨組書記孟凡利等人一同點燃十五運會和殘特奧會聖火。政務司長陳國基則代表香港特區受領十五運會和殘特奧會火種。火炬將於11月在香港、澳門、廣州、深圳4個城市舉行火炬傳遞。

十五運會和殘特奧會的火種名為「源火」，來自早前由深海遙控潛水器「海馬號」在南海北部海域採集的可燃冰及伴生氣，利用太陽能轉化而成的電能實現深海引燃。廣東省委副書記孟凡利致辭表示，「源火」反映科技創新和體育文化有機結合，科技強國與體育強國事業交織輝映；體育承載著國家強盛、民族振興的夢想，今屆十五運會由粵港澳三地聯合承辦，對於展示一國兩制的制度優勢和光明前景，具有非凡意義。

李家超儀式後表示，配合於3月開幕的啟德體育園，加強推動香港的體育發展，向全國以至世界各地展示香港籌辦大型體育賽事的能力。



