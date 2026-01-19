Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

廣州長隆熊貓酒店送20吋行李箱優惠｜人均$237.5起！玩盡動物世界／歡樂世界／飛島樂園＋送上網卡

廣州長隆旅遊度假區向來都是熱門親子好去處，為了讓大人細路都能悠閒玩樂，不少人都會選擇入住度假區內的酒店，當中人氣的廣州長隆熊貓酒店，以原創動畫《熊貓三胞胎的童話冒險》為藍本，到處都是三隻熊貓「萌萌、帥帥、酷酷」的足蹤。Yahoo Travel為你搜羅廣州長隆熊貓酒店最新優惠，立即出發沉浸於熊貓世界之中！

KKday於即日起推出廣州長隆熊貓酒店獨家五大春日優惠，凡輸入指定優惠碼即減$100，折後每晚$950起、2大2小入住人均$237.5起，更可享兩大額外優惠：送20吋行李箱以及AIRSIM上網卡，特別適合親子客入住！再加上訂購指定住宿套票可享免費雙人早餐或1位兒童門票，盡享折上折優惠，即刻往下了解更多優惠～

廣告 廣告

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

廣州長隆熊貓酒店，以原創動畫《熊貓三胞胎的童話冒險》為藍本，到處都是三隻熊貓「萌萌、帥帥、酷酷」的足蹤，能沉浸於熊貓世界之中！（圖片來源：官方圖片）

⭐五大春日優惠：送20吋行李箱／減$100優惠碼／人均$237.5起

今次KKday一口氣推出五大春日優惠，最矚目的是即減優惠，凡預訂4月30日或之前出發的住宿、輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，Yahoo Travel睇過3月初房價最平，每晚只需$1,050起，折後每晚$950，2大2小入住人均帥帥房只需$237.5起，同時獨家送20吋行李箱以及AIRSIM上網卡。

廣州長隆熊貓酒店帥帥房凈房

優惠價：$1,050起／晚，輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，折後每晚$950，兩大兩細入住計，人均$237.5起

入住日期：即日起至2026年4月30日期間

SHOP NOW

帥帥房（圖片來源：官方圖片）

⭐每位$390.8起 玩盡動物世界／歡樂世界／飛島樂園

另外凡於3-4月享用指定3天2晚住宿套票，可享免費1位兒童門票，一家三口無限暢玩動物世界、歡樂世界、飛島樂園，再用上即減$100優惠碼，兩晚價錢為$2,345起，2大1小入住計，每晚人均$390.8起，再送行李箱及AIRSIM上網卡，一次過盡享4大優惠。1月份享用指定2天1晚住宿套票，則送雙人早餐，入住帥帥房每晚$2,615起，二人入住計$1,307.5，價錢偏貴，還是家庭客入住比較划算。

帥帥房（〈GSA享早政策〉2天1晚雙人無限暢玩3園（動物世界＋歡樂世界＋飛鳥樂園）＋大馬戲＋自助早餐套票）

優惠價：$2,715起／晚，輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，折後每晚$2,615，二人入住計，人均$1,307.5

預訂及入住日期：由即日起至2026年1月31日

SHOP NOW

帥帥房（〈享1兒童門票〉3天2晚雙人無限暢玩3園（動物世界＋歡樂世界＋飛鳥樂園）＋大馬戲套票）

優惠價：$2,445起／晚，輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，折後每晚$2,345，兩大一小入住計，人均每晚$390.8

預訂日期：由即日起至2026年2月15日

入住日期：2026年3月至4月期間

SHOP NOW

長隆動物世界（圖片來源：官方圖片）

長隆歡樂世界（圖片來源：官方圖片）

長隆飛鳥樂園（圖片來源：官方圖片）

熊貓三胞胎動畫主題酒店 沉浸於熊貓世界

長隆熊貓酒店位於長隆旅遊度假區內，鄰近各大主題樂園，包括動物世界、歡樂世界、飛鳥樂園；酒店由美國著名酒店設計團隊WATG設計，以熊貓三胞胎動畫為藍本，到處都是三隻熊貓「萌萌、帥帥、酷酷」的裝飾，甚至備有AR拍照互動屏幕。酒店擁有1,500間童趣十足的主題客房，分為酷酷主題、萌萌主題、帥帥主題及王子主題，親子用品一應俱全，包括兒童樂園、兒童俱樂部、兒童餐具及餐椅，能一整晚沉浸於熊貓世界之中，趣味性十足。

酒店由美國著名酒店設計團隊WATG設計，以熊貓三胞胎動畫為藍本。（圖片來源：官方圖片）

到處都是三隻熊貓「萌萌、帥帥、酷酷」的裝飾。（圖片來源：官方圖片）

設有AR互動拍照大屏幕等互動體驗裝置。（圖片來源：官方圖片）

廣州長隆熊貓酒店

地址：廣州市番禺區漢溪大道廣州長隆熊貓酒店（地圖按此）

交通：廣州地鐵7號線到漢溪長隆站，D/E出口步行約5分鐘，到長隆地鐵廣場乘坐長隆度假區穿梭巴士；香港乘坐廣州長隆跨境直通巴

更多相關文章：

深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1優惠｜人均$317起！不限時任滑高級道、包全套裝備

清遠長隆森林王國買一送一優惠｜人均$137.5！玩盡全園區：親親長頸鹿＋森林過山車

深圳灣口岸巴士總站歸位！一出關即有2條免費專線巴士｜網民：太好了，不用行死人

珠海橫琴凱悅酒店快閃優惠｜激抵價每晚$100！包2大2小自助早餐＋來回口岸接駁車

深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達